Lanzado como parte de la gran revisión de su gama de luces por parte de Lezyne en 2023, el Lezyne Strip Drive Pro 400+ se basa en las increíblemente populares luces traseras Strip de la marca. El nuevo Strip Drive Pro 400+, como su nombre lo indica, tiene un brillo máximo de lúmenes de 400. Se ubica en el extremo superior de la gama de luces de Lezyne, solo superado por el Laser Drive y dos Alert 250 y Strip equipados con freno Ai. Modelos Drive Pro.

Los grandes puntos de venta del Strip Drive Pro son la visibilidad de 270˚, la duración de la batería de 80 horas y siete modos diferentes para operar en una amplia gama de condiciones climáticas y de luz. Con esa duración de batería y brillo, Lezyne está un paso por delante de muchas otras luces traseras que aparecen en nuestra guía de compradores sobre las mejores luces para bicicletas sin ser excepcionalmente más caras.

De hecho, el precio de £ 55 coloca a Lezyne Strip Drive Pro 400+ al mismo precio que nuestra mejor luz trasera económica y versátil, la Bontrager Flare RT, al tiempo que presenta especificaciones significativamente más potentes. La correa de escalera también permite su montaje en tijas de sillín redondas tradicionales o aerodinámicas.

Diseño y especificaciones

Como sugiere el nombre, Lezyne Strip Drive Pro 400+ ofrece una salida lumínica máxima de 400 lúmenes a través de sus 10 luces LED. Esto es sólo durante su modo Day Flash 2 de alta potencia, uno de los siete modos disponibles, pero que aún cuenta con una duración de 18 horas. Además, está el modo económico con 15 lúmenes y 26 horas de funcionamiento, dos opciones de pulso y haz sólido de 80 lúmenes, un flash de 50 lúmenes, los modos de flash diurno 1 y 2 antes mencionados (200 y 400 lúmenes) y, finalmente, el modo económico de 80 horas y 5 lúmenes. Modo femto.

El modo Femto tiene mucha menos potencia, pero utiliza una variedad de destellos, duraciones y brillos diferentes para ofrecer una secuencia de destellos bastante desigual y, por lo tanto, notable. Todos estos modos forman parte de la visibilidad de 270˚ con un diseño lateral abierto de la luz para adaptarse a este rango.

La batería de 1900 mAh ayuda a lograr esta impresionante duración máxima de la batería, pero incluso los modos de menor duración ofrecen duraciones decentes. La recarga se realiza a través de USB-C, admitiéndose carga rápida 2.0 y 3.0, aunque no se suministra ningún cable. El puerto de la batería se encuentra en la parte inferior de la luz, pero Lezyne dice que es resistente al agua. Una clasificación de impermeabilidad IPX7 debería mantenerlo funcionando de manera efectiva en cualquier condición climática en la que se pueda conducir. IPX7 significa que es resistente al agua incluso cuando se sumerge hasta 1 m de profundidad durante hasta 30 minutos, por lo que no debe preocuparse por el rociado de neumáticos si no lo está. t correr guardabarros.

Con unas dimensiones de 70 mm, 37 mm, 47 mm y un peso de 70 g sin correa y 80 g con ella, es un modelo ligero y compacto. Se utiliza una correa de escalera para fijar el Lezyne Trip Drive Pro 400+ a una variedad de tijas de sillín, ya sean tijas aerodinámicas redondas o de forma más profunda. El cuerpo principal de la luz es de goma resistente a los impactos, lo que debería ayudar a protegerla en el desafortunado caso de que se caiga de la bicicleta.

Todas las funciones de la luz se controlan mediante un solo botón en la parte superior de la luz. Una pulsación breve proporciona una indicación de batería (verde para 75-100 %, rojo/verde para 25-75 % y rojo para 0-25 %), mientras que una pulsación larga enciende o apaga la luz. Una sola pulsación cambia el modo de luz en orden secuencial. Dado que hay siete modos, significa que es posible que tengas que recorrer bastante para encontrar el que buscas.

Actuación

Desde el momento en que encendí el Lezyne Strip Drive Pro 400+ por dentro después de desembalarlo, me encontré instantáneamente con una habitación bañada por una luz roja brillante. Cuando se trata de potencia de corte de los lúmenes, el modo Day Flash 2 de 400 lúmenes es increíblemente brillante hasta el punto de que puede iluminar bastante bien el camino detrás de usted. Sí, no necesitas tantos lúmenes cuando conduces para ser visible para otros usuarios de la carretera, pero ese nivel de brillo te hace muy visible desde una buena distancia y es especialmente útil para la visibilidad diurna cuando el contraste es menor. También aumenta la visibilidad lateral, que aunque no tiene el mismo brillo que la vista trasera, sigue siendo excelente por ser muy visible de lado.

Generalmente, cuando viajo por la carretera, lo mantengo en modo Day Flash 2. No creo que una luz trasera deba ser necesaria como excusa para que las personas que conducen automóviles vean a las personas andando en bicicleta, pero aun así prefiero tomar la medida. Incluso si la duración de la batería es menor en esta configuración que en los modos más ecológicos, solo cargué la luz dos veces durante un período de uso de tres meses. Esto me lleva a tomar las afirmaciones de duración de la batería de Lezyne al pie de la letra según las pruebas y los modos utilizados.

Usándolo para paseos nocturnos, el Pulse ha sido mi opción. El rendimiento de 80 lúmenes en el pico del pulso es brillante, mientras que la falta de flash no debería deslumbrar a otros usuarios de la carretera, y el ángulo ligeramente hacia abajo de la luz cuando se instala en una tija de sillín también ayuda a esto. Con una duración de batería de 14 horas, este modo todavía tiene una vida útil impresionante. En cuanto a los otros modos, aunque no presentan la misma potencia con el brillo, aún ofrecen un modo que es más potente que muchos de los competidores de esta luz, al mismo tiempo que brindan un tiempo de ejecución más largo con bastante frecuencia.

Otros elementos de esta lámpara que me gustan mucho son la disipación de calor. Leyzne ha utilizado su propia tecnología avanzada de disipador de calor para reducir la acumulación térmica. Lo más destacado son sus luces delanteras de aluminio con aletas para aumentar la superficie; con 400 lúmenes, esta luz trasera debería calentarse un poco cuando se deja encendida. Sin embargo, incluso si lo dejé en mi escritorio a máxima potencia, no hubo problemas de calefacción. También me encanta la simplicidad del botón de encendido/apagado y su diseño. Está significativamente elevado respecto al cuerpo de la luz, por lo que encender o cambiar de modo mientras se conduce es muy sencillo, incluso con guantes gruesos. Tampoco ha habido problemas con la entrada de agua, incluso cuando se realizaron pruebas recientemente en condiciones de lluvia bastante horribles.

Sin embargo, no todo es color de rosa con la luz, ya que hay un par de cosas que pueden representar un problema para algunos usuarios. En primer lugar, la correa de la tija de sillín en forma de escalera es fantástica y mantiene la luz muy segura en tijas de sillín redondas y con tubo aerodinámico. Sin embargo, es corto, por lo que en tubos particularmente profundos, como las bicicletas de carretera y de contrarreloj muy aerodinámicas, no es lo suficientemente largo como para envolverlo completamente.

El otro problema es la exclusión de un cable de carga. Sin embargo, esto podría verse como un producto de las regulaciones de la UE y la estandarización de la carga USB-C. Toda esta iniciativa ha sido diseñada en parte para reducir el desperdicio de cables, donde media docena de artículos pueden requerir un cable de carga separado cada uno. Tengo varios cables USB-C para otros productos, por lo que la falta de un cable de carga no es un problema para mí. Sin embargo para algunos puede serlo, por lo que vale la pena destacarlo.

Valor

Como se mencionó anteriormente, la Lezyne Strip Drive Pro 400+ en realidad tiene el mismo precio que nuestra luz trasera para bicicleta con mejor relación calidad-precio, y tiene más del doble de lúmenes que cualquiera de las luces probadas en esa prueba grupal. Si a esto le sumamos un tiempo de funcionamiento más prolongado y un precio similar o sólo ligeramente más caro, el valor de esta luz es excepcional.

Es por eso que gana nuestra categoría de luces traseras para bicicletas más potentes. Algunos elementos, como la orientación de la luz, pueden ser cuestionables, pero creo que esto ayuda a reducir el deslumbramiento sin afectar la visibilidad. Si bien la cantidad de modos puede resultar superflua para algunos, logra ofrecer una opción diferente para prácticamente cualquier escenario.

Hay luces más baratas disponibles, pero no hay nada tan potente disponible actualmente, y mucho menos a este precio y con esta duración de batería.

Lo único que me aleja un poco de esta luz es la presencia del Strip Drive Pro 400+ con Ai Alert. Todavía tengo que probarlo, pero por £5 más obtienes la luz de freno Ai de Lezyne que cambia la iluminación según el momento en que frenas. Útil para señalar la intención a otros usuarios de la vía, especialmente en áreas de mucho tráfico.

Veredicto

Con una potencia y brillo excepcionalmente altos, con abundantes modos fáciles de usar para adaptarse a la mayoría de las condiciones de iluminación y conducción, la Lezyne Strip Drive Pro 400+ es una potencia de luz trasera. Con 400 lúmenes en el modo Day Flash 2, es una de las luces traseras más brillantes disponibles. Mientras tanto, las opciones de menor potencia, pero aún potentes, brindan una gran variedad de ofertas potenciales de duración de la batería, siendo 80 horas el máximo.

El sistema de ajuste de escalera significa que se adapta a la mayoría de las tijas de sillín con facilidad, pero la longitud de la escalera lo limita en tubos aerodinámicos más profundos. La falta de USB-C también puede ser negativa para algunos, aunque personalmente lo veo como un paso hacia la reducción del desperdicio eléctrico.

Todo este rendimiento y practicidad tiene un precio muy razonable, siendo los lúmenes/£ excepcionalmente buenos. Es una luz trasera fantástica a la que personalmente encuentro casi imposible encontrarle fallos.