En el noroeste del Pacífico americano, la lluvia es una forma de vida. La precipitación promedio significa más días lluviosos que secos, por lo que si quieres montar en bicicleta tendrás que lidiar con la lluvia y en esta zona del mundo, Shakedry es casi una religión.

Nuestra lista de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables tiene más de una opción Shakedry. Uno de ellos es el Castelli Idro Pro 2 y cuando lo miramos más de cerca, le dimos una reseña de cinco estrellas. Sin embargo, Castelli actualizó recientemente esa chaqueta con la Castelli Idro Pro 3 y ahora hemos tenido la oportunidad de ver si es tan buena como su predecesora.

Si Shakedry ha despertado su interés, o si está buscando actualizar un antiguo favorito, siga leyendo para ver qué pensamos de esta nueva opción.

La nueva versión debe considerarse una evolución del diseño anterior.

Diseño y estética

La chaqueta Castelli Idro Pro 2 es una chaqueta que lleva más de tres años en el mercado. Cuando se trata de ropa de ciclismo, eso es toda una vida y no sorprende ver una actualización en el mercado este año. La razón del largo plazo es que la tecnología central realmente no ha cambiado.

El Idro Pro 2, 3 y también el Idro estándar (que carece de la etiqueta profesional) están construidos con una tecnología de la marca Gore llamada Shakedry. Lo que hace que Shakedry sea único es que la membrana es la capa exterior. Con una chaqueta Gore-Tex estándar, tienes una capa frontal, una capa de membrana y una capa de respaldo. Shakedry deja caer la capa frontal y mueve la membrana de PTFE, también conocida como teflón, hacia el exterior.

La membrana no solo es impermeable y transpirable, ya que utiliza millones de pequeños orificios que son lo suficientemente grandes como para dejar salir el vapor pero no dejar entrar el líquido, sino que también es antiadherente. Cuando el agua llega a la superficie, formará gotas y se escurrirá. Incluso si finalmente pudiera atravesarlo, no se absorbe ni se queda en la superficie. Quitar la capa frontal también mantiene el material excepcionalmente delgado, liviano y, por lo tanto, plegable.

Esa tecnología es lo que hace que todas las chaquetas Shakedry sean lo que son. El mayor problema es que no hay tramo en Shakedry. Ingrese al tejido Gore-Tex con tecnología Stretch, que es un tejido elástico en cuatro direcciones que mantiene toda la transpirabilidad e impermeabilidad de Shakedry pero agrega la elasticidad necesaria. El único inconveniente del material es que es pesado. Es la interacción de estos dos tejidos donde las marcas toman su propia dirección y se diferencian. También hay cierta licencia creativa cuando se trata de funciones adicionales.

Para Castelli, hay tres grandes cosas que la diferencian de otras chaquetas Shakedry del mercado. En la parte trasera tienes bolsillos, y bolsillos realmente utilizables, en la misma configuración de dos bolsillos, apta para guantes, que otros diseños de invierno de Castelli. Hay desagües en la parte inferior para que no termines con charcos, y debajo hay una cola extra larga para manejar las salpicaduras de la carretera. En la parte superior de la chaqueta, el escote es alto, con una capa interior suave.

La diferencia entre el Idro Pro 2 y el Idro Pro 3

Como se mencionó, Idro Pro 2 y 3 son muy similares porque la tecnología subyacente no es diferente. Lo que Castelli ha hecho con el Idro Pro 3 es refinar y masajear un diseño ya sólido. Cuando comparas los dos, hay una optimización y una simplificación del patrón.

El Idro Pro 2 utiliza numerosas piezas pequeñas de tejido Gore-Tex con tecnología Stretch. En el Idro Pro 3, los paneles elásticos se han movido y ahora ambos lados están construidos completamente con tela Gore-Tex con tecnología Stretch y continúa a través de la axila y bajando por la parte inferior del brazo hasta la muñeca.

Otras pequeñas diferencias son también simplificaciones. El borde superior de los bolsillos pierde el ribete elástico y el fuelle inferior ya no utiliza un tejido diferente. Todo el bolsillo ahora es Shakedry. Debajo de los bolsillos, la pinza de silicona ha desaparecido y el borde inferior de la cola es reflectante y más elástico que el diseño anterior.

La tela Gore-Tex con tecnología Stretch tiene cualidades similares a Shakedry pero agrega peso y elasticidad.

Actuación

Utilizo el Castelli Idro Pro 3 cada vez que planeo salir bajo una lluvia que espero que dure todo el día. Es más cálido de lo que piensas porque es tan resistente al viento como al agua. La falta de aislamiento lo limita hasta cierto punto, pero una capa aislante de poco volumen como la capa media de manga larga de invierno Assos Equipe RS, o cualquiera de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno, le permitirían soportar temperaturas muy bajas.

Los bolsillos son el verdadero truco aquí. Si estás montando duro (o compitiendo) necesitas acceso a la comida sin pensar en ello. Cuando corres con mal tiempo eso no cambia, excepto que ahora necesitarás encontrar una chaqueta que te brinde esa opción. El Castelli Idro Pro 3 tiene bolsillos con espacio para comida y lo consigue con un corte aerodinámico. Es una chaqueta perfecta para montar a caballo y competir bajo la lluvia.

Los bolsillos dobles abiertos en la parte superior son una de las mejores características del Castelli Idro Pro 3

Las desventajas de la chaqueta tienen más que ver con Shakedry que con cualquier otra cosa. La falta de estiramiento es grande. La talla Castelli me funciona muy bien, pero aunque la chaqueta me queda perfecta, la falta de elasticidad en los bolsillos es un desafío. Castelli ha mitigado el problema con un refuerzo en la parte inferior de los bolsillos, pero todavía hay un límite en cuanto a cuánto puedes llenarlos.

Algunos de mis aspectos favoritos tienen que ver con los detalles. Me encanta el escote que usa Castelli, ya que es suave por dentro y bonito y alto para protegerse del frío. La cremallera también es un punto destacado, es similar a la versión anterior pero con una lengüeta adicional. Conserva los dientes grandes de plástico que facilitan el cierre y lo mantienen inmune a la degradación por el sudor. La mayoría de las veces, con una chaqueta cara, es la cremallera la que la arruina, pero aquí no hay que preocuparse por eso.

Shakedry carece de elasticidad, pero los refuerzos en la parte inferior de los bolsillos ayudan a crear más espacio.

Veredicto

Si quieres andar todo el día bajo la lluvia, necesitas una chaqueta rígida. De las tecnologías rígidas disponibles, Shakedry es la opción más liviana. Gore y Castelli tienen opciones Shakedry con bolsillos, pero solo el Castelli Idro Pro 3 y su predecesor tienen bolsillos abiertos como una camiseta.

Los bolsillos, junto con el ajuste Castelli, más pequeño que el promedio, hacen que el Idro Pro 3 sea perfecto para entrenar duro o competir bajo la lluvia. Es particularmente bueno para carreras de grava o simplemente para andar en bicicleta, ya que el barro no lo dañará.

Si tienes un Idro Pro 2, no es necesario que pienses en actualizarlo hasta que necesites reemplazarlo. De lo contrario, si buscas montar todo el día bajo la lluvia, el Castelli Idro Pro 3 es una excelente opción.

Especificaciones técnicas: Castelli Idro Pro 3