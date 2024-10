Casi tengo el deber de describir los cambios en la industria de la confección impermeable al comienzo de cada reseña de chaquetas impermeables que escribo hoy en día. Muchas cosas están cambiando gracias a la prohibición de las PFAS, las llamadas “sustancias químicas eternas”. En general, esto es bueno para el medio ambiente y malo para mantenerse seco; La tecnología moderna posterior a la prohibición químicamente no es tan buena, particularmente en el caso de los tratamientos repelentes al agua duraderos (DWR).

Sin embargo, una cosa positiva que he notado en mi tercer año como curadora de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables es un cambio en el enfoque del consumidor, que pasa de simplemente buscar la opción más impermeable a favor de un enfoque más equilibrado que tenga en cuenta la transpirabilidad y otros factores. . Esto es algo bueno y ha hecho que el mercado deje de simplemente colocar cualquier cosa Gore-Tex en la parte superior del árbol de forma predeterminada, y he visto muchas más chaquetas que utilizan Pertex Shield en los últimos meses que cualquier otra cosa.

Una de esas chaquetas es la Maap Atmos. He tenido mi muestra de prueba en movimiento desde la primavera, y se ha visto su uso desde las tormentas de verano hasta el primero de los aguaceros otoñales. En mi opinión, es la mejor chaqueta plegable del mercado en este momento y ofrece un nivel tranquilizador de protección dado que se puede comprimir hasta aproximadamente el tamaño de una manzana grande. No es algo que recomendaría si quieres montar en bicicleta durante el invierno, pero para paseos cambiantes de primavera/otoño, tormentas de verano y aquellos que quieren empacar lo más liviano posible, es muy difícil de superar.

Telas impermeables explicadas.: ¿Qué son y cómo funcionan?

Diseño y estética

Menos es más, o como dijo el fallecido gran Colin Chapman de Lotus: “Simplifica y luego añade ligereza”. La Maap Atmos es tan simple como una chaqueta impermeable, hasta el punto de que se te perdonará si la confundes con una chaqueta cortavientos o una “capa de carrera” de la vieja escuela. Sin embargo, su ligereza es la característica, por lo que esto es lo que está intercambiando por la falta de capacidad de ajuste, y hay que decir por un grado de durabilidad.

En cuanto al ajuste, es otra silueta de carretera clásica, muy parecida al Rapha Pro Team Gore-Tex que revisé recientemente. Sospecho que la cola no es tan larga, en un esfuerzo por utilizar la menor cantidad de material posible. Sin embargo, el dobladillo trasero está fuertemente elástico mediante una tira delgada y, dadas las intenciones atrevidas, es razonable suponer que probablemente usarás una camiseta con corte de carrera debajo, que no debe sobresalir ni absorber el agua.

Al igual que muchas chaquetas de carrera, elegí una talla más grande que mi camiseta habitual, y con eso tuve mucho espacio para colocar capas debajo de una chaqueta que en realidad no está hecha para condiciones de mucho frío. En mi talla correcta, nunca encontré espacios estrechos o constricciones y, a diferencia de muchas chaquetas, la tela también es un poco elástica. No diría que quieras que quede ajustado por razones que explicaré pronto, pero es suficiente para acomodar hombros más anchos u otras diferencias anatómicas.

Al igual que el dobladillo, y también como el Pro-Team GTX, los puños son sólo medio elásticos. No son tan ajustados como la opción de Rapha y, si bien no son tan buenos para mantener el agua afuera, en consecuencia son un impedimento mucho menor para quitarse rápidamente la chaqueta y meterla en una camiseta, que realmente es el MO. del Atmos en mi opinión.

Tiene una cremallera doble, que es realmente imprescindible hoy en día, y entra en juego cuando se usa con bastante frecuencia como chaqueta cortavientos. La verdadera característica, si se le puede llamar así, es la tela misma. La membrana Pertex Shield con clasificación de 20,000 mm está intercalada entre telas de la cara y el forro tan delgadas que la chaqueta es casi translúcida si captas la luz correctamente. Su grosor es una ventaja para la capacidad de empaquetamiento. Hace que se sienta un poco menos resistente y protector cuando hace mal tiempo, pero hablaremos de eso en breve.

Notas de diseño aparte, estéticamente es una prenda atractiva. Está muy en consonancia con la marca Maap y, como muchos otros productos de la gama de la marca, se presenta en una gran variedad de opciones de colores con nombres inusuales (hongos, arcilla, moscatel, laurel…). Hay algunos rectángulos de contraste mínimo para darle un poco de intriga visual, pero eso es todo.

Actuación

Voy a empezar describiendo para qué no es esta chaqueta, es decir, para mantenerte protegido de los elementos durante horas y horas en el frío. Para eso necesitas algo con un poco más de integridad estructural como la chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex. Su ligereza significa que el viento y la lluvia particularmente fuerte la distorsionan más fácilmente, y es más probable que la tela descanse directamente sobre la piel. La piel humana en realidad no tiene receptores “húmedos”, solo temperatura y presión, pero si tienes una tela como una gasa apoyada sobre tu piel, sentirás frío y sentirás la presión, y tu cerebro te lo dirá. que está mojado.

Sin embargo, puede soportar algunas lluvias bastante prolongadas antes de llegar a este punto, pero como muchas chaquetas que he probado recientemente, la DWR abandona el fantasma en los bordes de ataque, especialmente si tienes muchos descensos a alta velocidad. Una vez que esto sucede, terminas con la tela empapada en tu piel y, especialmente si tienes los brazos desnudos debajo, puedes sentir como si la membrana hubiera fallado. No es así, pero es más o menos lo mismo en términos de sensación. La otra cara de la moneda es que la chaqueta se seca increíblemente rápido una vez que sale el sol.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo rellenable y plumosa que es la Atmos, realmente te hace reconsiderar cómo ves las chaquetas impermeables. Durante años, cuanto más gruesa y resistente era la tela de una chaqueta, más impermeable se sentía, pero según los números y según mi experiencia, esto puede proteger contra la lluvia de la misma manera que las chaquetas mucho más gruesas. La sensación de humedad que ocasionalmente sentí fue simplemente el resultado del peso de la tela, en lugar de que la membrana fallara.

La capacidad de empaquetamiento es realmente la estrella del espectáculo aquí, y es la razón por la que es absolutamente perfecto para condiciones cambiantes. En cuestión de segundos, puedes guardarlo en el bolsillo de un maillot o en una bolsa de manillar sin tener que enrollarlo meticulosamente para asegurarte de que encaje. Entonces ocurre lo contrario, lo que significa que puedes sacarlo y ponértelo cuando el cielo se abra; esto se puede hacer fácilmente sin manos si tienes confianza gracias a los puños ligeramente más holgados que mencioné anteriormente y a una cremallera que se desliza suavemente. . La cremallera tiene un perfil bastante bajo, por lo que es un poco complicada de ubicar, pero se convierte en memoria muscular después de suficientes intentos.

Si bien puede que no funcione tan bien bajo lluvia constante como algo más resistente, supera a casi todos los demás productos impermeables que he probado (con la posible excepción del Rab CNDR Phantom con capucha) en términos de su capacidad para usarse como reemplazo de un chaqueta cortavientos. Es por eso que lo recurro con mucha más frecuencia durante el año que casi cualquier otra cosa. La doble cremallera realmente ayuda al flujo de aire, pero el tejido en sí es increíblemente transpirable para una cabeza hidrostática tan alta. Maap afirma una transpirabilidad de 20.000 g/m2, lo que básicamente no tiene sentido a menos que seas un probador de tejidos. Lo que en realidad significa es que puedes usarlo para mantener a raya la brisa fría sin tener que depender de las propiedades refrescantes adicionales del agua que cae del cielo para mantenerte razonablemente cómodo. En términos de transpirabilidad, sólo lo supera el Castelli Gabba R, que no es tan impermeable.

Básicamente, si montas en primavera, verano y otoño, pero tiendes a evitar montar en pleno invierno, te resultará mucho más útil que una chaqueta rígida más pesada. Para ser honesto, es tan pequeño que vivió en la bicicleta la mayor parte del tiempo, metido en un carrito de herramientas, allí si alguna vez lo necesitaba, pero ocupaba tan poco espacio que nunca me molesté en quitarlo.

Creo que un viaje reciente que hice en Gales resume el caso de uso perfecto. Una ráfaga montañosa de 200 km de finales de verano hacia Gales, con una o dos horas de lluvia sostenida cerca del inicio, acompañada de cielos azules. Lo suficientemente liviano como para no pesarme, lo suficientemente protector como para proteger mi cámara de un aguacero por un tiempo y lo suficientemente transpirable como para no terminar sudado cada vez que el camino apuntaba hacia arriba. Eso no me impidió contraer un virus estomacal particularmente terrible debido a un efluente de una granja en el camino, pero no creo que ninguna chaqueta hubiera podido hacer eso. Ignora el cambio de color de la chaqueta del vídeo a las fotos de esta reseña; el rojo oscuro fue mi unidad de prueba y el blanquecino recién lo envié para fotos ya que es el color de la nueva temporada.

Valor

Volviendo a ponerme el sombrero de 'si estuviera gastando mi propio dinero' puedo entender por qué ver una etiqueta de precio de $345/£270 al lado de una prenda tan pequeña puede ser un poco discordante. Hacer que algo tan ligero proporcione la protección de una chaqueta grande no es tarea fácil, pero más que eso, estás obteniendo algo que probablemente tendrá mucha más utilidad que una chaqueta rígida súper protectora. En cualquier otra parte del ciclismo, nadie se inmutaría ante la idea de pagar más por algo más ligero, entonces, ¿por qué la ropa debería ser diferente?

El Atmos también podría reemplazar felizmente su chaqueta cortavientos y brindar mucha más protección contra la lluvia que nunca. Incluso lo he empacado en esos viajes. Normalmente llevaría un chaleco para tener un poco de protección adicional de “sé que estoy cubierto”.

Veredicto

Atrás quedaron los días de elegir entre empaparse por la lluvia o empaparse con su propio sudor; Maap Atmos establece el estándar en protección liviana y empacable. Es lo suficientemente resistente como para mantenerte cubierto durante las lluvias de primavera y verano, e incluso en los paseos más frescos de otoño. El POC Supreme se defendió valientemente en el panorama inicial posterior a Shakedry, pero en comparación, la opción Maap se adapta mejor, tiene una mejor cremallera y es mucho más barata, además de ser solo un poco más grande cuando está empaquetada.

Manténgase alejado si desea una opción súper resistente para todas las estaciones, pero en mi opinión, algo como esto probablemente será más útil para más personas, a menos que siempre salga bajo la lluvia torrencial.