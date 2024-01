Velotoze fue fundada en California en 2014 por un grupo de ciclistas que querían mejorar los cubrezapatillas disponibles en ese momento y andar bajo la lluvia y el frío y mantener los pies secos. Uno de los inventores era un médico que utilizaba guantes de látex en su trabajo y pensó que el material funcionaría bien en un chanclo. Como resultado, nacieron los cubrezapatos de látex Velotoze.

Para darle su nombre completo a la última versión, los ‘cubrezapatos Velotoze Tall – Road 2.0’ son un par de cubrezapatos de goma de látex ajustados. Son finos y ligeros pero, gracias a su material, también son resistentes al agua y al viento. Velotoze dice que están clasificados para uso entre 5C/40F y 16C/60F.

El prototipo original de cubrezapatillas Velotoze de látex, guantes quirúrgicos y cubrezapatillas de ciclismo.

Son un producto interesante porque son muy populares entre los corredores por ser un cubrezapatillas aerodinámico ajustado y que ofrece algunas mejoras aerodinámicas pero que también hace un buen trabajo protegiéndote de la lluvia, las salpicaduras y el viento. Aquí en el Reino Unido, es tan probable verlos en una contrarreloj soleada de verano como en una carrera de club de principios de temporada húmeda y ventosa.

Velotoze tiene una gama de cinco cubrezapatos y un par de tobilleras impermeables adicionales en la gama. Los cubrezapatillas Road 2.0 tienen un precio realmente competitivo de £ 17 / $ 21 / € 19, lo que los hace más baratos que muchos de sus competidores. La simplicidad de la construcción y el material sin duda deben ayudar a mantener bajos los costos.

Los incluimos en nuestra guía para compradores de las mejores chanclos de ciclismo de este año tras realizar pruebas exhaustivas.

Diseño y Estética

La charla sobre diseño en esta revisión será un poco más breve debido al diseño simplista y al material único, pero aún quedan algunos puntos interesantes que repasar aquí.

Los cubrezapatillas Velotoze originales se han actualizado desde sus inicios y ahora son la versión 2.0. Todavía tengo una versión bastante desgastada de los originales que me ha ayudado a comprender en qué se diferencia el 2.0 y ver los cambios que ha realizado la marca.

Como se mencionó, los Road 2.0 están construidos 100% con caucho de látex en un diseño de una sola pieza. Son ajustados (sin duda, los cubrezapatos más ajustados que he usado) y están diseñados para asentarse contra la piel para evitar la entrada de agua, por lo que idealmente los querrás debajo de calentadores o mallas, aunque hacen un buen trabajo si se usan en el afuera también. El ajuste ceñido es compresivo y brinda soporte, ciertamente no corta la circulación, así que no te preocupes en este frente si estás buscando un par.

Los cubrezapatillas también han estado en el túnel de viento, el Silverstone Sports Engineering Hub, que es el mismo lugar que utilizamos para realizar nuestras pruebas aerodinámicas de ruedas de carretera. Velotoze afirma que los cubrezapatillas de carretera 2.0 ofrecen 4,7 vatios de ahorro de energía a 40 km/h con un ángulo de inclinación de +5˚ desde una línea de base establecida con medias cortas de ciclismo normales.

La naturaleza impermeable del material significa que son bastante impermeables al agua y el ajuste ceñido y elástico significa que es difícil que entren muchas salpicaduras o lluvia. Cuando se usan contra la piel, la idea es que crean un sello impermeable. .

Saqué mi par original de Velotoze para hacer una comparación y las versiones actualizadas 2.0 son de hecho un poco más gruesas. Descubrí que tenía que tener mucho cuidado con los originales y había roto pares debido al uso repetitivo. Obviamente, Velotoze ha tratado de remediar esto reforzando ligeramente los cubrezapatillas y revisando el área de apertura de las calas, y la versión actualizada parece más resistente en todos los aspectos. La limpieza es simplemente cuestión de enjuagarlos o limpiarlos con un paño húmedo.

Según el “largo” en el nombre del modelo, los 2.0 se extienden unos cuantos centímetros hasta la pierna y hasta el territorio de la altura del calcetín aerodinámico. Hay ocho colores para elegir, incluidos rosa brillante y amarillo, si quieres destacar, y hay un logotipo simple de Velotoze en la parte exterior de cada pie (puedes usarlos del revés para una apariencia más sutil). También hay una ‘L’ en el cubrezapato izquierdo para ayudarte a identificar en qué pie ponértelos.

En la parte superior está el cubrezapatos 2.0 que se revisa aquí y debajo está la abertura de cala más grande de los cubrezapatillas originales.

Actuación

He usado cubrezapatillas Road 2.0 durante el invierno, pero creo que mi viaje más reciente fue una prueba de primavera bastante perfecta para ellos. Un recorrido de tres horas y media que incluye una carrera rápida con un par de chubascos ligeros, algo de agua estancada y carriles sucios y muchas ‘bicicletas de verano’ ahora que estamos en abril, lo que significaba salpicaduras de agua en la carretera como guardabarros de las bicicletas de carretera de todos. han sido apartados.

Lo primero es lo primero: el Velotoze tardará un poco más en ponerse en comparación con otros cubrezapatos que existen. Pero con práctica y si tienes cuidado con ellos el procedimiento va bien. Te despegarás si te apresuras a salir de casa y tratas de intimidarlos o usar la fuerza bruta (como es posible que yo haya hecho una o dos veces este invierno). Espera un poco más de tiempo para ponértelos, especialmente si eres nuevo en el diseño y estarás bien. Hay una guía útil en el sitio web de Velotoze, pero al igual que los cubrezapatillas Spatz, estos se colocan primero y luego se colocan sobre el procedimiento de ajuste de la zapatilla de ciclismo. Probablemente debería mencionar aquí que Velotoze tiene un modelo alternativo que se cierra con botones automáticos (o “broches”, como los llaman) debajo para permitir un ajuste más fácil.

El ajuste es compresivo y brinda apoyo, no demasiado apretado como se mencionó y los cubrezapatos se extienden hasta la pantorrilla. Inmediatamente crean una sensación protectora pero aerodinámica. En condiciones húmedas o lluviosas, son bastante impermeables al agua y la sensación de ajuste y la falta de cremalleras o costuras significan que repelen el agua y la mantienen fuera de los zapatos.

Sin embargo, es probable que aún así te mojes los pies, ya que tienden a “sudar” con el uso debido a la falta de transpirabilidad. Cuando llegué a casa después de más de tres horas, el interior de los chanclos estaba mojado, al igual que mis medias y zapatos. No empapó ni fue incómodo y los cubrezapatos se secaron casi instantáneamente una vez que se los quitaron, pero es algo a tener en cuenta. Esto contribuirá a que los pies estén mojados pero calientes en condiciones climáticas adversas y es algo que se espera de este diseño.

Para montar duro en condiciones frías o más frías donde hay lluvias o salpicaduras de carretera, el ajuste aerodinámico del Velotoze hace un excelente trabajo. Los verás usados ​​en muchas carreras de carretera y circuito porque ofrecen buena protección y siguen siendo aerodinámicos. También serán una muy buena opción para contrarreloj o en pista. Para esta época del año, naturalmente los uso para un recorrido más rápido en el que todavía quiero protección pero menos peso y volumen, sin mencionar el beneficio aerodinámico adicional.

Para lo más crudo del invierno o para kilómetros más largos y lentos, seguiría eligiendo un cubrecalzado más grueso y pesado para mantener mis pies un poco más calientes. Creo que la temperatura mínima reclamada de 5C/40F de Velotoze es acertada.

Un ajuste aerodinámico ajustado con mucha protección contra las inclemencias del tiempo.

Veredicto

Por su precio, los cubrezapatillas Velotoze Road 2.0 son una adición útil a su colección de chanclos. Para una carrera o una actividad deportiva en la que vas a participar durante mucho tiempo, ofrecen una gran protección y beneficios aerodinámicos en un paquete liviano y francamente de gran valor. También son perfectos para paseos en clubes de primavera o chaingangs donde el ritmo comienza a aumentar y quieres menos volumen.

Probablemente invertiría en dos pares por el precio, uno para entrenar y montar en bicicleta en general y otro para guardarlo como “mejor” o competir solo para asegurar que se mantengan en las mejores condiciones, ya que aún así sería relativamente fácil romper o usar los cubrezapatillas si fueron duros con ellos. Vienen plegados en una útil bolsa con cierre de cremallera que ocupa muy poco espacio en la bolsa del equipo o incluso en un bolsillo trasero del maillot si quisieras llevarlos como seguro.

No son un cubrezapatillas milagroso, y para millas más fáciles o más frías, existen opciones más cálidas, pero eso no es realmente de lo que se tratan los cubrezapatillas Velotoze Road 2.0 para mí. Una vez que comprenda dónde es mejor implementarlos, realmente se destacarán y demostrarán su valía.