La camiseta interior Galibier Barrier es la camiseta interior de manga larga más pesada de la marca de ropa irlandesa Galibier, diseñada para paseos invernales fríos y helados.

La barrera está incluida en nuestra guía para compradores de las mejores capas base de ciclismo junto con varias otras capas base de manga larga para ciclismo de invierno. He estado recorriendo kilómetros en invierno con estas capas base durante todo el invierno y supe que quería incluir la barrera en la lista de recomendaciones después de algunas salidas.

Se encuentra en el extremo más asequible del espectro de precios de la capa base, a un precio competitivo de £ 29 / $ 35. En cuanto a precios, sus competidores más cercanos son empresas como dhb, Lusso y Van Rysel. Presenta cuello alto, utiliza algunos tejidos técnicos y está respaldado por la política de reparación de accidentes y colisiones de Galibier.

Diseño y estética

La capa base Barrier está fabricada 100% poliéster y está disponible en colores naranja o azul marino. También hay disponible una versión específica para mujeres. Se compone de dos materiales que están termosellados entre sí en una sola capa. Puedes verlo en el interior de la barrera en forma de una capa de malla blanca. Galibier afirma que esto ayuda a que la pieza procese la humedad y retenga el calor como dos capas individuales.

El Barrier tiene un cuello más alto para ayudarte a mantenerte abrigado y sentirte protegido y puedes encontrar un pequeño logotipo plateado de Galibier aquí. Hay una etiqueta pequeña y suave que se encuentra dentro de la parte posterior del cuello, y las costuras corren alrededor del cuello hasta los brazos, los hombros y los costados del torso.

La resistencia a los olores es algo que generalmente se menciona cuando se habla de una capa base de mezcla de merino, pero Galiber dice que la barrera se trata con un tratamiento Polygiene para ayudarla a resistir la acumulación de olores. Polygiene es una empresa con sede en Suecia que se especializa en tecnología de ropa antibacteriana y refrescante de olores.

Galiber también ofrece un servicio de reparación gratuito si un choque o accidente ha dañado una prenda dentro del primer año, mostrando su voluntad de respaldar sus productos y mantenerlos en uso. Hasta ahora todo bien por 29€, ¿verdad? Siga leyendo para ver cómo se desempeñó la barrera en la carretera.

La capa interior de malla de la capa base funciona bien y es suave y cómoda.

Actuación

Utilicé la barrera para paseos de entre una y tres horas de duración en un rango de temperaturas. El más frío fue alrededor del punto de congelación. Combiné la Barrier solo con una chaqueta de invierno, como la Castelli Perfetto, o con una capa intermedia adicional y una chaqueta en los días más fríos. Me mantuvo abrigado y cómodo y pareció lidiar muy bien con el sudor y la humedad en los recorridos cuando trabajaba un poco más duro, y terminé cada recorrido seco y cómodo. La construcción termosellada ciertamente parece estar bien equipada para lidiar con la humedad creada por el ciclista.

El cuello más alto no es tan alto como el de la camiseta interior Pro Team Thermal de Rapha, pero también es un buen toque que valoro, ayuda a mantener el cuello caliente pero también te otorga algunos puntos psicológicos simplemente ayudándote a sentirte mejor equipado para enfrentar. los elementos.

No hay mucha elasticidad en la barrera y no se incluye elastano en su construcción. Hay cierta elasticidad y el corte de la prenda en sí es bastante ajustado. En mi talla pequeña, muestra dada su naturaleza no elástica, encontré el corte y el calce bastante perfectos. Aquí deberías pensar más en una camiseta ajustada que en una capa base elástica como una segunda piel.

El corte se prestaba para ser usado por sí solo e incluso usé Barrier durante un par de carreras donde también hizo un gran trabajo y el color brillante me ayudó a mantenerme visible.

El acabado de poliéster no es tan suave y lujoso como otras capas base que he usado este invierno, pero de ninguna manera es un problema y siempre estuve cómoda. No probé activamente el tratamiento Polygiene para mantener la frescura por completo para ver si la capa base se mantenía más fresca por más tiempo, pero en ningún momento noté que olía después de un largo viaje.

El cuello más alto ayuda a que te sientas cómodo y protegido

Veredicto

Me ha impresionado la Barrera desde el principio. Tiene un precio realmente competitivo y hace lo que dice. No tendría ningún problema en ponérmelo para salir a dar un paseo en frío y funcionará bien en un rango de temperaturas.

No tuve que pensar en ello durante el uso, me mantuvo abrigado y cómodo sin rozaduras en las costuras, rozaduras en las etiquetas o cualquier otro problema que me distrajera de la conducción. Las capas base más caras pueden ofrecer características más técnicas, ser mejores para trabajos específicos o tener una sensación más premium, pero como capa base a buen precio para mantenerte abrigado, la Barrier hace un gran trabajo.

Ya sea que se trate de viajes diarios al trabajo en invierno, millas base el fin de semana o alguna que otra carrera (horror de shock) para mezclar las cosas, la capa base Barrier lo manejará todo bien y será fácil para la billetera.

Especificaciones técnicas: capa base Galibier Barrier