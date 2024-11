Hay un dicho en fotografía que dice “la mejor cámara es la que tienes contigo”. Eso no necesariamente es cierto todo el tiempo con las mejores chaquetas de ciclismo de invierno, pero tener una capa abrigada contigo en todo momento, por si acaso, nunca será una mala idea. He estado montando con la chaqueta Albion Ultralight Insulated durante el último mes y me ha tomado un poco de tiempo entenderlo.

Parece, sobre el papel, una chaqueta cortavientos estándar (aunque muy fina), sólo que con un poco de aislamiento sintético añadido, por lo que inicialmente la relegé al territorio de “caparazón de emergencia” y simplemente la metí en mi bolsillo y nunca la usé realmente para el primeros paseos. Me complace informar que, después de andar con él un buen rato, es mucho más que eso. Lo usé como parte real de mi guardarropa de equitación y en algunos casos lo dejé puesto todo el día.

No voy a fingir que será una chaqueta de invierno exclusiva para usar durante todo el invierno; no hace suficiente calor para eso. Sin embargo, es un kit extremadamente útil y más versátil de lo que cabría esperar. Si está buscando algo con un poco más de empuje que algo de la guía de los mejores chalecos ciclistas de mi colega Tom, o tal vez tiene curiosidad por viajar en bicicleta, o simplemente quiere un poco de tranquilidad en el frío, entonces siga leyendo.

Diseño y estética

El diseño de la chaqueta es maravillosamente sencillo. Es, como dije en la introducción, esencialmente solo una chaqueta cortavientos con algo de aislamiento adicional en áreas clave, pero incluso entre las chaquetas cortavientos seguiría siendo una configuración bastante reducida. La tela es nailon ripstop increíblemente fino que facilita el proceso, pero todo se hace con el mínimo de material extra. Los puños se conforman con sólo la mitad de elástico, lo cual es bastante común en chaquetas impermeables como la Rapha Pro Team Gore-Tex, pero en una chaqueta como esta, parece realmente minimalista. Lo mismo ocurre con el dobladillo, cuya parte delantera es una simple puntada overlock, mientras que la parte trasera es un fino cordón elástico.

La cremallera, afortunadamente, es de doble extremo (imprescindible en mi opinión para cualquier cosa además de las camisetas), también es relativamente delgada, pero no tan delgada como la que se usa en la chaqueta POC Supreme, que era un poco difícil de usar. El cuello también es bastante bajo, un buen cm más corto que la mini chaqueta de plumón de la marca, ahora descontinuada. No tienes bolsillos ni bolsa para cosas. Sin embargo, tienes algunas perforaciones debajo de las axilas y en la parte posterior del tríceps, pero al igual que con algo como el Maap Atmos del mundo de los impermeables, la capacidad de empaquetamiento es la característica.

Sin embargo, lo que sí obtienes son dos paneles de aislamiento sintético en el pecho, un poco solo para cubrir la parte superior de los hombros, toda la circunferencia de la parte superior del brazo y un poco debajo del codo en el antebrazo. Básicamente, solo los bordes de ataque, ya sea que estés en una posición aerodinámica en carretera o en una MTB XC. Está colocado de manera muy inteligente y los paneles del pecho son incluso ahusados ​​en los lados para evitar agregar volumen innecesario.

El aislamiento se recicla y, según se afirma, el 93% proviene de botellas de plástico de un solo uso. Sin embargo, la característica clave del aislamiento son las perforaciones incorporadas. A través de todos los paneles aislados existen grandes agujeros para mejorar la transpirabilidad, con el objetivo de evitar esa sensación de hervir en la bolsa que tan a menudo es la perdición de los cortavientos.

Actuación

Comencemos, inusualmente, con lo buena que es esta chaqueta cuando no la estás usando. Pesa casi nada (yo mido mi talla mediana, 95,9 g) y, aunque no tiene una bolsa protectora, puedes hacer una aproximación bastante buena tomando el antebrazo, girándolo unas cuantas veces para crear una barrera efectiva y Luego mete el resto de la chaqueta en la manga. En la práctica, sin embargo, lo más fácil es guardarlo al por mayor en un bolsillo. No se moleste en doblar o enrollar: solo cosas.

Una cosa que siempre llevo conmigo en caso de emergencias es el Albion Burner. Simplemente vive en mi caja de herramientas, en parte como una capa “por si acaso” y en parte para evitar que todo lo que hay dentro haga ruido, pero esta chaqueta cumpliría prácticamente el mismo trabajo y solo ocuparía un poco más de espacio. En realidad, es más fácil guardarlo en un bolsillo, donde es fácil de usar si surge la necesidad. Dado que el material es tan suave, es muy fácil de poner sin tener que detenerse si de alguna manera estás razonablemente seguro de montar sin manos. La cremallera es un poco más complicada (definitivamente no requiere guantes), pero está lejos de ser la cremallera más difícil que he tenido que usar.

Mientras lo usaba, me sorprendió gratamente lo efectivo que fue para mantenerme abrigado. Como dije, no es una chaqueta para esos días terriblemente fríos a menos que sea parte de un sistema de capas más grande, pero para andar en un clima sombrío, con niebla y húmedo (pero no lluvioso) alrededor de los 10 grados, es brillante. La dejé puesta más o menos durante todo un día de grava de 90 km en Salisbury Plain y mi única queja fue que los hombros están un poco caídos, pero eso es normal para chaquetas de construcción tan liviana como esta. El vídeo incluido a continuación muestra dónde realmente prospera.

Me alegro de que Albion haya decidido añadir un cordón adecuado y una cremallera de doble extremo. Poder cerrar la parte inferior hacia arriba cuando hace más frío y abrirla desde abajo cuando hace un poco más de calor significa que puedes viajar con él sin tener que quitártelo y ponértelo constantemente.

Teniendo en cuenta que es nailon antidesgarros, en realidad no hace tanto calor ni sudor como imaginas. Las grandes perforaciones en la parte posterior de los brazos sin duda ayudan, pero en subidas largas y muy duras pueden resultar abrumadoras. Si sabes que vas a emprender un recorrido difícil y montañoso y necesitas una capa para todo el día, planifica en consecuencia, pero esta está ahí para esos días cambiantes.

Para lo que realmente es fantástico son los intervalos invernales. Puedes calentarte mientras lo usas, guardarlo en tu bolsillo y luego volver a ponértelo al final para no congelarte instantáneamente de camino a casa o al pub. Si bien es sin duda una excelente capa para los entusiastas de las bicicletas ultraligeras, en realidad es tan útil como una capa de invierno de uso general que podría reemplazar a un chaleco en los meses más fríos. Debajo de una chaqueta impermeable (la probé debajo del Maap Atmos) suda un poco. Funciona en caso de apuro. Pero como capa intermedia, no es lo suficientemente transpirable como para prosperar realmente.

Valor

Algo con lo que me encuentro a menudo al evaluar el valor de la ropa es un ejército de comentaristas que dicen: “¿Cómo puedes cobrar X por tan poca tela?”. Sí, el valor de las materias primas se reduce, pero los tejidos superligeros son más caros, al igual que, lamentablemente, las capas aislantes recicladas. Si se tratara de hardware, digamos un marco superligero o un juego de barras, nadie se inmutaría ante un artículo más liviano que fuera más caro.

De todos modos, a lo que me refiero es que, si bien £ 175 por una chaqueta cortavientos muy liviana y reforzada es mucho, en realidad es una pieza muy versátil del equipo que probablemente tendrá mucho uso en una amplia gama de condiciones. ¿Podrías lograr el mismo rendimiento con una combinación de otras capas? Lo más probable es, pero no sería tan plegable.

No es una ganga, principalmente porque es relativamente especializado, pero no creo que sea un precio injusto dada la cantidad de pensamiento y esfuerzo que se ha invertido para hacerlo tan delgado.

Veredicto

La chaqueta aislante Albion Ultralight es más que una simple chaqueta de emergencia. Una vez que descubres dónde encaja en tu sistema de capas, se convierte en un equipo bastante versátil, perfecto para días largos y sombríos en los que una chaqueta de invierno completa es demasiado y un chaleco no es suficiente. Es increíblemente pequeño, por lo que literalmente puedes llevarlo a cada viaje por si acaso sin sentirte agobiado, y es tan adecuado para tareas de equipaje en bicicleta donde necesitas una configuración lo más pequeña posible como algo para usar en el puesto. -Montar café para evitar el frío.