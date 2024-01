He estado usando la camiseta interior de manga larga MAAP Thermal con regularidad durante mis salidas en invierno. Pasé los últimos meses probando una variedad de capas base de invierno y de manga larga y probando varias combinaciones de kits cada vez que salgo, en un intento por revisar nuestra mejor guía de capas base para ciclismo.

Una cosa que he aprendido es que las capas base pueden hacer o deshacer un viaje en frío. Realmente me gusta salir al frío con una capa base agradable y cálida, me ayuda mentalmente a saber que estoy usando la herramienta adecuada para el trabajo. He pasado una buena cantidad de tiempo montando la camiseta interior Maap Thermal este invierno, desde paseos largos y constantes en el frío hasta carreras más intensas en clubes y quedé impresionado con lo que encontré.

La camiseta interior térmica de manga larga de Maap se encuentra justo debajo de la camiseta interior Deep Winter, la oferta más cálida de la marca, en la línea Maap. Es una capa base de peso medio con mangas largas y cuesta £75 / $90.

Un pequeño logotipo de Polartec aparece en la cadera derecha.

Diseño y Estética

La capa base térmica está fabricada con 91% poliéster y 9% elastano y utiliza el material Power Grid de la marca estadounidense Polartec. Se trata de una tecnología de tejido patentada que, en esencia, presenta una rejilla elevada de pequeños cuadrados de lana para aumentar la calidez y la transpirabilidad, en este caso en todo el interior de la capa base.

El diseño de rejilla está destinado a crear canales de aire para ayudar a abrigarse, pero también se afirma que las fibras elevadas transportan la humedad desde la piel hacia el exterior de la capa base, manteniendo al usuario seco y cómodo. Maap enumera el rango de temperatura de la capa base térmica entre -10C/14F y 10C/50F, que es un rango bastante amplio.

Es un material liviano y la capa base no es gruesa ni pesada. Es ajustado y razonablemente ajustado, pero es liviano y funcionará bien debajo de capas de competición.

El tejido utilizado también está aprobado por Bluesign. Si no está familiarizado con Bluesign, establece un estándar para la producción textil sostenible y los productos que llevan esta marca significan que cumplen con este estándar de sostenibilidad. En caso de accidente, Maap ofrece una política de reemplazo en caso de accidente que ofrece un saludable descuento del 40% en el kit de reemplazo.

La capa base térmica viene en cuatro colores, y no en el tradicional blanco y negro que se puede esperar de la mayoría de las capas base. Aquí puedes elegir entre: Nightshade, Fog, Mix (rojo, negro, morado, crema) y finalmente negro. Será mejor que te asegures de desabrocharte las capas exteriores en la cafetería si quieres que tus compañeros de viaje vean estos elegantes colores. Presenta sutiles logotipos de Maap y un logotipo de Polartec justo encima del dobladillo delantero.

El cuello tiene una ligera curvatura, por lo que si prefieres un cuello más alto, te recomendaría Rapha Pro Team Thermal o el económico Galibier Barrier. En mi talla pequeña, el ajuste era bueno, con los brazos extendidos cómodamente sobre las muñecas y había suficiente dobladillo para meter las medias sin que se abultaran demasiado. Las costuras son discretas y de perfil bajo y recorren los lados del torso, los hombros y el cuello.

La capa base Maap Thermal es muy suave y se siente como un producto premium en línea con su precio bastante alto.

La capa base es ajustada y elástica; nuestra muestra vino en este color ‘Nightshade’

Actuación

Disfruté montando con la camiseta interior térmica desde el principio. Me pareció muy cómodo y suave de llevar, pero la calidez que proporcionaba fue realmente sorprendente, el material Polartec sin duda cumple lo que promete.

Uno de mis primeros paseos en Thermal fue una mañana en la que comencé alrededor de 5C/14F y terminé alrededor de 10C/50F. Con una chaqueta de invierno resistente al viento encima, terminé sobrecalentándome un poco al final del recorrido y la térmica me pareció muy cálida, demasiado cálida de hecho. Resiste con creces temperaturas bajo cero y absorbe muy bien el sudor y la humedad. Si estás buscando una capa base para soportar el clima helado, la Thermal estará más que a la altura del trabajo.

Su falta de volumen significa que también se adaptará a los ciclistas a quienes les gusta vestirse de manera más ligera o lograr el calor adecuado con algunas capas más finas. Pasará desapercibido bajo camisetas o chaquetas de manga larga más ajustadas.

También se lavó bien durante el invierno y no veo ningún signo de que los cuadrados de Power Grid pierdan su forma o queden planos hasta ahora.

El sistema geométrico Power Grid ayuda a atrapar el aire y eliminar la humedad.

Veredicto

La camiseta interior de manga larga Maap Thermal es una pieza realmente capaz. Es elegante y fue refrescante usar el color Nightshade (púrpura), incluso si solo lo viera. Como se mencionó, a medida que avanzan las capas base, se está moviendo hacia el extremo más caro del espectro, pero el tejido Power Grid hace un trabajo brillante al mantener al usuario abrigado y transportar la humedad lejos del cuerpo sin agregar volumen excesivo. Me sorprendió lo seco que estaba yo (y la capa base en sí) cuando la comprobaba al final de cada salida.

No tendría ningún reparo en utilizarlo como punto de partida para los días más fríos sobre la bicicleta. Ha resistido los lavados y está respaldado por la política de reemplazo por accidente de Maap en caso de que ocurriera lo peor.