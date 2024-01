Para algunas personas, no es necesario definir mucho la conducción en verano: hace calor o mucho calor. Sin embargo, para muchos de nosotros las cosas son un poco más complicadas y no hay mejor ejemplo que el Reino Unido donde, durante la misma semana en que las temperaturas alcanzaron niveles récord, también llovió. Cada vez más, a medida que el verano comienza a desvanecerse, muchos de nosotros saldremos por la puerta sin estar muy seguros de lo que traerá el clima. Alternativamente, podrías estar saliendo por la puerta y esperar escalar durante una o dos horas bajo el sol antes de descender desde una línea de cresta fría y ventosa. En momentos como estos es cuando una chaqueta de emergencia tiene sentido.

Nuestra colección de Las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. refleja el deseo de afrontar algunas de las peores tormentas. Si espera pasar un día conduciendo bajo la lluvia, hay opciones en esa lista que se adaptan a sus necesidades de diversas formas. ¿Y si es más complicado que eso?

Nadie es más conocido por su oferta en este sector del mercado de chaquetas que Sportful, por lo que hemos puesto a prueba la última oferta de la marca. Hemos estado montando con la chaqueta Sportful Hot Pack No Rain desde la primavera y ahora estamos listos para discutir todos los pros y los contras. Si estás buscando una chaqueta ligera para llevar por si acaso, sigue leyendo para ver si el Sportful Hot Pack No Rain es algo que deberías añadir a tus opciones.

Diseño y estética

Ha habido muchas versiones de las chaquetas Sportful Hot Pack No Rain y existen desde hace mucho tiempo. Incluso el año modelo actual ofrece tanto la versión No Rain como la Easylight. Esta revisión cubre la versión No Rain, un poco más pesada, un poco más ajustada e impermeable.

En cuanto al color, es una chaqueta mayoritariamente monocromática con opciones de color que abarcan el negro, el blanco y el naranja. Tuvimos la oportunidad de pasar tiempo con la versión blanca de la chaqueta y eso significa una chaqueta muy brillante con sólo unas pocas y pequeñas variaciones de color. El dobladillo inferior utiliza un borde elástico, aunque no muy elástico, que es completamente negro. Justo encima de ese detalle hay otro poco de negro que ayuda a que la mayor parte de la cola se vea un poco mejor al agregar una sección negra. Luego, la única otra pieza que no es blanca está un poco más arriba donde el bolsillo trasero usa cinta de costura negra. Además de los paneles blancos, hay un poco de reflectividad en forma de logotipo Sportful en el pecho y sobre el bolsillo.

El bolsillo, que Sportful ha resaltado en negro, en realidad no sirve para guardar el equipo de viaje. No es imposible usarlo así pero es algo pequeño y de difícil acceso debido a la solapa que cubre la parte superior. Su propósito principal es ser una bolsa de almacenamiento integrada y, para ello, funciona muy bien.

En unos momentos, puedes guardar la chaqueta en esta bolsa y la solapa lo mantendrá todo junto. Pesa un total de 123 gramos y ocupa 150 mm x 100 mm x 64 mm sin ningún esfuerzo de compresión particular. Esta transformación es de lo que se trata el diseño del Sportful Hot Pack. Cuando llega la lluvia o comienza el fresco descenso, sacarlo de la bolsa lleva menos de 10 segundos.

La mayor parte de la chaqueta es un tejido de poliamida que tiene un tacto casi parecido al del papel. El exterior es la más parecida al papel de las dos superficies, mientras que el interior tiene un patrón de puntos no funcional y tiene una sensación un poco más plástica al tacto. El único lugar donde la superficie exterior toca la piel es en el escote, donde se dobla.

Se produce una ligera variación de color cuando miras los paneles más pequeños colocados estratégicamente por toda la chaqueta. Puede encontrar estos paneles que forman el final de cada manga, luego suben por la parte inferior del brazo, bajan por cada lado de la chaqueta y sobre cada hombro. La composición cambia de poliamida a 86 por ciento de poliéster con 14 por ciento de elastano, mientras que la textura cambia a una sensación suave y gomosa que es la misma por dentro y por fuera. La sección negra en la parte inferior de la cola también usa esta misma tela más suave y elástica, aunque es mucho más obvia dado el cambio de color.

Ambos materiales tienen la misma capacidad para resistir la intrusión de agua, pero difieren en otros aspectos. La ventaja más obvia de las inserciones es que son elásticas y también respiran, pero también tienen desventajas. La tentación sería construir toda la chaqueta con el material insertado, pero es más pesado y menos resistente al desgaste.

Actuación

Esta es la sexta generación del concepto Sportful Hot Pack y, en todas esas versiones anteriores, una de las quejas más comunes ha sido el ruido al conducir. Esta última versión aborda ese problema gracias a los paneles elásticos, que también tienen el beneficio adicional de mejorar su ajuste.

La elasticidad añadida da como resultado una chaqueta más delgada con un mejor ajuste lateral y sin material adicional en los hombros. El peso ha aumentado en comparación con la opción más ligera de las anteriores, pero con 123 g todavía no es mucho. Más importante aún, el volumen empaquetado no es drásticamente diferente.

En primavera, pasé mucho tiempo llevando la chaqueta Sportful No Rain Hot Pack en el bolsillo de mi maillot. Para empezar por la mañana, lo usaba fuera de casa y lo guardaba en la parte inferior de mi camiseta a medida que el día se calentaba, donde compartiría espacio en la mayoría de los bolsillos de la camiseta con mi comida para el viaje. En climas impredecibles, está listo para mantenerte seco en cualquier momento y usarlo durante un tiempo prolongado fue perfectamente cómodo. El ajuste y la elasticidad son perfectos y el escote es un punto culminante particular.

El único problema importante de la chaqueta Sportful No Rain Hot Pack es la cremallera. Major es quizás una exageración, pero destaca en una chaqueta tan buena y contribuye a los problemas de transpirabilidad. La cremallera utiliza dientes de nailon y es el formato N3 más pequeño. En este caso, se coloca en un formato invertido que deja el lado liso, cuando está cerrado, hacia afuera y hay una solapa trasera en toda su longitud. Ninguno de esos detalles se suma a algo que se deslice fácilmente y, cuando se combina con una chaqueta ultraligera, es una receta para una experiencia desafiante. Necesitará dos manos para abrir la cremallera, por lo que es posible que deba dejarla abierta en momentos en los que lo ideal sería permitir algo de flujo de aire.

Como alguien que rara vez se baja la cremallera de una chaqueta, y nunca de una camiseta, me di cuenta de esto en un momento en el que esta chaqueta realmente sobresale. A medida que las estaciones cambiaron de una primavera fresca y húmeda al verano, todavía llevaba la chaqueta Sportful por si acaso. Montar en las montañas bajo la lluvia de la tarde a veces es un problema, así que en el primer viaje de un viaje reciente, llevaba la chaqueta por si acaso. La mañana era calurosa y el grupo con el que estaba subió durante más de una hora antes de encontrar la cima de la cresta. Cuando perdimos la protección de la montaña, de repente hizo un poco más de frío y viento. Estábamos todos empapados por la subida y muy pronto los dientes empezaron a castañetear. Me puse la chaqueta Sportful y pude volver a calentar. Mientras descendíamos, lo dejé puesto y me quedé cómodo.

Fue al final del descenso cuando el problema de la cremallera se hizo evidente. Si tuviera la opción, habría abierto la chaqueta pero la habría dejado puesta. Aunque no soy un gran manejador de bicicletas, opté por mantener ambas manos en las barras y lidiar con el aire que se calentaba rápidamente mientras continuaba bajando hacia el fondo del valle.

Veredicto

Hay chaquetas impermeables para todo el día y chaquetas de ciclismo por si acaso para la lluvia y el viento. Si está buscando lo último, las opciones son bastante escasas. Sportful se ha hecho un nombre llenando el nicho a lo largo de los años y la última versión solo ha mejorado. Un ajuste mejorado significa una chaqueta más cómoda en general y los hombros agitados por el viento son cosa del pasado.

Si está buscando una solución fácil de transportar para llevar bicicletas en verano, protección para descensos largos o una solución por si acaso para la lluvia, el Sportful No Rain Hot Pack es una excelente opción. El diseño liviano significa que no es súper transpirable y la cremallera difícil de usar no ayuda en esa situación, pero los inconvenientes no son una sorpresa. Sportful es capaz de fijarlos con peso añadido pero ha priorizado la ligereza y la capacidad de plegado. Si eso le parece lo que busca, será un pilar en su tabla de opciones en los años venideros.

Especificaciones técnicas: Sportful Hot Pack No Rain Jacket