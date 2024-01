Cuando Will Jones escribió sobre el mejores gafas de sol para ciclismo , empezó hablando de lo importante que es el aspecto moda. Es un sentimiento con el que no podría estar más de acuerdo. Las gafas adecuadas unen todo tu look. Sigue leyendo y Will también habló sobre cómo las mejores gafas tienen que ser más; Honestamente, esa última parte es algo con lo que he luchado un poco.

No es que no esté de acuerdo con la idea de que las excelentes gafas de sol para ciclismo sean más que pura moda, es que hay muchísimas opciones fantásticas. Oakley, Scicon, 100%, Bolle, POC e incluso marcas menos esperadas como Rapha tienen gafas de sol increíbles. El nivel básico de rendimiento es tan alto que es fácil olvidarse de pensar en la calidad al realizar las pruebas. La otra cara de la moneda es que también es difícil diferenciar una marca de gafas de otra. Todo el mundo hace afirmaciones sobre el rendimiento y todas son lo suficientemente ciertas como para que parezca ruido.

Este año, POC busca eliminar todo ese ruido. Las gafas de sol POC Propel son completamente únicas en el mercado, ya que son las únicas gafas de sol que se venden hoy en día y que pretenden hacerte más rápido mediante la optimización aerodinámica. Es el tipo de afirmación que me encanta y debo admitir que me sentí atraído como una polilla hacia la llama. Aún así, a pesar de mi predilección por las ridículas afirmaciones aerodinámicas, puse a prueba las gafas de sol POC Propel. He recorrido cientos de kilómetros y muchas horas y ahora estoy listo para hablar de los detalles. Si está buscando un nuevo par de gafas de sol para la temporada de ciclismo de verano, siga leyendo para ver si POC Propel será la opción correcta para usted.

El análisis CFD es lo que impulsó el lenguaje de diseño POC Propel

Diseño y estética

Sólo tiene sentido sumergirse directamente en las afirmaciones aerodinámicas en torno a las gafas de sol POC Propel. Esas afirmaciones son el titular y el diferenciador y la idea es algo que tiene sentido teórico. Los cascos TT utilizan protectores faciales y protectores para los oídos para suavizar el aire a medida que viaja por la parte superior de la cabeza del ciclista. Sin embargo, la mayoría de la gente no usa cascos TT en la mayoría de las carreras y cada vez más marcas parecen estar buscando formas de hacerlos más atractivos. mejores cascos aero y gafas de sol tan buenas como un casco TT.

Teniendo esto en cuenta, las gafas de sol con diseños de escudos enormes parecen funcionar cada vez mejor sellando la parte superior contra ciertos cascos. Sweet Protection incluso llega a mencionar la integración del casco Falconer 2Vi MIPS con las gafas de sol de la marca como una consideración de diseño. Aún así, a pesar de estas tendencias, POC es el primero en ejecutar específicamente un nuevo diseño de gafas de sol a través de CFD para intentar hacerlos más rápidos. El Propel es lo que surgió de ese análisis CFD y, a pesar de todos los problemas, POC dice que se pueden esperar ahorros bajos de vatios de un solo dígito a 40 km/h. Obviamente esto no es un gran ahorro pero es mensurable. También es interesante ver el efecto en el lenguaje visual.

En pocas palabras, las gafas Propel se ven diferentes de lo que imaginaste. El CFD parece haber dictado una altura vertical bastante modesta. No sólo son más estrechos verticalmente que las tendencias de diseño recientes, sino que el aumento a través del centro también es bastante modesto. Hay un bulto, pero no es grande y el borde superior, como se esperaba, es bastante recto, por lo que sella de manera bastante efectiva con la mayoría de los cascos.

En lugar de una gran superficie vertical, las gafas Propel utilizan una curva espectacular y bordes largos. La curva es tan dramática que si se mide desde el borde interior hasta el borde interior donde los brazos comienzan a dirigirse hacia atrás, es alrededor de un centímetro más estrecho en comparación con cualquier otro par de anteojos que medí. Son gafas estrechas pero también se extienden más hacia atrás con un carenado de 1 cm a cada lado de la cara.

Una vez que el escudo frontal finalmente termina, encontrarás un diseño de patilla gruesa con un logotipo. Sin embargo, esa sien gruesa no es solo una consideración visual, o tal vez aerodinámica. Es así para dejar espacio para un mecanismo de ajuste basado en fricción para la longitud del brazo. Los extremos de los brazos no están rectos, por lo que querrás hacer coincidir la longitud de tu cara con la longitud de los brazos para una mejor retención. Los brazos tampoco son la única pieza ajustable. En la caja encontrarás tres almohadillas nasales diferentes para personalizar aún más el ajuste a tu rostro.

Me encanta el aspecto del rosa, pero puedes verlo mientras conduces, quédate con el negro.

Actuación

No entré en las opciones de color y lentes en la sección de diseño porque resulta que tus elecciones tienen una implicación mayor de lo habitual. No soy alguien que preste demasiada atención a las carreras, pero soy fanático de Education First. Me encantan los extravagantes kits rosas y los cambios de Giro que traen cada año. Era fanático de Taylor Phinney y soy fanático de Lachlan Morton. Teniendo esto en cuenta, por supuesto quería probar el modelo negro y rosa de las gafas POC Propel. Quiero disuadirte de cometer el mismo error incluso si también eres fan.

La altura estrecha del diseño Propel significa que puedes ver fácilmente el borde inferior del cuadro mientras conduces. El rosa se nota mucho. El naranja, el morado y el blanco también parecen notarse, pero sospecho que el rosa es peor. Todos los demás colores más brillantes usan un solo color que sospecho que se desvanecerá más hacia el fondo de tu visión. Si tuviera que elegir por segunda vez, me quedaría con el negro.

La otra cosa que querrás tener en cuenta al elegir el color de tu montura es la lente que viene con ella. Cada opción de montura viene con una lente secundaria transparente y una lente de verano de categoría 3, pero no puedes elegir ninguna lente con ninguna montura. Los marcos rosa y negro, así como el naranja, vienen con una lente espejada dorada que es un 3% más clara que la lente espejada plateada que tienen los otros colores de montura.

Sin embargo, independientemente del color exterior de la lente, ambas opciones son iguales, aparte de la pequeña diferencia VLT. La tecnología POC Clarity no utiliza una temperatura de lente cálida o fría y, en cambio, es ligeramente violeta. Esta es una de las mejores características de las gafas de sol Propel, ya que las lentes de claridad POC son excepcionales en lo que respecta a la agudeza visual. El violeta parece aumentar el contraste e incluso cuando la luz comienza a desvanecerse, es una excelente ayuda para ver los detalles.

No importa si eliges dorado o plateado para el color exterior, la vista a través de la lente es POC Clarity, que es ligeramente violeta.

Las lentes también son excelentes para proteger los ojos y, en general, para mantenerse claras. La protección total contra los rayos UVA/UVB es un hecho, pero incluso en los descensos más rápidos no hay necesidad de preocuparse por la estrecha altura de las lentes, algo que fue un verdadero inconveniente con las Oakley Kato. Un espacio entre la lente y el marco ayuda a que el aire se mueva a través de la lente real, manteniendo la niebla baja, pero el aire nunca se canaliza hacia el ojo. Cuando llega el momento de escalar, esa misma ranura permite que el sudor que cae sobre la lente se escurra sin acumularse y el revestimiento “Ri-Pel” es uno de los mejores para evitar que se formen rayas que bloqueen la visión.

Me pregunto si agregar un diseño similar, utilizando ranuras entre el marco y la lente, sería una adición útil en la parte superior. En este momento no hay un marco superior y, aunque no es drástico, ocasionalmente es posible captar algún reflejo interno cuando la luz incide en la parte posterior del marco. Es particularmente notable dado que había estado probando el Scicon Aerovatio antes de que estas y aquellas gafas dependan tanto de su capacidad para detener los reflejos internos.

Cuando llega el momento de cambiar la lente, es un asunto prácticamente sin complicaciones. Hay una serie de muescas alrededor de los bordes del marco con los puntos de unión correspondientes en el marco. La esquina superior de cada lado son los únicos puntos que requieren algo de fuerza para salir de la lente. Una vez que esos dos puntos estén libres, el resto del marco saldrá solo con una guía suave.

Dejando a un lado las lentes, también soy un gran admirador de la longitud del brazo personalizable. Nunca antes había tenido esa opción en un par de gafas y me encanta. No solo le permite tener un ajuste extra seguro, sino que los brazos curvos significan que nunca habrá preocupaciones sobre la interacción con un casco. Mantener esa curva cerca de la oreja significa que incluso el auriculares shokz Siempre viajo con ellos y puedo jugar bien con las gafas. Realmente no hay ningún inconveniente en esta elección de diseño.

Veredicto

Específicamente quería probar las gafas de sol POC Propel junto con todas las demás piezas aerodinámicas que estaba probando mientras conducía por California en el Grupo FSA K-Force WE 12v . Esperaba que el viaje fuera difícil con fuertes vientos en contra y no me decepcionó en ese frente. POC no afirma grandes ganancias aerodinámicas, pero sí afirma ganancias aerodinámicas de todos modos, y todo suma. En realidad, no puedo decirte que me hicieron más rápido en ese recorrido, pero aprovecharé cada vatio que pueda obtener.

Lo que es más importante es que me encanta el estilo y el resto de la actuación. En cuanto al estilo, son tan llamativos y atrevidos como un kit aerodinámico completo, cualquier casco aerodinámico del mercado y cualquier par de calcetines nuevos de color rosa neón que termine usando. El estilo tampoco tiene ningún inconveniente ya que, aparte de un reflejo interno ocasional, obtienes lentes increíbles y monturas ajustables.

Mi sugerencia es elegir monturas negras, pero por lo demás, mi mayor hueso para elegir con las gafas POC Propel es el estuche que viene con ellas. Hay espacio para la segunda lente y las otras piezas de la nariz, pero necesitarás otro lugar para guardar esas piezas. Las piezas nasales se caen constantemente y la colocación de la lente adicional parece una invitación a probar constantemente qué tan resistente a los rayones es la lente principal. Puede que le parezca extraño quejarse de esto, pero se nota dado lo bien pensados ​​​​que están los demás detalles.