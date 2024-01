Montar en invierno frío y profundo puede presentar un desafío para encontrar un equipo de buena calidad que te mantenga abrigado sin volumen, pero la chaqueta de plumón Explore para mujer de Rapha se ha convertido rápidamente en una de mis favoritas en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno.

Probé la chaqueta Rapha Explore Down en distintos climas invernales y descubrí que sobresalía en las mañanas más frías y frescas del invierno, evitando que el frío penetrara hasta los huesos. Plegable hasta 21 x 11 cm y con un peso de solo 255 gramos (menos que mi teléfono), la chaqueta Explore Down se ha convertido en un elemento básico de mi guardarropa tanto dentro como fuera de la bicicleta, ya que ofrece una calidez y versatilidad increíbles.

No tiene mucha cola caída ni ventilación, pero es una chaqueta que se puede usar en capas.

Diseño y estética

La chaqueta de plumón Explore para mujer de Rapha tiene un ajuste más cuadrado que muchas otras chaquetas de ciclismo que he probado, lo que generalmente se adapta a mi preferencia por un estilo de conducción más relajado. Usando la guía de tallas de Rapha, me sorprendió descubrir que mi relación pecho/cintura/cadera estaba casi en el tamaño recomendado para talla pequeña, lo que casi nunca sucede (normalmente estoy entre tres tallas diferentes y tengo que hacer algunos cálculos muy complejos para decidir cuál elegir). Sin embargo, una vez puesto, me di cuenta de que en realidad podría haberlo reducido, ya que me queda bastante más generoso de lo que esperaba, lo que hizo perder un poco de sastrería en el ajuste. Mientras no estaba en la bicicleta, esta falta de confección no era tan notable – simplemente parecía una chaqueta hinchada – pero tan pronto como metí artículos como mi teléfono o las llaves en los bolsillos y me subí a mi bicicleta, encontré que colgaba bajo y pesado sobre mi vientre, dándome una silueta extrañamente deforme. El tamaño ligeramente más pequeño probablemente habría mitigado esto, pero habría perdido el espacio para colocar capas debajo que quería conservar durante lo más profundo del invierno, y el movimiento habría sido un poco más restringido. En la talla pequeña tenía total libertad en la parte superior de mi cuerpo para girar y estirar.

Una cosa a considerar sobre el tamaño es que progresó incluso en incrementos de 5 cm por igual en las medidas de pecho/cintura/cadera, lo que sugiere que los tamaños más grandes son simplemente versiones más grandes del corte más pequeño. Esto es una pena, ya que no refleja los tipos de cuerpo de aquellos con un pecho más grande o una estructura más curvilínea, que fácilmente podrían encontrarse entre tallas con un exceso o restricción de tela alrededor de la cintura o las caderas y fue decepcionante por un tamaño tan grande. marca.

Sin embargo, para mí, la silueta ligeramente deforme de la bicicleta no fue un factor decisivo. Me gustó el ajuste, encontré los orificios para los brazos cómodos y sueltos, las mangas de buen largo y los puños agradables y ajustados en mis muñecas. La pretina presentaba una banda elástica ajustable que significaba que podía hacer que el abrigo fuera más cómodo si lo necesitaba, pero en general descubrí que prefería la ventilación sin ella. No había ningún indicio de una cola abatible en la parte trasera para proteger contra la carretera y el barro, pero eso no debería ser un problema si tienes un juego de los mejores guardabarros para bicicletas.

La capucha no era lo suficientemente grande como para caber cómodamente un casco debajo, aunque lo intenté, lo cual es una pena porque Rapha ha hecho un buen trabajo al darle forma y garantizar que su visión periférica no esté limitada. Sin embargo, Rapha se redime al hacer que la capota sea completamente extraíble, lo que ahorra más peso si eliges empacarla. Hablando de empacar, anticipé completamente que el constante relleno y re-lleno en su pequeña bolsa causaría que se arrugara y se arrugara. No fue así. Una sacudida rápida de la chaqueta para que el aislamiento volviera a estar esponjoso y ya estaba listo, una y otra vez.

Sin embargo, mi aspecto favorito de la chaqueta era su aspecto “no específico para el ciclismo”. Sé que esto podría ser un poco negativo para algunas personas, pero para mí, una chaqueta realmente se destaca cuando es un buen equipo técnico que puedes usar en múltiples configuraciones dentro o fuera de la bicicleta. La chaqueta Rapha explore down ganó muchos puntos en esto, ya que no se ve ni se desgasta como una chaqueta específica para bicicleta, pero de hecho es una muy buena pieza de equipo de ciclismo. Muy rápidamente, la chaqueta reemplazó a todas mis otras chaquetas de invierno para usarlas día a día cuando no andaba en bicicleta, para ir y venir del trabajo y hablaba mucho sobre su practicidad y versatilidad.

Sin embargo, una de las mayores decepciones para mí fue la falta de detalles reflectantes. Es cierto que este defecto la hizo más ponible fuera de la bicicleta, pero como su propósito fundamental es una chaqueta de ciclismo, diría que esto es un descuido. Me gusta ser lo más visible posible mientras conduzco y hubiera preferido al menos algunos detalles, especialmente considerando que la única combinación de colores que te ofrece Rapha, el azul marino, te hace prácticamente invisible cuando la luz se desvanece. Esto significaba que sólo me sentía cómodo usándolo durante el día y ciertamente extrañaba su calidez cuando las temperaturas caían en picado al anochecer. Teniendo en cuenta que la chaqueta de hombre viene en cuatro colores diferentes, me encantaría ver algo un poco más luminoso.

La capucha no cabe del todo en un casco, pero es desmontable.

Actuación

Para el peso y el tamaño del embalaje (cuando está dentro de sí mismo) de esta chaqueta, la cantidad de aislamiento que obtiene es increíble. Rapha ha seleccionado plumón de ganso para aislar esta chaqueta, normalmente considerada la más cálida de las dos opciones no sintéticas utilizadas en la industria (el pato es la alternativa). Con una proporción de plumón y pluma de 90/10 y un poder de relleno de 850, ha maximizado la retención de calor y ha creado una chaqueta realmente preparada para el clima invernal intenso. Me sentí más cómodo con él entre -5 grados centígrados y hasta unos 5 grados centígrados en la bicicleta. Después de que la temperatura subió por encima de esto, comencé a sentir un calor incómodo tan pronto como pensé en pedalear, aunque fuera de la bicicleta podía usar esto en cualquier lugar hasta unos 10 grados centígrados, dependiendo del sistema de capas debajo.

No pude encontrar ningún lugar en el sitio web de Rapha que hablara sobre si el ‘mapeo estratégico de aislamiento’ aplicado en la versión masculina también se aplicó a la femenina. Debido a las diferencias en los depósitos de grasa, las mujeres necesitan una estrategia de aislamiento ligeramente diferente, y si bien pude notar por la sensación que se aplicó menos relleno en la parte superior del pecho y más a lo largo de las caderas, no podía estar segura de si eso tenía un propósito. o si era diferente al de los hombres. Sin embargo, no encontré puntos fríos y el material más delgado en la parte superior del pecho permitió que el calor que generaba escapara, manteniéndome libre de sudor.

Sin embargo, no es el abrigo que elegirías bajo un aguacero. Puede hacer caso omiso fácil y felizmente de una ducha rápida, pero cualquier período prolongado de lluvia te empapará, ya que no hay costuras selladas y el material en sí no es impermeable, así que reserva esto para tus días secos y fríos, o para noches en el campamento en viajes en bicicleta cuando necesitas algo caliente antes de acostarte. Rapha sugiere usarlo como capa intermedia debajo de un impermeable en días húmedos, lo cual probé solo una vez. Sin embargo, no me gustó el efecto, ya que descubrí que el impermeable atrapaba grandes cantidades de calor e impedía que la chaqueta se ventilara con tanta naturalidad como debería. Como es tan pequeña, guardé la chaqueta en mi bolsa de bar durante los días con clima cambiante como capa de emergencia.

En términos de transpirabilidad, me preocupaba que la capa exterior, hecha de un tejido de nailon liviano y que se parecía un poco a una bolsa de basura, me dejara en un desastre caliente y pegajoso en el momento en que hiciera algún esfuerzo. En general, no fue así, aunque ese exterior estilo bolsa de basura también se extiende al interior, sin ningún vellón que te proteja. Sin embargo, hay una advertencia al respecto. Rapha afirma que esta chaqueta funciona perfectamente con una camiseta o un jersey de manga corta, con lo que no estoy de acuerdo, a menos que te guste la sensación de estar envuelto en film transparente tan pronto como empiezas a sudar. Sin embargo, con una capa de manga larga, incluso la más fina de las que tienes, esta chaqueta comienza a funcionar de manera impecable y sigue siendo sorprendentemente transpirable incluso en las subidas más difíciles. Dicho esto, no me gustaría realizar ninguna sesión dura en bicicleta con esta chaqueta, ya que me calentaría demasiado. En cambio, esta es la chaqueta de invierno profunda que elijo cuando estoy fuera de la carretera, en grava o recorriendo distancias más largas y lentas y sé que tal vez no esté pedaleando lo suficientemente rápido como para mantenerme abrigado.

La tela liviana de nailon también me preocupó desde una perspectiva de durabilidad, imaginando que el más mínimo corte de espinas de un seto me habría desgarrado y ocultado en una nube de plumón de ganso. Esto, por supuesto, no sucedió. Es increíblemente duradero y no se parece en nada a una bolsa de basura, resistiendo la mayor parte del follaje agresivo que intentó frustrar mis hazañas todoterreno, aunque no me esforzaría por elegir una línea a través de un acebo.

Esta chaqueta solo tiene dos bolsillos, en la parte delantera, y uno interior que guarda la bolsita en la que doblas el abrigo. Son bolsillos bastante profundos en los que caben un sándwich, un teléfono, un bolso y las llaves, y se cierran bien y ajustados. Los bolsillos no están forrados, por lo que descubrí que un período prolongado con las manos en ellos me provocaría un poco de sudor, así que aprendí a usar guantes y a guardar los bolsillos solo para fines utilitarios.

Soy extremadamente sensible a las mentoneras de las chaquetas de invierno y encuentro que quedan demasiado altas y dificultan la respiración, o que se asientan justo en mi barbilla y me causan irritación. En la chaqueta Explore no hizo ninguna de las dos cosas, sentándose justo debajo de mi clavícula y permitiéndome cerrar el abrigo hasta arriba sin que la cremallera toque mi piel. El escote también tenía suficiente espacio para agregar un beneficio, lo cual fue una gran adición a mi sistema de capas.

Valor

Claro, no va a aparecer en ninguna guía de “mejor presupuesto”, pero por poco más de £ 200 obtienes una chaqueta extremadamente cálida que funciona bien si conduces en condiciones casi heladas, acampas o simplemente caminas por la ciudad. un día frío. La versatilidad la convierte en una propuesta de valor mucho mayor que las prendas exclusivas para ciclismo de precio similar, de la misma manera que el Albion Zoa Rain Shell.

Veredicto

Esta no es una chaqueta de ciclismo barata por £210, y se te perdonará si dudaras antes de hacer clic en “añadir al carrito” en el sitio web de Rapha. Sin embargo, para mí, la versatilidad de esta chaqueta tanto dentro como fuera de la bicicleta, y lo ligera y plegable que es para aventuras más largas realmente la convirtieron en una “pieza de inversión”. Vi que esto se convertiría fácilmente en un elemento básico de mi equipo de invierno y su durabilidad significaría que podría usarlo durante muchas más temporadas en el frío.