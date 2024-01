La chaqueta impermeable de color amarillo chillón es un elemento básico de la escena de los desplazamientos. Los ciclistas transitorios los han utilizado durante mucho tiempo con la esperanza de que ayude a los conductores a notarlos, claman que el usuario es una persona práctica que antepone la función a la forma. La chaqueta impermeable Endura Pro SL hace todo lo posible para elevar la humilde chaqueta amarilla a algo más deseable, y en su mayor parte lo logra.

La chaqueta Pro SL, para abreviar su nombre, definitivamente merece un lugar en nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables y, aunque también viene en negro, creo que la opción de alta visibilidad es la que debes elegir. Para mí, esta es una chaqueta para alguien que viaja entre semana a un lugar justo, pero que también está feliz de usar la misma chaqueta para un paseo lluvioso en un club dominical.

Entonces profundicemos en lo que me gusta y lo que no me gusta, y podrá descubrir si vale el precio inicial de £ 200 y si está a la altura de sus competidores.

Es una chaqueta ciclista amarilla clásica, pero mucho mejor que los modelos comunes de ganga que ves con tanta frecuencia.

Diseño y estética

El problema surge inicialmente, como ocurre con cualquier chaqueta de este color, con el hecho de que se supone inicialmente que se trata simplemente de una bolsa de basura barata. Para disipar esos pensamientos de inmediato, este no es el caso en absoluto; Esta no es en absoluto una chaqueta de pasillo medio de Aldi que sea tan útil como lo hubieran sido los bañadores para Shackleton.

En el corazón de cada chaqueta impermeable se encuentra la membrana impermeable (si no estás seguro de cómo funcionan, lee mi guía sobre telas impermeables). La chaqueta Pro SL utiliza el ‘Exoshell 60 SL’ propio de Endura, que ofrece hasta 60 000 g/m2/24 h de transpirabilidad y una columna de agua de 10 000 mm. Lo que esto significa en términos más comprensibles es que se trata de una chaqueta bastante transpirable, pero es la mitad de impermeable que la membrana Pertex Shield utilizada en la chaqueta Albion All-Road. Su chaqueta hermana para grava, la chaqueta impermeable Endura GV500, utiliza un Exoshell 40 ligeramente menos transpirable, lo que revela que Endura está lanzando esto a un ritmo más alto y un mayor esfuerzo.

El corte es el de una chaqueta de carretera clásica, con una cola caída de buen tamaño que no es tan larga y ondulada como la dhb Aeron, pero tampoco tan corta como la Albion All Road. Realmente me parecen ricitos de oro, reforzados por un dobladillo elástico en la parte trasera. No hay forma de ajustarlo, pero sujeta la parte posterior lo suficientemente bien como para que la entrada de aire desde abajo no sea un problema. También hay una cremallera impermeable de doble extremo, una característica imprescindible para cualquier chaqueta que se precie hoy en día, para que puedas acceder a los bolsillos de tu maillot con facilidad. Es un poco más rígido que otros, pero de tamaño considerable y duradero.

La cintura elástica mantiene todo sellado. La parte trasera se puede bajar fácilmente para una mayor cobertura mientras conduces en una posición más agresiva.

En los hombros encontré el mismo problema que tuve con la GV500, ya que estaba un poco demasiado apretado debajo de las axilas, lo que se vuelve más evidente cuanto más agresiva es la posición de conducción. Afortunadamente, el material tiene algo de elasticidad, pero es un punto negativo en cuanto a comodidad; Soy un hombre relativamente delgado, así que si tienes hombros anchos quizás quieras aumentar la talla.

Como soy un muchacho larguirucho, a menudo paso el tiempo andando con las muñecas expuestas, pero ese no es el caso aquí. Los brazos tienen la longitud perfecta para mí. Es más, el dorso de las manos obtiene una cobertura adicional gracias a una solapa grande. Sin embargo, la desventaja de los puños es que no hay forma de ceñirlos y el elástico es tal que puede acomodar guantes grandes, lo que significa que se vuelven bastante aireados. El acabado de uno de los puños también quedó un poco deficiente.

En la parte superior, el cuello es lo suficientemente espacioso y está forrado de lana. Personalmente prefiero que el forro del cuello sea del mismo material que la tela de la cara exterior, para que no retenga agua, pero cuando está seco y se usa como cortavientos es sin duda más acogedor. La otra cara de la moneda es que tarda más en secarse, lo que significa que el agua fría se mantiene contra el cuello mucho después de que deja de llover.

Finalmente, hay un extraño bolsillo en la cadera en el lado izquierdo. Nunca había visto esto antes y, para ser honesto, no sé para qué sirve. Puede contener una banana y una gopro, pero como está fuera de la protección de la membrana, solo sirve para cosas que sean impermeables (geles, barras, etc.). También hay un lazo elástico bastante útil en el interior para ayudar a mantenerlo unido cuando se enrolla para guardarlo.

Cuando se está de pie normalmente, los hombros son lo suficientemente espaciosos, pero en posiciones de conducción más agresivas pueden contraerse debajo de las axilas.

Actuación

Si eres una persona sudorosa, esta será tu opción. Saqué esto bajo una lluvia intensa, pero en un día en el que todavía solo llevaba un par de pantalones cortos de ciclismo de invierno. Sin piernas largas y andando a buen ritmo. Es impresionante la ausencia de esa indeseable sensación de estar en una bolsa de basura.

También es capaz de resistir los aguaceros y no sufre ninguna entrada de agua más allá de lo que se acepta como filtración en los puños, el cuello y el dobladillo; esto les sucede a todas las chaquetas con suficiente exposición. Puedo aceptar la cintura elástica y sin cincha, pero tener muñecas que no se pueden apretar definitivamente aumenta el riesgo de tener las manos frías si las sufres con facilidad. Afortunadamente no lo hago, pero es algo a considerar.

Las ocasiones en las que realmente he descubierto que esta chaqueta destaca son en esos días ventosos y turbulentos. Lluvias fuertes en un minuto, cielos azules al siguiente. Fuertes vientos, rocío en la carretera. Los días en los que normalmente considerarías quitarte la chaqueta y guardarla en un bolsillo, solo para volver a sacarla diez minutos después, cuando el clima cambia no es un problema aquí; esa es la transpirabilidad que entra en vigor. La mayor parte del tiempo se siente como una chaqueta cortavientos impermeable.

Para montar bajo una lluvia interminable, los puños y también el cuello de lana me desagradan. Eso y el susurro. En comparación con el tejido exterior utilizado en la Albion Zoa Rain Shell y la chaqueta All Road de la misma marca, este es un asunto bastante ruidoso, aunque al menos se siente lo suficientemente duradero como para resistir los rigores de un estilo de vida de viajero.

Esto me lleva de vuelta al color. Hay una razón por la que a algunos ciclistas les encantan las chaquetas muy visibles; ¡Algunos conductores son unos cabrones descuidados! He tenido algunos encontronazos últimamente y debo decir que los días que he salido con esta frente a una opción menos visible me he sentido un poco más seguro, y eso vale la pena. Dado que es excelente en climas cambiantes, ya que puedes dejarlo puesto y es muy visible, también lo hace excelente para un viaje diario, donde probablemente es poco probable que te lo quites a mitad del viaje si el clima cambia. Es lo suficientemente transpirable como para funcionar como una chaqueta cortavientos y también es lo suficientemente protector para un paseo en club en condiciones húmedas, si se puede ignorar las connotaciones de viajero diario.

El DWR ciertamente tiene un buen desempeño, aunque el tejido exterior de la construcción de 3 capas está muy oxidado.

Valor

Aquí es donde las cosas no necesariamente cuadran. Esta es una chaqueta de £ 200, lo que la coloca en el mismo rango de precios que la Albion All Road, que tiene puños ajustables, un bolsillo en el pecho, no tiene cuello afelpado, se ajusta mejor a los hombros y no está tan oxidada.

Si buscas una solución de una sola prenda para desplazarte al trabajo y montar en carretera bajo la lluvia, creo que esta es una excelente opción gracias a la visibilidad adicional, pero por sí sola como chaqueta para montar en carretera es un poco cara para lo que cuesta. ofertas. En resumen, es un poco básico por el precio. El GV500, aunque está hecho de una membrana menos transpirable, cuesta £35 más barato y cuenta con una capucha y un bolsillo en el pecho.

Si puede encontrar el Pro SL a la venta por ese precio, empezará a tener un poco más de sentido. Definitivamente tiene mejor desempeño que la económica Rapha Core Rain Jacket II, pero no está lista para combinarla con las ofertas premium con las que tiene un precio.

Sin embargo, el acabado de los puños está un poco por debajo de lo que querrías de una prenda de £ 200.

Veredicto

La versión corta es que parece un poco básica por el precio. Es extremadamente transpirable y definitivamente te mantendrá seco en un aguacero, pero su figura de cabeza hidrostática y la falta de puños ajustables lo hacen sentir un poco menos protector en climas realmente malos.

Es una opción perfecta para alguien que quiere una chaqueta para el viaje diario y para ir al club de una vez, pero si solo buscas algo para largos días bajo la lluvia por £200, entonces existen opciones ligeramente mejores, a menos que haya visibilidad en el La carretera es el tema general de tus deseos de guardarropa.