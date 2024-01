Cornualles, enclavado en el extremo suroeste de Inglaterra, es quizás el lugar perfecto para probar una chaqueta ciclista impermeable. Aquí hay una humedad extraordinaria; Olvídese de todo lo que ve en las postales, la configuración predeterminada es ‘mizzle’ (una deliciosa mezcla de niebla y llovizna) y luego avanza de grado hasta “diluvio de vendaval atlántico”. También es suave y rara vez desciende por debajo de los 8 ° C/46 ° F, por lo que cualquier chaqueta que uses debe ser impermeable y transpirable. Dado el absoluto empapado que tuvo Cornwall durante el período festivo, tuve la oportunidad perfecta de recorrer algunos kilómetros más con las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Aquí te explicaré las cosas buenas y no tan buenas que aporta la chaqueta impermeable Endura GV500.

El Endura GV500 ha entrado en acción en el barro, la lluvia y los fuertes vientos, pero también en condiciones más frescas. ¿Cómo se perfila entonces? Es bueno, especialmente por el precio, y doblemente si lo encuentras en oferta, lo cual es algo bastante habitual.

No tiene muchas funciones, pero la chaqueta GV500 funciona muy bien

Diseño y estética

Me temo que el gravel específico llegó para quedarse. Hemos superado los días oscuros de usar productos de carretera o MTB dependiendo de lo que mejor se adapte a nuestras necesidades, y las chaquetas impermeables son lo último en recibir el tratamiento GS. La chaqueta impermeable GV500 es, en términos simples, una versión minimalista de la exitosa chaqueta de ciclismo de montaña MT500 de Endura. Menos características y un tejido ligeramente diferente, pero, en consecuencia, también un precio más bajo que lo convierte en un paquete atractivo tanto para gravel como para MTB.

La ropa Gravel tiene que tomar una decisión, prenda por prenda, sobre dónde se inspira. Algunos equipos son de carretera con un toque utilitario, aquí la estética y la construcción son definitivamente de bicicleta de montaña. El corte es cuadrado y hay poco o ningún estiramiento en la tela de la cara, así que ni siquiera pienses en términos de “ajuste de carrera”. Es holgado, no en un grado exagerado, pero lo suficiente como para acomodar una chaqueta liviana debajo si surge la necesidad. Sin embargo, apuesto a que si necesita una chaqueta de plumas debajo de una impermeable, es posible que le convengan algunas de las opciones de nuestra lista de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. Sin embargo, tiene un ajuste más delgado que algo como el Albion Zoa Rain Shell, que tiene un enfoque un poco más expedicionario.

En comparación con la chaqueta MT500, no hay bolsillos laterales ni ventilaciones. La tela impermeable Exoshell40 aquí es la opción estándar, en lugar de la versión duradera “DR”, lo que significa que es más liviana, se pliega más pequeña, pero es un poco más frágil. La tela exterior es de nailon ripstop, se siente resistente y se ha librado de los pesados ​​arbustos de aulaga de Cornualles y de mi propensión a elegir rutas de grava que requieren que lleve mi bicicleta en la espalda con facilidad.

El ajuste alrededor de la cara era un poco ajustado para mi gusto.

Resistente, sí, pero la tela es ese clásico material ruidoso y susurrante. En el interior tiene un respaldo similar al Gore-Tex Active, pero todo el paquete se siente más delgado y liviano. La clasificación de impermeabilidad de 20.000 mm y la transpirabilidad de 40.000 g/m2/24 horas son respetables, especialmente a este precio. Si desea comprender los pormenores de las telas impermeables, sus clasificaciones, etc., asegúrese de consultar nuestro artículo “Explicación de las telas impermeables”. La membrana en sí no contiene flúor, lo que significa que es posible que el GV500 no sea susceptible a los cambios que se producirán en una gran franja de equipos impermeables una vez que la prohibición del PFC entre en vigor.

Las cremalleras son algo que a veces me entusiasma mucho. Aquí tenemos una cremallera principal impermeable, pero lamentablemente es de un solo extremo. Si viajas con una camiseta y una mochila, está bien, pero si necesitas acceder a los bolsillos de la camiseta, tendrás que desabrochar la cremallera. Curiosamente, la trampilla contra tormentas está afuera. Esto le da una apariencia limpia, pero me parece que sería más útil en el interior, particularmente en el área de la cara donde la ausencia de una solapa interior significa que la cremallera se asienta en la barbilla cuando está completamente cerrada. Esto resulta incómodo, incluso en recorridos más cortos.

En más posiciones de conducción, con los brazos hacia adelante, la chaqueta se arquea a la altura de los hombros.

Curiosamente, el bolsillo del pecho, lo que yo consideraría un bolsillo para “objetos de valor”, no cuenta con una cremallera impermeable. Sin embargo, cuenta con una cremallera de doble pestaña (es decir, hay una pestaña accesible dentro del bolsillo) por razones desconocidas, ya que no se puede acceder al bolsillo más que desde la cremallera exterior. ¿Quizás algo a lo que sujetar las llaves?

Finalmente, antes de los jugosos y empapados detalles del mundo real, debemos hablar del ajuste. No soy un hombre amplio. De hecho, soy lo que en marketing se suele llamar sombríamente “físico de ciclista”, con exclusión de cualquier otro tipo de cuerpo; alto, delgado, incluso flaco. En un modelo pequeño, los hombros eran demasiado estrechos y se sentían apretados debajo de las axilas y en la parte superior de la espalda. Cuanto más atrevida sea tu posición, más se exacerbará esta sensación, ya que se abre el ángulo que forman la parte superior de tus brazos con el torso. En el lado positivo, como caballero larguirucho, el GV500 tiene unos brazos refrescantemente largos. A menudo encuentro que las chaquetas exponen mis muñecas, pero este nunca fue el caso aquí. Claro, no puedes apretar los puños, pero están lo suficientemente ajustados, especialmente si los vas a usar sobre guantes.

Actuación

La versión corta es que si estás buscando una chaqueta que te mantenga seco en los senderos de grava, definitivamente vale la pena considerarla. El DWR (repelente al agua duradero) se ha resistido admirablemente hasta ahora, incluso frente a una lluvia asombrosamente intensa y prolongada. Para algún contexto, el sendero hacia la costa que normalmente tomo tenía un pie de profundidad bajo el agua en algunos puntos (RIP según mis indicaciones).

A pesar de las lluvias, las mangas sobre todo mantuvieron un cordón saludable, incluso cuando los artículos más caros se mojaron. No soy de los que usan guantes a menos que haga un frío mortal, pero las mangas más largas al menos ayudaron a mantener mis muñecas un poco más secas.

El capó no me gustaba demasiado, o debería decir la combinación capó-facebox. Con la capucha puesta sobre el casco, sujeta la caja facial contra la espinilla. Sin embargo, esto significa que evita que entre agua, pero sin una solapa interna terminas comiéndote la cremallera o haciendo que te frote la barbilla. El ajuste no me molestó demasiado en el mundo real. Sí, me quedaba un poco apretado en los hombros, pero mientras conducía fuera de la carretera, con una posición del cuerpo en constante cambio, realmente no me hizo dudar. En los tramos de carretera, en los desniveles, lo que más me molestaba era el pecho holgado. Con mi teléfono en el bolsillo del pecho, mis rodillas lo golpeaban constantemente. Si eres un ciclista más amplio, vale la pena considerar probarte uno antes de comprarlo. Como dije antes, es más un problema en posiciones más estiradas, que en realidad no es para lo que está diseñado.

Todas las capotas deberían poder guardarse; moriré en esta colina

Una colina en la que moriré es que todas las chaquetas de ciclismo con capucha deberían tener alguna forma de guardar la capucha. La capucha es una manga de viento, y cuando no está inclinada hacia abajo y estoy usando la chaqueta como cortavientos o simplemente acepto tener la cabeza húmeda por razones de temperatura, la capucha se agita alrededor de mi cuello y orejas y se vuelve extremadamente irritante. Este no es un problema exclusivo de esta chaqueta, pero parece ser un problema con todos los impermeables para ciclismo.

La transpirabilidad es, al menos para mí, la verdadera prueba de una chaqueta de ciclismo impermeable. Hago calor, Cornwall es templado e increíblemente húmedo en la costa cuando el aire está lleno de espuma marina (también es un asesinato sangriento para las piezas de bicicleta, pero esa es otra historia…). Un índice de transpirabilidad de 40.000 g/m2/24 h parece bueno sobre el papel, pero ¿qué significa en la vida real? En realidad esto fue probablemente lo que más me impresionó; Sí, la chaqueta me mantuvo seco, además de la ligera entrada generalmente aceptada en el dobladillo, el cuello y los puños, pero podía llevar felizmente una bicicleta pesada por una escalera larga y empinada (mucho esfuerzo, sin efecto refrescante del viento) sin nada más que abrir la cremallera. un poco el cuello. Si hace calor, es una buena opción y se siente notablemente más transpirable que la chaqueta impermeable dhb Trail.

La desventaja de esta transpirabilidad es que, cuando está parado, no resulta tan acogedor. Mi punto de referencia para la zona de Ricitos de Oro es el Albion Zoa, que es extremadamente transpirable y se siente lo suficientemente protector como para no pensar dos veces en detenerse por un tiempo en los elementos. Con la chaqueta GV500 definitivamente hace un poco más de frío cuando paras.

Sospecho que, además del ahorro de peso, es por eso que la versión de bicicleta de montaña utiliza un tejido más grueso. Quizás Endura sienta que los ciclistas de montaña tienen más probabilidades de estar expuestos a los elementos que sus homólogos de grava.

Valor

He probado muchas chaquetas impermeables este invierno y seguiré haciéndolo hasta que mejoren las condiciones climáticas (por favor, envíen toallas). Es fácil obsesionarse con lo que es absolutamente mejor cuando sales constantemente bajo la lluvia y pierdes de vista el costo y lo que es un caso de uso “normal”. El Endura GV500 se sitúa en lo que probablemente sea el nivel superior de “presupuesto”, a un precio de venta al público de £159,99.

Si desea lo mejor, entonces no lo es, pero a este precio, sospecho que el GV500 es uno de los mejores de su clase, si no el mejor. También tiene descuentos regularmente, aparentemente en una guerra de precios con el dhb Trail Waterproof de precio similar, lo que lo convierte en una oferta aún más atractiva que representa un gran valor considerando el rendimiento que se ofrece.

Los brazos largos son una verdadera ventaja para los ciclistas larguiruchos

Veredicto

La chaqueta impermeable Endura GV500 proporciona una buena protección contra los elementos y tiene un precio atractivo para aquellos ciclistas que buscan pasar de “aversión a la lluvia” a “curiosidad por el diluvio”. No es la crema de la cosecha, pero probablemente sea el mejor del grupo a este precio. Realmente solo lo decepcionan ligeros problemas de ajuste y detalles de cremallera, que, para un uso intermitente, definitivamente puedes pasar por alto.