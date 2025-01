La nieve ha cubierto el suelo aquí en el Reino Unido recientemente y, aunque aquí tenemos problemas con ella, a diferencia de otras partes de EE. UU. o Europa, la nieve nunca permanece por mucho tiempo.

El deshielo significa mucha agua estancada y mucha lluvia. El clima invernal de Gran Bretaña es casi siempre húmedo y frío. He estado probando muchos equipos de invierno durante los últimos meses, incluida una gama de guantes de ciclismo de invierno. Los siguientes para revisión son los guantes térmicos impermeables Madison DTE, un compañero de prueba perfecto dado el clima actual.

Madison es uno de los mayores distribuidores de ciclismo del Reino Unido y también produce varias gamas de ropa. Los guantes Madison DTE Waterproof fueron una novedad para este invierno. Para divulgación completa, Madison es en gran medida una marca específica del Reino Unido, pero si le gusta el aspecto de los guantes DTE, aún puede pedirlos en línea.

En cuanto a los guantes en sí, estamos ante un guante de invierno completo que cumple muchos requisitos de inmediato. Con un precio de £ 49,99, los guantes son más resistentes y utilizan aislamiento Polartec Primaloft para agregar calidez. Madison afirma que los guantes tienen costuras completamente selladas y cuentan con una “protección totalmente impermeable”. También hay muchas otras características incluidas que veremos a continuación.

Pruebo muchos guantes de ciclismo de invierno y puedes leer sobre mi mejor selección actual en nuestra guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno.

Diseño y Estética

Los guantes impermeables Madison DTE están disponibles en tallas XS a XL y se ajustan a la talla real. Mi talla mediana me queda muy bien sin problemas. Hay tres colores disponibles, un negro clásico, azul lago, que he probado, y verde medianoche. Los guantes se describen como “multiusos” y las opciones de colores alternativos parecen reforzar esto.

Los guantes se cierran con una resistente correa de velcro y el puño tiene una buena longitud: en mi opinión, un punto clave para un guante de invierno, ya que ayuda a aislar las muñecas donde la sangre fluye cerca de la superficie. En el interior te recibe un forro polar muy suave y muy cómodo, especialmente en el dorso de la mano. No me sorprendería ver este forro polar en una chaqueta o abrigo de invierno; es muy lujoso.

Los guantes utilizan una membrana impermeable de TPU (poliuretano), una capa de aislamiento Polartec Primaloft Gold agrega calidez en el dorso de la mano y alrededor de las palmas, y una pequeña etiqueta externa Primaloft roja resalta esto. La palma es de gamuza de la marca AX y cada dedo índice es compatible con pantallas táctiles y funciona muy bien con teléfonos o ciclocomputadores.

Los guantes son unisex y no tienen clasificación de temperatura. La marca dice que los requisitos de calidez variarán de un usuario a otro y, es cierto, todos sentimos el frío de manera diferente.

Pasando de los dedos al pulgar, cada mano tiene un panel suave para limpiar la nariz en la parte exterior de cada pulgar, que valoro en un guante de invierno profundo. Algo que sentí que les faltaba a los guantes Termico Q36.5 que probé recientemente. Mientras comparamos los dos, los guantes impermeables Madison DTE pesan poco menos del doble que los guantes Termico.

Probablemente soy un roadie un poco aburrido y elegiría el negro si tuviera la opción, pero me gusta el color Lake Blue de mis guantes de prueba, es un bonito azul suave y debería combinar bastante bien con una amplia gama de opciones de kit, en o Fuera de la carretera. Cualquiera que sea el color que elija, los guantes tienen un panel reflectante en la parte exterior de la mano con la marca denominativa “Madison”.

Actuación

Probé los guantes impermeables Madison DTE en un clima bastante sombrío últimamente, con temperaturas cómodamente por debajo de los 5 °C / 41 °F con lluvia y algo de aguanieve, y debo decir que quedé impresionado.

Para mí, los guantes cumplen con casi todas las características de los guantes de invierno. Son cómodos y tienen un precio más competitivo que modelos similares de marcas más premium. Por ejemplo, los guantes Sportful Fiandre tienen especificaciones y peso similares, pero tienen un PVP de £ 95, aunque, como la mayoría de las cosas, puedes encontrarlos más baratos en línea.

En un viaje reciente con lluvia ligera, los guantes funcionaron muy bien. El exterior de cada guante tiene un revestimiento DWR (repelente al agua duradero) y el panel donde se encuentra la tira reflectante 'Madison' gotea particularmente bien. Terminé mi viaje con una lluvia ligera y algo de aguanieve con los guantes bastante húmedos por fuera, pero con las manos secas y abrigadas por dentro.

En pruebas en interiores más intensivas y agresivas bajo la ducha y el grifo, los guantes finalmente cedieron ante una avalancha de agua, pero tomó muchísimo. En mis propias palabras en ese momento, tendría que ser “absolutamente retrasado” al aire libre para replicar las mismas condiciones de conducción.

La 'impermeabilidad' siempre es complicada: en el mundo real, si estás fuera durante un período prolongado bajo una lluvia muy fuerte, probablemente puedas esperar que eventualmente entre agua en los guantes. Pero Madison ha hecho un muy buen trabajo, estos guantes te protegerán de muchísimo. Este también es un buen momento para destacar algo como los guantes Sportful Lobster, que realmente pueden usarse para aumentar la resistencia al agua cuando se usan como segunda capa.

He realizado múltiples recorridos en condiciones cercanas al punto de congelación, a baja intensidad y los guantes han mantenido mis manos calientes y cómodas; son eficaces en el frío cortante. He tenido frío en las yemas de los dedos durante algunos viajes, pero en general, el rendimiento ha sido excelente. Los he probado deliberadamente conduciendo con facilidad porque sé que si se desempeñan bien allí, mis manos solo estarán más calientes cuando conduzca con fuerza. La destreza del guante también es buena y me sentiría cómodo usándolos para una variedad de paseos en bicicletas planas o con barra abatible.

Han funcionado muy bien con las pantallas táctiles de mi teléfono y computadora, lo cual es conveniente pero también ayuda a mantener las manos más calientes ya que no es necesario quitárselas, y realmente me gusta tener un panel para limpiar la nariz en los guantes. Simplemente hace la vida más fácil. Sin embargo, solo se lavan a mano, lo que lleva un poco más de tiempo, pero descubrí que se secan bastante rápido.

Valor

Creo que los guantes impermeables Madison DTE representan una buena relación calidad-precio e incluso son una ganga por £ 50. Incluso puedes encontrarlos por menos dinero en línea. Son guantes de invierno específicos y si buscas unos guantes de invierno más pesados ​​para mantener tus manos calientes y secas, funcionarán bien.

En mi opinión, para contextualizar, se encuentran justo debajo de los guantes de categoría de invierno realmente pesados ​​y profundos, los guantes de langosta y los números realmente voluminosos. Si este es un factor para usted y no le gustan los guantes voluminosos, tenga la seguridad de que no lo son.

Pero para el paquete general, obtienes una construcción de calidad, aislamiento Primaloft Gold, una buena longitud, puño de velcro ajustable, paneles dobles para limpiar la nariz, capacidad de pantalla táctil y una membrana impermeable capaz, además el interior es maravillosamente suave y cómodo.

Veredicto

No encuentro ningún defecto en los guantes impermeables Madison DTE, me han impresionado con su uso y ha quedado claro que son un par de guantes de invierno capaces.

Me gustaría poder simplemente tirarlos a la lavadora cuando sea necesario, pero lavarlos a mano después de cada pocos viajes no es gran cosa.

Creo que estás obteniendo mucho por tu dinero con estos guantes, y no dudaría en usarlos para salir a montar en bicicleta en el clima invernal británico más sombrío.