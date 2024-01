Si quieres encontrar lo absoluto mejores zapatillas de ciclismo disponible, puedo guiarlo a través de una variedad de formas diferentes para evaluar cuál será mejor para usted y hay opciones disponibles para todos. Al menos eso es cierto si el dinero no es un problema. Si tiene dinero para gastar, las opciones son realmente abrumadoras y se trata más de centrarse en los detalles que le importan.

El presupuesto de nadie es ilimitado. Cuando compras zapatillas de ciclismo con un presupuesto limitado, es cuando puede resultar difícil encontrar una buena opción. Toda empresa tiene que hacer sacrificios para alcanzar los precios que buscan los consumidores, y la pregunta radica en cómo hacerlo sin afectar negativamente al producto final.

Lo que Fizik ha hecho es tomar una característica de la parte superior de la línea de modelos de la marca y permitir que se filtre hacia abajo. El Fizik Tempo Powerstrap R5 tiene el mismo sistema de cierre que puedes encontrar en uno de los modelos más caros de la línea, el Powerstrap R2 Aeroweave, pero en el zapato económico, es aún más brillante.

Comprender este zapato es cuestión de comprender el sistema Powerstrap y por qué es tan beneficioso.

Diseño y estética

Comprender el diseño del Fizik Tempo Powerstrap R5 consiste en comprender el sistema Powerstrap. Es comprensible que la mayoría de la gente tenga una asociación negativa con los sistemas de cierre de velcro. Los sistemas de velcro que probablemente hayas visto antes son estrechos y solo pasan por la abertura en la parte superior del zapato. En las zapatillas de ciclismo modernas, lo más frecuente es que veas este tipo de sistemas sobre los dedos. Muchas veces esos sistemas son tan completamente ineficaces que estarías igual de bien sin ellos.

El Fizik Powerstrap es completamente diferente. La correa en sí es lo suficientemente ancha, de 3 cm, para que sea fácil de agarrar y maniobrar. Al final encontrarás una tira de velcro que, con casi 8 cm, tiene mucho espacio para cualquier posición que te convenga. En lugar de las gruesas correas que has visto en otros lugares, el Powerstrap recuerda a un cinturón de seguridad. Tiene sólo alrededor de 1 mm de grosor y, como ya se mencionó, es fácil de reposicionar. También hay una diferencia en cómo se integra.

En lugar de simplemente pasar por una abertura en la parte superior del zapato, el sistema Powerstrap se conecta a la suela y hay dos zonas, cada una con su propia correa. La zona frontal se conecta en el interior de la punta del dedo gordo y cruza la sección inferior del pie antes de conectarse nuevamente en el exterior de la entresuela. La parte trasera, por su parte, se conecta en un solo punto también en el exterior de la entresuela y pasa por el interior de la parte superior. Cada vez que el Powerstrap se conecta a través de la parte superior, también hay una serie correspondiente de puntadas para anclar esa sección de la parte superior a la suela.

El sistema Powerstrap no sólo domina el diseño, sino que también domina lo visual. Fizik ofrece varios colores de edición especial, a menudo disponibles con grandes descuentos, así como azul marino, negro y blanco, pero el Powerstrap siempre es negro. Cualquiera que sea el color que elijas, permanecerá la presencia visual de una gran correa negra que se entrecruza hacia adelante y hacia atrás. No es un mal aspecto, pero significa que cualquiera a quien le gusten unos zapatos blancos impecables tendrá que ajustar sus expectativas.

Por supuesto, el sistema Powerstrap no puede funcionar sin un sistema de soporte. Para la parte superior, eso significa un sintético sin muchos detalles más que agujeros para ventilación. En lo que respecta a la base, como se esperaba a este precio, se obtiene un nailon reforzado con carbono. Los orificios de tres pernos para montar las calas son sólidos sin ningún ajuste y toda el área es mate, lo que limita la visibilidad de cualquier rasguño. Hay placas de tracción delanteras y traseras pero, como también se espera a este precio, no son reemplazables.

Actuación

Con las zapatillas de ciclismo económicas, todas las preguntas giran en torno a encontrar el equilibrio entre características y precio o rendimiento y precio. El Fizik Tempo Powerstrap R5 es un caso raro de zapato de ciclismo económico que realmente supera su peso.

El Fizik Powerstrap R2 Aeroweave de nivel superior antes mencionado es uno de mis pares de zapatos favoritos. También pasé mucho tiempo montando con las zapatillas de gravel Fizik Terra Powerstrap X4. Ambos zapatos comparten el mismo sistema Powerstrap que estos zapatos Powerstrap R5 de nivel básico y en todas las variaciones, es lo mismo. No hay reducción de costos ni cambios en el diseño del Powerstrap a medida que pasa del R2 de gama alta al X4 o R5, menos costoso. Es un placer utilizar el sistema y es el mismo en los tres zapatos.

De hecho, en zapatos menos costosos como el R5, el Powerstrap tiene aún más impacto. El dial de retención común para zapatillas de ciclismo de BOA es una tecnología como cualquier otra y cualquier marca que utilice esos diales tendrá que pagar una tarifa de licencia a BOA. Cuando hay un presupuesto saludable, los diales Li2 de gama alta de BOA son excelentes. Sin embargo, los diales BOA menos costosos que se encuentran comúnmente en los zapatos básicos son mucho menos agradables. Los zapatos económicos también suelen tener solo uno de ellos, lo que empeora aún más el sistema.

Usar Powerstrap evita todo el problema. No hay tarifa de licencia, por lo que los costos se mantienen bajos y el sistema de zona dual aplica la cantidad justa de presión en todo el pie. A diferencia de los cordones, que son otra solución sólida para un sistema de cierre menos costoso, si deseas hacer un ajuste a mitad de camino, puedes hacerlo. Pasé bastante tiempo probándolos mientras viajaba en Zwift y, a medida que las atracciones se estiraban y mis pies se hinchaban, hice ajustes regularmente. El tamaño de la correa es fácil de agarrar mientras conduce y si la tira hacia arriba para soltarla, puede apretarla más o permitir que se afloje. Carece de la precisión de BOA pero puedes hacerlo sin problemas.

Como puedes ver, es fácil para mí concentrarme en el sistema Powerstrap. Es lo que hace que este zapato sea lo que es. Dicho esto, así como el diseño y la estética suman más que el sistema de cierre, también lo hace la experiencia de conducción. Parte de lo que hace que sea fácil concentrarse en Powerstrap es que todo lo demás simplemente funciona. Claro, puedes sentir la suela flexionarse un poco. No es tan rígido como algunas de las opciones de fibra de carbono de alta tecnología disponibles, pero es mejor que el calzado de carretera Adidas y bastante rígido. Durante los paseos entre semana, eran lo suficientemente rígidos como para competir con un amigo en una subida sin sentir que me estaban frenando, y en mis paseos de fin de semana, donde pasé seis horas cubriendo 100 millas, lo único que me llamó la atención fue el falta de un orificio para ventilación. En un día caluroso, los zapatos siempre se benefician de tener una ventilación en la suela, pero el R5 carece de ella.

En cuanto a la parte superior de los zapatos, hay sorpresas más agradables. Lo que más destaca es que es un contrapunto a tantos zapatos económicos. Pasa la mano por él y no sentirás ninguna sensación pegajosa. La parte superior tiene suficiente amortiguación y no hay puntos calientes. La lengüeta es cómoda, no necesita relleno y la parte trasera del talón incluso tiene los mismos puntos de silicona que también se encuentran en los zapatos Fizik más caros. En términos de ajuste y sensación, hay muy poca diferencia entre el R2 y el R5. La concesión al precio se presenta en forma de peso extra y, nuevamente, menos ventilación en comparación con los zapatos de punto más caros. Desde el punto de vista del rendimiento, estuve muy contento con el R5 al usarlo tanto para entrenamientos entre semana como para paseos largos de fin de semana.

Veredicto

Lo que quiero encontrar en una zapatilla de ciclismo económica es algo que sea realmente agradable y utilizable. Se espera que el diseño carezca de algunas de las características más innovadoras, pero no debería parecer una tarea ardua usarlas. Desafortunadamente, existen muy pocas opciones que se ajusten a esa descripción, pero el Fizik Tempo Powerstrap R5 lo hace bien.

El R5 es un zapato cómodo y capaz que no cuesta mucho. Si desea una opción más liviana, rígida y ventilada, puede pagar más y existen opciones, pero si desea un zapato completamente funcional para la mayoría de las personas, este es un excelente lugar para comenzar.

El principal problema para muchas personas con el R5 es la falta de diales BOA, pero animo a aquellos que buscan una ganga en zapatillas de ciclismo a que piensen más allá de ellos. Los cordones son una excelente opción, pero si prefieres poder ajustar tus zapatos mientras conduces, el diseño Fizik Powerstrap te ofrece una solución. Esa es la opción, sin embargo, si debes tener diales BOA, tendrás que buscar en otra parte.