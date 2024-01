Cuando busco chaquetas de ciclismo de invierno, tiendo a buscar lo mejor de lo mejor dentro de una capacidad de ciclismo de carretera o gravel; el tipo de chaqueta que te permitirá salir durante siete horas con un aviso de tormenta y volver a casa sano y salvo con una historia que contar. A veces me alejo de los extremos pero, incluso entonces, mi atención sigue estando en el rendimiento. Con eso en mente, supe cuando preparé nuestra lista de los Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. que quería tener un par de piezas con un enfoque diferente. Que más personas hagan más viajes en bicicleta es bueno para todos y si estás buscando una chaqueta para desplazarte en bicicleta, es probable que la chaqueta Rapha Commuter esté en tu radar.

Rapha tiene una sólida reputación como marca de alto rendimiento que también entiende de estilo. La marca también tiende a tener una reputación de precios que la sitúan en la cima del mercado. La chaqueta Rapha Commuter no se centra únicamente en el rendimiento absoluto y, de hecho, tiene un precio cercano al extremo inferior. Si has notado la chaqueta, es casi seguro que te habrás preguntado si es buena. He tenido el mismo pensamiento y por eso he pasado tiempo no escalando montañas, sino paseando por el vecindario. Continúe leyendo si desea conocer algunas ideas sobre lo que hace bien y lo que le falta.

Diseño y estética

De esta sección se trata la chaqueta Rapha Commuter. Mientras escribo esta reseña a principios de 2023, la temporada de invierno está llegando a su fin para las empresas de ropa y Rapha tiene tres opciones de color. Los detalles de cuando escribo esto son importantes porque Rapha rota los colores constantemente. En este momento, puede elegir entre negro, rojo/blanco o rosa de alta visibilidad, pero la página del producto también lo muestra en naranja, amarillo fluorescente y azul brillante.

Esos colores brillantes y atrevidos son parte de la identidad de la chaqueta Commuter. Los colores complementan los otros detalles de diseño de alta visibilidad, como el patrón de puntos reflectantes y el logotipo de Rapha, en la cola corta, pero también apuntan a una estrategia de diseño más amplia. Es algo que señalé el año pasado sobre Equipo centrado en la moda de PAS Normal. y me refiero a ello como actuación por el bien de la moda. Hay un rendimiento muy real integrado en el diseño de la chaqueta Rapha Commuter, pero está ahí tanto para servir a la moda como al revés.

Aparte del color, la cremallera es el otro lugar importante que destaca. Rapha suele utilizar una cremallera desplazada. En este caso, se inclina suavemente desde el centro en la parte inferior hacia la derecha en la parte superior, donde se mete en la parte superior de la trampilla contra tormentas que se convierte en un garaje. También tiene una cremallera impermeable que mira hacia el interior de la chaqueta, lo que permite una apariencia final del mismo color, y hay un gran tirador plateado. Estas elecciones de diseño se basan en el rendimiento pero se expresan como estética.

Si nos alejamos de la estética y nos acercamos a opciones de diseño de rendimiento puro, un buen lugar para mirar es el material utilizado. Toda la chaqueta tiene un diseño de 2,5 capas con una capa exterior de tela que transmite el color. Detrás de la exterior hay una membrana hidrófoba y la capa interior es esencialmente imperceptible debido a la designación de media capa. Hay una extensa cinta adhesiva en las costuras, así como la cremallera impermeable ya mencionada.

La capucha refuerza aún más las capacidades de impermeabilidad y calidez. El escote es alto y el corte envuelve generosamente la parte delantera del cuello antes de llegar al resto de la capucha. Si decide guardar el capó, se enrolla hacia el interior y, por supuesto, hay una elegante cinta para asegurarlo con un broche de plástico. En la posición enrollada, el diseño lo mantiene suelto para que no se mueva, pero aun así proporciona mucha calidez.

Actuación

Hice referencia a esto en los primeros párrafos, pero cuando pruebo chaquetas, me encanta contarles una historia sobre la adversidad que he superado. Disfruto de algún tipo de viaje que dure desde el amanecer hasta el atardecer y tenga frases como “mientras subía desde el fondo del valle hasta la cresta, comencé a ver nieve”. Me saca de casa esos días en los que el clima dice que es hora de encender Zwift y me gusta saber que cuando recomiendo algo, es así de bueno. Esta reseña no es así en absoluto.

La chaqueta Rapha Commuter nunca ha estado conmigo en mi bicicleta de carretera o gravel. Nunca pensé que tal vez debería pedir que me llevaran mientras lo llevaba puesto y nunca me he enfrentado a una congelación leve. En cambio, he paseado por la ciudad con un clima moderado en mi bicicleta urbana mientras la llevaba puesta. Volé con él cuando me dirigí a Bentonville Arkansas para Big Sugar Gravel y después de la carrera, lo usé para beber cerveza en los patios. También, por regla general, lo agarro cuando salgo por la puerta con mi suéter Rapha Crew Neck Knit y necesito más protección. Es en este contexto que puedo recomendarte de todo corazón que te hagas con una de estas chaquetas, pero no porque sea perfecta.

La chaqueta Rapha Commuter es cómoda y su ajuste es perfecto para sentarse erguido en una bicicleta urbana. Mientras recorre la ciudad en algo como mi bicicleta Priority Continuum City, se da cuenta de que Rapha es una empresa que sabe cómo fabricar una buena pieza de equipo para andar en bicicleta. Particularmente bonita es la articulación de los hombros y el diseño general de las mangas. Son lo suficientemente largos y los puños mantienen afuera el aire frío y permanecen en su lugar mientras conduces.

Sin embargo, también hay algunos errores y esta chaqueta no recibe una reseña de cinco estrellas. A diferencia de la chaqueta impermeable Endura GV500, la capucha no es lo suficientemente grande como para cubrir un casco. Hace un buen trabajo debajo del casco, con espacio para las correas, pero puedes olvidarte de los ajustes del borde. Hay tiradores elásticos pero, a diferencia del excelente ajuste de cintura, la pieza que bloquea el ajuste en su lugar está dentro del canal que alberga el elástico. Cuesta algo usarlo a la hora de apretar y es casi imposible aflojarlo. Es mejor que no lo intentes.

La tela tampoco es nada del otro mundo. Te mantendrá absolutamente seco en cualquier situación en la que sea apropiado usar esta chaqueta, pero esa es la mejor parte. El rendimiento a prueba de agua lo deja con una sensación pegajosa y no respira mucho. Hay una amplia ventilación en la parte superior de la espalda, pero eso solo funciona bien si abres un poco la cremallera para permitir que entre el aire y la cremallera es difícil de mover. Tampoco es una cremallera de dos direcciones, así que olvídate de abrirla desde abajo.

A pesar de todos los inconvenientes, me encanta. Me encanta el aspecto de la cremallera en ángulo, aunque la chaqueta Commuter no es lo suficientemente ajustada como para necesitarla. También me encanta cómo queda el corte. Se adapta de una manera que funciona bien en una bicicleta urbana pero, quizás lo más importante, luce genial fuera de la bicicleta. No es ajustado pero tampoco holgado. Pero más que nada, me encantan los colores.

La opción de color súper brillante siempre es fantástica. El naranja, el amarillo flúor y el azul brillante de años anteriores han sido realmente buenos y este año supe de inmediato que el icónico rosa de Rapha era la opción que tenía que tener. En caso de que te lo preguntes, el brazalete también está ahí, pero es del mismo color y no es muy visible.

Veredicto

Hay reseñas que enmarcan la chaqueta Rapha Commuter en términos de rendimiento en bicicleta y hablan de fallas. Aunque he resaltado algunas victorias, también he tenido que resaltar las negativas porque ciertamente existen. Aunque ese no es el punto. En su lugar, ten en cuenta que por una cantidad de dinero relativamente modesta, muy modesta si hablamos de Rapha, obtienes una chaqueta elegante que también funciona en bicicleta.

La chaqueta Rapha Commuter te permitirá moverte por la ciudad en bicicleta sin problemas. Incluso te mantendrá seco y cómodo mientras lo haces, pero no es lo mejor. Pearl Izumi, Chrome y Mission Workshop tienen productos de la competencia que son técnicamente mejores. También son todos más caros, algunos mucho, y ninguno luce tan bien en rosa.

También hay otra capa en la chaqueta Rapha Commuter. Aunque dije arriba lo que realmente me encanta es el color, eso no es todo. Rapha se ha consolidado firmemente en la cultura del ciclismo. Si entras en una habitación con un brazalete sutil y un color icónico, es un guiño y un gesto de asentimiento. Usar una chaqueta rosa ultra brillante, sin duda, te ayudará a mantenerte visible mientras andas en bicicleta, pero fuera de la bicicleta tiene un significado diferente. La chaqueta Rapha Commuter te marcará como ciclista para quienes entienden. Es un apretón de manos un tanto secreto y el rendimiento sobre la bicicleta es sólo una ventaja. Mientras eso sea lo que quieras, no te arrepentirás.

Especificaciones técnicas: chaqueta Rapha Commuter