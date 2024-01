A pesar de su estatus relativamente poco conocido en el ciclismo hoy en día, Adidas tiene una rica historia en el deporte que se remonta a 1956. La marca usó los pies del legendario ciclista Eddy Merckx durante gran parte de su carrera y fue un pilar para muchos. años en el ciclismo profesional. En 2005, la marca lanzó las zapatillas Adistar Road SL, pero luego permaneció en silencio hasta 2020.

Después de 15 años, Adidas lanzó un calzado llamado The Road Cycling Shoe y los compradores se volvieron locos por él. El zapato se parecía mucho al concurso Eddy Merckx de 1978, pero centrado en un nuevo tipo de comprador. En lugar de apuntar a la gama alta, Adidas estaba aprovechando la nostalgia y buscando capturar a los ciclistas de fitness que valoraban el estilo y se preocupaban por la sostenibilidad.

Ahora, en 2023, llega el momento de un segundo acto. Hay una nueva versión de The Road Cycling Shoe que mantiene gran parte de lo que les gustó a los ciclistas en la primera versión, pero también actualiza algunas cosas. A veces encontrarás esta versión denominada Adidas The Road Cycling Shoe 2.0, pero también se la conoce con el mismo nombre que la primera generación. De cualquier manera, pasé mucho tiempo con un par de la nueva versión y ya las agregué a la lista de mejores zapatillas de ciclismo . Si buscas más detalles, sigue leyendo para ver si vale la pena montar con el icónico diseño de tres rayas.

Más que nada, las tres rayas son el atractivo de estas zapatillas Adidas

Diseño y estética

Usar el mismo nombre para un modelo actualizado siempre dificulta la investigación a los compradores. La forma más sencilla de comprobar qué versión de la zapatilla de ciclismo Adidas The Road estás viendo es comprobar los cordones. La segunda generación pasa los cordones directamente a través de la parte superior de tela con cinco orificios redondos a cada lado de la lengüeta. Por el contrario, el zapato anterior usaba bucles de tela debajo, con solo un agujero redondo a cada lado cerca de la parte superior.

Aunque parece que el nuevo diseño ayuda a agarrar más parte de la parte superior para un mejor ajuste, también cambia el aspecto del calzado. En los EE. UU., puedes elegir entre una combinación de colores blanco, negro o verdoso para el calzado, pero particularmente en negro, el parecido con el calzado de ciclismo Adidas de 1978 es sorprendente. Las rayas han cambiado con los años pero la forma e incluso detalles como el efecto visual de la puntera es muy similar. Sin embargo, este es un zapato completamente moderno.

En lugar de cualquier rastro de cuero, la parte superior ahora es un tejido reciclado totalmente sintético. Adidas no hace afirmaciones específicas sobre el impacto del carbono, pero el tejido jacquard comienza con un hilo que utiliza 50% Parley Ocean Plastic y 50% poliéster reciclado. La mitad del plástico de Parley Ocean son desechos plásticos reciclados que se interceptan en las playas y comunidades costeras antes de llegar al océano. Adidas es miembro fundador de la organización Parley y utiliza el material en toda su amplia cartera de productos de ropa deportiva de Adidas; las zapatillas de ciclismo de carretera son solo uno de ellos.

Cuando Adidas está listo para utilizar el hilo de marca registrada, la marca lo teje en un patrón alterno de secciones positivas y negativas. El efecto es más notable en el verde, ya que hay más contraste que contrasta con el color secundario negro. Si prefieres una textura menos notoria, quédate con el blanco o el negro, pero también querrás considerar la naturaleza del tejido en esa decisión. Como todos los zapatos de punto, estos no serán fáciles de limpiar.

Sin embargo, Adidas tiene cierta protección incorporada en el diseño. Tanto la puntera como el talón utilizan un revestimiento que, como se mencionó, refleja visualmente los zapatos de 1978 pero también protege las dos áreas vulnerables para que bajar escaleras o golpear accidentalmente la llanta delantera no los estropee inmediatamente. También encontrarás el mismo revestimiento utilizado para las tres franjas laterales, aunque en ese caso es altamente reflectante para un poco de visibilidad adicional en condiciones de poca luz.

En la base de las zapatillas de ciclismo de carretera no encontrarás fibra de carbono. En cambio, Adidas especifica una placa de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Esto ahorra dinero, pero las razones van más allá. Al igual que la parte superior, esta es una apuesta por la sostenibilidad. El carbono es difícil de reciclar, mientras que el nailon, otro nombre de la poliamida, tiene un camino hacia la reciclabilidad. Moldear la almohadilla de tracción delantera y trasera como parte de la base también ayuda tanto al precio como a la sostenibilidad.

Actuación

Puede que Adidas tenga historia, pero eso ya pasó. La marca no actúa como una empresa de ciclismo con The Road Cycling Shoes. El sitio web en los EE. UU. y el Reino Unido utiliza tallas de calzado estándar, y hay un fuerte aumento en la puntera que significó que tuve que aumentar un poco la talla. Cuando le pregunté sobre estos detalles aparentemente pequeños, Adidas dejó bastante claro que influyeban en la estrategia general. Estos zapatos se parecen más a las botas de fútbol que a un zapato de ciclismo de alta gama como el Nimbl hazaña definitiva . La atención se centra en adjetivos como comodidad y accesibilidad, no en descripciones como la mejor transferencia de energía posible.

Por supuesto, discutir eso como concepto es diferente a entenderlo realmente. Al ponerme las zapatillas de ciclismo de carretera por primera vez fue cuando comencé a comprender mejor. La parte superior tejida es suave por dentro y hay mucho acolchado en el tobillo y debajo de la lengüeta. Los cordones no son el tipo de material maravilloso de alta tecnología que se encuentra en el Giro Empire SLX y se sienten bastante estándar. Sin tacos, puedes caminar sobre un suelo alfombrado y, aparte de la suela resbaladiza, casi te sientes como si estuvieras usando zapatos normales. Incluso puedes mover los dedos de los pies como cualquier zapato estándar.

Sin embargo, estos no son zapatos estándar. El soporte de cala de tres pernos tiene espacio para moverse 5 mm hacia adelante o hacia atrás y las líneas moldeadas ayudan a lograr el ángulo correcto. Los cordones son lo suficientemente rígidos como para que puedas ejercer la presión adecuada en todo el pie y hay un poco de elástico para mantenerlos alejados de la cadena de forma segura. Hasta ahora, los detalles específicos del ciclismo combinan bastante bien con las piezas de diseño que se parecen más a una bota de fútbol.

Una vez que empiezas a pedalear, el foco de estas zapatillas vuelve a estar en primer plano. Las suelas que se sienten tan fantásticas fuera de la bicicleta son increíblemente flexibles para ser una zapatilla de ciclismo. Ciertamente, las zapatillas de fibra de carbono de alta gama son más rígidas, pero las zapatillas de ciclismo de carretera son flexibles incluso en comparación con otras zapatillas de nivel básico como las Zapatilla de carretera Bontrager Circuit . Como alguien que utiliza habitualmente los zapatos más rígidos del mercado, los encuentro tan flexibles que me distraen un poco.

Sin embargo, distraer no es lo mismo que incómodo. Recorrer largas distancias con zapatos flexibles resultará incómodo. Si estás compitiendo, es posible que también te distraiga la sensación de flexibilidad. Esas situaciones no son el foco de The Road Cycling Shoes.

En cambio, Adidas busca ofrecer un zapato cómodo y elegante para un determinado segmento de ciclistas. Las zapatillas de ciclismo de carretera me parecieron cómodas para recorridos de hasta tres horas aproximadamente. Como ya dije, pude sentir lo flexible que es la suela pero en recorridos más cortos no es un problema. Se vuelve más notorio al escalar, pero mantenlo suave y entonces tampoco será un problema. La base de nailon flexible también significa que puedes caminar más fácilmente y, al menos con la base verde neón, no muestra rayones como el carbono.

Supera la flexibilidad de la suela y será entonces cuando empezarás a notar la comodidad de la parte superior. No son tan abiertos como algunos zapatos, pero la parte superior tejida permite el paso de mucho aire. Dado que la base termina sin curvarse alrededor de los bordes del pie, no hay presión incluso cuando los pies se hinchan en climas cálidos.

Curiosamente, estos también son zapatos que reciben comentarios cada vez que los uso. A la gente le encantan las rayas.

Veredicto

No todos los pares de zapatillas de ciclismo tienen que ser la opción más rígida y lista para la carrera del mercado. El último S-Works podría presumir de victorias en carreras WorldTour, pero Adidas se está centrando en otra parte. Si el rendimiento es el objetivo número uno, busque en otra parte.

Incluso se podría decir que si su objetivo es el rendimiento y tiene un presupuesto limitado, debería buscar en otra parte. Incluí Fizik Tempo R5 Powerstrap y Bontrager Circuit en nuestra guía para compradores de zapatillas de ciclismo. Ambos zapatos tienen suelas más rígidas e incluso cuestan menos. Si quieres una opción económica, mira allí.

Esos zapatos también son menos cómodos que los zapatos de ciclismo de carretera de Adidas. Adidas está cerrando la brecha entre las zapatillas planas y las zapatillas de ciclismo con tacos, creando un espacio intermedio. Estos están lejos de ser un calzado deportivo con soporte para calas, pero no alcanzan a otros zapatos específicos para ciclismo.

El único problema real con esto es el precio, ya que aquí parece haber un poco de estilo premium. A $ 180 / £ 150, Adidas pide más que otras zapatillas de ciclismo de nivel básico y no hay ningún beneficio en el rendimiento. Teniendo en cuenta que, especialmente en el caso de los zapatos, los compradores suelen estar dispuestos a pagar por un estilo que podría estar bien. Si priorizas la estética sobre el rendimiento absoluto, está bien, solo debes saber que te costará.