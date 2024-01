Cada vez que salgo de casa en bicicleta, llevo una pequeña colección de herramientas y útiles para reparar pinchazos. No hay nada inusual en esto pero, y nuevamente esto no es especial, a lo largo de los años he buscado optimizar. ¿Cómo puedo minimizar lo que llevo y al mismo tiempo maximizar mi capacidad para sostenerme mientras conduzco? Es un desafío de reevaluación constante y a finales del año pasado me di cuenta de que era hora de revisar mi elección del mejor bomba de bicicleta para llevar conmigo.

En una era de tecnología asombrosa, tiene que haber algo que facilite la experiencia de inflar en la carretera o en el sendero. Lo que terminé eligiendo fue la mini bomba Topeak Roadie TT que en realidad había estado en mi armario por un tiempo. No es perfecto, pero después de llevarlo conmigo a varios estados y en innumerables viajes, estoy listo para hablar sobre todo lo bueno y lo malo. Si también buscas optimizar la reparación de tu piso para la temporada de verano, sigue leyendo para ver si la minibomba Topeak Roadie TT es la opción correcta para ti.

Es solo conexión directa y no hay manguera con el Roadie TT, pero tampoco es necesario usar mucho músculo para que funcione.

Diseño y estética

Es difícil ser demasiado poético sobre el diseño y la estética de una minibomba como la Topeak Roadie TT. Es un cilindro de metal negro o plateado de 19,5 cm sin muchos detalles que requieran atención. El cuerpo y la cabeza son todos de metal, pero hay algunas piezas de plástico que se encargan del sellado del cuerpo exterior con el eje interior. Nada se desmorona, así que no puedo decirte cómo se ve por dentro y no deberías esperar reconstruirlo algún día si algo falla. No se lo transmitirás a tus hijos, pero las piezas importantes están bien diseñadas.

El cabezal tiene una palanca de bloqueo que, una vez más, es completamente metálica y lleva un sencillo logotipo blanco de Topeak. Es un asunto exclusivo de válvula Presta, por lo que si estaba pensando en usarlo para algo fuera de nuestra lista de mejores bicicletas de cercanías , querrás volver a revisar los neumáticos. Sin embargo, hay protección para el sello interno en forma de una cubierta de goma. También encontrará una función de giro para bloquear que evita que la bomba se abra en el bolsillo de su camiseta.

También es interesante para llevar en el bolsillo de la camiseta, esta es una bomba lo suficientemente pequeña como para que no estorbe. La longitud, cuando está comprimida, es de 19,5 cm y tiene un peso ligeramente superior al especificado por el fabricante: tan solo 103 gramos. Si decides llevarlo en el marco, encontrarás un soporte de plástico que lo coloca junto al portabidón. Nuevamente, la montura es muy simple con un cierre en forma de C y una correa de seguridad de goma.

El verdadero truco en el departamento de diseño se reduce a un sistema que se infla en ambos golpes. El nombre TT significa biturbo y es una referencia a esta característica increíblemente inteligente. Lo que sucede es que cada golpe aspira y expulsa aire utilizando dos cámaras de aire separadas. Podrías mover el mismo volumen de aire duplicando el tamaño de la bomba, pero de esta manera obtendrás una bomba pequeña y un inflado rápido.

Dos cavidades de aire diferentes permiten que el Roadie TT impulse aire tanto en la carrera de entrada como en la de salida.

Actuación

Hace mucho que cambié a neumáticos sin cámara tanto para carretera como para grava, y rara vez uso una minibomba. La última minibomba que revisé fue la Silca Tattico a finales de 2021. Es de alta calidad, reconstruible y cumple su función. Entonces, dada mi falta de necesidad de una bomba en general y el hecho de que el Tattico es bastante bueno, dejé de pensar en ello.

Lo que trajo todo el tema nuevamente al frente de mi mente fue en realidad el Argonauta GR3 lanzamiento del producto. Durante ese lanzamiento, nuestro pequeño grupo de periodistas experimentó más pinchazos de los que recuerdo haber experimentado en años de conducción. Da la casualidad de que siempre llevo conmigo mis herramientas de reparación de pinchazos porque las llevo en el bolsillo de mi camiseta. Lo hago porque me gusta el aspecto de las bicicletas, pero también porque no importa en qué bicicleta esté, nunca olvido mi equipo. Como tenía cosas conmigo, cada vez que alguien tenía un piso yo estaba allí con una bomba.

El grupo con el que estaba representaba años de experiencia revisando todo tipo de equipo para bicicletas. Sin embargo, como cualquiera, cada vez que una nueva persona manejaba la minibomba o el trinquete Fix-It Sticks, generaba una conversación. Durante una de esas conversaciones al final del día, alguien hizo un comentario que se me quedó grabado: “No existe una minibomba que a todos les guste”.

Es una simple declaración que dice mucho. La Silca Tattico es una hermosa pieza de equipo, pero ¿me encantó? El mayor problema que tiene es que a medida que aumenta la presión, se necesita una buena cantidad de fuerza para seguir adelante. Silca se enorgullece de que no pierde eficacia al calentarse, sino que sí se calienta. También he tenido problemas con las aerolíneas y el Tattico. A pesar de que las bombas para bicicletas están en la lista permitida, es lo suficientemente grande y metálica como para que siempre la examinen y a veces tengo que desmontarla. ¿Podría hacerlo mejor?

Lo intenté y me decidí por el Topeak Roadie TT. Me ha encantado desde que me cambié, pero cuando llegó el momento de juntar los números para esta revisión, resulta que no es pan comido. La razón por la que me encantó el Topeak de inmediato es por lo pequeño que es, pero los números iluminaron algo más.

Uso neumáticos sin cámara de carretera de 28 mm a 50 psi. Primero comencé con mi bomba de pista favorita, la Etapa Topeak JoeBlow Tubi 2 . En el modo de alta presión que imita una bomba estándar, JoeBlow necesitó 21 bombas para llegar a 45,8 psi, según lo verificado por el Topeak SmartGuage D2X. Obviamente, eso es menos de 50 psi, pero lo habría considerado lo suficientemente bueno y habría salido, así que lo usé como punto de referencia. El Silca Tattico necesitó 140 bombas para llegar a 45,9, que luego se convirtió en mi punto de referencia para una mini bomba.

Cuando llegó el momento de revisar el Topeak Roadie TT, me sorprendió al necesitar 180 bombas para llegar a 45,6 psi similares. Ahora, obviamente, 180 es más que 140, pero esa no es toda la historia. Como dije antes, el Tattico se vuelve difícil de empujar cuando te acercas a 50 psi; No se parece en nada a algunas bombas de menor calidad, pero se nota y requiere una mano firme apoyada contra el volante. El Roadie TT requiere 40 bombeos adicionales, pero nunca parece que esté funcionando. La última bomba se siente igual que la primera.

Sólo como punto de referencia, también revisé la Silca Pocket Impero más antigua que tenía a mano. Estaba disponible porque lo reconstruí recientemente, lo cual no se puede hacer con el Topeak, así que téngalo en cuenta. Aún así, es obvio por qué dejé de usarlo, ya que necesitaba 330 bombas para 46 psi.

No es posible desmontar y reconstruir los sellos en el Topeak Roadie TT

Veredicto

Esta no es la mejor guía para el comprador de bombas para bicicletas, por lo que no revisé exhaustivamente una amplia lista de opciones de bombas. Tomé mi antigua minibomba favorita y la comparé con mi nueva minibomba favorita y descubrí que en realidad no hay un ganador claro. La minibomba Topeak Roadie TT necesita 180 bombas para alcanzar la presión que me gusta usar con un neumático de carretera de 28 mm. Eso es más que el Tattico, pero el último cuarto de bombeo es mucho más fácil. El Topeak también es más pequeño en mi camiseta y, hasta ahora, la TSA no me ha sacado de la fila para solicitar el desmontaje.

Si está consultando la guía del comprador, 100 bombas del Roadie TT le llevarán a 31 psi. Eso significa que el Lezyne Digital Pressure Drive bombea más rápido. Sin embargo, los usuarios habituales de las minibombas Lezyne pueden mencionar que las minibombas Lezyne a veces desenroscan el núcleo de la válvula. El diseño de Topeak no se enrosca, por lo que no tendrás ese problema. Sin embargo, estoy un poco celoso del manómetro. La calibración de mi mano pareció pensar que 30 psi era correcta durante esta prueba y agregar algunas características al Topeak podría mejorarlo aún más.

Si es importante conocer su presión exacta, Lezyne es una excelente opción. Si prefiere un cuerpo de bomba de metal sólido que pueda reconstruirse y está dispuesto a pagar por él, entonces vale la pena considerar la Silca Tattico. Si desea algo lo más pequeño posible que también sea fácil de bombear, el Topeak Roadie TT podría ser la elección perfecta.