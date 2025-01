La gama de chaquetas de invierno de Assos es un poco difícil de descifrar. Los nombres de los productos son extraordinariamente largos en algunos casos y cada gama de productos tiene algunas subcategorías difíciles de definir. En esencia, tienes 'Equipe', la línea de carreras, y 'Mille', la línea de resistencia, pero como es Assos sigue siendo relativamente atrevida. La 'R' denota que está orientado a las carreras, pero no a las especificaciones profesionales; para eso necesitarías 'RS'.

Este invierno he estado probando la chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu S11 como parte de mi guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno, junto con la increíblemente cara chaqueta de invierno Equipe RS Jodah S9 Targa, una hazaña de £ 636. ingeniería textil, pero probablemente fuera de consideración para muchos de ustedes, gracias al PVP.

Si te gusta mantenerte relativamente en forma para la carrera en climas fríos y te inclinas por una conducción más intensa, es probable que esta sea una bicicleta absolutamente estelar para ti. Me ha resultado muy útil en temperaturas tan bajas como -6ºC/21ºF, y también hasta temperaturas más altas de un dígito, y rápidamente se ha convertido en la chaqueta que prefiero entre todas las demás.

Diseño y estética

Hay un poco más de terreno que cubrir con la Assos Equipe R Habu que con muchas chaquetas de ciclismo de invierno. En comparación con chaquetas como la Velocio Alpha Zero, donde se ha priorizado la calidez y el espacio para capas, hay muchos más paneles, diferentes telas y detalles adicionales.

Para empezar con el ajuste, al menos sobre el papel, la chaqueta Equipe R Habu está diseñada para usarse como una segunda piel, colocándose sobre la parte superior de una capa base y reemplazando totalmente a la camiseta. Es de construcción softshell y, si bien puede soportar la niebla, la niebla y algún que otro rocío, no es una chaqueta de ciclismo impermeable y, por lo tanto, queda relegada al frío y a la sequedad, a menos que le arrojes una capa por encima.

El cuerpo principal de la chaqueta en la parte delantera, y la única parte de color si opta por una versión que no sea negra, es 'AIRBLOCK-EVO.888', que es el tejido softshell patentado de Assos, respaldado por una tela suave y principalmente flotante. Material de revestimiento altamente transpirable. La parte posterior de la chaqueta es un tejido más delgado, similar a la sensación del tejido calentador de piernas con respaldo de vellón, y respaldado por un respaldo de malla aún más delgado diseñado para mantener la transpirabilidad.

Las mangas se sienten más parecidas al neopreno fino que a la licra, aunque solo en la parte delantera y los lados del brazo. La parte trasera es de lycra más fina con forro polar. Los puños tienen bordes sin rematar, pero hay suficiente elasticidad para cubrir guantes más delgados o deslizar la manga debajo del puño de un guante; como no está diseñado para lluvias intensas, puedes hacerlo sin preocuparte de que el agua corra por tu manga y entre en tus guantes.

La base del frente alrededor de la parte inferior del abdomen es una licra diferente y más rígida que, al igual que las mangas, casi tiene la sensación de neopreno, aunque en este caso no hay respaldo de vellón.

El cuello vuelve a tener una construcción diferente, una doble capa enrollada de Lycra gruesa con una tonelada de elasticidad pero sin forro polar contra la piel para retener el sudor. El objetivo es, según Assos, mantener el microclima óptimo alrededor del cuello sin tener que recurrir a abrir la cremallera, exponiendo la garganta al aire frío.

Finalmente, los bolsillos cuentan con una solapa interna en los tres traseros para ayudar a evitar que se caigan cosas (y también para proteger el contenido de las salpicaduras). También hay un único bolsillo grande de malla en el pecho en el que se pueden guardar guantes, refrigerios o cualquier otra cosa que desee tener a mano más fácilmente.

Dejando a un lado el diseño y los textiles, todos impresionantes por su nivel de detalle, la estética tiene un aire muy de Assos. Personalmente, me gusta, pero definitivamente tiene un aspecto más europeo que las ofertas de empresas como Maap y Pas Normal Studios. Es posible que mi opinión sobre la estética también se haya visto influida por el buen rendimiento de esta chaqueta: podría parecer una auténtica cena para perros y si me mantiene abrigado y libre de sudor en temperaturas bajo cero, me importaría un carajo.

Actuación

Las diferencias entre una buena y una excelente equipación de verano a veces pueden ser muy pequeñas, pero en invierno queda muy claro cuando algo es genial. La chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu es genial, incluso brillante.

El ajuste es excepcional, aunque tiene la situación clásica de Assos en la que se siente un poco mal adaptado mientras estás parado y vistiéndote, pero es absolutamente rentable cuando estás en la bicicleta. Los brazos están colocados en una orientación que tiene sentido mientras se conduce, por lo que cuando están de pie aprietan el pecho y tiran de los tríceps, pero esto desaparece inmediatamente en la silla. Si has usado un Castelli Gabba original, tendrás una sensación similar de soporte para todo el cuerpo, con una ligera compresión, pero es un asunto más civilizado.

Las mangas tienen un respaldo increíblemente suave y son lo suficientemente cómodas como para usarlas contra la piel si así lo desea. Lo mismo ocurre con el revestimiento interior flotante. La chaqueta Assos Equipe R Habu está diseñada para usarse justo encima de una capa base, pero yo tendía a colocar una camiseta delgada debajo, generalmente algo relativamente liviano como el Maap Evade Pro, pero si querías ir más abrigado, entonces algo como el Velocio Concept. La camiseta Merino agregaría un poco de aislamiento adicional sin aumentar el volumen en absoluto.

La tela inferior más rígida en la parte delantera hace maravillas para sostener el contenido del bolsillo, que tiende a estar más lleno en el invierno con capas, herramientas y comida. Normalmente, hoy en día descartaría una chaqueta por tener solo una cremallera unidireccional, pero dado que está diseñada para reemplazar una camiseta, y también dado que rara vez tuve que desabrochar incluso la cremallera superior, voy a para dejarlo pasar.

El ajuste es esencialmente perfecto si te gustan las prendas con corte de carrera, y esto se traslada a la comodidad. De alguna manera, y este es un sello distintivo de las tres chaquetas de invierno Assos que he probado últimamente, es efectiva y cómoda en un rango de temperaturas asombroso. He estado tan bajo como -6ºC/21ºF y, siempre que no estuviera simplemente avanzando en la Zona 2, estaba perfectamente cálido. El frente es completamente resistente al viento y creo que el espacio de aire entre el forro y la tela de la cara agrega una sorprendente capa de calidez.

En el otro extremo del espectro, he hecho esfuerzos máximos en subidas con temperaturas de un dígito medio y rara vez he tenido que considerar desabrocharme el collar. Esto contrasta con mis compañeros de viaje que estaban empapados de sudor internamente, que es realmente lo que debes evitar si quieres evitar un escalofrío repentino. El forro parece absorber y respirar de una manera incomparable a la mayoría de las chaquetas de invierno que he probado. Incluso el cuello alto funciona bien para mantener el cuello caliente, pero no es tan sofocante como para necesitar abrir la cremallera, es decir, excepto en los paseos más intensos, solía prescindir de un beneficio independiente.

Si bien no es una prenda para clima húmedo, la he usado en medio de una niebla interminable y lúgubre y una llovizna irregular que parece caer sobre el suroeste de Inglaterra, y se maneja admirablemente.

Incluso los detalles adicionales en los bolsillos están bien pensados ​​y son útiles. La solapa interna significa que no me preocupo de que mi teléfono o mis llaves hagan un intento no planificado de libertad cada vez que supero un obstáculo, y el bolsillo adicional en el pecho es tan útil que lo extraño activamente cuando uso otras chaquetas. Tengo la suerte de tener muy buena circulación hasta el punto de que rara vez necesito guantes, por lo que tiendo a empezar a montar en invierno usando un par fino que luego me quito después de 20 minutos. Mi única queja sobre el bolsillo del pecho es que está demasiado bajo, por lo que cuando estoy lleno de guantes mis piernas lo golpean si estoy montando en una posición aerodinámica. Tres pulgadas más alto probablemente marcarían la diferencia.

Por último, sobre el ajuste, para volver al principio. Tener una prenda tan elegante para usar en pleno invierno puede parecer contradictorio. Dado que chaquetas como la Velocio Alpha Zero tienen mucho espacio para colocar capas debajo, es posible que estés pensando: “¿Qué pasa si tengo demasiado frío y necesito otra capa?”. Bueno, puedes ponerlo encima. En varias ocasiones, he tirado la chaqueta aislante Albion Ultralight por encima, y ​​en varias otras, mientras juzgaba mal el pronóstico, también le he echado encima la chaqueta impermeable Maap Atmos. Ambas son capas finas, pero la reducción de la transpirabilidad que ambas afectan al sistema es suficiente para aumentar la calidez más que suficiente.

Valor

Con un PVP de £335/$420, este es un kit caro, pero por lo que ofrece creo que se justifica con creces. Un equipo de invierno realmente bueno, ya sean chaquetas de invierno, las mejores chaquetas de ciclismo impermeables e incluso el mundo más amplio del equipo para actividades al aire libre, requiere mucha más ingeniería para hacer algo que funcione excepcionalmente bien.

Hacer una chaqueta que sea tan cómoda, que ajuste bien y que sea tan efectiva en un amplio rango de temperaturas es excepcional y de una forma u otra te va a costar.

Veredicto

La chaqueta de invierno Assos Equipe R Habu es brillante. En realidad, me atrevería a decir que es excepcional, y en términos de rendimiento en climas fríos y con el máximo esfuerzo, solo la supera la chaqueta Equipe RS Johdah de la marca, que cuesta casi el doble.

Es sumamente cómodo, lo suficientemente cálido para los paseos invernales más profundos con las capas adecuadas (por dentro y por fuera si es necesario), pero de alguna manera también lo suficientemente transpirable como para evitar que sude en su abrazo de apoyo.

Es caro, pero está a la altura no solo de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno que he probado, sino también del mejor equipo que he probado.