Cuando pruebo chaquetas impermeables (y he probado 40 o 50 de ellas hasta este momento para sintetizar el mercado en mi guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables), todas se prueban en paralelo inicialmente, y luego puedo perfeccionarlas. en ellos individualmente después de eso. Después de las pruebas y revisiones, la mayoría tiende a vivir en una caja mentalmente etiquetada como “para referencia”, a menos que su desempeño sea muy pobre.

Algunas son lo suficientemente buenas como para permanecer en uso constante porque funcionan muy bien como prendas de alto rendimiento, como Maap Atmos y Rapha Pro Team Gore-Tex, y otras permanecen en uso constante porque trascienden la parte de la chaqueta ciclista del diagrama de Venn y sangran. en uso general. El POC Motion está en gran medida en este segundo campo.

La he estado usando cada vez que surge la necesidad durante más de un año y creo que es la mejor opción para aquellos que buscan una chaqueta de viaje. Hay muchas más opciones en mi guía hermana sobre las mejores chaquetas de ciclismo para viajeros si esto no se ajusta a tus necesidades, pero intentaré convencerte de que probablemente sí.

Ahora, para que quede claro, si viajas en bicicleta de carretera, entonces esta no es para ti. Compra una chaqueta de carretera, pero que sea resistente. La carcasa impermeable Endura Pro SL es una excelente opción para quienes buscan un ajuste para la carretera, pero para aquellos que no quieren trabajar en las gotas, la Motion es mi elección.

Diseño y estética

De todas las chaquetas que he revisado en los últimos años, la POC Motion es la más “normal”. A primera vista, sería difícil elegirla como una chaqueta de ciclismo en una línea de impermeables de uso más general. La cola está sólo ligeramente caída y, salvo por un par de pequeños parches reflectantes en la parte trasera, es una tarifa muy estándar. Bien ejecutado, seguro, pero nada divertido.

Cuando la comparo con algo como la Albion Zoa Rain Shell, otra chaqueta que suelo utilizar cuando necesito ir a Lidl a comprar leche bajo la lluvia, es bastante diferente. Sin capucha voluminosa, sin bolsillos muy ventilados, sin puños ajustables. Sólo una pequeña capucha que cabe debajo de un casco, dos bolsillos laterales de tamaño moderado y uno en el pecho para objetos de valor.

Mire debajo de los brazos y verá hoyos perforados, muy parecidos a los de la chaqueta aislante Albion Ultralight que revisé recientemente. Una cremallera doble también ayuda cuando hace calor y hoy en día es un requisito previo para cualquier capa exterior. Los puños tienen una forma que cubre más el dorso de las manos. Las mangas son un poco más cortas que algunas chaquetas que he probado, pero para andar en bicicletas más erguidas esto no es malo. También tengo brazos muy desgarbados, así que no es la prueba más justa.

La capucha no tiene visera, pero el ala es elástica, lo que significa que queda cerca de la cara cuando está en uso y no actúa como una manga de viento cuando no está desplegada. Normalmente soy partidario de una capucha que cubra el casco, pero en este caso creo que tiene más sentido.

Debajo del capó, por así decirlo, obtienes una tela exterior de sensación muy duradera protegida por un tratamiento DWR sin PFC y que a su vez protege una membrana impermeable de 20,000 mm. Esto es suficiente incluso para lluvias intensas, y si bien no va a desafiar a jugadores como el Rapha Pro Team Gore-Tex en el papel, ciertamente es más que adecuado para una conducción sin rendimiento.

Actuación

Sobre el papel, Motion es una chaqueta un poco extraña para dar el visto bueno a la mejor general de una categoría. No hay ningún ajuste del que hablar, ni mega ventilación y un corte relativamente estándar. ¿Por qué entonces creo que es lo mejor?

Lo primero es la durabilidad. Es una chaqueta realmente sólida, y la falta de lengüetas, botones, cremalleras adicionales y velcro es realmente una ventaja en una chaqueta para viajeros. Puede que me critiquen un poco por esto, pero creo que desplazarse al trabajo es más difícil con chaquetas impermeables que con cualquier otro tipo de conducción. La mayoría de las personas llevan una mochila ciclista de algún tipo que desgasta la espalda y los hombros, las meten en bolsas con imprudente abandono y las dejan mojadas en el respaldo de las sillas de oficina. He perdido la cuenta de la cantidad de veces que Miré hacia abajo y descubrí que había estado pasando mi chaqueta por encima con la silla de mi oficina, asada en gabinetes de secado y chocando contra ella con mayor regularidad. Las cremalleras y los botones casi siempre se dan por vencidos en algún momento, por lo que es útil prescindir de ellos.

El tejido exterior de Motion es especialmente sólido y, si bien no es la chaqueta más transpirable, está bien para viajes diarios más cortos o menos intensos y resistirá todo el desgaste normal. El capó también es genial. No hay efecto de manga de viento cuando está abajo, y aunque me gusta que mi capucha cubra mi casco, para viajes cortos como un viaje diario probablemente decidirás en tu puerta si la necesitas arriba o abajo y será genial para todo el viaje. Las mangas realmente son un poco cortas para andar en posición de carretera, pero para cualquier bicicleta de barra plana (para niños de fixie, te estoy mirando aquí) son perfectas, y ni demasiado apretadas ni demasiado holgadas, por lo que hay espacio para guantes grandes. debajo.

La otra razón es que, en general, la mayoría de las chaquetas de viaje parecen un poco anticuadas. Fuera de la bicicleta, te marcan instantáneamente como ciclista, y aunque no hay nada de malo en eso, no quiero que parezca que estoy en medio del viaje en las bebidas después del trabajo, o si me la pongo. para pasear por la ciudad. La Motion funciona muy bien en la bicicleta, e incluso diría que también tiene cabida como chaqueta cruzada de MTB. Es protector y, si bien no tiene una cremallera impermeable por alguna extraña razón, la solapa interna contra tormentas hace el trabajo e incluso está cosida sobre sí misma para evitar que se enganche. Fuera de la bicicleta, parece una chaqueta exterior muy bonita, y creo que es por eso que la uso con tanta frecuencia.

Admito que el negro quizás no sea la mejor opción para la visibilidad, pero es lo que me gusta porque combina con mi otra ropa. Las otras opciones de color con nombres de minerales (azul dioptasa y azul calcita) también son muy atractivas en un estilo escandinavo apagado. Si desea visibilidad, primero debe concentrarse en obtener las mejores luces para bicicletas y luego preocuparse por sus capas, ya que ninguna cantidad de amarillo brillante ayudará si está utilizando una vela de té para ser visto.

La transpirabilidad es a menudo la desventaja de las chaquetas de viaje. Suelen ser más baratos que sus hermanos de carretera o de grava, y suelen venir con membranas menos transpirables. Nuevamente, el movimiento no va a coincidir con las chaquetas diseñadas para andar en carretera, pero a menos que estés trabajando a fondo en tu viaje al trabajo, es bastante bueno. Las perforaciones en las axilas las considero agradables pero no tan útiles, pero la cremallera inferior significa que puedes descargar el calor de manera bastante efectiva, y es mucho mejor que desabrocharte la chaqueta desde arriba si llevas una correa para el pecho en tu mochila. .

El ajuste más holgado también permite una gran circulación de aire, pero también espacio para capas. Si viajas en el frío (ten en cuenta que POC es una marca sueca, por lo que sabe lo que es el invierno adecuado), puedes colocar fácilmente una mini chaqueta de plumas debajo, lo que la mantendrá utilizable durante todo el año.

Valor

Al igual que el Albion Zoa, la propuesta de valor aquí se ve enormemente mejorada por sus credenciales fuera de la bicicleta. Si puede encontrarlo en oferta (al momento de escribir este artículo, había visto el modelo Dioptase Blue rebajado a £ 154), es una auténtica ganga.

Las chaquetas de viaje en general son bastante baratas, sobre todo porque la gente parece detestar gastar mucho dinero en algo “sólo” para ir y volver del trabajo. La POC Motion es más cara que muchas chaquetas de viaje en el mercado, pero apuesto a que también es mucho más útil y, como tal, creo que representa un valor bastante bueno.

Veredicto

El POC Motion es un ganador en la bicicleta, siempre y cuando tus desplazamientos no sean demasiado intensos o en una bicicleta con un ajuste muy agresivo. Es lo suficientemente resistente como para resistir el abuso diario, el uso de mochilas y bolsos llenos, pero es la versatilidad fuera de la bicicleta lo que la distingue de la multitud. Viajar al trabajo no tiene por qué ser una elección entre ser un desastre de moda y rendimiento, y por un poco más de dinero puedes tener una chaqueta que te servirá en la ciudad, ya sea que estés en bicicleta o no.