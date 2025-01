¿Cómo es que todavía no es marzo? Probar las mejores luces para bicicletas del mercado significa que realmente no hay excusa para no salir, incluso cuando el sol sigue insistiendo en ponerse a las 3 de la tarde. Afortunadamente, en las últimas semanas he estado poniendo a prueba el Magicshine Ray2600B, lo he montado en varias bicicletas diferentes y he salido a ver cómo funciona.

El nivel alto, para aquellos de ustedes que no están dispuestos a comprometerse a seguir desplazándose, es que si bien me gustó bastante la iluminación y la funcionalidad del control remoto, la interfaz de usuario era un poco confusa. Incluso ahora todavía necesito buscar en Google cómo activar el modo intermitente, lo cual no es ideal cuando ya llegas tarde al trabajo, hace 4ºC y llovizna.

Naturalmente, hay más que eso. Es una luz decente que funciona lo suficientemente bien para cubrir tareas tanto en carretera como en grava. ¿Sería mi primera opción? Probablemente no, pero por el precio (a menudo donde brillan las luces Magicshine, a falta de una frase mejor), ofrece una relación calidad-precio realmente buena.

Diseño y estética

Es raro que una nueva luz para bicicleta ofrezca algo más que un “tubo grande con bombillas en la parte delantera”. El desvío de iluminación saliente lo mezcló con un “gran rectángulo lateral con bombillas en la parte delantera”, y también he estado probando el Magicshine Evo1700SD que optó por un “cubo mediano con bombilla en la parte delantera”. Aquí, sin embargo, con el Magicshine Ray 2600B obtienes un “tubo grande con bombillas en la parte delantera”.

En la parte superior del cuerpo rectangular se encuentran los interruptores de control, que se iluminan para mostrar el nivel de la batería. Hay un botón hacia arriba y hacia abajo, que puede considerar simplemente como controles de brillo, pero su uso es un poco más complejo que eso.

En la parte frontal hay dos bombillas LED con una potencia lumínica combinada de 2600, como probablemente ya habrás adivinado por su nombre. A diferencia de luces como Knog Blinder Pro 600 o 900, donde dos bombillas son haces puntuales y dos son reflectores con un alcance más amplio, ambas bombillas son efectivamente de un alcance más amplio. El Ray2600B tiende a utilizar uno de ellos, basándose en el otro como analogía con la funcionalidad de luz de carretera (o luz de carretera si estás en América del Norte) de un automóvil.

El montaje se realiza mediante un soporte de cuarto de vuelta de Garmin, por lo que si por alguna razón desea ejecutar esto en un soporte de Garmin diseñado para una computadora, puede hacerlo. Asimismo, puedes utilizar los soportes de luz incluidos para montar tu ciclocomputador Garmin.

En la caja se incluye un soporte de barra, que tiene tres opciones de correas diferentes para hacer frente a manillares aerodinámicos redondos y más profundos. El plástico duro del soporte significa que es muy difícil girar la luz fuera de la posición horizontal. También se incluye un soporte estilo GoPro para montar la luz debajo de una computadora para bicicleta, como es mi preferencia.

A diferencia de la mayoría de las luces para bicicletas, la Magicshine Ray2600B está pre-sumergida, lo que significa que está diseñada para instalarse en las barras de forma totalmente horizontal (más o menos un poco según las preferencias personales). En la práctica, esto es genial y elimina el problema de las barras aerodinámicas de no poder girar mucho la luz alrededor de las barras. Sin embargo, si lo montas boca abajo debajo de una computadora para bicicleta en un ángulo normal, la luz contribuirá principalmente a la contaminación lumínica local en lugar de iluminar el camino, como descubrí muy rápidamente. Tú poder Colóquelo boca abajo, pero en un ángulo muy alegre, por lo que es mejor colocarlo en la posición correcta.

Convenientemente, si lo coloca debajo de su computadora, se incluye un control remoto que, de manera confusa, no refleja los controles de la luz misma. Entraré en los detalles de esto en breve. El control remoto se monta mediante una correa de velcro, por lo que puedes colocarlo donde quieras. Solía ​​optar por la parte superior de las barras cerca del vástago, pero lo he visto antes en la curva de las barras. Los guantes de ciclismo de invierno que elegí son de punto, por lo que tendían a engancharse en el velcro, pero este es un problema muy específico y podría resolverse fácilmente con algunas bridas.

Finalmente, en el frente de funciones, la luz se puede usar como banco de energía. Simplemente inserte un cable USB-C a USB-C y listo. Es una característica interesante que, aunque nunca tuve que usarla, podría ayudarte en un aprieto.

Actuación

Una vez me di cuenta de que la luz debía montarse en la posición correcta hacia arriba para poder ver hacia dónde voy, o al menos apuntar drásticamente hacia abajo si estaba al revés (debo decir que es un crimen estético). En cuanto a la iluminación, tengo muy poco de qué quejarme. La Magicshine 2600B tiene quizás el corte más suave de todas las luces de bicicleta que he usado últimamente, sin puntos de acceso reales de los que hablar. No es necesariamente mi preferencia, como principalmente un roadie, encuentro que la luz distribuida a lo largo y ancho es un poco desperdiciada, pero si conduces tanto fuera como en ella, entonces creo que tiene mucho sentido.

Y ahora, al esquema de control. Uno pensaría que tener un botón hacia arriba y hacia abajo haría la vida más fácil, pero ese no parece ser el caso. Para encender la luz, mantenga presionado cualquiera de los botones de la luz durante unos segundos. El abajo El botón reduce el brillo, el arriba Lo plantea: hasta ahora todo es simple, ¿verdad? Si desea activar las luces altas, toque dos veces cualquiera de los botones y, una vez activadas las luces altas, puede usar los botones arriba y abajo como de costumbre, lo que ofrece tres opciones de brillo con una salida más alta. Vuelve a tocar dos veces para apagarlo.

Sin embargo, este esquema de control no se refleja en el control remoto. Lo que parecen botones hacia arriba y hacia abajo debes considerarlos como “cuadrado” y “círculo”, ya que dependerá de en qué dirección montes el control remoto. El círculo recorre los modos de brillo continuamente, mientras que el cuadrado activa las luces altas a la intensidad más alta y vuelve a la configuración anterior con otra sola pulsación. Sin embargo, si activa las luces altas y luego presiona el círculo, las luces altas se apagan y no podrá alternar entre las opciones de brillo más alto. Si PRESIONA DOBLE el círculo, activa la luz alta y luego permanece encendida, lo que le permite alternar entre los modos de salida más altos, y solo otra pulsación doble del círculo la vuelve al brillo normal.

Por lo que puedo decir, no puedes activar el modo flash sin el control remoto. Para activar el modo flash, debe PRESIONAR DOBLE el cuadrado y presionarlo dos veces nuevamente para obtener la segunda opción de parpadeo. Una sola pulsación del cuadrado apagará el flash.

Sinceramente, esto es demasiado complicado para una luz de bicicleta y complica bastante la experiencia del usuario. El control remoto es útil, pero si la batería se agota, no debe eliminar una de las funciones principales (flash) hasta que se pueda buscar una batería de tipo botón. En uso, tendía a colocarlo en brillo medio en una sola bombilla y presionar el cuadrado cuando descendía para habilitar las luces altas.

Existe una supuesta funcionalidad de aplicación, mediante la cual uno puede cambiar los modos y la configuración de brillo, lo que me imagino haría la vida un poco más fácil de usar. Lamentablemente, en el momento de la prueba, la aplicación Magicshine no está disponible en Play Store y los enlaces en el sitio web de Magicshine para descargarla no funcionan, por lo que no he podido jugar con esta parte.

También hay una funcionalidad inteligente que ilumina automáticamente la luz al entrar en un túnel. Pero esto no es algo que haya podido determinar si funciona o no. En realidad, los sistemas de brillo/atenuación automáticos como los que se encuentran en el Exposure Strada son sutiles. En cualquier caso, una sola pulsación del botón cuadrado (¿o fue una doble pulsación con un ojo cerrado?) funcionaría igual de bien si el túnel que frecuentas resulta insuficientemente iluminado.

Finalmente, la duración de la batería. Magicshine afirma tener una vida útil de 1,5 horas en modo alto, lo que coincide con mis experiencias. Al usarlo en excursiones después del trabajo durante un par de horas, donde usaba mucho las luces altas, llegué a casa con el indicador de batería iluminado en rojo, lo que significa que la carga estaba entre el 11 y el 20%. Con un uso conservador de las luces altas, no veo ninguna razón para dudar de los tiempos de carga indicados, aunque, naturalmente, su kilometraje puede variar dependiendo principalmente de la temperatura ambiente.

Valor

El PVP del Magicshine Ray2600B es £ 129,99 / $ 159,99, que es más barato que opciones de brillo similares de Cateye. El valor suele ser un punto fuerte de Magicshine, y es una de las razones por las que la luz trasera SEEMEE300 es mi elección como la mejor en esa categoría en particular.

Aquí no es diferente, y si bien no tiene un valor tan deslumbrante como el SEEMEE300, obtienes mucho por tu dinero en términos de potencia, características (complicadas o no) y soportes.

Veredicto

El Magicshine Ray2600B es una luz de calidad que realmente decepciona por tener una interfaz de usuario demasiado complicada. La calidad de la luz es buena, con un alcance del haz lo suficientemente amplio y suave en la transición para que sea más que adecuado tanto para uso fuera de carretera como en carretera. Las opciones de montaje son de alta calidad, pero a quienes deseen montarlo debajo de una computadora puede que no les guste el ángulo en el que debe sentarse.

El control remoto es útil, pero lamentablemente la falta actual de funcionalidad de la aplicación significó que no pude ajustarlo para que fuera tan útil como sospecho que podría ser.