Tengo la suerte de disfrutar conduciendo bajo la lluvia, pero una gran parte de ese disfrute se ve facilitado por tener un buen equipo. En otras palabras, tengo acceso a las mejores chaquetas de ciclismo impermeables del mercado, gracias a una prueba grupal interminable. De las más de 40 chaquetas que tengo ahora en un armario, hay muchas que son excelentes, pero hay un número mucho menor que son tan buenas que realmente me hacen desear montar en un diluvio real. La chaqueta Rapha Explore Gore-Tex es una de ellas sin duda.

Nominalmente es una chaqueta shell orientada a la aventura, pero hay algunas características ingeniosas que la elevan más allá del promedio. ¿Vale la pena el elevado precio de venta, que ronda las 400 libras esterlinas? Bueno, no te lo voy a decir aquí; Tendrás que al menos desplazarte hasta la sección “Valor” para descubrirlo, pero preferiría que lo leas completo.

Los tonos tierra son imprescindibles para cualquier chaqueta de gravel hoy en día.

Diseño y estética

Hace apenas unas temporadas, si querías una chaqueta impermeable que no fuera diseñada para montar en carretera, tenías que dirigirte a tu tienda local de actividades al aire libre y comprar una chaqueta de senderismo. El corte funcionaría para el ciclismo de montaña, pero no es suficiente para la zona intermedia inferior de la aventura sobre grava a la que se dirige la colección Explore de Rapha. Esta no es una chaqueta destinada a un intento de FKT, sino más bien algo para esos reels aspiracionales de Instagram de ciclistas de aspecto agotado, asediados por los elementos en algún lugar de la Islandia más profunda, en elegantes tonos tierra que combinan con el paisaje.

Se dirige prácticamente al mismo segmento de mercado que la Albion Zoa Rain Shell, una chaqueta que adoro tanto dentro como fuera de la bicicleta y que se encuentra en un rango de precios similar. Al igual que allí, el ajuste es más holgado para acomodar capas; Muy fácilmente puedes ponerte una chaqueta de plumas moderadamente hinchada, quizás una de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno, debajo y no tener todo el aislamiento comprimido en el frío olvido. La otra cara de esto es que hay más material para agrupar y agitar, y para contrarrestar esto hay una novedad en forma de dos pequeños juegos de poppers.

Una cremallera impermeable de doble extremo es un hecho para una chaqueta a este precio, pero si la abres desde abajo puedes doblar la parte delantera del dobladillo, las partes debajo de los bolsillos, hacia arriba y dentro del cuerpo principal de la chaqueta. y colóquelos en su lugar, acortando efectivamente la parte delantera de la chaqueta para momentos en los que conduce en una posición más agresiva. Ahora bien, Rapha tiene un historial de creación de algunas “innovaciones” bastante dudosas (te estoy mirando, medio saco de dormir), pero esta es una característica que me encantaría ver en cualquier chaqueta con un corte similar. Es tan simple y funciona tan bien. Realmente extiende el atractivo de la chaqueta más allá de los días de ir en bicicleta y de cosplay a una chaqueta de uso más general. No necesariamente la usaría en lugar de una chaqueta de carretera específica para un viaje por carretera, pero ciertamente sería menos complicado de usar que otras.

La parte trasera del dobladillo nuevamente es similar a la del Albion Zoa, en el sentido de que no presenta la cola muy caída. Tiene un cordón de un solo lado, fácil de tirar para sujetarlo, y si bien deja una mayor parte de su trasero expuesto, lo sella de manera buena y adecuada; ¡Solo ponte unos guardabarros como una buena y adecuada persona y estarás genial! El dobladillo también presenta uno de mis eslóganes de marketing que menos me gustan: “Ve hasta que te pierdas”. No voy a rebajarlo por esto, pero es una tontería. Un consejo perfecto si estás en Epping Forest, pero no es tan ideal si estás en plena naturaleza. O, si tienes un sentido de orientación tan terrible como el mío, simplemente nunca irías a ninguna parte.

Las esposas son un poco negativas para mí. Marqué la chaqueta Endura Pro SL por tener puños no ajustables y bastante ventilados y, si bien son un poco más ajustados en mis muñecas delgadas, todavía se sienten menos protectores que aquellos en los que realmente puedes apretarlos hasta la cantidad deseada.

La capucha es excelente porque se ajusta fácilmente con un solo cordón. Definitivamente es mejor debajo que sobre un casco, que no es mi preferencia, pero cuando llueve a cántaros, sin duda es la forma más protectora de usarlo. El cordón también sirve como una forma práctica de guardar la chaqueta, una vez que la has enrollado dentro de la capucha.

Las cifras clave del tejido en sí son un poco difíciles de conseguir y no están publicadas en el sitio de Rapha, pero dado que utiliza un tejido Gore-Tex estándar de 3 capas, tendrá una columna de agua de 28.000 mm y transpirabilidad. de 17.000g/m2/24 horas. Si estas cifras no significan nada para usted, entonces he elaborado una guía de telas impermeables para ayudar a desmitificar, pero en resumen, es, en papel, más impermeable que algo como el Endura Pro SL, pero menos transpirable. En comparación con el Albion Zoa, la historia es similar, ya que Gore-Tex es más impermeable (28.000 mm frente a 20.000 mm) y menos transpirable (17.000 g frente a 20.000 g). Sin embargo, en realidad, más allá de cierto punto que ambas chaquetas superan, cosas como la ventilación trasera agregada hacen más para agregar transpirabilidad que la propia figura de membrana.

Actuación

Como mencioné en la introducción, esta es una chaqueta que es lo suficientemente buena como para hacerme desear montar bajo la lluvia. Incluso cuando usé el DWR, todavía me mantuvo seco. Incluso bajo una lluvia tan intensa que se formaban pequeños charcos en los pliegues de la tela, me mantenía resueltamente seco como un hueso por dentro. Con la capucha debajo del casco y bien ajustada, no hay acceso desde lo alto. La caja facial es un poco claustrofóbica con la capucha sobre el casco, pero con un toque abierto es viable, aunque luego es más vulnerable a que entre agua.

Del mismo modo, en la parte inferior, el cordón fácil mantiene las cosas a raya desde abajo. Creo que tal vez podría ser un poco más largo en la parte trasera, ya que cuando lo uso con pantalones normales para desplazarme o simplemente andar por ahí deja al descubierto la parte baja de mi espalda, pero esa es una crítica desgarradora.

Los broches para colgar la tela delantera fueron una delicia, y felizmente los usé para andar a toda velocidad. Es casi transformador y mucho mejor que simplemente desabrochar la cremallera inferior y tener los triángulos de tela suelta cubriendo constantemente tus muslos.

Los puños elásticos son más ajustados que la mayoría, pero sólo quiero poder apretarlos por completo.

Los puños me parecieron deficientes en un clima realmente sombrío. Me gustaría ver una lengüeta de velcro, especialmente porque es lo único que impide que esta chaqueta sea lo más protectora posible antes de aventurarte en los niveles de Gore-Tex Pro, que no es una tela apropiada para una chaqueta de ciclismo ya que la transpirabilidad se reduce mucho. La entrada de agua fue mínima, pero cuando se juega contra Albion Zoa es un punto negativo en la caja.

En cuanto a la transpirabilidad, es perfectamente suficiente. La gran ventilación trasera ciertamente tiene un papel que desempeñar, pero incluso cuando se conduce con una mochila, se necesita un gran esfuerzo para sentir sudor. El ajuste más holgado también influye aquí; con más espacio para que el aire circule en el interior, se produce un mayor efecto de bombeo, obligándolo a salir del dobladillo y el cuello si no los tienes bien ajustados, y el dobladillo inferior salpicado también juega un papel aquí. Si conduces a niveles de esfuerzo encadenados, probablemente superarás la transpirabilidad, pero seamos honestos, esa no es la finalidad de esta chaqueta, por lo que es una prueba injusta. Hay una razón por la que esta chaqueta usa Gore-Tex estándar y la chaqueta Rapha Pro Team Gore-Tex para uso en carretera usa Gore-Tex Active, con un índice de transpirabilidad más alto.

Tampoco he sido especialmente amable con esta chaqueta. Más allá de simplemente andar bajo la lluvia, ha estado cubierto de barro y, ocasionalmente, también con manchas fuertes del taller. He usado el DWR y sigue funcionando. Su uso, al igual que la Zoa, ha superado al de una chaqueta simplemente para uso en bicicleta. Sería tan feliz subiendo a Skiddaw bajo una lluvia lateral con esto como cabalgando todo el día y más allá bajo una lluvia perpetua. Es fácilmente una de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables que he usado y una muy posible candidata a mi favorita de todos los tiempos si quitamos el precio de la ecuación.

La gran ventilación trasera ayuda a eliminar el calor, pero si viajas con una mochila, lo anula. Afortunadamente, es lo suficientemente transpirable para todos los esfuerzos, excepto para los de mayor ritmo, en condiciones climáticas adversas.

Valor

Un PVP de £ 395 es mucho para una chaqueta impermeable, de ciclismo o de otro tipo. Por eso, obtendrás algo que te mantendrá absolutamente seco en las peores condiciones imaginables. Si desea la mejor protección, entonces vale la pena pagar mucho dinero, especialmente si está invirtiendo en ella para un viaje más largo en bicicleta o un recorrido en bicicleta (que son lo mismo, si todos somos honestos con nosotros mismos).

Estás pagando un poco más por la etiqueta Gore-Tex, en comparación con el Pertex que obtienes en el Albion Zoa y, para ser honesto, en el mundo real ambos ofrecen una protección similar y, especialmente con la falta de puños ajustables, el valor aquí es un poco menos, pero si también caminas mucho y necesitas una solución de una sola prenda, ciertamente la convierte en una propuesta más atractiva.

Veredicto

Dejando de lado el precio por un segundo, esta es una de las pocas chaquetas que no tendría reservas en empacar para un viaje de una semana donde el pronóstico es solo lluvia, todo el día y para siempre. Tiene un corte brillante, te mantendrá seco en el peor clima imaginable, y el dobladillo delantero que se puede colgar y la disposición de botones automáticos es un golpe de genialidad. Obtiene un valor ligeramente mejor del Albion Zoa en términos de características útiles (mejor capucha y caja frontal, y puños ajustables), pero en el papel, la membrana aquí es más impermeable.

En resumen, es una chaqueta de alta gama que justifica bien el alto precio de venta y será una compañera valiosa si quieres disfrutar de una conducción épica con un clima épicamente malo.