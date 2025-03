El neumático Hutchinson Blackbird Race es nuevo para 2025 y se basa en el neumático Blackbird anterior. Actualmente está siendo utilizado en el WorldTour por Intermarché-Wanty con su jinete estrella y ganador de Green Jersey de 2024, Biniam Girmay. Es significativamente más ligero que el Blackbird anterior; A 246 g, ahora se encuentra en los reinos de algunos de los neumáticos de alto rendimiento del día de la carrera más ligeros, lo que se nota, especialmente al hacer aceleraciones o en subidas pronunciadas.

Aunque no lo hemos conseguido como parte de nuestras pruebas de resistencia a la ola, Hutchinson afirma que el nuevo neumático es un 10% más rápido, y las pruebas consecutivas se prestan para decir que la nueva carrera de Blackbird rueda más rápido. Un compuesto 'Mach Tread Ultimate' y una carcasa de 'Ultraswift' son los cambios de plomo atribuidos a estas mejoras de rendimiento.

Desafortunadamente, todavía está disponible en tamaños más limitados, a 28 y 30 ° C, que son compatibles sin gancho. Sin embargo, la marca establece que los modelos más amplios están en desarrollo. Un RRP de £ 69.99/$ 79.99 por neumático también hace que este sea uno de los más baratos de los mejores neumáticos para bicicletas de carretera del mercado. La combinación de bajo precio, rendimiento de rodadura sólida y bajo peso, lo que le da buenos motivos para ser una excelente opción de neumáticos que los buscadores de velocidad deben considerar.

Diseño y especificaciones

Atrás quedó el Mach Tread 3.0 del neumático anterior. Mach Tread Ultimate es la nueva parte superior del orden jerárquico de Hutchinson. Afirma que este nuevo compuesto es el más rápido que ha obtenido, con una ganancia del 10% en la eficiencia de la potencia en el neumático de 28 mm, y aún más en los 30 mm. Sin embargo, no se otorgan velocidad de prueba o ahorros directos de vatios para este reclamo. El Mach Tread 3.0 anterior fue diseñado para ofrecer un mayor rendimiento de rebote, por lo que el retorno de la energía en las superficies de carretera más ásperas, sin embargo, tampoco hay tales afirmaciones con el nuevo y sin detalles sobre la resistencia a la lágrima.

Otra nueva tecnología es la carcasa UltraSwift, que se hace cargo de los Swifteasy utilizados anteriormente. Todavía usa tres capas de 127 carcasa TPI envuelta y unida a una correa de protección de punción, con solo dos capas en la parte superior del neumático para reducir la resistencia de la rodadura. Esta es la misma disposición que el Blackbird estándar. Hutchinson afirma que esta nueva carcasa ayuda a reducir el peso de la tela de goma en un 22%, al tiempo que reduce el grosor central en un 23%, algo a menudo atribuido a una mejor resistencia a la rodadura y respaldado en nuestras pruebas.

¿Qué es TPI y por qué importa?

Hutchinson también afirma que la nueva carcasa es más flexible y flexible, lo que da una mayor percepción de velocidad y mejora el agarre. El peso total llega a 246 g para un neumático de 28 mm, cerca de los 240 g reclamados y 40 g más livianos que el parrillado anterior pescó. Para la opción 30c, 255 g es el peso reclamado. Sin embargo, estas son las únicas opciones de tamaño en la actualidad, aunque ambas son compatibles sin gancho. Hutchinson dice que los modelos más amplios están en desarrollo, pero aún no se ha dado tiempo de lanzamiento. También solo hay la opción de color negro disponible en la actualidad, dejando caer la opción de pared de bronceado/goma previamente vista en el mirlo estándar.

Actuación

Comenzando, los neumáticos Blackbird Race son los neumáticos sin cámara más nuevos que se ajustan y con bastante margen. El Blackbird anterior también fue impresionantemente fácil de conseguir, pero la carrera de Blackbird es muy fácil de poner sin ninguna forma de palancas o mucha grasa en el codo para obtener el último buque de rodadura sobre el borde. Bombear con una bomba de pista fue todo lo que se necesitaba para sentarse sin problemas de fuga de sellador. Esto también facilitó la vida cuando experimenté una deflación relacionada con el eructo de neumáticos gracias a un gran impacto en el borde de un bache. Armado con una bomba de mano, pude fácilmente que el neumático volviera a sellar y se resitara, algo que ha demostrado ser difícil anteriormente con un bote de gas para gases de mano.

Configurado en un par de Shimano 105 WH-RS710 C46 TLS con un ancho interno y de 28 mm externo de 21 mm, la carrera de Blackbird surgió a 28.32 mm, cómodamente alrededor del ancho anunciado de 28 mm. Al igual que con los negros anteriores, estos son neumáticos montados direccionalmente, así que asegúrese de ajustarlos la dirección correcta para un agarre óptimo.

Llevándolos a la carretera, la diferencia de peso en realidad se nota bastante rápido en comparación con ambos neumáticos anteriores, pero también muchos otros neumáticos de ~ 300 g. En cuanto al peso, estos son más ligeros que todo lo que probamos en nuestra prueba de resistencia a la rodadura además del TLR de Panaracer Agilest, que eran 2G más ligeros. Esto significaba que acelerar las subidas o incluso correr fuera de las esquinas o lejos de las uniones, los neumáticos se sintieron instantáneamente rociados.

Dado que están en el punto más alejado del centro de rotación, cuando intentan cambiar la velocidad, ese peso tiene un mayor efecto de palanca y requiere más fuerza para acelerar. El peso de los neumáticos ciertamente no se nota al navegar a lo largo de los pisos, ni siquiera al subir a una velocidad constante, pero acelerar es donde este peso bajo realmente brilló y fue realmente bastante impresionante en este caso.

Esta reducción en el peso tampoco parece haber tenido ningún impacto en la protección de punción. En ningún momento en las pruebas tuve ningún pinchazo (prohíbe el impacto de eructo), o cualquier cosa que requiriera sellado. Pasando los neumáticos después de unos buenos 600 km en superficies de carretera pobres con adornos de cobertura y varias suciedad, la banda de rodadura todavía se ve en buenas condiciones y no hay muescas en la superficie del neumático. Sin embargo, la reducción en la profundidad de la banda de rodadura probablemente habrá reducido la vida útil de estos neumáticos. El Blackbird anterior contaba con una vida útil de 4000 km, aunque no es seguro si eso era neumático delantero o trasero, o un promedio de ambos. Sin embargo, incluso si eso se ha reducido a la mitad, esa sigue siendo una vida de desgaste excepcionalmente larga para un neumático de día de carrera, y mis 600 km de conducción de prueba no parecen haber llegado a acercarse a cualquier signo notable de desgaste.

El único cambio ligeramente extraño entre la carrera de Blackbird y el Blackbird es que estos neumáticos nuevos se sienten ligeramente más duros que la generación anterior. Dado que usan un 127 TPI en ambos, con las mismas capas, es difícil precisar por qué podría ser esto. No rebotan en superficies ásperas, y el agarre en condiciones húmedas y secas aún es excelente. Parecen ser un poco más duros para montar a las mismas presiones.

Obviamente, otra gran afirmación con estos neumáticos es la eficiencia de rodadura mejorada. El reclamo rodante “10% más rápido” de Hutchinson vs El último mirlo no viene con números de vatios o velocidades probadas. Si tomamos la marca en su palabra y aplicamos ese ahorro del 10% en las pruebas de resistencia a la rodadura que realizamos, podemos suponer que a los 9 m/sy 11m/s los nuevos vatios requeridos para la carrera del Blackbird son 13.32W y 20.07W respectivamente, al 10% de los resultados para el Blackbird regular. Esto todavía los tiene detrás del Continental GP5000 S TR por 3.32W y 4.07W, pero los pone en línea con el Pirelli P Zero Race TLR RS y Vittoria Corsa Pro.

Sin embargo, ambos son significativamente más caros y pesados. En el camino, la carrera de Blackbird ciertamente se siente más rápido que el Blackbird en las pruebas consecutivas en el mismo Wheelset. Sin embargo, es probable que sigan renunciando a un rendimiento a la clase que conduce a los neumáticos rápidos.

Valor

A £ 69.99 por neumático, la carrera de Blackbird Hutchinson sigue siendo un neumático de día de carrera de precio impresionante. Cuando miramos el Continental GP5000 S TR, Pirelli Pzero Race TLR RS, Vittoria Corsa Pro, todos están en £ 80/$ 100+ por región de neumáticos o superior. Sin embargo, el GP5000 S TR es notablemente más rápido en función de las pruebas y la percepción, y enfrentan menos penalización de peso.

Existen neumáticos a precios similares con niveles de rendimiento similares, a saber, el Schwalbe Pro One TT, pero esto renuncia a un buen nivel de protección de punción y durabilidad que es un neumático TT. Eso luego deja el Goodyear Eagle F1 SuperSport R y Challenge Criterium RS, que son un precio similar, una rodadura similar y también un peso similar. Sin embargo, ambos enfrentan problemas con la durabilidad y potencialmente la facilidad de ajuste, como es el caso con los neumáticos de desafío. Especializado y Panaracer también tienen algunas opciones de rodamiento más rápidas en el mismo nivel de precios, pero estas no ofrecen tubeless, por lo que se pierden el potencial de sellar cualquier punción más pequeño.

He podido probar los neumáticos Pirelli, Continental y Vittoria, y puedo decir que Hutchinson funciona mejor en algunas áreas. En cuanto a la durabilidad, diré con confianza que la carrera de Blackbird durará más que los demás, y también es mucho más fácil de ajustar. El peso también es mejor y notablemente en comparación con Vittoria y Pirelli. El agarre también es superior a ellos, mientras está a la par con el Continental. Por supuesto, existe el problema del ancho de los neumáticos, ya que en la actualidad la carrera de Blackbird es limitada en ese sentido. Sin embargo, como un neumático de rendimiento sólido, estos son muy efectivos, y solo se pierden un poco en la resistencia total de la rodadura, pero hazlo mientras parece mantener una mejor longevidad y resistencia a los punzones, por lo que quizás un comercio valioso.

Veredicto

Los neumáticos Hutchinson Blackbird Race son una mejora muy sólida sobre los Blackbirds en varias áreas clave que los convierten en un día de carrera y una oferta de neumáticos de rendimiento más ideales mientras mantienen un precio muy similar. Tienen una vida útil reducida, que es la principal compensación para la resistencia a la rodadura mejorada y un peso muy reducido, pero para aquellos que desean un rendimiento máximo, es un intercambio que vale la pena. También mantiene el excelente agarre para todo clima y se convierte en un neumático aún más fácil de ajustar. Sin embargo, todavía tiene opciones de tamaño limitado y se siente un poco más duro en las carreteras difíciles.

Tampoco es la oferta de neumáticos del día de carrera más rápida, con varios neumáticos que ofrecen una mejor resistencia a la rodadura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, eso viene con un mayor precio, una reducción de la longevidad y la protección de punción, mayor peso o falta de compatibilidad sin tubénica. Si desea el mejor valor de dinero de rendimiento completo, entonces, entonces el Continental GP5000 S TR sigue siendo la oferta de halo. Sin embargo, si desea una gran combinación de velocidad, agarre, longevidad, facilidad de ajuste, sin cámara y peso ligero, entonces la carrera de Blackbird es una consideración muy valiosa.