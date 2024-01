Considero el mal tiempo como un desafío que debemos afrontar, no como un motivo para quedarnos en casa. Hacer esto realidad significa que siempre estoy deseando probar la próxima gran chaqueta ciclista. También significa que cuando se presente la oportunidad de escribir el Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. apareció la guía del comprador, me lancé a ella. No puedo contar la cantidad de veces que salí con un clima cuestionable, generé recuerdos increíbles y regresé para contar la historia. Esa guía para compradores fue mi oportunidad de compartir una parte de esa experiencia y siempre está evolucionando. Aprendo cosas nuevas y constantemente llegan nuevos productos al mercado. Una vez más, estoy enamorado de una chaqueta nueva y esta vez es de una marca inesperada.

Puede que PAS Normal tenga reputación como marca de moda, pero la chaqueta Essential Shield está aquí para acabar con esa idea. La moda sigue siendo importante, pero está compitiendo por un puesto entre las mejores chaquetas de invierno del mercado. Por suerte para mí, cuando me encontré persiguiendo a Amity Rockwell por la costa de California durante un río atmosférico, esta chaqueta estaba conmigo. Lamentablemente, no me hizo más rápido, pero tuve tiempo para pensar en las fortalezas y debilidades mientras cabalgaba solo bajo una fuerte lluvia. Si está buscando una nueva chaqueta ciclista de invierno de primera calidad, siga leyendo para ver si PAS Normal tiene la solución adecuada para usted.

Es agradable ver opciones de colores intensos en una chaqueta de invierno de calidad.

Diseño y estética

El tiempo que pasé con la chaqueta PAS Normal Essential Shield comenzó en California, en la nueva tienda PAS Normal de EE. UU. La primera vez que me lo puse estaba junto a una persona de marketing y, como suelo hacer, inmediatamente comencé a preguntar por la tela. Quería detalles sobre quién la hizo y si era una membrana estándar y… recibí una mirada en blanco como respuesta. Entonces el hombre a mi lado habló y tenía respuestas.

Resulta que ese hombre era Karl-Oskar Olsen y fue el responsable de diseñar cada aspecto de la chaqueta por la que preguntaba. Me dio detalles sobre el tejido y acerté en que era un material de tres capas con membrana hidrofóbica pero no es un clon de Gore. La membrana es PU (poliuretano) en el estilo que probablemente veremos cada vez más a medida que el PTFE deje de producirse.

Lo que nunca hubiera imaginado es que la marca detrás de la tela es la marca suiza Schoeller. No es una marca que vea mucho pero tampoco son desconocidas. Su lista de clientes de telas incluye algunas de las mejores marcas de exteriores del planeta, pero aún son menos conocidas que Gore. PAS Normal tomó la decisión por su desempeño pero también porque, como dicen, “Nuestra misión es convertirnos en la versión más responsable de nosotros mismos a través de acciones informadas y una comunicación honesta y transparente”.

Schoeller es una marca que se ajusta tanto a los objetivos de diseño como a los de sostenibilidad y Olsen estaba ansioso por hablarme sobre ambas piezas. En primer lugar, habló del aspecto de sostenibilidad al describir las certificaciones OEKO-TEX y Bluesign de la marca. Luego, a partir de ahí pasó a una discusión sobre los objetivos de diseño para una alta transpirabilidad y un alto grado de impermeabilidad. Schoeller pudo ayudar a PAS Normal a encontrar una base capaz y a partir de ahí todo fue cuestión de detalles.

En este caso uno de los grandes detalles son los bolsillos. PAS Normal comprende la necesidad de incorporar bolsillos en el diseño y lo ha cumplido. En la parte trasera, hay un par en la parte baja de la espalda y también hay un bolsillo en el bíceps izquierdo y otro en el lado izquierdo del pecho. En cada ubicación, existe tanto el uso funcional obvio como otro elemento estético que proviene de las grandes cremalleras o lengüetas con “Road to Nowhere” impreso en ellas. Las siete cremalleras, incluidas las aberturas de ventilación debajo de los brazos y la cremallera principal, ayudan a darle un aspecto decidido y táctico a la chaqueta que se equilibra con los colores vivos.

El ajuste es el otro gran detalle de la chaqueta Shield. No hay duda de que se trata de una chaqueta de alto rendimiento tanto en diseño como en ajuste, pero forma parte de la línea Essential, no de la categoría Mechanism centrada en la carrera. Lo que eso significa es comprender la necesidad de tener espacio en la cola profunda para cubrir bolsillos completos en una capa intermedia y también un poco más de espacio para esa misma capa intermedia. No necesitarás cambiar de talla, pero tampoco te resultará incómodo usar capas.

Actuación

Cuando llegué a San Francisco estaba allí como parte de un grupo que cubría la apertura de la primera tienda PAS normal en EE.UU. . También estuve allí en medio de un río atmosférico y una lluvia récord. El día que aterricé estaba soleado y hermoso, como estoy seguro era lo que se esperaba durante la planificación, pero el informe meteorológico prometía que se avecinaban cambios. Para bien o para mal, la promesa era un rápido regreso a un clima que se parecía mucho al hogar en el noroeste del Pacífico.

A medida que los viajeros iban llegando a lo largo del día, se montaban bicicletas y se hacía la selección de ropa. Con la mayoría de los ciclistas de Texas y San Francisco, la gente planeaba usar la chaqueta impermeable Mechanism con mallas ligeras, cubrezapatos y sin guantes. Sabía mejor y tenía Botas de invierno Giro Blaze con puños impermeables Velotoze y el Casco POC Ventral Tempus . También estaba probando el Camiseta interior PAS Normal Thermal de manga larga Y en cuanto vi la chaqueta Shield supe que era la decisión correcta para las condiciones.

Cuando llegó el momento de salir al día siguiente, las temperaturas rondaban los 50F/10C pero la lluvia era constante. Inmediatamente hubo cosas que me encantaron de la chaqueta Shield. Con un día completo de ciclismo por delante, tenía el maillot de manga larga que estaba usando como capa intermedia bien abastecido con comida y un kit de reparación de pinchazos, además de mi teléfono. Me encantó no solo lo lejos que llegaba la cola, sino también el hecho de que había espacio para manejar el bulto de los bolsillos traseros. También me encantó la sensación del interior del cuello. PAS Normal no menciona el uso de Polartec Power Wool, pero se ve y se siente exactamente igual que la capa base térmica de manga larga, que es completamente Power Wool. Si no es el producto de marca, está lo suficientemente cerca y se siente genial mientras mantiene el aire caliente adentro.

Al cruzar el puente Golden Gate hacia el norte, también tuve tiempo de apreciar los bolsillos exteriores. Los bolsillos traseros están más altos de lo que es completamente cómodo, pero la ubicación mantiene todo lo que esté encima de los bolsillos de la camiseta. No me encantó de inmediato, pero he llegado a aceptar la compensación. También son grandes y la cremallera es vertical, por lo que, a pesar del incómodo estiramiento del brazo, son muy útiles. El primer día, guardé la Insta360 X3 con la que viajaba en uno de ellos y pude agarrarla mientras manejaba el viento y las ruedas profundas cruzando el puente. Si estuviera corriendo, esos bolsillos son donde guardaría mi comida.

A medida que continuamos hacia el norte, la temperatura bajó unos 10 grados F (alrededor de 4,5 grados C), pero nunca tuve que ajustar nada. La lluvia iba y venía y subíamos o descendíamos y me sentí cómodo durante todo eso. Si alguna vez hiciera mucho calor, podría haber abierto las rejillas de ventilación debajo de los brazos o haber subido la cremallera principal desde abajo. Aunque tiendo a tener frío, así que dejé las cosas en paz.

Como es habitual en mí, estuve rodando en algún punto entre el grupo lento y el grupo rápido durante todo el día. Cuando el grupo lento decidió acortar las cosas, opté por montar más duro y mantener la distancia según lo planeado. Partí con un compañero en un esfuerzo sostenido para intentar atrapar a Amity Rockwell y al grupo rápido usando un atajo y un poco de retroceso. Finalmente alcanzamos a ese grupo, pero se había reducido a solo Rockwell y otro ciclista. Todos los corredores del sur, que vestían chaquetas más ligeras, habían acortado la jornada. La chaqueta Shield, por otro lado, funcionó igual de bien durante el duro esfuerzo. Nunca me sobrecalenté ni sentí que me estaba empapando el interior.

Sin embargo, resulta que no puedo sostener el volante de Rockwell ni siquiera durante cinco minutos. Pronto volví a montar solo y de repente tuve la oportunidad de probar la chaqueta Shield exactamente como lo haría normalmente. Debo mencionar una vez más lo cómoda que me sentí sin importar la lluvia o la temperatura. Cuando me encontré sola nuevamente al día siguiente con temperaturas más frías y una lluvia más intensa y sostenida, me di cuenta de que había encontrado mi nueva chaqueta favorita.

Ese segundo día fue más duro que el primero. Esperé a una amiga en los primeros minutos y acabó abandonando con un mecánico. Hacía tanto frío como un paseo típico de enero en casa, la lluvia fue intensa durante todo el día y pasé poco menos de cinco horas viajando solo. Mi cámara terminó quedando perfecta en el bolsillo del pecho y, si bien la cremallera principal necesita un poco de cuidado para mantener la solapa libre, simplifica el acceso a los bolsillos de la camiseta. Cada vez que me detenía, me desabrochaba la cremallera desde abajo, tomaba algo de comida y me paraba cómodamente mientras comía y observaba la lluvia caer sobre California Vineyards. Cuando tienes la chaqueta adecuada, estos son los tipos de momentos que puedes experimentar y la chaqueta PAS Normal Essential Shield es la chaqueta adecuada.

Veredicto

Si ha visto algunas de mis otras reseñas este invierno, he estado reconsiderando mis estrategias. A lo largo de los años, he pasado mucho tiempo tratando de mantenerme lo más mínimo posible y al mismo tiempo mantenerme abrigado. Las chaquetas de invierno de Assos son algunas de mis favoritas porque tienden a cubrir de manera excelente las necesidades tanto de exterior como de aislamiento en una sola pieza. Luego comencé a viajar más lejos en un clima más frío y húmedo. Me encontré usando el Chaqueta impermeable Assos Equipe RS sobre la parte superior del Chaqueta Assos Mille GT Ultraz y tuve que reevaluar.

Ahora tengo una nueva estrategia. Si salgo por 2 o 3 horas o menos, Assos sigue siendo una opción. Sin embargo, para las grandes aventuras, elegiré la chaqueta PAS Normal Essential Shield. Bajo la lluvia, es tan buena como la chaqueta impermeable Assos Equipe RS, pero es más cálida y tiene bolsillos. No es plegable, pero no necesito que lo sea y hay mucho espacio para jugar con las capas.

El diseñador Karl-Oskar Olsen me dijo que la chaqueta Essential Shield fue un hito en la estrategia de la marca PAS Normal. Es una chaqueta destinada a llevarlos desde la moda de verano hasta la ropa de rendimiento real y lo lograron. Todavía se ve bien, pero también tiene el rendimiento para ser tu compañero la próxima vez que decidas crear recuerdos en un divertido paseo invernal tipo 2.

Especificaciones técnicas: Chaqueta PAS Normal Essential Shield