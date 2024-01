Llueva o haga sol, haga calor o haga frío, una capa base es con lo que todo sistema de capas sólidas debería comenzar. Aún así, si bien es importante en verano, es realmente en invierno cuando la capa base adecuada es de vital importancia. Elija bien y podrá extender la ropa de verano hasta los meses más fríos o agregar otra capa cuando tenga todas las prendas que posee en capas encima. Cualquiera que sea su necesidad, hay muchas opciones. Por esa razón, tenemos una línea sólida para una amplia gama de usos en nuestra Las mejores capas base de ciclismo. Guía de compradores.

Una clase de capa base, menos común, es el diseño integrado de invierno profundo. La idea es integrar necesidades que a menudo requieren múltiples prendas de equipo y es un estilo que tiendo a buscar para mis paseos invernales más fríos. PAS Normal tiene una nueva entrada en esta categoría llamada capa base térmica de manga larga a prueba de viento y tuve la oportunidad de ponerla a prueba. No sólo eso, sino que por suerte tuve en mis manos esta pieza durante una río atmosférico. Con vientos fuertes y lluvia a cántaros, me dispuse a realizar algunas pruebas. Sigue leyendo para ver qué me gustó o no me gustó de esta nueva capa base PAS Normal.

Diseño y estética

Siendo realistas, la capa base térmica de manga larga a prueba de viento PAS Normal tiene un diseño simple. Los colores ofrecidos son azul marino (que se ve aquí, pero parece un poco gris) y oliva y el patrón no es complejo. Hay un panel frontal y un panel trasero que se unen en los hombros y además hay un solo panel para cada lado. Las mangas también son de una sola pieza de tela. La parte trasera tiene una cola un poco caída y también hay un texto vertical que dice “Road to Nowhere” de arriba a abajo. Todas las costuras utilizan costuras planas y los dobladillos simplemente se doblan antes de recibir una costura.

La tela es el primer detalle donde la cosa empieza a complicarse un poco más. PAS Normal utiliza un tejido Polartec llamado Power Wool. El lado que mira hacia la piel tiene hileras de lana merino abultada. Tiene cierta cualidad natural al tacto pero también es suave y cálido. Luego, para el exterior, Polartec utiliza un material sintético. Este diseño de “bicomponente” brinda la durabilidad y retención de forma del sintético, pero lo mantiene como un tejido de lana merino natural.

Continuando más allá de la tela, los otros detalles agregados son un par de detalles que ayudan a reforzar la calidez. Estas adiciones comienzan con la capota integrada. Como el resto de la capa base, es Power Wool, lo que significa que es ajustada y elástica y tiene un borde elástico para ayudar aún más a que la capucha se mantenga en su sitio. Como la mayoría de las capuchas de este estilo, hay un panel central y dos paneles laterales sobre la parte superior de la cabeza. La versión femenina tiene un paso para cabello largo. Sin embargo, lo que es diferente es que el panel frontal tiene forma de “T” y está cortado muy alto. Al dejar una pequeña sección a cada lado de la “T” sin fijar, PAS Normal ha creado un canal para las correas del casco. En la parte delantera, el corte es lo suficientemente alto como para pasar por encima de la nariz cuando sea necesario y hay otro borde elástico para ayudar a mantenerlo en su lugar.

El otro detalle que PAS Normal incluye para agregar calidez es un panel frontal cortavientos. El diseño subyacente no ha cambiado, pero los tres cuartos superiores delanteros tienen una capa adicional sobre la parte superior. Si el material extra no estuviera allí, nunca sabrías que se suponía que debía estar allí. El material sintético se extiende de hombro a hombro siguiendo la curva del cuello y comparte las costuras en los bordes. La única costura agregada está a lo largo de la parte inferior del protector contra el viento, donde llega a la parte inferior del panel frontal.

Actuación

Pasé un tiempo probando esta pieza en el norte de California, en el espacio entre San Francisco y Sonoma. Es un área que no ve mucho clima realmente frío y, especialmente últimamente, casi no llueve. Sin embargo, estuve allí este enero durante un río atmosférico. Significaba lluvia constante y fuerte, así como algo de viento y un clima más frío de lo habitual. Sentado a unas 16 horas al sur de donde llamo hogar en automóvil, las temperaturas cercanas a los 10 grados C (50 grados F) no eran lo que yo consideraría frías para enero, pero fueron perfectas para esta pieza.

También tengo la capa intermedia de manga larga de invierno Assos Equipe RS y es similar pero hay una distinción importante. La capa base térmica de manga larga a prueba de viento PAS Normal es significativamente más liviana. Por mucho que me guste la pieza de Assos, se usa menos de lo que podría debido a su peso. No solo es tan excepcionalmente cálido que no siempre sale, sino que el material pesado no es tan cómodo y la pieza PAS usa Polartec Power Wool.

La elección de Power Wool significa que hay mucha flexibilidad en las temperaturas a las que funciona esta pieza. Temprano el primer día, el sol amenazaba con abrirse paso. En muchos casos, la lluvia paraba y aparecía un arco iris en el cielo. A veces rociaba un poco, pero en general, la temperatura era agradable y Power Wool estaba trabajando para mantener el sudor fuera de mi piel. El frente cortavientos limita su capacidad de refrescarse con la cremallera, pero se abre desde la parte inferior y funciona bien. Durante esas horas tempranas y cálidas, tenía la capucha y la cubierta facial metidas alrededor de mi cuello para actuar como un protector de cuello y sin guantes.

A medida que avanzaba el día, esta capa base térmica de PAS siguió adaptándose. De todos modos, Merino regula naturalmente la temperatura, por lo que los pequeños cambios pasan desapercibidos. Puedes levantarte la cubierta facial o agregar guantes, y eso aumentará bastante tu temperatura central. Al final del día, cuando la lluvia se hizo más fuerte y las temperaturas bajaron, esta pieza realmente comenzó a brillar.

Recuerda, no es tan pesado. La temperatura solo bajó a 7 grados C (45 grados F) pero, nuevamente, eso solo significa que es flexible. Hacía suficiente frío como para levantar el capó durante unas horas. No me sobrecalenté pero estaba notablemente cálido. Al necesitar menos energía para mi núcleo, mis manos dejaron de dolerme y, en ocasiones, cuando descendía, me levantaba la mascarilla.

En esos momentos en los que el cubrebocas está levantado, el pequeño detalle del paso del casco se nota inmediatamente. Por supuesto, esto significa que tendrás que detenerte para colocarlo en su lugar, pero también significa que cuando levantes la mascarilla, ésta permanecerá en su lugar. Cuando tienes correas de casco que van debajo de la cubierta facial, tienden a soltarse con el tiempo. El paso asegura que si lo desea arriba, permanecerá arriba. Incluso con la capucha en su lugar y las correas del casco a través de los orificios laterales, aún puedes bajar la cubierta facial. Permanece donde lo deseas pero es flexible y adaptable.

Veredicto

El tema de la flexibilidad es a lo que se suman todos los detalles. Excepto que hay un detalle que rompe moldes. Ese frente cortavientos hace que toda la pieza sea menos flexible. Para ser justos, demostró ser viable, pero aún así preferiría que la capa base térmica de manga larga a prueba de viento PAS Normal Studios se quedara sin ella. Dado el calor, es algo que tenderá a ir debajo de otra capa que ya se encarga del viento. Sería más fácil refrescarse sin ese detalle.

Por lo demás, son los detalles los que hacen que esta pieza de PAS sea Normal. Un lugar para empezar a enumerar esos pequeños logros es la sastrería. Es básico, pero no todas las empresas siguen las normas de la industria y PAS Normal sí. Más allá de ese punto de partida básico, la parte delantera es un poco más corta para que quede plana y la trasera es un poco más larga para que no se levante. La longitud del brazo es perfecta y no hay ataduras en los hombros. Luego está el capó.

La capucha es brillante porque alguien se tomó el tiempo de pensar en los puntos débiles que ocurren al usar una capucha y un casco. El paso para las correas asegura que permanezca en su lugar cuando lo desee. Luego, cuando hace un poco más de calor, tienes un fantástico calentador de cuello.

Todos estos detalles también se combinan a un precio más bajo de lo que cabría esperar. Assos y Rapha tienen productos de la competencia y ambos son más caros. Puede que no considere que PAS Normal sea una ganga, pero no se puede negar la comparación de precios. En general, existen opciones más cálidas, pero si necesitas montar en un clima frío, esta prenda de PAS Normal es una opción sólida para usar en capas.

