Hace unos cinco años empezó a haber una división en los productos de ciclismo de alta gama. Un lado era aerodinámico incluso si eso significaba sacrificar peso. El otro lado era el peso primero, incluso si eso significaba un perfil menos aerodinámico. Desde entonces, las cosas han vuelto un poco a la normalidad. Especialmente los cuadros de bicicletas han vuelto al centro de atención, e incluso las bicicletas de escalada más ligeras suelen reclamar también credenciales aerodinámicas. Los cascos no han sido inmunes a ninguna de estas tendencias.

Nuestra lista de los mejores cascos para bicicletas de carretera tiene algunas opciones centradas en el rendimiento aerodinámico y otras que permiten una pequeña penalización aerodinámica a cambio de un rendimiento ligero y refrescante. Cuando se trata de Giro, he presentado ambas opciones. Si bien el Giro Eclipse es la opción enfocada en la aerodinámica, el último modelo de Giro es en realidad el casco esférico Giro Aries enfocado en la refrigeración.

El Giro Aries Spherical toma una serie de estrategias que la marca desarrolló en modelos anteriores y las lleva adelante. Al igual que el Aether Spherical anterior, hay numerosos respiraderos y un diseño liviano con refrigeración como principal impulsor del diseño. Esta vez, sin embargo, Giro ha tomado algunos de los últimos conceptos aerodinámicos y los ha puesto en práctica de una manera que tiene sentido en un casco polivalente. Si prefieres ventilaciones grandes y te preocupa el enfriamiento de tu casco, sigue leyendo para ver si el Giro Aries Spherical tiene sentido como tu próximo casco para bicicleta de carretera o gravel.

Diseño y estética

Para mucha gente, los cascos aerodinámicos causan división. Si te cuentas en ese grupo, el Giro Aether Spherical ya va a ser una opción atractiva. El tipo de formas suavizadas que son un sello distintivo de ese estilo de casco faltan en los Aires. En cambio, lo que encontrará es una forma bastante tradicional con lo que Giro afirma son 24 ventilaciones separadas. En realidad ese recuento es un poco optimista por parte de Giro pero la razón por la que la marca cuenta así tiene que ver con la innovación que hace que todo funcione.

Para mantener la integridad estructural del casco, Giro utiliza tres puentes transparentes a los que la marca se refiere como Arco de Refuerzo Aura II. Si quieres encontrar 24 respiraderos en total en el diseño de Aires, debes contar el espacio entre los arcos, pero eso no tiene mucho sentido. Los arcos son increíblemente mínimos.

La sección superior del Aries tiene cinco grandes respiraderos que dejan toda la sección superior abierta para ventilar el calor. Para que un diseño tan abierto funcione, el arco de refuerzo del Auro II es un par de finas barras de plástico transparente que unen las rejillas de ventilación. Cada uno tiene un borde que se curva hacia abajo para agregar mayor rigidez, pero hay espacio entre las barras emparejadas. Esta es una actualización del diseño anterior de Aura en el Aether, que era solo una pieza más grande y también es la razón de la discrepancia en el recuento de respiraderos. Giro afirma que el diseño actualizado es aproximadamente un 5% más liviano que el diseño visto en el Aether, mi copia alcanzó la escala de 280 g en tamaño mediano, pero también es más delgado y no bloquea el aire en absoluto. Es tan bueno que consideraría las cinco grandes ventilaciones en la parte superior del casco como una sola ventilación cada una. Así es como se ve visualmente también, ya que los arcos transparentes están ligeramente hacia abajo y no rompen las líneas de las siete combinaciones de colores disponibles.

Como quiera que lo mires, en última instancia no es tan importante. Esas rejillas de ventilación superiores permiten una sensación de aire fresco contra el cuero cabelludo a baja velocidad, pero la marca recurre a diseños aerodinámicos para ayudar aún más a la refrigeración. Al igual que un casco aerodinámico, hay una gran entrada frontal y una serie de cuatro grandes salidas de escape en la parte trasera. La canalización interna ayuda a mover el aire a través del casco mientras conduces y Giro también ha logrado reducir el área frontal en comparación con el Aether. Combine estas características aerodinámicas y Giro afirma una mejora del 2,3% en la eficiencia de enfriamiento y una reducción del 4% en la resistencia aerodinámica.

Si esos números parecen pequeños, es porque lo son, pero Giro tiene un número de gran éxito bajo la manga, y ese es el Virginia Tech Score. En ese frente, el Giro Aries Spherical reclama el puesto número uno.

Virginia Tech es una instalación de prueba de cascos independiente, con sede en la Universidad Virginia Tech, que va más allá de la resistencia al impacto lineal directo exigida por los estándares de la industria e incorpora impactos rotacionales en sus pruebas. Es una de las pocas instalaciones en el mundo que prueba cascos de forma independiente de esta manera y luego califica su rendimiento.

Gran parte del desempeño del Giro en estas pruebas es el nombre Esférico y el correspondiente diseño de la calota exterior.

Spherical es una tecnología MIPS exclusiva de los cascos Giro. Han pasado un par de años desde que la mayoría de los sistemas MIPS consistían en un voluminoso revestimiento interno amarillo. En cambio, la mayoría ahora ha optado por soluciones que permiten que el acolchado se desplace contra el casco sin forro. Con Spherical, MIPS y Giro han ido en una dirección completamente diferente.

En lugar de centrarse en un sistema dentro del casco, Spherical replantea la parte exterior del casco. Los cascos Giro con tecnología Spherical utilizan un diseño esférico. Las secciones interior y exterior tienen la libertad de desplazarse entre sí hasta unos pocos milímetros. Esto resuelve cualquier necesidad de seguridad rotacional dentro de la carcasa. Por extensión, eso deja a los diseñadores libres para manejar el interior del casco de la manera que mejor funcione para la refrigeración y la comodidad.

Actuación

Si bien Virginia Tech confirma la eficacia de Spherical, no lo he probado y preferiría que siga así. Mientras tanto, es prácticamente invisible para el ciclista. Lo único que debes tener en cuenta con Spherical es cómo levantas la parte delantera del casco. En lugar de empujar ciegamente hacia cualquier lugar, deberá buscar un punto ligeramente descentrado hacia la izquierda o hacia la derecha donde la capa interior llega hasta el borde de la exterior. Empuja allí y se moverá todo el casco en lugar de sólo el exterior.

Además de eso, Spherical no es lo que sientes cuando usas el Giro Aries. En cambio, el acolchado interior es lo que sientes y es el mejor que jamás haya fabricado Giro. Los diseños de acolchado anteriores utilizan una pequeña pestaña en la parte delantera para intentar ayudar a que el sudor caiga en un lugar específico. Es inteligente pero se desmorona con el tiempo. Con el Aries, Giro cambió al diseño “Drycore”.

Drycore es un nombre elegante para una perla de silicona incrustada en el acolchado de la frente. La idea es canalizar el sudor hacia un lado pero no lo encuentro tan efectivo en ese contexto. Cuando tiendo a sudar, generalmente tengo la parte delantera del casco apuntando hacia abajo y la silicona no canaliza el sudor hacia arriba. A pesar de eso, el sistema sigue siendo uno de los mejores sistemas de acolchado del mercado.

En realidad, el diseño Drycore es sólo una pieza de un diseño interno integrado que comienza con el sistema de ajuste Roc Loc 5+ Air. Este es el nombre del soporte trasero y del sistema de ajuste y no es nuevo para el Aries. La diferencia es que el sistema no se ancla al lateral del casco cerca de las orejas. En lugar de eso, no encontrarás un ancla hasta que esté cerca de la sien y la estructura continúa y envuelve la frente. Eso deja la parte delantera del Roc Loc como soporte flotante para la almohadilla para la frente. Hay mucho espacio para enfriar el aire detrás, pero tampoco es necesario seguir levantando la almohadilla para la frente. En cambio, la almohadilla para la frente es solo una tira. El sudor no puede bajar por las secciones superiores de la almohadilla y la silicona en su interior brinda una sensación extra cómoda y lujosa en la frente.

La otra cosa que notas con el Giro Aries es la sensación del aire contra tu cuero cabelludo. Soy un gran admirador de los cascos aerodinámicos y, en general, no creo que el Aries suponga una mejora significativa respecto al mejores cascos aero . Cuando estás en movimiento, los cascos aerodinámicos tienen mucha refrigeración. Sin embargo, Aries tiene una sensación diferente.

Tan pronto como te lo pones, puedes sentir el aire contra tu cabeza. Si te encuentras conduciendo en situaciones calurosas en las que no te mueves tan rápido pero puedes sentir una brisa, esto es fantástico. Si tienes menos pelo que yo, ese efecto será aún más pronunciado aunque también tendrás que considerar la protección solar. Aquellos con cola de caballo también encontrarán mucho espacio en el soporte trasero para pasar el cabello.

La desventaja del diseño de ventilación abierta es que genera un poco de ruido del viento. No es terrible, pero definitivamente es algo que he notado cuando probé este casco. Es imposible saber exactamente de dónde viene, pero sospecho que como el viento golpea todas esas rejillas de ventilación, no está tan canalizado como un buen casco aerodinámico. Si eso es un problema para usted, hay cascos que hacen menos ruido, pero este es un pequeño detalle.

Veredicto

El Giro Aries Spherical es uno de los pocos cascos de primera categoría que todavía están disponibles y que mantiene una silueta tradicional. Eso significa que hay toneladas de ventilación para aquellos que prefieren sentir el aire contra el cuero cabelludo incluso cuando no se mueven tan rápido. También es el último casco insignia de la línea Giro y eso significa que incorpora todo lo que Giro ha aprendido a lo largo de los años.

Cuando se trata de seguridad, obtiene el mejor casco que Virginia Tech haya probado jamás. También hay una gran zona de material altamente reflectante en la parte trasera del casco para ayudar con la seguridad pasiva. Además de eso, no hay ningún casco de alto rendimiento en el mercado que tenga una mejor luz integrada disponible y si eso es importante para usted, podría valer la pena considerar el Aries solo por eso.

El diseño esférico también permite a los diseñadores del Giro pensar en el acolchado de manera diferente, y así lo han hecho. La almohadilla para la frente no está conectada a ninguna otra almohadilla y hay una gran tira de silicona en su interior. Puede que no siempre mantenga el sudor fuera de tus ojos, pero ayuda y es increíblemente cómodo.

En general, si estás considerando a Aries, tu mayor consideración será conceptual. ¿Quieres ventilación en lugar de aero? Si es así, mire el Aries y el Specialized Prevail 3. Los dos están increíblemente cerca, pero Giro gana en las pruebas de Virginia Tech. La posibilidad de añadir una luz integrada al casco Giro es única, al igual que el sistema ANGI para Specialized. Lo que probablemente será el mayor diferenciador es la aptitud. Los cascos Specialized se colocan muy alto en la cabeza y tendrás que decidir si te gusta más esa sensación o prefieres que tu cabeza se ajuste más a un casco Giro.