Un paseo en un día lluvioso nunca es una mala idea, especialmente cuando puedes confiar en tu equipo y la chaqueta impermeable dhb Trail para mujer queda bastante bien en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Ligera y plegable no son dos cosas que normalmente asociaría con una chaqueta de trail, pero la dhb Trail cumple en ambos frentes. Con demasiada frecuencia, las chaquetas destinadas a MTB y todoterreno se sienten más como un compromiso total para el viaje, porque son demasiado voluminosas e incómodas de transportar. No es el caso aquí; Se siente más como una capa a prueba de viento, pero brinda protección contra un aguacero.

Una tormenta que se acercaba, mientras recorríamos una mezcla de senderos y caminos cortafuegos, en el Bosque de Dean fue el banco de pruebas perfecto para una chaqueta de montaña. Después de un tiempo de ponerla a prueba en el sillín, diría que le faltan algunas características que esperaría de una chaqueta a este precio, pero no puedo criticar el corte ni la sensación.

Necesitaba reducir la talla, pero el ajuste era excelente dentro y fuera de la bicicleta.

Diseño y estética

Para ser una chaqueta de trail, el ajuste es realmente favorecedor. Entra y sale en todos los lugares correctos y tampoco parece fuera de lugar fuera de la bicicleta. La descripción que hace dhb de la chaqueta hace referencia a “su ajuste cuidadosamente pensado”, y estoy de acuerdo. Sin embargo, bajé del medio recomendado por la tabla de tallas. Si bien es mejor tener espacio para capas y ropa más voluminosa al elegir un impermeable para andar todoterreno, el tamaño mediano tenía suficiente espacio para un jersey de lana gigante y una chaqueta de plumas debajo, por lo que definitivamente era necesario un cambio. Bajar de talla todavía me dio mucho espacio para capas y un ajuste favorecedor.

El largo de la parte delantera de este abrigo se encontraba en el lugar justo para mí, sin abultarse demasiado en la cintura cuando estaba en la bicicleta en una posición de conducción. Los brazos son bonitos y largos, cubren fácilmente mi muñeca y sin duda se adaptarían a cualquier ciclista que normalmente tenga dificultades con las muñecas expuestas.

La parte posterior de la chaqueta tiene un panel para protegerte del barro, pero solo tiene una tira elástica a lo largo de la caída (y uso la palabra elástico generosamente) para que cuelgue suelta alrededor de la parte delantera de tu torso. El elástico también tiene una tira reflectante justo debajo, algo que no estoy convencido de que sea de mucha utilidad después de un viaje particularmente embarrado, a menos que estés usando un juego de los mejores guardabarros.

La tira ligeramente elástica se replica alrededor del interior de los puños sin correa de ajuste. Lo que obtienes es cómo se ajustan, pero por otro lado, hace que sea rápido de poner y quitar, sin tener que recordar ninguna correa de velcro.

Si prefieres una capucha debajo del casco, la chaqueta impermeable dhb Trail para mujer está de tu lado. Tiene una palanca en la parte posterior para que puedas asegurarte de que encaje perfectamente. La delgadez de la tela significaba que no era realmente consciente de ella en mi cabeza una vez que comencé a montar y no afectaba mi visión periférica… muy importante en senderos estrechos.

El bolsillo trasero era demasiado pequeño para mi gusto.

También tiene dos bolsillos con cremallera. Hay un pequeño bolsillo interno que solo es adecuado para llaves o tarjetas y no mucho más, complementado por un bolsillo externo más grande. El bolsillo externo está en la parte trasera con una cremallera de fácil acceso… desafortunadamente no es mucho más grande y para viajes más informales sería bueno poder meter un teléfono móvil en él. Esto hasta cierto punto refleja mis quejas con la chaqueta Albion All-Road Pertex Shield. Probablemente podrías usarlo como refrigerio, pero no en las cantidades que suelo empacar. Aunque no es específico para mujeres, el Albion Zoa Rain Shell unisex, en comparación, tiene dos bolsillos cavernosos con espacio suficiente para una ronda de sándwiches en cada uno, con espacio de sobra.

La transpirabilidad es un factor importante a la hora de seleccionar una prenda impermeable. Si bien todavía hay que esperar algo de sudoración con una capa adicional, cualquier cosa para mitigarla es ideal. Para esta chaqueta, dhb ha indicado una clasificación de 20 000 g/m², que es lo que desearías para algo tan exigente como un recorrido por senderos. Al pasar de fluir en los senderos a esforzarse en una subida, la transpirabilidad es clave para garantizar que no estés empapado y temblando cuando regreses al estacionamiento. Si no está seguro de lo que significan las cifras de impermeabilidad y transpirabilidad, tenemos una guía de ‘explicación de las telas impermeables’ para ayudar a desmitificar lo que puede ser un campo bastante confuso. Si tiene curiosidad sobre la composición química de sus chaquetas tras la prohibición de PFAS, esta chaqueta utiliza una membrana de poliuretano.

dhb también ha añadido dos grandes aberturas de ventilación en las axilas de la chaqueta. Hay uno a cada lado que comienza unos centímetros debajo de la axila y rodea un poco la espalda, piensa más como dos aberturas grandes que como algo considerado como un respiradero en la axila, y siempre están abiertos sin cremalleras. Con un índice de impermeabilidad de 10 000 mm, una cremallera YKK Aquaguard y costuras completamente selladas, el dhb Trail Waterproof lo tiene todo cuando se trata de mantenerse seco bajo un aguacero. En cuanto al color, la chaqueta dhb Trail viene en burdeos o burdeos, lo cual está bien hasta que notas que los hombres también tienen la opción del negro.

Los puños ajustables realmente habrían ayudado a mantener a raya el viento frío mientras se conduce sin guantes.

Actuación

Después de algunos paseos por gravel, pude decir con confianza: esta chaqueta da en el blanco. La tela te mantiene protegido de los elementos sin sentirte restrictivo en absoluto. Me movía con facilidad en las subidas y descensos, y no se oía ningún crujido de la tela mientras montaba.

Cuando levanté el capó, no bloqueó demasiado el ruido, por lo que aún pude conversar con mis amigos antes de lanzarme a otro descenso. Tampoco crujió cuando giré la cabeza, lo que podría haber sido un factor decisivo. Tenía reservas acerca de que la palanca de plástico en la parte posterior del capó interfiriera con el ajuste de mi casco. Queda mucho más bajo de lo que esperaba, por lo que no había ningún molesto bulto de plástico entre mi cabeza y el casco. Normalmente no soy una persona encapuchada, pero ahora podría serlo. Después de todo, el cabello seco que no estaba cubierto de barro era un verdadero placer para el viaje a casa.

Las subidas no fueron la fiesta del sudor que había anticipado. Claro, una capa extra causará calor adicional, y con eso viene la transpiración, pero aprecié las rejillas de ventilación y pude sentir un poco de aire moviéndose dentro de la chaqueta cuando me detuve en la cima de las subidas. Sin embargo, creo que en días muy fríos esa sensación puede no ser tan bienvenida. Con un índice de transpirabilidad tan alto, parece extraño haber añadido dos agujeros gigantes sin posibilidad de ajustarlos.

La falta de cinta o cierre en los puños provocó que algo de aire subiera por las mangas. Sin embargo, si combinas la chaqueta con un par de los mejores guantes de ciclismo de invierno, esto puede mitigarse. La falta de sujeción en la base de la chaqueta no fue un problema durante la conducción y todo permaneció en su lugar. El dobladillo me abrazaba el trasero y no había spray dentro del abrigo, que es exactamente lo que quieres. Fuera de la bicicleta, el ajuste holgado era favorecedor, pero podía generar corrientes de aire en invierno.

Cuando pasó la lluvia y decidí deshacerme del impermeable, no fue una tarea ardua llevarlo. La tela se enrolla hacia abajo y apenas pesa, por lo que enrollarla y guardarla en mi riñonera no fue ningún drama. Es reconfortante tener una chaqueta impermeable que sea tan ligera en lugar de sentir que es mejor dejarla puesta porque no hay dónde ponerla.

Seguro que es una capucha para debajo del casco, pero hace un gran trabajo.

Valor

Se te podría perdonar que esperes que esta chaqueta sea una ganga, pero dhb le ha puesto un precio justo en el medio cuando se compara con otros impermeables orientados al todoterreno. Es una chaqueta bastante buena, es impermeable, muy transpirable y definitivamente ha acertado. Sin embargo, cuando buscas gastar tanto en una chaqueta, es difícil no quedar atrapado en los detalles que faltan, como un bolsillo en el que puedo colocar mi teléfono o la posibilidad de ajustar los puños. Solo unos pequeños ajustes en el diseño y esto pasaría de ser un poco exagerado a una verdadera ganga, pero dado que el equipo de dhb tiene descuentos regulares, la propuesta de valor bien podría cambiar durante las rebajas.

El dobladillo inferior no era lo suficientemente elástico, pero definitivamente tenía el largo adecuado para evitar que se abulten en la parte delantera y brindar cobertura contra salpicaduras en la parte trasera.

Veredicto

Dado lo ligera, plegable y transpirable que es esta chaqueta (siempre que la consideres una capa exterior y no una capa para agregar calidez), no te decepcionará. Su apariencia elegante y favorecedora significa que podría funcionar fácilmente para actividades fuera de la bicicleta, lo que la convierte en una compra bastante versátil. Sin embargo, dhb podría elevar esto a una resistencia al agua increíble; un poco más de capacidad de ajuste y bolsillos más grandes lo convertirían en una prenda imprescindible para el clima húmedo.