Assos fabrica algunas de las prendas de ciclismo más técnicas y específicas del mercado y lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Las piezas suelen tener usos muy específicos y su equipamiento suele requerir un poco más de investigación para comprender e identificar la mejor pieza que se ajuste a sus necesidades.

Probé los botines Assos GT Ultraz este invierno y pasé varios meses usándolos, así como una variedad de otros cubrezapatillas, muchos de los cuales puedes encontrar en nuestra guía de los mejores cubrezapatillas para ciclismo. Así que ya es hora de que escriba mi reseña mientras, con suerte, nos dirigimos (lo digo con gran expectación) hacia el deshielo primaveral en el hemisferio norte.

El Ultraz GT es el cubrezapatillas más pesado de Assos y la marca dice que está diseñado para brindar protección en las condiciones invernales más duras. Se combinan junto con otros tres cubrezapatos de la gama, así como con un par de cubrepunteras. Con un precio de £ 90 / $ 120 / € 105, se ubican en el extremo superior del rango de precios de chanclos.

Diseño y Estética

Los Ultraz GT utilizan lo que Assos llama una construcción textil twinDeck de doble capa utilizando el tejido Assos ThermoShell. Los cubrezapatos están fabricados con poliéster y poliuretano y no cuentan con neopreno. Externamente el material es suave y presenta un pequeño patrón cuadrado. En el interior de cada cubrezapato hay un vellón cepillado suave, muy suave, y la sección delantera desde las dos filas de costuras alrededor de la mitad del pie en adelante presenta un material que es más grueso de lo que parece a primera vista. Esta es la construcción Assos twinDeck.

El tobillo mide unos 15 centímetros de largo, una altura similar a la del botín Sportful Fiandre. Los Ultraz cuentan con una cremallera Camlock con una cubierta de plástico con el logotipo de Assos que tiene hoyuelos texturizados en el reverso; son detalles pequeños pero te ayudan a subir todo y colocarlo en su lugar mientras subes la cremallera. Las cremalleras Camlock pueden pasarse por alto, pero son impresionantes: mueva la cremallera a su posición más baja y no se abrirá; debe levantarla para bajar la cremallera. Útil para evitar que se abran las cremalleras no deseadas en la bicicleta, pero en realidad simplemente me puse y quité los cubrezapatillas y no necesité tanto. También hay una solapa interna redonda que se coloca sobre la parte superior de la cremallera para evitar que se frote aquí.

La marca es discreta, hay un logotipo redondo de plástico de Assos cosido en la parte delantera exterior de cada cubrezapatos y en el tobillo hay un logotipo texturizado Ultraz Winter y Clima Code 3/3 en los cubrezapatos derecho e izquierdo respectivamente. Equipamiento con el logotipo 3/3 presente en las colecciones de invierno de Assos.

La parte superior de los cubrezapatos presenta una especie de dobladillo abierto que queda muy plano contra las mallas o calentadores y permite una transición suave entre los dos; Assos lo llama zeroCuff.

Hay una sección de puntera reforzada interna y externamente para protección al bajar de la bicicleta y las aberturas del talón y las calas están cuidadosamente terminadas.

Una nota sobre las tallas de Assos para los no iniciados. Las tallas disponibles son 0, I y II. La talla I equivale a una talla EU 40-43. Sin embargo, Assos tiene una calculadora de gran tamaño en el sitio web.

La cremallera pendular de Assos cierra el cubrezapatos en el zeroCuff

Actuación

Estoy basado en el Reino Unido y generalmente En general, hace frío en otoño y permanece frío durante meses durante el invierno. Nuestras carreteras tienden a permanecer mojadas y los carriles suelen estar en malas condiciones, con mucha arena y escombros, sin mencionar el agua estancada y los charcos, lo que significa mucho rocío. Desde la infancia, el ciclismo de invierno sólo significaba para mí usar cubrezapatillas de neopreno como la mejor solución para la mayoría de las condiciones (sin mencionar la falta de opciones en el pasado). No lo sé, pero creo que la mayoría de los ciclistas británicos se preparan para el entrenamiento invernal y simplemente se quitan los cubrezapatillas de neopreno. Lo sé desde hace años, y supongo que esto podría ser cierto para los ciclistas de otros países con inviernos fríos y húmedos similares.

Mi perspectiva fija aquí inicialmente me hizo pensar que el GT Ultraz no podría estar a la altura de la tarea de lidiar con condiciones invernales duras y frías en comparación con el peso más pesado de otras marcas y, en la mayoría de los casos, las ofertas literalmente más pesadas. Entra en la magia de Assos.

Comenzaré mencionando mi punto anterior: el equipo de Assos suele ser muy técnico y bastante específico. Mi primer viaje en el GT Ultraz fue en una carrera húmeda del sábado por la mañana en un club, con agua estancada, varias lluvias bastante fuertes y muchos compañeros que no llevaban guardabarros. Terminé con los pies mojados bastante rápido y pies mojados = pies fríos después de un mientras. Los cubrezapatos tienen un DWR (revestimiento repelente al agua duradero), pero no resisten muy bien un aguacero o una lluvia intensa, según encontré.

No los descarté del todo, pero mi impresión inicial fue del tipo “me mojé los pies, demasiado delgados, no lo suficientemente calientes”. Esta fue una conclusión incorrecta. Sin embargo, cuando llegó el invierno, me mantuve firme y, en rutas frías y secas, las Ultraz empezaron a destacar y a proporcionar un nivel de calidez realmente sorprendente para su peso. Menos volumen en la bicicleta está bien para mí, así que si puedo usar un cubrezapatillas más liviano mientras mantengo los pies calientes, lo haré. En los días secos, cuando las carreteras no estaban en malas condiciones y en gran medida secas, me encontraba buscando el Ultraz con regularidad. Son elegantes y con estilo a pie y, como se mencionó, son livianos, pero no tengo los pies ni los dedos fríos ni siquiera en temperaturas cómodas de una sola cifra. Esto realmente me ha sorprendido considerando su relativa delgadez y peso. Simplemente no lo esperarías a primera vista.

Se han desgastado bien y no muestran signos de desgarro o daño bajo los pies. La única área que vale la pena vigilar en el futuro es el zeroCuff abierto, del que se desprenden algunos mechones sueltos y me temo que con el tiempo comenzará a verse un poco cansado.

Todos los productos Assos cuentan con una garantía de dos años y existe un plan de reemplazo por accidente en caso de que ocurra lo peor.

A partir de la costura central el material se vuelve mucho más grueso y esto añade calidez. Tenga en cuenta la zona de la puntera reforzada.

Veredicto

Para mí, los botines GT Ultraz son una excelente opción para los días secos cuando las carreteras no están empapadas. Si está seco, hacen un gran trabajo aislando tus pies sin agregar mucho volumen que te ralentice. Realmente disfruto usarlos y se ven súper elegantes. Todavía me sorprende su calidez.

Son caros y no serían mi primera opción en condiciones de humedad. Si está satisfecho con el precio o puede encontrar una oferta en línea, le ofrecerán un excelente rendimiento en clima seco si desea agregarlos a su arsenal. Sin embargo, no es para días de remojo.