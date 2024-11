Montar en gravel siempre es un compromiso, ya sea por el tamaño de los neumáticos y la banda de rodadura, la geometría de la bicicleta, la suspensión o la rigidez; Todo está diseñado para ser un punto medio entre la carretera y el todoterreno, y la iluminación no es diferente. Las mejores luces para bicicletas para andar en carretera ofrecen haces con forma y atenuación automática para no deslumbrar a los autos, pero no necesariamente tienen el haz de luz que tienen las luces para bicicletas de montaña para que puedas ver el gran árbol que viene hacia ti a una velocidad vertiginosa desde el exterior. oscuridad.

Por otro lado, la mayoría de las luces de MTB son excesivas para montar en carretera. Pueden deslumbrar a los coches y a otros ciclistas, son pesados ​​(a menudo requieren un paquete de baterías aparte, algo que odio) y son simplemente… grandes. En la Exposure Race, sin embargo, al probar numerosas luces, creo que encontré un verdadero Ricitos de Oro de grava. No demasiado grande, lo suficientemente brillante como para descender a toda velocidad, extremadamente bien hecho y lo suficientemente útil en la carretera también como para no tener que ser un producto puramente específico para gravel. Lo he estado usando dentro y fuera de la carretera en las últimas semanas ahora que vuelve a oscurecer tan temprano. Viajé con él y corrí después del trabajo por pistas de grava totalmente sin iluminación. Es genial, y si bien es una luz premium con un precio de £285, creo que hace bien en justificarse.

Vale la pena señalar que he estado probando la unidad Mk17 durante más de un año (con una pausa obvia en el verano) y Exposure lanzó recientemente el Mk18. Sin embargo, los cambios son mínimos entre los dos, con 200 lúmenes más (hasta 2800) que se ofrecen con el Mk18. El cuerpo, el montaje, el funcionamiento, los modos y la ubicación de la bombilla LED no cambian.

Diseño y estética

Tubo plateado grande: si alguna vez has visto una luz de bicicleta que se ajuste a esa descripción, es probable que sea un modelo Exposure. El cuerpo está bellamente mecanizado en aluminio gris plomizo, ensanchado en ambos extremos. En la parte delantera, una serie de aletas de refrigeración cada vez más profundas están integradas en la carcasa para evitar que las potentes bombillas se calienten demasiado.

En el frente tienes un par de bombillas LED grandes alineadas horizontalmente. No hay nada que sugiera que estas bombillas sean diferentes entre sí, a diferencia de algunas luces más grandes de la marca que utilizan una mezcla de focos y reflectores para crear la forma del haz. Aquí está solo la pareja, ambos trabajando hacia el mismo objetivo final.

En la parte trasera, como todos los modelos Exposure más grandes que he probado (Exposure Strada, Toro, MAXX-D ​​y Race), tienes un panel trasero de metacrilato transparente debajo del cual se encuentra una pantalla LCD y dos LED indicadores rojo/verde. , un gran botón plateado que se sienta orgulloso y un puerto de carga patentado.

En la parte inferior hay grabada una serie de modos de programa. Obtiene un menú de 10 para elegir, y cada uno enumera el tiempo de combustión supuesto en cada intensidad del haz. Esta es la curva de aprendizaje que a menudo se menciona con las luces de exposición, pero es bastante simple. Simplemente usa el botón trasero para cargar tu par o trío preferido de opciones de intensidad dependiendo de cuánto tiempo quieras que duren las luces, y luego, mientras conduces, solo puedes alternar entre esas dos o tres opciones.

El montaje también es en gran medida un sello distintivo de Exposure. Justo en la parte frontal de la luz hay una parte macho triangular con cola de golondrina que encaja en el puerto hembra correspondiente del soporte y se mantiene en su lugar mediante una gran barra roja y sólida para que no se deshaga. Parece extraño tener el soporte tan al frente, pero cuando está en el soporte, la masa de la luz está centrada sobre las barras (o donde quiera montarla) en lugar de sobre el soporte en sí. Puede desenroscar el soporte de la luz para ajustar el ángulo de la unidad, pero eso no es algo que descubrí que tuviera que hacer. Asegúrate de apretarlo bien después, de lo contrario corres el riesgo de que la luz se suelte.

Actuación

Con la luz máxima, no puedo prever ninguna circunstancia en la que, para montar en gravel, necesites más luz que esta. Es sorprendentemente brillante para una luz de este tamaño, e incluso en secciones rápidas y relativamente técnicas nunca tuve que retroceder. La forma del haz también es excelente en este sentido, con un corte suave y encantador que es más un desvanecimiento a negro en lugar de una parada brusca en el haz, por lo que obtienes un contexto periférico bastante excelente en lugar de simplemente existir en una caja bien iluminada.

El Race, al igual que el Toro y el MAXX-D ​​que probé, tiene lo que se llama modo 'Reflex', mediante el cual la luz ajustará automáticamente el brillo según tu velocidad. El objetivo es que se ilumine en los descensos y se atenúe en las subidas, pero en realidad nunca lo noté en acción para montar en gravel. Verifiqué que realmente estaba funcionando y, cuando se sostiene en la mano, la luz tiene el mismo brillo en Reflex High que en Low, por lo que funciona, ya que es mucho más brillante en High cuando está en uso. Agítelo y se iluminará, de modo que el brillo se base en la vibración en lugar de la velocidad. Sospecho que quizás esté más en sintonía con velocidades de ascenso más lentas en los recorridos de MTB que en la grava. Hay muchas posibilidades de que tuviera atenuación y brillo automáticos de una manera más sutil de lo que noté, lo que tal vez sea una prueba de su rendimiento, pero en general, incluso con los programas Reflex cargados, descubrí que simplemente cambiaba el haz manualmente. demasiado bajo en la carretera.

Hablando de cambiar de modo, el único botón en la parte posterior hace que esto sea pan comido. Se sienta orgulloso, por lo que puedes presionarlo fácilmente ya sea que tus manos estén envueltas en un guante o no, y responde lo suficientemente como para que nunca tuve que hacer un segundo intento para seleccionar el modo que quería. En realidad, para mí los modos más útiles fueron los de los programas 4, 5 y 6, en los que tienes tres brillos seleccionables manualmente con la réflex apagada. Brillo total para descensos rápidos, medio para circular y bajo para seleccionar cuando se acercan ciclistas o peatones. A veces, cuando lo dejaba en medio, estaba claro que todavía deslumbraba a otros viajeros.

La pantalla LCD trasera es particularmente útil para ver de un vistazo cuánta batería le queda, especialmente para aquellos con ansiedad por la batería como yo. La pantalla también gira con la orientación de la luz, por lo que nunca está al revés. No es tan posible ver la pantalla mientras conduces a menos que realmente te contorsiones un poco, pero es bastante fácil hacerlo en secciones tranquilas. Además, una sola pulsación del botón trasero cuando la luz está apagada proporciona una lectura exacta del porcentaje de batería, para que puedas juzgar cuántos lúmenes deseas utilizar en tu próxima incursión nocturna.

La forma más sencilla de montar Exposure Race es en un juego de barras redondas. De esa manera tendrás fácil acceso al botón y podrás ver la pantalla mientras estás en movimiento. Intenté montarlo debajo de mi computadora, como hago con Exposure Strada, pero limita un poco su usabilidad. Cambiar entre modos es mucho más difícil y el cuerpo de la luz es lo suficientemente largo como para que, si tiene uno de esos soportes para computadora que se atornilla directamente a los pernos del vástago, pueda limitar el ángulo descendente de la luz. Además, si está utilizando un soporte de computadora frontal, puede deslumbrar la pantalla de su computadora, por lo que opté por un soporte de vástago.

Finalmente, si bien no puedo dar fe de los detalles de esta luz en particular, ya que no estoy dispuesto a tirarla por la ladera por una revisión, la calidad de construcción de las luces Exposure es legendaria. Tuve una rotura peligrosa en el soporte de la computadora que también sostenía mi Exposure Strada, enviándola a toda velocidad por el asfalto a 65 km/h y, salvo por algunas partes internas sueltas, todavía estaba funcionando cuando la levanté unos 50 metros más tarde. No tengo motivos para pensar que no sucedería lo mismo con la Race.

Simplemente encender la luz y dejarla encendida hasta que se apague no es una gran prueba de duración de la batería, ya que no es una prueba del mundo real. En un recorrido de grava de 30 km en condiciones bastante frías, alternar manualmente entre la potencia más alta y una intensidad más baja cuando sea necesario me costó exactamente un tercio de la batería.

Valor

Un PVP de £ 285 (aproximadamente $ 365) es sin duda un precio superior. Ciertamente, no será un problema para nuestra guía de las mejores luces para bicicletas económicas, eso es seguro. Aunque creo que se justifica bien. Obtienes una hermosa calidad de construcción, monturas sólidas, suficientes modos de programa para cubrirte en recorridos de casi cualquier duración y una pantalla que te mostrará exactamente cuánto tiempo te queda con tu potencia actual. Si desea permanecer iluminado por más tiempo, o simplemente desea tener luces más brillantes durante más tiempo, incluso puede comprar amplificadores de batería que se colocarán en un marco o en una bolsa de barra y aumentarán el tiempo de funcionamiento. Dado que la configuración más baja te durará 36 horas, creo que sería difícil encontrar una situación en la que necesitarías más tiempo.

Rara vez se habla del servicio posventa, pero como alguien que ha estrellado una luz Exposure, también es alentador saber que son reparables y que existe un camino de reparación bien establecido en caso de que le ocurra lo peor.

La longevidad también es algo que también debe considerarse en la sección de valor. Es un PVP alto, pero recientemente estuve viajando con alguien en mi último viaje de prueba cuya propia luz Exposure tenía más de ocho años y todavía funcionaba fuerte.

Veredicto

En mi opinión, la Exposure Race es el pináculo de las opciones de iluminación para grava, aunque funciona mejor montada en barras redondas, lo que puede ser un factor limitante para quienes ejecutan configuraciones de grava particularmente aerodinámicas. La luz, incluso a intensidades moderadas, es lo suficientemente brillante para la mayoría de los paseos por grava, y a máxima potencia nunca tendrás que frenar, incluso en los descensos más rápidos. El corte del haz es gradual, por lo que conserva una excelente visión periférica y la calidad de construcción es insuperable. Es caro, pero tiene muchas funciones, tiene una gran duración de batería, excelente atención posventa y también funciona razonablemente bien en la carretera para aquellos que buscan una solución única para todos sus viajes en invierno. Sólo tenga cuidado de bajar las luces para los usuarios de la vía que se aproximan en sentido contrario.