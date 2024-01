La conducción en invierno exige lo mejor del equipo, ya que es necesario mantenernos abrigados (pero no demasiado), secos y protegidos. Encontrar una chaqueta que pueda hacer todas esas cosas suele ser un desafío, con cierto nivel de desventajas que comprometen la comodidad. Este no es el caso de la Assos Uma GT Winter Jacket Evo, que, a pesar de su diseño ligero y estilizado, se mantiene como una de las mejores chaquetas ciclistas de invierno.

Probé las chaquetas Uma GT Winter Jacket Evo y Assos Uma Ultraz Winter Jacket Evo, ambas parte de la gama Uma para una comodidad invernal profunda y de larga distancia (que complementa la gama Mille para hombres). Como ambas se describen como la chaqueta de invierno perfecta y tienen un precio similar (la Ultraz cuesta £ 300), ¿cuál es exactamente la diferencia entre las dos y cuál es mejor para tu estilo de conducción?

A Assos le gusta crear chaquetas muy específicas para usos muy específicos, y mientras que la Ultraz está diseñada para aplicaciones invernales extremas y muy frías, la GT es mucho más para el uso diario. El GT sigue siendo un softshell de tres capas con una membrana unida de PU, por lo que resistirá la mayor parte del clima invernal diario en el que probablemente querrás (de buena gana) viajar durante la estación fría.

Probé la Uma GT Winter Jacket Evo tanto en otoño como en invierno, fuera y dentro de la carretera, con (principalmente) viento y lluvia, aunque con algunas hermosas mañanas frías salpicadas. Esta chaqueta se adapta a todos ellos excepcionalmente, abriéndose camino a codazos. el pilar de mi guardarropa de invierno y haciendo el corte en nuestra guía del comprador.

Los paneles laterales muestran el cambio de tela del Neos en el frente al material RX con forro polar en el costado y la espalda.

Diseño y estética

La Assos Uma GT Winter Jacket Evo sufre algunos de los problemas de tamaño que encontré en la Assos Ultraz Winter Jacket Evo; es decir, a pesar de que su calculadora sugiere que soy pequeño según mi altura, peso y edad, probablemente hubiera preferido una talla mediana con esta chaqueta. Assos no parece proporcionar una guía de tallas para un escrutinio adicional, por lo que es bastante difícil adivinar el ajuste en ciertas partes de su cuerpo.

Sin embargo, existen ligeras diferencias en cuanto a la estructura de la chaqueta, lo que hace que la chaqueta GT Winter, en mi opinión, sea mucho más cómoda de llevar. En primer lugar, se trata de un diseño de volumen increíblemente reducido, que evita las mangas de doble capa y selecciona un tejido Neos de peso medio en la parte delantera en lugar de la versión “ultra” más pesada, lo que lo hace mucho más estilizado. Es casi 200 g más liviano que el Ultraz y comprende 16 patrones en lugar de los 27 del Ultraz, lo que lo hace mucho más simplista y, en consecuencia, para mí, mucho más cómodo. El GT quizás no tenga la autonomía invernal profunda del Ultraz para todas las estaciones (ciertamente sentí el frío más rápido en el GT), pero la desventaja es que también puede actuar como una capa intermedia razonablemente cómoda, lo que lo hace mucho más cómodo. mas versatil.

En segundo lugar, aunque Assos describe la chaqueta GT como un “corte normal”, lo tomaría con una pizca de sal muy generosa; Es el modelo regular más ajustado que he encontrado en mi vida, pero el ajuste es increíblemente favorecedor. El torso se sentía un poco más largo en el GT que en el Ultraz (una de mis principales críticas), por lo que permaneció quieto, y las curvas parecían amoldarse mucho mejor a la forma de mi cuerpo que el Ultraz. Esta es definitivamente una chaqueta ajustada y ajustada y, al igual que en la Ultraz, todavía me costó conseguir más que una capa base y un maillot debajo, aunque, gracias a los altos niveles de aislamiento, es poco probable que encuentres demasiado un problema excepto en algunos de los días más fríos.

La tela delantera es más brillante y protectora que la trasera.

Al igual que con la Ultraz, Assos no ha escatimado en la calidad del trabajo de esta chaqueta. La artesanía es excelente y puedes sentirla en tus manos de inmediato; Es una chaqueta duradera que durará mucho tiempo. La elección de un 51% de poliamida y nailon significará que la chaqueta también mantendrá su forma a lo largo de su vida útil y, como consecuencia, probablemente durará más. Incluso las costuras se sienten inteligentes y duraderas, sin costuras molestas que te pinchen en el costado.

Mi parte favorita de la chaqueta son los bolsillos, que ofrecen un amplio espacio para todo tipo de bocadillos, botellas y objetos de valor. Assos nos ha regalado tres en la parte trasera y un bolsillo interior muy pequeño para las llaves. Sentados en la parte posterior de la prenda, como los que encontrarías en una camiseta, los bolsillos están increíblemente bien hechos, estructurados, con una especie de costura doble en la parte superior que sellaba parcialmente los bolsillos una vez puesta la chaqueta. Me encanta tener cosas a mano rápidamente durante el viaje, no quiero perder el tiempo con las cremalleras, especialmente en invierno.

Elegí la combinación de colores rojo Bolgheri para esta prueba porque quería algo brillante y colorido. No me decepcionó. Al utilizar poliamida de nailon, el color es extremadamente vívido, casi brillando con un intenso rojo rosado a la luz del sol. Al igual que con la Ultraz, me decepcionó un poco que ASSOS solo haya mantenido los colores brillantes en los paneles frontales, optando por el negro con dos tiras reflectantes en los bolsillos traseros, lo que sentí que hacía que la chaqueta fuera un poco menos visible de lo que esperaba. para. Sin embargo, los detalles reflectantes fueron bienvenidos, algo que no siempre está garantizado en las chaquetas.

Mi parte favorita de la chaqueta es la espalda, que tiene bolsillos enormes y también actúa como ventilación para eliminar el exceso de calor.

Actuación

Se trata de una chaqueta que te acompañará desde el otoño hasta el invierno, capaz de ofrecer una conducción cómoda incluso en un solo dígito (si hablamos de grados centígrados, claro). No creo que haga suficiente calor como para llevarte a grados bajo cero por sí solo. Sin embargo, sigue siendo una chaqueta excepcionalmente cálida y yo diría que probablemente será adecuada para la mayoría de los viajes diarios para la mayoría de las personas. Si eres un poco más duro o te encuentras en el clima invernal más desagradable, probablemente querrás el Ultraz.

Mi primer viaje con la Assos Uma GT Winter Jacket Evo fue en un día de invierno brillante, helado y cristalino sobre una colina local de Gales. Fue una de las primeras heladas fuertes del año y hacía un frío terrible, con temperaturas que rondaban los 3 grados al pie de la colina y se acercaban a 1 grado en la cima del pico azotado por el viento. Estaba probando la nueva Liv Devote Advanced Pro, una bicicleta de carreras de gravel de élite que quería poner a prueba, así que seleccioné la chaqueta GT porque supuse que me mantendría lo suficientemente abrigado sin sobrecalentarme y me protegería de gran parte del viento. y con poco volumen, sea lo suficientemente minimalista y liviano como para no resultar molesto.

Estaba en lo cierto en todos los aspectos, olvidándome casi por completo que llevaba la chaqueta al final del viaje. No tuve ningún problema con que se enrollara, rozara en los lugares equivocados o impidiera mi movimiento, y me mantuve a una temperatura perfectamente cómoda durante todo el recorrido. Desde el momento en que me lo puse, sentí calor y, a pesar de algunas de las colinas brutales que subía, nunca me mojé ni me puse pegajoso.

La transpirabilidad está garantizada a través de la mezcla de telas en toda la chaqueta, que funciona de manera similar a Endura Pro SL Primaloft, que permite que el exceso de calor salga de la parte posterior de la chaqueta a través de una tela RX más delgada que también recubre los costados y las axilas. Sin embargo, a diferencia del Endura, la espalda está segmentada en tres, con dos paneles de vellón liviano y una sección central en un tejido técnico más delgado. La combinación de estos tres paneles agrega un toque adicional de aislamiento para el clima más frío y al mismo tiempo canaliza el exceso de calor. Es un método inteligente y muy eficaz, lo que significa que nunca sentí demasiado calor ni demasiado frío con esta chaqueta, ni siquiera cuando probé algunas sesiones más duras.

Aunque el GT no tiene brazos de doble capa como el Ultraz, la impermeabilización sigue siendo bastante impresionante. Incluso en lluvias bastante consistentes y más fuertes, la lluvia no penetró en la parte delantera y en el pecho, aunque a medida que el viento cambió de dirección pude sentir que la espalda comenzaba a humedecerse un poco a medida que pasaba el tiempo en la silla. No es el tipo de chaqueta que me llevaría a las montañas, pero de todos modos no creo que esté diseñada para hacer eso.

La cola abatible es bastante mínima, por lo que si vas a viajar sin guardabarros (como un servidor), no esperes ninguna protección adicional. De hecho, creo que esta cola mínima es lo que contribuyó a que me quedara mejor, ya que no había ningún elástico grueso que le diera a la chaqueta una forma extraña. Fuera de la carretera, esta cola con caída mínima era perfecta, permitiéndome moverme con eficacia sin ser demasiado restrictivo.

Veredicto

De las dos chaquetas Assos que he probado esta temporada, diría que la GT es definitivamente mi favorita. La Ultraz es la chaqueta que eliges si quieres algo resistente que pueda soportar las condiciones climáticas más adversas, pero es una chaqueta bastante seria y no la más cómoda, lo que para mí tiene un impacto en la probabilidad de que yo Me lo pondré.

Sin embargo, la GT es mucho más ligera, se adapta mucho mejor y es una chaqueta mucho más fácil de llevar, aunque sigue compitiendo muy bien con la Ultraz en términos de aislamiento, transpirabilidad, resistencia al viento y al agua. Para montar a diario, para ir al trabajo o salir el fin de semana a un club, esta es la chaqueta que quiero usar. Se ve increíble y prácticamente puedo olvidarlo, independientemente del clima que haga y de lo que esté planeando para mis paseos. Es una chaqueta resistente y duradera que es agradable de usar, y por £225 (no es una chaqueta barata), creo que vale la pena.