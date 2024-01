La Avail Advanced Pro 0 es una nueva bicicleta de carretera de resistencia específica para mujeres de Liv, que no debe confundirse con una bicicleta de carreras pura y dura. Ha sido diseñado para ofrecer una comodidad sublime con una sensación de alto rendimiento y está equipado con un kit de alta especificación y algunas características específicas para mujeres bien pensadas; Esta bicicleta incluye mucho en un solo paquete. En palabras de la propia Liv, esta bicicleta ha sido “diseñada para ofrecer rendimiento y construida sin concesiones”.

Aunque la tendencia de muchos es inclinarse más hacia bicicletas de carretera agresivas y de estilo de carrera, la bicicleta de carretera de resistencia Se adapta mucho más a las necesidades del ciclista de carretera cotidiano que no busca competir a altos niveles. Estas máquinas ofrecen geometrías más relajadas pero con la misma impresionante calidad de marcha que sus homólogas de carreras.

El precio PVP de Avail Advanced Pro 0 es actualmente £5.999,00 / $6.500,00 / AU$7.999,00 / €6.399,00 (el precio puede variar en euros según el país). Claramente no es un barato Opción, pero con el kit de acabado y un claro enfoque en el rendimiento, es un precio bastante razonable si se mira la bicicleta al pie de la letra.

En comparación con personas como la Trek Domane SLR 9 , Una bicicleta de resistencia verdaderamente de primer nivel que tiene un PVP de £ 13.400,00 / $ 13.199,99 / € 14.499,00, la Liv es claramente más barata, pero es necesario probarla para descubrir si “más barata” se traduce en “una ganga”.

Diseño y especificaciones

Desde el principio, queda claro que el Avail Advanced Pro 0 tiene un aspecto fantástico. El marco realmente ha sido bien pensado desde una perspectiva puramente estética. Los ángulos son un placer sensorial y me encanta especialmente el aspecto sigiloso de la pintura negra mate contra el carbono en bruto del marco. Luego, para colmo, las marcas ‘Liv’ y ‘Avail’ están en cromo espejo de alto brillo.

Los logotipos cromados realmente resaltan

Aunque solo existe una opción de color para Avail Advanced Pro 0, que es “Gloss Carbon/Matte Carbon/Chrome”, no es nada demasiado llamativo ni exagerado. Simplemente una apariencia sigilosa realmente elegante que combinará con cualquier equipo y lucirá brillante en la carretera. Tanto la parte delantera como la trasera del cuadro también tienen un gran espacio libre, lo que permite colocar neumáticos de hasta 35 mm.

Mucho espacio libre para trabajos de grava ligera

El marco no sólo es impresionante sino que también parece estar bien hecho. El cuadro está hecho de compuesto de grado avanzado, que es el material de carbono en bruto de grado de alto rendimiento de Liv, y se dice que ofrece “peso ligero y rigidez con un cumplimiento óptimo”. La horquilla está hecha de compuesto de grado Advanced SL, con un tubo de dirección OverDrive Aero totalmente compuesto.

A diferencia de los componentes y el cuadro que se centran en la rigidez y el bajo peso, la tija del sillín está fabricada firmemente pensando en la comodidad, con un compuesto que amortigua más las vibraciones y el diseño ‘D-fuse’ de Giant, que los ingenieros se flexionan para amortiguar las vibraciones del carretera y ayudan a proporcionar una conducción suave y dócil.

La tija de sillín D-fuse está diseñada para flexionarse para aumentar la comodidad.

Al comparar la geometría de la Avail Advanced Pro 0 con la bicicleta de carretera de rendimiento equivalente en el catálogo de Liv, la Langma Advanced Pro, la Avail no es tan larga. Por ejemplo, el tubo superior del Avail es de 535 mm (talla M) en comparación con los 540 mm del Langma (talla M). Sin embargo, esto no es una verdadera sorpresa, dada la naturaleza de ambas motos.

Pasando a la parte delantera de la bicicleta, aunque no hay una barra y una potencia integradas como las que encontrarás en la Cañón Endurace CFR Di2 , hay un soporte para computadora integrado. Este soporte definitivamente se ve muy bien y ayuda a que la cabina luzca limpia. Muy convenientemente, el soporte integrado también se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo para que el usuario pueda colocar su computadora en el ángulo que mejor se adapte a sus necesidades.

El soporte para computadora integrado es elegante y el ángulo ajustable es una característica útil

La bicicleta viene completa con Shimano Ultegra Di2 de 12 velocidades, incluido el medidor de potencia Giant PowerPro. Por supuesto, esta es una gran adición a cualquier bicicleta de carretera para ayudarte con el entrenamiento y saber en qué zona estás andando, y estar incluido en el precio es realmente razonable. Las relaciones de transmisión elegidas también son excelentes para la conducción diaria con un casete de 11×34 y un juego de bielas 34/50 en la parte delantera.

Otras características excelentes son los rotores de 160 mm tanto en la parte delantera como en la trasera para garantizar que la potencia de frenado sea óptima, y ​​el sillín Liv Alacra SL específico para mujeres, que es una adición enormemente subestimada y muy necesaria. En mi experiencia, los sillines Liv más antiguos no son tan cómodos, pero este parece más acorde con los diseños actuales de sillines para mujeres, y también tiene un corte.

Actuación

En cuanto al rendimiento de la moto, me sorprendió mucho. ¿Juzgué un libro por su portada porque es una bicicleta de carretera de resistencia? Sí. ¿Estaba equivocado? Absolutamente.

Desde el principio, supe que la gama Avail ofrecía comodidad debido a la naturaleza de la geometría más corta que ofrecía una configuración mucho menos agresiva, pero ¡vaya!, era receptiva. No te dejes engañar pensando que una bicicleta de carretera de resistencia no puede ofrecer una marcha ágil y rígida, porque ofrece ambas cosas.

Cuando llegó el momento de acelerar fuera del sillín, noté lo rígido que se sentía el cuadro. No sentí ninguna flexión alrededor del pedalier y las ruedas también se sintieron muy sólidas, sin mencionar que el buje hace un ruido hermoso cuando gira libremente. Fuera de las curvas, mientras estaba sentado, quedé igualmente impresionado con la forma en que la transferencia de potencia se sintió tan suave y eficiente. Al hacer sprints a todo gas, la bicicleta también respondió muy bien y fue fácil de manejar.

Después de haber andado en bicicleta casi todos los días durante las primeras semanas, noté que no tenía ningún dolor en las áreas problemáticas clásicas. Después de usar la Avail durante más de un mes, durante largos recorridos de resistencia en la carretera, me sorprendió mucho no tener ningún dolor en el hombro o la espalda baja. De hecho, me sentí muy cómodo y sentí que podría haber seguido pedaleando más tiempo del habitual.

Sin embargo, el manillar, de 400 mm, se sentía un poco ancho para la conducción normal en carretera y el otro aspecto que me pareció incómodo después de un tiempo fue el sillín Liv Alacra SL. Para mí, simplemente no era lo suficientemente ancho y mis isquiones comenzaron a dolerme mucho alrededor de las 3 horas o cuando hacía un bloque de recorridos largos seguidos. Esto está totalmente bien, ya que sé por los ajustes de la bicicleta que tengo isquiones muy anchos y los sillines son una elección muy personal, pero si el sillín hubiera sido un poco más ancho, habría estado bien.

Sin embargo, diré que cuando estaba sentado en la parte delantera de la silla, la nariz me resultaba mucho más cómoda. Me impresionó mucho esa característica del Alacra SL. Esto realmente demuestra la progresión en los sillines para mujeres, ya que durante mucho tiempo un cómodo sillín específico para mujer No fue un problema, especialmente no venir como estándar en una bicicleta específica para mujeres, por lo que es una gran mejora de ver.

No es lo suficientemente ancho para mí, pero el sillín muestra hasta dónde ha llegado el diseño de sillín específico para mujeres.

El peso de la bicicleta también es bastante impresionante para una bicicleta de carretera que sirve para todo. Incluso con mi bolsa de bar y dos botellas puestas, la bicicleta se sentía notablemente liviana, tanto para levantarla como durante la escalada. Sin pedales, una talla M me pesaba 7,58 kg / 16,71 lbs, mucho menos en comparación con la Trek Domane SLR 9, que pesa 7,9 kg pero mucho más cara. Sin embargo el nuevo Cañón Endurace CFR Di2 que es más ligero, con un peso muy respetable de 7,3 kg, pero cuesta £ 8.599,00 / € 8.999,00, es decir, mucho más £ por kg.

En lo que respecta a los componentes, había muchas características que realmente me gustaban. Aunque pueda parecer un poco especializado, realmente valoré los portabidones: como alguien que pasa mucho tiempo en bicicleta, la calidad de los portabidones es realmente algo que me puede hacer dudar. Muchas veces las jaulas no han sujetado lo suficiente y he perdido alguna botella; no con las jaulas adjuntas al Avail Advanced Pro 0. Oh, no. Se aferraron increíblemente bien a mis botellas.

Agarre tenaz de las jaulas incluidas.

Antes de que se dejara caer la moto, se mencionó que un mejor espacio libre para los neumáticos sería un cambio importante en este nuevo modelo y debo decir que quedé impresionado. Claramente había suficiente espacio para colocar un neumático más grande (de hecho, hasta 35 mm), lo cual es muy útil si eliges aventurarte más fuera de la carretera. No solo eso, sino que los neumáticos Giant Gavia Fondo 0 sin cámara de 700x32c fueron realmente brillantes para montar en otoño. Ni una sola vez resbalé sobre las hojas gracias a la ligera banda de rodadura del neumático.

Por otro lado, no sentí que este neumático para todas las estaciones me frenara en absoluto al empujar o hacer esfuerzos, lo cual fue genial y solo aumenta la versatilidad de la bicicleta. Luego, cuando descubrí que mi ruta me había llevado por algunos senderos agrícolas y senderos de grava, los neumáticos se comportaron absolutamente bien, permitiéndome explorar sin preocupaciones, superando con creces mis expectativas sobre lo que los neumáticos podían soportar.

Los neumáticos aguantan bien tanto en carretera como en excursiones de grava ligera.

Veredicto

En general, la Liv Avail Advanced Pro 0 es una bicicleta realmente fantástica y bien pensada. El manejo es brillante gracias a que el chasis es agradable y rígido, pero debido a la geometría también es muy ágil para controlar fuera de la carretera y en caminos rurales sinuosos.

El peso de la bicicleta también es muy impresionante, especialmente para una bicicleta de carretera de resistencia que ronda el precio de £ 6k. El valor también es brillante dado que tiene velocidad Ultegra Di2 12 completa e incluye el medidor de potencia Giant PowerPro.

Realmente se siente que cada centímetro de esta bicicleta, desde la geometría hasta el sillín específico para mujeres, ha sido increíblemente bien pensado: nada es una idea posterior ni se ha creado simplemente como una bicicleta simbólica para mujeres. En la actualidad, parece que sería difícil encontrar una bicicleta de carretera de resistencia unisex que se maneje tan bien como esta, y mucho menos otra bicicleta específica para mujeres.

Cuadro de mando y notas de prueba