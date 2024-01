El Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. La guía del comprador incluye una gran variedad de opciones. Hay opciones que no son tan cálidas para cubrir a quienes viven más cerca del ecuador. También hay opciones que soportarán algunos de los recorridos más fríos y duros que jamás hayas tenido el placer de realizar. Algunas de las opciones funcionan mejor como capa y otras manejan todo con solo una capa base. Sin embargo, hay una chaqueta que no se parece a ninguna otra de la lista. La chaqueta Sportful Supergiara es una chaqueta de ciclismo gravel.

Si inmediatamente se pregunta qué podría significar eso, no está solo. ¿Es una chaqueta de ciclismo gravel sólo una cuestión de estilo? ¿O también hay fundamento en la afirmación? No se lo digas a Sportful, pero saqué esta chaqueta de gravel para probarla en mi bicicleta de carretera. Pero no te preocupes, también lo probé en mi bicicleta de gravel y tengo las bases cubiertas. Sin estropear el artículo, funciona para ambas situaciones, aunque hay algunos cambios de diseño muy reales que podrían referirse al uso con una bicicleta de gravel. Sin embargo, en muchos sentidos, esa pieza es una distracción. Si te gusta tener bolsillos disponibles, vale la pena considerar la Sportful Supergiara. Sigue leyendo para ver qué hace bien y todos los pequeños detalles sobre el diseño.

Las opciones de color son terrosas y apagadas, pero lejos de ser aburridas.

Diseño y estética

Me incliné hacia la descripción de ciclismo de grava de la chaqueta Sportful Supergiara arriba. Es un tema de conversación divertido y ¿hablamos realmente tan en serio que no podemos reírnos de llamar a una chaqueta chaqueta gravel? Sin embargo, en realidad influye un poco en el diseño; es sutil pero está ahí.

La comparación más cercana podría ser la Chaqueta Sportful Confort Total . Esa es otra chaqueta de nuestra guía para compradores de las mejores chaquetas de ciclismo de invierno y se podría pensar que las dos comparten el mismo diseño. Sin embargo, existen algunas diferencias y todo depende del uso previsto. Ambas chaquetas tienen una parte trasera caída con una tira de material de agarre de silicona, pero la expectativa es que en una bicicleta de grava, tu posición sea un poco más erguida. Como tal, la cola abatible es un poco más corta en la Supergiara.

Otro cambio notable se produce en la misma zona por el mismo motivo. En la chaqueta Total Comfort, toda la parte inferior renuncia al aislamiento. Tiene sentido para una posición atrevida para andar en bicicleta de carretera. Si estás sentado un poco más, en una bicicleta de carretera o de gravel, probablemente apreciarás que el diseño de la chaqueta Supergiara tiene el aislamiento Polartec Alpha hasta el dobladillo.

El aislamiento Alpha está presente en la mayor parte del interior, pero hay un par de lugares donde no aparece. Como es habitual en Alpha, se detiene debajo del cuello. Alpha se siente muy bien contra la piel pero necesita espacio para hacer su trabajo. En cambio, el cuello utiliza un material polar ultrasuave y muy elástico. El mismo material vuelve a aparecer en la parte inferior de la manga en la parte superior del brazo y todo el interior pasa al mismo tejido debajo del codo. En cada lugar, el cambio de tejido añade transpirabilidad y elasticidad donde tiene sentido.

Salte al exterior del diseño y aquí es donde las cosas se ven muy diferentes a cualquier cosa en el mercado. El tejido principal se parece mucho al Polartec Neoshell de la chaqueta Total Comfort, pero no es el mismo. Sportful optó por un diseño sin membrana para el diseño de Supergiara. El tejido es lo suficientemente apretado como para detener el viento y tiene un revestimiento DWR (repelente al agua duradero), pero el énfasis está en la transpirabilidad. Sin embargo, esa no es la parte drásticamente diferente.

Lo realmente diferente son todas las opciones de bolsillo. Incluso desde el punto de vista estético, lo que domina el aspecto del diseño son los bolsillos de malla de gran elasticidad. Hay uno sobre cada pectoral del pecho, así como un tercero en el bíceps izquierdo. Hay otros tres que se ubican sobre la parte superior de los bolsillos traseros bajos de diseño tradicional en las mismas configuraciones que encontrará en el Maillot Térmico Escape Supergiara .

Actuación

Las chaquetas deportivas tienden a tener buenos resultados en mis reseñas y también son las favoritas de otros miembros del personal. Las razones son bastante simples: son cómodas y cálidas. Es difícil que no te guste una chaqueta cuando logra alcanzar el equilibrio perfecto entre verse y sentirse bien ajustada y al mismo tiempo ser increíblemente cómoda. Cuando te pones una chaqueta Sportful, te sientes casi como tu sudadera favorita, pero también es técnicamente competente. La chaqueta Supergiara es exactamente igual.

En el aspecto técnico, está Polartec Alpha para mayor calidez. Mi reciente reseña del Capa Pearl Izumi Alpha Pro Fue una especie de carta de amor para Polartec Alpha y esta chaqueta no es tan diferente. La conclusión es que Alpha es increíble para mantenerte abrigado y, al mismo tiempo, asegurarse de que no te sobrecalientes. Tiene poco volumen pero aísla como el plumón. La única diferencia entre el enfoque de Pearl Izumi es que Sportful creó una chaqueta que funciona por sí sola.

El tejido exterior cuenta con protección DWR, pero no dependas de eso si está lloviendo. En su lugar, agregue una prenda rígida de nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Puedes aguantar lluvias breves, pero no hace falta mucho para abrumar la protección contra la lluvia y comenzará a empaparse con precipitaciones sostenidas. Lo bueno es que, al no tener membrana que estorbe, la chaqueta Supergiara funciona bien bajo una capa exterior.

Sin embargo, mientras esté seco, esta pieza te sorprenderá por su capacidad para soportar temperaturas más bajas de lo esperado. No se siente pesado, pero un día seco de tan solo 3 ° C/37 ° F es manejable sin problemas. Si hace calor, puedes abrir la cremallera de plástico con dientes grandes mientras conduces y los bolsillos en la parte delantera son perfectos para guardar los guantes.

Puede agregar bolsillos de calidad a la lista de cosas que Sportful hace bien, ya que los bolsillos aquí (los nueve) son un punto brillante que vale la pena mencionar. Los tres bolsillos estándar son muy elásticos, lo suficientemente anchos y usan deflectores para tragar lo que necesites. Como se señaló al hablar de la camiseta Escape, los bolsillos de malla en la parte superior tienen un poco menos de utilidad; Si llena el bolsillo de abajo, el bolsillo extra no tendrá mucho espacio. Sin embargo, soy un gran admirador de usarlos como envoltorios de comida, no ocupan mucho espacio pero los quitan del camino. Si llevas otras cosas que necesitan organización más que espacio, eso es lo que hacen bien los bolsillos de malla en la parte trasera.

Veredicto

Dije en la sección de rendimiento que las chaquetas Sportful tienden a tener buenos resultados en mis reseñas. No hay diferencia con la Supergiara, soy un gran admirador. Puede que incluso me guste más que la chaqueta Total Comfort, dado que tampoco resiste bien bajo la lluvia y esta es mejor para usar en capas. Por mucho que me guste esta pieza, rara vez la uso. Esta es una pieza específica y tendrás que decidir si se adapta a tu forma de montar.

Llueve mucho en mi zona, así que necesito una chaqueta que aguante mejor la lluvia. Es cierto que puedes hacer que esto forme parte de tu plan de capas, pero si vas a usar capas todo el tiempo, elige la capa Pearl Izumi Pro Alpha. Eso elimina las telas adicionales y funciona mejor en ese uso.

En última instancia, la razón por la que el caso de uso importa es el precio. La chaqueta Sportful Supergiara tiene una inteligente disposición de bolsillos que añaden opciones. También utiliza uno de los mejores aislamientos del mercado y es muy cómodo. Si vas a montar regularmente en el frío y en seco, lo usarás con frecuencia y vale la pena el dinero gastado. De lo contrario, no es lo suficientemente barato como para que valga la pena adquirirlo para un uso ocasional.

Especificaciones técnicas: chaqueta Sportful Supergiara