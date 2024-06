El juego de ruedas Roval Rapide CLX II Team lleva ya un par de meses flotando en el pelotón profesional. ciclismonoticias Los suscriptores lo habrán visto tanto en nuestra galería técnica Giro d'Italia como en nuestra galería técnica Critérium du Dauphiné, destacándose entre la multitud con sus bujes plateados pulidos y sus marcas 'CLX Team'.

Después de mucha especulación, Specialized finalmente levantó las portadas y reveló que no es un producto completamente nuevo, sino una versión de edición limitada del Rapide CLX II, con solo 1,500 en producción además de la asignación del equipo profesional.

La estadística principal más importante es un peso de 1390 g (con válvulas y cinta), que es realmente bastante decente para un juego de ruedas de esta profundidad y representa una caída de 130 g frente al Rapide CLX II que aún está en línea. El mayor cambio visual es el buje rediseñado de brida baja, que tiene una capa transparente y, por lo tanto, queda plateado en lugar de negro con recubrimiento en polvo, y pretende ser 0,5 vatios más aerodinámico con una mejora en la rigidez de la cuerda y también en la fatiga de los radios.

Para comprarlos, cuesta £ 3000 / $ 3800 / € 3700 / AU $ 6000, que es una prima de £ 500 / $ 1000 / € 1000 / AU $ 1600 por encima de las ruedas CLX II.

Sin embargo, esa no es realmente la imagen completa. Si bien las ruedas son ligeramente mejores que aquellas en las que se basan, también vienen con una serie de “cosas” adicionales en la caja. Pero quizás el aspecto más atractivo es que representan una entrada a un club exclusivo.

Al igual que un iPhone o cualquier otra compra premium en estos días, la experiencia de propiedad comienza al abrir la caja, y en la caja de cartón negro teñido veganamente se encuentran estampadas las palabras “bienvenido al equipo” con un acabado plateado holográfico. Sienta un precedente premium.

En el interior, las dos ruedas están unidas por una bolsa para ruedas Roval cosida en plata, un juego completo de rodamientos DT Swiss Sinc de repuesto, cuerpos de rueda libre Shimano HG y SRAM XDR, radios y cabecillas DT Aerolight II de repuesto, rotor de disco de bloqueo central de aleación plateada. anillos de seguridad, una herramienta para tapones de llantas Dynaplug Racer Pro de la marca S-Works, tapones para llantas de repuesto, dos llantas Specialized Turbo RapidAir, un par de botellas de agua Purist de la marca S-Works e incluso una tarjeta de construcción para cada rueda que muestra las tensiones de los radios, la veracidad y más.

Solo se fabricarán 1500, lo que significa que cuando se acaben, Specialized no fabricará más. Sin embargo, no soy yo quien intenta crear una sensación de urgencia; Sólo estoy exponiendo hechos. Podría grabar un álbum y producir sólo una copia, pero esa exclusividad no significa que alguien pagaría por escucharme cantar.

Diseño y especificación

A primera vista, las ruedas son muy similares a las del Rapide CLX II, pero los detalles contienen algunas actualizaciones importantes. Las carcasas de buje, diseñadas y fabricadas por la propia Specialized, se basan en los componentes internos DT Swiss Ratchet EXP. Specialized dice que el diseño del buje de brida baja es 50 gramos más liviano en todo el par, al mismo tiempo que ayuda con la rigidez de la cuerda en beneficio de la respuesta de aceleración y frenado. Evitar la pintura negra vale dos de esos gramos y unos 50 puntos en estilo añadido.

Al salir a las llantas por un segundo, aquí es donde se te perdonará pensar que nada ha cambiado. El perfil no ha cambiado, con la rueda delantera midiendo 51 mm de profundidad y 35 mm de ancho, y la trasera midiendo 60 mm de profundidad y 30,7 mm de ancho. Ambos todavía cuentan con talones en forma de gancho, anchos internos de 21 mm y fueron diseñados para neumáticos de 26 mm, aunque la marca dice que los neumáticos de 28 mm y 30 mm muestran un rendimiento aerodinámico muy similar gracias a la llanta delantera más ancha.

Sin embargo, la fibra de carbono se ha refinado utilizando diferentes resinas y superposiciones más pequeñas entre cada capa. Se dice que el proceso lleva más tiempo, pero permite ahorrar 40 gramos de peso por llanta en comparación con el CLX II.

En total, Specialized dice que las nuevas ruedas son 130 gramos más livianas que el CLX II en total, y después de haber pesado el CLX II con 1.520 g en 2022 y el CLX II Team ayer con 1.390 g, estoy de acuerdo.

Conectando el buje y la llanta hay un conjunto de radios DT Swiss Aerolite II, que según Specialized se decidieron después de un largo proceso que involucró otras siete opciones potenciales. Curiosamente, aunque Specialized descubrió que los radios de carbono habrían reducido aún más el peso, el rendimiento aerodinámico se vio afectado en alrededor de 1,5 vatios. Dado que la atención se centró en sus corredores profesionales, y que el S-Works Tarmac SL8 puede alcanzar los 6,8 kg exigidos por la UCI sin demasiados problemas, se aceptó la penalización de peso por el beneficio aerodinámico adicional.

Las ruedas ruedan sobre rodamientos DT Swiss SINC; cerámica como cabría esperar de una rueda de este precio.

En la caja se incluye un juego completo de rodamientos de repuesto junto con una gran cantidad de radios y cuerpos de rueda libre de repuesto para Shimano y SRAM. El valor de los rodamientos por sí solo supera las 200 libras esterlinas, lo que compensa en gran medida el precio de venta adicional.

Actuación

A mi modo de ver, necesito revisar este juego de ruedas de dos maneras. Puedo revisar el rendimiento del juego de ruedas en sí, que es mejor sobre el papel que el CLX II. Luego necesito revisar la llamada “experiencia” de tener un par.

En cuanto al juego de ruedas, después de haberlas montado durante poco más de una semana, mentiría si les dijera que puedo sentir la diferencia. Han pasado aproximadamente 12 meses desde la última vez que monté el CLX II, e incluso si los montara espalda con espalda, sería difícil notar 130 gramos y medio vatio de aerodinámica, imposible.

Son rápidos, pero imperceptiblemente cercanos a competidores premium similares sin la ayuda de un túnel de viento. Aceleran rápidamente y, aunque no se sienten tan vivaces como el Black Inc 28/32 que instalé en el Factor O2 VAM el año pasado, hay otras variables en juego, como el marco en el que estaban montados (yo Actualmente uso el OSTRO VAM más pesado), la elección de neumáticos y la frescura de mis piernas.

Pero como mencioné, mi balanza está de acuerdo en que las ruedas son 130 gramos más livianas y no tengo motivos para discutir el resto de afirmaciones.

Haciendo caso omiso del CLX II por un segundo, las estadísticas sobre el papel del equipo CLX II son bastante competitivas, aunque no líderes en el mercado. Por ejemplo, puedes conseguir el Cadex 50 Ultra por un poco más barato (£2,650), son 40 gramos más livianos (según mis escalas) y su rendimiento aerodinámico será cercano (según las diferencias extremadamente marginales entre nuestro túnel de viento pruebas de ruedas). No sé si sería mejor o peor, ¡pero estoy haciendo todo lo posible para asegurarme más tiempo en el túnel de viento!

En otros lugares, los Enve SES 6.7 son un poco más profundos y, por lo tanto, presumiblemente un poco más aerodinámicos, pero son un poco más pesados ​​y cuestan más, £ 3300. Los 454 NSW de Zipp pesan alrededor de 40 gramos, son más caros (en el comercio minorista) y, nuevamente, la aerodinámica será más o menos la misma.

Aquí también es difícil ignorar el Hunt Sub50, que a un precio significativamente más barato de £ 2,289 (con rodamientos cerámicos), es 10 g más liviano (se afirma) pero, según admite el propio Hunt, es ligeramente más lento que el CLX II. Es imposible ignorar los Black Inc 48/58, que también son significativamente más baratos a £ 2329, con un rendimiento aerodinámico similar y pesan unos impresionantes 1290 g.

Sin embargo, una cosa que todas esas ruedas omiten es la caja llena de repuestos que ofrece Roval. Si se rompe un radio de sus ruedas Hunt o necesita cojinetes de repuesto en su Enves, tendrá que esperar hasta que su tienda de bicicletas local pueda conseguir algunos repuestos y luego pagarlos. Con el Rapide CLX II Team, puedes entrar con los repuestos en la mano y tener una reparación de inmediato (suponiendo que el mecánico no esté ocupado, por supuesto. No seas ese tipo).

Esto también se extiende a la configuración inicial, en la que estás listo para rodar con bujes libres tanto para SRAM como para Shimano, junto con neumáticos también. La agradable experiencia de propiedad continúa con la bolsa de ruedas, que es un buen toque, al igual que los anillos de bloqueo del rotor, las botellas de la marca S-Works y la herramienta para neumáticos Dynaplug.

Valor

Para empezar, veamos la diferencia de precio entre el CLX II y el CLX II Team. A mi modo de ver, estás pagando por tres cosas:

Un mejor producto

'Cosas' adicionales

Exclusividad

Si se encuentra en una posición en la que el producto ligeramente mejorado es importante, entonces, para decirlo francamente, probablemente esté en una posición en la que en realidad no tenga que pagar por sus ruedas.

Como mencioné anteriormente, puedes conseguir ruedas más ligeras por menos. Es casi seguro que también puedes conseguir ruedas más rápidas por menos (según suposiciones aceptables junto con los datos de nuestro túnel de viento), y es muy posible que puedas conseguir ruedas más rápidas y ligeras por menos, aunque no tengo los datos aerodinámicos que respalden esto.

Creo que es justo decir que si el rendimiento máximo es tu única métrica, y medio vatio (un segundo en 40 km) vale 3.800 dólares o 3.000 libras, eres un ciclista profesional, mi opinión no te importa porque estás obligado a usarlos y probablemente los hayas usado por más tiempo que yo. Hola Remco, te estoy hablando.

Dicho esto, todas las cosas adicionales contribuyen en gran medida a compensar el aumento de precios y, para algunas personas, eso influirá en la decisión.

En el Reino Unido, donde la diferencia de precio es de £ 500, las matemáticas de lo que obtienes en la caja se acumulan bastante bien. £ 200 en rodamientos, £ 50 en radios, £ 130 en neumáticos, una rueda libre de repuesto, botellas y una bolsa de ruedas acolchada de primera calidad suman un total bastante cercano a £ 500. Combine eso con la mejora de las ruedas y el valor probablemente valga la pena gastarlo.

En Europa y Estados Unidos, donde la diferencia es de 1.000 euros/1.000 dólares, las sumas no se equilibran tan favorablemente.

¿Necesitas todas las cosas extra? Por supuesto que no, pero es posible que le dé suficiente valor a tener repuestos a mano como para que valga la pena.

¿Necesitas pilas y bombillas de repuesto en el cajón de tu cocina? No, pero tienes algunos, ¿no? Si £ 200 en rodamientos cerámicos de repuesto permanecen intactos en su cobertizo durante los próximos cuatro años, se sentirá bastante molesto por haberlos comprado, pero si los que están en sus ruedas deciden implosionar la noche anterior a su próxima gran carrera, sea ​​tan engreído como parece.

Por supuesto, eso es todo antes de llegar a la razón intangible para comprar estas ruedas: la exclusividad. No creo que sean tan exclusivos como para que su valor suba, en lugar de bajar, pero ser parte de un club exclusivo es algo que entusiasma a mucha gente. No me importa mucho. No compro arte, no compro NFT, pero la gente lo hizo y lo hace.

El hecho de que en 2018 Burberry quemara una informó $ 37 millones de acciones no vendidas proteger su exclusividad y evitar devaluar su imagen demuestra que el concepto está vivo, y no son los únicos que lo han hecho. Es asqueroso, lo odio y me he ido por la tangente.

Sólo habrá 1.500 de estos juegos de ruedas. Sus centros plateados proyectan grandeza al mundo; una imagen de lujo, y sin duda los niños ricos los comprarán solo para masajear su ego a través de los me gusta de Instagram, pero así es el mundo en el que vivimos.

Me molesta cuando las marcas lanzan monturas especiales de Tadej Pogačar, relojes Paris-Roubaix o gafas de sol del Tour de Francia que son exactamente iguales a las demás, pero en un color diferente, y piensan que vale la pena pagar más. Quizás sólo soy un cínico.

Al menos en este caso, el producto es realmente mejor y Specialized ha hecho un gran esfuerzo para agregar valor a través de accesorios y repuestos útiles.

Veredicto

Es posible que esas mejoras marginales no se noten al andar en bicicleta, pero mis básculas Park Tool dicen que son más livianas y confío en que el resto de las diferencias no se compensen. Sin embargo, incluso como juego de ruedas independiente, son bastante competitivos en su precio.

Si vale la pena el gasto adicional en comparación con el CLX II es una pregunta similar a preguntarse si un cuadro S-Works vale la pena más que un cuadro Specialized. La diferencia está ahí, aunque sea marginal, y el costo es significativamente mayor, pero el atractivo de ser parte del club ficticio S-Works es tan fuerte que veo tantas bicicletas S-Works en mis carreras locales como las más baratas. Equivalentes especializados.

Sin embargo, la cosa no termina ahí. El unboxing fue una experiencia más agradable que la que se obtiene con otras ruedas, y la sensación de ser parte de un 'Equipo' exclusivo será atractiva para algunos, pero para mí, el mayor beneficio está en la caja llena de repuestos y accesorios. y la simplicidad que aporta a la propiedad continua.

Si cree que vale o no el costo adicional dependerá de cuánto valor le dé a cada una de las siguientes tres cosas: ganancias marginales, exclusividad y la importancia de tener repuestos fácilmente disponibles. ¿Se combinan para convertirla en una propuesta mejor que las ruedas existentes? Me temo que no puedo responder eso por ti.