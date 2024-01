La línea de guantes Gore Wear es un poco confusa. Incluimos los guantes Windstopper Thermo en nuestra lista de los mejores guantes de ciclismo de invierno y incluimos los guantes C5 Gore-Tex en nuestra cobertura de la gama de ropa de ciclismo Gore. Sin embargo, ninguna de ellas es la opción más cálida que ofrece la marca.

Si buscas la opción más cálida de la marca, querrás mirar los guantes Gore-Tex Infinium Thermo Split. Sin embargo, hay un problema: Infinium es la versión no impermeable de la famosa membrana Gore-Tex. Eso significa los guantes más cálidos que ofrece Gore Wear. con una membrana impermeable es el guante C5 Gore-Tex Thermo.

Si prefieres un guante estilo cinco dedos para los días más fríos, entonces este es el modelo para ti entre las opciones de Gore Wear. Para ver cómo se desempeñan, hemos pasado tiempo con el guante C5 Gore-Tex Thermo conduciendo en climas fríos y húmedos y estamos listos para compartir los detalles.

Todo el mundo tiene que limpiarse la cara cuando conduce en el frío, y Gore Wear se asegura de que haya suficiente espacio para hacerlo

Diseño y estética

Parte de lo que puede resultar confuso con los productos Gore Wear en general, y específicamente con los guantes, es que existen algunas tecnologías diferentes que suenan igual. No sólo eso, sino que en los últimos años ha habido algunos cambios en la forma en que Gore Wear habla de la tecnología. Eso significa que muchos minoristas aún tienen que ponerse al día y puede encontrar menciones de los nombres más antiguos en reseñas anteriores o en sitios minoristas. Si desea un producto impermeable de Gore Wear, debe buscar ‘Gore-Tex’, la tecnología de membrana que hizo de la marca Gore Wear lo que es hoy y que es impermeable y transpirable.

Notarás que parte del nombre de estos guantes Gore Wear C5 Gore-Tex Thermo es ese término exacto: Gore-Tex. Eso significa que estos guantes utilizan un enfoque de múltiples capas que incluye un forro completamente impermeable que no gotea ni se desgasta como el DWR. En realidad, está respaldado por una garantía que indica precisamente eso, pero está enterrado en las capas del guante, así que no esperes verlo.

El forro interior de los guantes utiliza un material polar de poliéster. Lo reconocerá por casi todos los guantes del mercado y no hay nada único aquí. Fuera de esa capa es donde encontrarás la membrana Gore-Tex. La membrana utiliza una capa de PTFE expandido (comúnmente llamado teflón) con millones de poros diminutos. Los poros permiten la salida del vapor de agua, pero son demasiado pequeños para dejar entrar agua líquida. La tercera capa es aislamiento de poliéster. Al igual que el forro, es similar a otros guantes del mercado. Primaloft es más común, pero el guante C5 Gore-Tex Thermo hace un trabajo similar sin necesidad de ninguna marca de terceros.

La superficie exterior final es un diseño rígido que se ve comúnmente en una variedad de chaquetas y guantes para clima frío. Es duradero y resistente y cubre el dorso de la mano. La superficie exterior funciona como una primera capa de defensa, pero no es impermeable por sí sola.

El borde superior de los guantes, entre el pulgar y el índice, es donde encontrarás gamuza sintética. El interior del pulgar vuelve a ser del mismo material que el dorso de la mano, pero en el borde superior de la mano es más suave. Si necesitas limpiarte la cara, esta es tu área para hacerlo, y la cantidad de superficie dedicada a este trabajo supera a la mayoría de la competencia.

Para la palma, Gore Wear utiliza cuero sintético. Es una elección inusual ya que la gamuza sintética es más común y el material de agarre de silicona es típico. Los guantes Gore Wear C5 Gore-Tex Thermo carecen de ambos y en su lugar utilizan una textura suave similar al cuero. Al carecer de detalles de pantalla táctil, los únicos otros detalles en la palma son un acolchado de espuma muy ligero en el área del nervio cubital y debajo de la base de los nudillos.

Vuelve al puño y encontrarás una construcción softshell. Es muy transpirable y tiene un bonito acabado con un trozo de tela en el borde. El sistema de cierre utiliza una solapa de gancho y bucle con el tipo de diseño moderno que es menos probable que enganche la ropa. No hay una lengüeta para ponerse los guantes, pero el borde terminado no ha mostrado ningún signo de desgaste durante nuestras pruebas, por lo que estamos seguros de que resistirá muchos abusos.

No encontrarás una lengüeta, pero el borde acabado del brazalete es lo suficientemente fuerte como para que no necesites una.

Actuación

En el noroeste del Pacífico de los Estados Unidos, somos famosos por nuestra lluvia. Después de un tiempo, parece un poco injusto juzgar cada par de guantes por la lluvia sostenida que cubre un viaje completo de ocho horas, pero esa es la realidad de montar en bicicleta en invierno en mi rincón del mundo. En comparación con esa vara de medir, los guantes Gore Wear C5 Gore-Tex Thermo son al mismo tiempo notables y no.

La garantía de Gore de mantenerte seco sin importar lo que esté en desacuerdo con cualquier guante que haya probado. Incluso está en desacuerdo con mi experiencia con estos guantes en particular después de probarlos. Profundicé para descubrir qué estaba pasando y lo que encontré fue un tecnicismo que satisface a ambas partes.

La membrana Gore-Tex es absoluta y totalmente impermeable. Puedes leer sobre las chaquetas Castelli o Gore Shakedry para ver nuestra versión en acción, pero cuando mueves la membrana a la capa exterior, es obvio lo buena que es. También es frágil y no soporta el abuso que sufren un par de guantes. Para resolver esa parte del desafío, Gore entierra la membrana en el centro de los guantes C5 Thermo, pero eso abre un desafío diferente.

Con la membrana Gore-Tex colocada debajo del aislamiento y la capa exterior, esas capas se absorberán. Eso te deja con un guante empapado que también, técnicamente hablando, es completamente impermeable. La promesa es que su mano permanecerá seca, no que el guante permanecerá seco.

Cuando pruebo guantes, tengo ciertas expectativas. Espero que mis manos se mojen eventualmente y al principio sentí que esa era la misma situación aquí. No ayuda el hecho de que los estaba probando cerca del punto de congelación y cuando llueve mucho, todo está mojado. Cuando los guantes se mojan, tus manos se enfrían pero, ¿realmente se moja tu piel?

La promesa de Gore es que tus manos, en este caso, no se mojen. No tengo motivos para dudarlo, pero puede que en realidad no importe. Si sacas la mano del guante bajo la lluvia torrencial, se mojará. Además, cuando su guante retiene agua a temperaturas cercanas al punto de congelación, sus manos se sentirán más frías de lo que le resulte cómodo. Es probable que el enfoque de Gore todavía tenga alguna ventaja en situaciones de emergencia. Solo tenga en cuenta que si los usa en un viaje que involucra lluvia constante, aún querrá cambiarlos después de una o dos horas, incluso si son técnicamente impermeables.

Sin embargo, el diseño de un guante implica mucho más que el rendimiento en climas húmedos. Dejando esa pieza atrás, los guantes Gore C5 Gore-Tex Thermo funcionan bien en climas fríos. Espere que sean cómodos para un día de conducción en cualquier lugar desde cero grados, o un poco menos, hasta alrededor de 45F/7C. El desafío es que se trata de una parte del mercado altamente competitiva y hay muchas opciones compitiendo por atención aquí. El Guantes Sportful Sottozero Los guantes térmicos POC, los guantes de invierno Assos Ultraz y los guantes Castelli Espresso GT son todos muy similares. Todos funcionan más o menos igual y al final todo se centra en los pequeños detalles.

En este guante de Gore Wear, los detalles se combinan para crear un guante particularmente resistente. Si está tratando de descubrir cómo elegir con un rendimiento similar, eso es lo que los hace especiales. Los materiales exteriores resistirán mejor la abrasión y la suciedad en comparación con otras opciones que utilizan acabados más suaves.

Un punto que vale la pena abordar es el diseño de la palma en estos. El uso de un material sintético que imita el cuero, en lugar de la gamuza, es parte de esa identidad resistente. Me preocupaba que también resultara resbaladizo contra los controles. Aunque ciertamente es menos pegajoso que la silicona, en realidad termina siendo más o menos igual que la gamuza y nunca ha causado problemas.

La palma se siente más dura que la de otros guantes y, a pesar de la falta de agarre de silicona, no resbala en los controles.

Veredicto

Los guantes C5 Gore-Tex Thermo pertenecen a una clase de guantes perfectos para mucha gente. El aislamiento liviano los mantiene elegantes, se ajustan increíblemente bien y conservan toneladas de destreza. Espere que las temperaturas ideales oscilen entre 5 °C/41 °F y tan solo 0 °C/32 °F. Un poco de lluvia no será un problema, pero no dependas de ella durante más de un par de horas en caso de lluvia intensa y sostenida.

Esta opción de Gore Wear se destaca como una opción resistente que debería seguir luciendo genial durante mucho tiempo. Al no tener lengüeta, es un poco más difícil ponérselo, pero el borde del puño tiene un acabado que resiste los tirones. El único error que creo que ha cometido Gore es dejar de lado la funcionalidad de la pantalla táctil.

Especificaciones técnicas: guantes de bicicleta Gore Wear C5 Gore-Tex Thermo