Hace años, todavía estaba tratando de estar en forma para la carrera e hice cosas estúpidas como salir a recorrer 100 km en grupo en pleno invierno, incluso cuando estaba lloviendo, granizando, cayendo aguanieve o muy por debajo del punto de congelación. Si bien la mayoría de nosotros nos abrigamos capa tras capa y parecemos un grupo de hombres Michelin, había un chico en el club llamado Mark que vino vestido con un elegante uniforme rojo que parecía no poder brindar comodidad. en un clima tan terrible.

Mark insistió una y otra vez en que este kit mágico lo mantenía más abrigado que todas nuestras capas y ciertamente no parecía sufrir. Lo llamamos su “súper traje” (por la película animada Los Increíbles). El kit fue fabricado por Gore. Yo tenía que tener uno.

Mi marido fue el primero en subirse al barco y comprar la chaqueta C5 Infinium Thermo de Gore Wear. Podía dar fe de que esta prenda mágica resistía el frío. Había menos quejas por el tiempo y más salidas temprano por la mañana para montar bajo el sol en invierno. Estaba celosa porque en ese momento no parecía haber una versión femenina.

Para aquellos que no estén familiarizados con la marca, el año pasado analizamos exhaustivamente la gama de ropa de ciclismo Gore.

Protege tu cuello: la chaqueta Gore Wear Tempest tiene un forro polar completo y una generosa cremallera

Diseño y estética

Gore Wear ahora ofrece la chaqueta Tempest para mujer con el mismo tejido Gore-Tex Infinium con tecnología Windstopper que la C5, proporcionando una chaqueta soft shell resistente al viento y al agua que dice ser “muy transpirable”; ciertamente cumple con los criterios de nuestra Guía de las mejores chaquetas de ciclismo para mujer.

La chaqueta Tempest viene en cinco colores: rojo Fireball para una apariencia máxima de superhéroe, amarillo neón para mayor seguridad, azul marino intenso Orbit Blue, negro y “Lab Grey” (que actualmente tiene un 50% de descuento solo en XXS y XS).

Puse mis manos en la Tempest en negro y noté algunas similitudes y algunas diferencias entre la chaqueta C5 Infinium Thermo para hombre 2020. Estaba emocionado de probar la chaqueta durante una tormenta de frío en Carolina del Norte este otoño para ver si estaba a la altura de mis expectativas.

Fuera de la caja, la chaqueta tiene el aspecto de una típica camiseta de carretera de manga larga y se siente un poco más pesada que otras ofertas similares. La tela tiene una buena cantidad de elasticidad, más horizontal que vertical, y un forro polar de felpa en todas partes.

Las costuras se ven y se sienten bastante robustas con gran atención al detalle: la construcción es mucho más sofisticada de lo que cabría esperar a este precio.

Hay numerosos detalles además de la tela que ayudan con la protección contra el viento: el agarre elástico en el dobladillo inferior trasero mantiene la chaqueta ajustada en la parte baja de la espalda, dobladillos elásticos en las muñecas, un cuello alto y una generosa cremallera. Los grandes brazaletes reflectantes son una buena mejora con respecto al C5 para una visibilidad de 360 ​​​​grados.

El Tempest tiene grandes bandas reflectantes en las mangas para mayor seguridad en condiciones de poca luz.

Actuación

La primera vez que puse a prueba el Tempest fue en una mañana fría y ventosa, con una temperatura de 5°C (40°F) y una sensación térmica inferior a 40°, condiciones que normalmente serían bastante incómodas para mí. Lo usé sobre una camiseta interior de manga larga y unos petos térmicos.

Las cualidades cortavientos de la chaqueta se hicieron evidentes de inmediato. Cualquiera que fuera el lado que golpeara el viento, se sentía como una tundra ártica a través de los petos térmicos pero no a prueba de viento, pero dentro de la envoltura afelpada y acogedora de la chaqueta Tempest, era como una isla tropical. A prueba de viento – ¡compruébalo!

Después de subir algunas colinas para calentar el resto de mi cuerpo, esperaba comenzar a sudar dentro de la chaqueta, pero me sorprendió gratamente la transpirabilidad de la Tempest. Incluso hacia el final de mi viaje, cuando la temperatura subió más de 10°C (50°F), nunca sentí demasiado calor o sudoración.

Hemos estado en medio de una sequía, así que probé qué tan impermeable es la chaqueta debajo del grifo. Un chorro constante de agua durante un minuto completo no llegó al vellón, pero los brazaletes ciertamente no son resistentes al agua en absoluto.

Mi primera impresión del Tempest fue muy positiva, pero en viajes posteriores comencé a molestarme con algunos elementos de los que carece el Tempest y que tiene el C5 y me pregunto por qué Gorewear decidió omitirlos.

En primer lugar, los puños son más cortos en el Tempest, no cónicos como el C5, lo que deja que se forme un espacio entre los guantes y la manga. En segundo lugar, la chaqueta de hombre tiene una banda de tela más alta y ligera en la parte posterior del cuello, mientras que el cuello de la Tempest es de forro polar. El vellón en la parte posterior de mi cuello se calentó incómodamente con los esfuerzos más intensos. El Tempest también carece inexplicablemente del lazo para colgar presente en el interior del collar del C5.

Si bien la Tempest es transpirable, en recorridos más duros podría haberme beneficiado de los paneles laterales elásticos, más livianos y sin forro polar, del C5 para permitir una mayor transpirabilidad donde más la necesitas, aunque aprecio que la Tempest esté diseñada para climas más fríos. .

El tejido con forro polar tiene algo de elasticidad, pero carece de la flexibilidad de los paneles elásticos del C5 que, como dice Gorewear, permiten una “libertad de movimiento óptima”. Al Tempest le vendría bien más elasticidad por dos razones: primero, para adaptarse a tallas de busto más grandes (la talla XL mide solo 39,75 pulgadas/108 cm de pecho (máx. copa 38 BC o 36 D)) y segundo, para facilitar el acceso a los bolsillos.

Hablando de bolsillos, los bolsillos del Tempest son pequeños, especialmente en una talla pequeña para mujer. Hay cuatro bolsillos traseros, tres con apertura superior y uno con cremallera vertical que era muy útil para las llaves o el dinero en efectivo (y el único al que podía acceder fácilmente). Por contexto, el bolsillo central es lo suficientemente grande para un iPhone 13 Pro Max, mientras que en los dos bolsillos laterales cabe un iPhone Mini. Es posible que puedas meter un Shakedry impermeable y un teléfono en ellos, pero no mucho más.

Finalmente, la cola caída no me pareció lo suficientemente larga y soy baja. Cualquier persona con un torso más largo puede sentirse demasiado expuesta en la zona lumbar.

Dicho todo esto, todavía me encanta la chaqueta Tempest. Soy un gran cobarde del clima y esta prenda me da la confianza para salir a montar sabiendo que al menos mi núcleo se mantendrá caliente y seco. No es exactamente un supertraje, pero se acerca.

Los bolsillos son altos pero estrechos y altos en la parte trasera, lo que hace que sea un poco difícil alcanzarlos.

Veredicto

La chaqueta térmica para mujer Gorewear Tempest es un softshell resistente al viento y al agua que está meticulosamente construido. Es como una camiseta de manga larga con esteroides: el forro polar es cálido pero no demasiado y el tejido exterior Infinium mantiene a raya el viento y la lluvia ligera. El corte entallado es atractivo y no se agita con el viento. Una chaqueta sólida de tres estaciones para cuando las temperaturas se mantengan frescas y frías y que pueda resistir precipitaciones ligeras.

El tamaño de bolsillo es definitivamente un problema y el forro polar completo está diseñado para desplazamientos o paseos de resistencia, no tanto para festivales de martillos.

Especificaciones técnicas: chaqueta térmica Gore Wear Tempest para mujer