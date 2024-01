Mientras escribo esto, estoy inmerso en la fase de investigación para actualizar nuestra mejores medidores de potencia Guía de compradores. Una de las cosas que estoy encontrando mientras trabajo en ese proyecto es el rico conjunto de opciones que realmente existen. Es fácil pensar que no hay muchas opciones cuando se trata de medidores de potencia para bicicletas pero estoy encontrando todo lo contrario, hay muchas opciones y nada es tan claro como pensaba.

Una de esas marcas que quizás haya descartado inicialmente es SRM. Como alguien que nunca conduce sin energía, ciertamente conocía SRM, pero había aceptado la idea de que la marca ya no era relevante. SRM creó el segmento de medidores de potencia de los productos ciclistas pero seguramente otras marcas habían superado la tecnología de SRM, ¿verdad?

Si todo eso te parece algo que quizás también hayas pensado, sigue leyendo. SRM no sólo sigue siendo relevante sino que la marca continúa innovando y aportando nuevas opciones al mercado. Pasé el último mes, incluido un viaje por todo el mundo, probando un nuevo juego de pedales medidores de potencia SRM. Mi experiencia me ha hecho cambiar de opinión y puede que también cambie la tuya.

Los pedales de potencia SRM tienen algunos inconvenientes, pero el pedal real es mejor que el de la competencia.

Diseño y estética

Cuando se trata de medidores de potencia, cualquier cosa que añadas a tu bicicleta para medir la potencia también tiene que cumplir otro propósito. Las ruedas solían ser una solución popular para agregar potencia, pero esa opción ha desaparecido. Eso deja opciones para bielas y pedales y hay algunos matices sobre en qué parte de la biela se realiza la medición. Sin embargo, en términos más generales, hay razones para elegir uno frente al otro, pero es mejor dejar la discusión en manos de la guía para compradores de los mejores medidores de potencia. Esta revisión se centra en los pedales.

La razón por la que la explicación es importante es porque los pedales SRM X-Power son ante todo pedales. En este caso, eso significa que comienzan con un cuerpo de pedal de aluminio y una interfaz de cala SPD-SL. El peso de un pedal es de 142 gramos en mi báscula y visualmente es mínimo en comparación con los pedales Garmin Rally.

Los pedales SRM son más ligeros que los de Assimo y Garmin, pero eso se debe principalmente a que tienen menos peso. Aunque el número del factor Q es el mismo de 53 mm que cita Garmin, el cuerpo del pedal comienza más lejos de las roscas del pedal y es más estrecho. Tampoco hay ninguna vaina entre el cuerpo del pedal y las roscas.

Lo que encontrarás en el interior, justo detrás de los hilos, es un pequeño punto de contacto. Es fácil pasarlo por alto, pero aquí es donde el cargador magnético se conecta al pedal. Hay un punto de conexión del cargador porque SRM ha tomado la ruta de la batería interna en lugar de solucionar los problemas que ha experimentado Garmin.

El efecto secundario es que a pesar de la duración de la batería de 30 horas, no hay ningún lugar abultado ni obvio donde encaje la batería. De hecho, no hay ningún indicio visual obvio de que estos pedales sean pedales eléctricos. Todos los sensores y la batería recargable caben dentro de un eje y cuerpo de pedal de aspecto estándar. La única excepción es la pequeña conexión de carga más una cúpula de plástico transparente que sobresale ligeramente a través del brazo de la manivela. Es lo mismo que Garmin y también significa que necesitas una llave de pedal en lugar de solo una llave hexagonal.

En caso de que no haya enfatizado lo suficiente lo mínimos que son los pedales, también tienen menos altura de pila que la competencia. Garmin tiene la altura de pila más alta con 13,5 mm, mientras que el competidor más bajo es Assimo con 10,5. Los pedales de carretera SRM X-Power son de 9,5 mm.

Instalación

Estos son pedales, ¿verdad? ¿No se necesita instalación? En realidad, existe un proceso y es una de las desventajas de los pedales SRM. Para comenzar, deberá iniciar la aplicación Xpower. Sin embargo, la aplicación Xpower es sorprendentemente buena. No coincide con la amplitud de Garmin Connect, pero todo funciona y nunca experimenté ningún fallo. Quizás sea un listón bajo, pero para una marca pequeña, no siempre es un hecho.

Una vez que la aplicación está abierta, me gusta darle una vuelta a los pedales cada uno. Los cojinetes de mi par de pedales SRM son suaves y sueltos, por lo que siempre encajan en su lugar para engancharse y, si tocas el fondo, obtienes un giro satisfactorio que despertará el cuerpo del pedal. SRM tiene la opción de doble cara o de una sola cara, con una actualización disponible, pero mi par es de doble cara. En lugar de que cada pedal se conecte, el pedal izquierdo se conecta al derecho, lo que informa energía, por lo que el derecho siempre se conecta primero.

Deberá realizar este proceso cada vez que mueva los pedales, por lo que en muchos casos los pedales ya aparecerán en la aplicación. De cualquier manera, presione instalar en la parte inferior. Si ya están conectados, presione siguiente. Lo primero que verás es un escaneo de la pantalla del pedal izquierdo que puedes omitir si has estado aquí antes. La siguiente pantalla es donde configurará la longitud de la biela y hay una opción para longitudes de biela independientes. A continuación, configurará la calibración de carga cero.

La pantalla final es la que merece una inmersión más profunda. En esta pantalla, debe apuntar el pedal del lado de transmisión directamente hacia abajo a 90 grados del suelo. Si desea una medición precisa, esta debe ser la correcta. Puedes hacerlo en un paseo pero bájate de la bicicleta y observa con atención. Si lo hace mal, la potencia no se medirá con precisión.

El último paso es asegurarse de desconectar la aplicación de los pedales. Dado que uso ANT+ para conectarme a mi unidad principal, inicialmente pensé que estaba bien dejar abierta la conexión Bluetooth. Todavía parece que debería serlo, pero SRM advirtió repetidamente que podría causar problemas. Ahora fuerzo el cierre de la aplicación a través de Android para asegurarme de que esté desconectada.

Actuación

Antes de sumergirse en la experiencia de viaje real, vale la pena analizar un poco la instalación. Antes de entender realmente el proceso tuve problemas. No es necesario apretar los pedales y es fácil configurar la carga cero, pero el ángulo es muy importante. Seré honesto: no me encanta esa parte de estos pedales. Garmin no lo requiere y dificulta un poco el movimiento de los pedales. Más importante aún, una vez que me equivoqué, me encontré dudando constantemente del proceso.

A medida que hice una investigación más amplia sobre los medidores de potencia y, por extensión, las opciones basadas en pedales, he llegado a comprender un poco más sobre esto. De hecho, fue el ingeniero responsable de los medidores de potencia de Rotor quien mejor lo explicó. Dijo que básicamente es fácil obtener mediciones precisas de la fuerza en un mundo perfecto. Esa es la medida de carga cero. Lo que es más difícil es obtener mediciones precisas en un mundo donde las fuerzas están por todas partes.

Tanto Rotor como SRM afirman tener una precisión inferior a +/- 1% y, en el caso de estos pedales, la especificación es +/- 2%. Eso debería ser peor, pero lo que he aprendido es que el número que aparece es una estimación. Rotor, SRM y Power2Max dijeron lo mismo, y es que existe cierto grado de arbitrariedad al decir cuál es ese número. Todas las empresas saben que presionar la manivela con un peso y hacerla girar será perfectamente preciso.

La pregunta es qué tan precisa puede ser su estimación cuando cambian los ángulos. Rotor soluciona el problema con muestreos más frecuentes, mientras que SRM parece solucionarlo mediante este proceso de instalación. Para mis propósitos, quería verificar el resultado final. No me importa cómo lo logra una empresa, sólo quiero una medición precisa.

Grabé el mismo recorrido con los pedales SRM y un medidor de potencia Red AXS y busqué discrepancias. Lo que encontré fue que cada medidor de potencia rastreaba los picos y valles correctamente y el SRM informaba el pico aproximadamente 1 segundo más lento que el SRAM. El promedio de los pedales es 5 vatios más alto, pero eso tiene sentido dado que los pedales están más cerca de la fuente de energía (tus piernas).

Si no le sorprende que un par de medidores de potencia de alta gama muestren esencialmente los mismos números, no está solo. Esto es exactamente lo que esperaba desde el principio y uno de los desafíos que enfrenté cuando comencé a trabajar en revisiones de medidores de potencia en general. Aunque relativamente pocas personas cambian mucho los pedales, pensé que seguían siendo las mejores opciones porque tenían pocos inconvenientes.

Los pedales de carretera SRM XPower me han hecho cambiar un poco de opinión. La razón por la que quizás quieras elegir una medición de potencia basada en la biela es que los pedales sin potencia se sienten realmente bien al andar con ellos. Sin embargo, si aún necesita pedales, existen diferencias en las opciones.

He montado con pedales Garmin desde la versión 2. Son fantásticos y siempre los recomiendo, pero la primera vez que me puse los pedales SRM me di cuenta de que me faltaba algo. Los pedales SRM son más ligeros y evitan que mis zapatos rocen las bielas. La retención también es más positiva. Simplemente se sienten mejor al viajar con ellos. Por el contrario, los pedales Garmin se sienten flotantes, pesados ​​e imprecisos. Honestamente, nunca me di cuenta hasta que tuve ambos para comparar, pero es muy obvio saltar de un lado a otro.

Sin embargo, no están exentos de desafíos. Me llevé los pedales SRM Xpower a Europa. Me encantó la idea de contar una historia sobre cómo viajar de Praga a Viena con un juego de pedales SRM. Desafortunadamente, tuve que renunciar inesperadamente a la mitad de mi equipaje antes de tiempo y tomé la decisión de renunciar a los cargadores de pedal. Fue un error pero no pensé que importaría. Los pedales Garmin mantienen la carga durante meses, pero los pedales SRM no. Perderán algo de carga con el tiempo, incluso cuando estén sentados, y el viaje no afectó la duración de la batería.

Resultó que lo que pude comprobar en ese gran recorrido fue cómo responden los pedales cuando se quedan sin potencia. Puedo decirles que no se producen lecturas de potencia extrañas. Simplemente mueren y dejan de informar sobre el poder.

El otro desafío de los pedales SRM XPower es que obtienes menos datos que los pedales Garmin. Ambos pedales, si tienes los sistemas de pedal dual, brindan equilibrio y cadencia de izquierda a derecha, pero Garmin agrega el inicio y el final de la fase de potencia, así como el desplazamiento del centro de la plataforma. Estos son datos que nunca he usado, pero siempre es bueno tener más datos y SRM no los ofrece.

Veredicto

Si comparas los pedales SRM y Garmin, la mayoría de las cosas son bastante similares. Ambos cuentan con 2 años de garantía y conexión Bluetooth más ANT+. Ambos requieren que traiga una llave de pedal si viaja y ambos informan la potencia con precisión. La decisión entre ellos es difícil, pero seguí haciendo una pregunta mientras los probaba.

Seguí preguntándolo en mi cabeza y también se lo hice a todas las personas con las que pasé tiempo viajando. “¿Elegirías un juego de pedales que proporcionen menos datos, tengan una configuración más complicada y cuesten más, pero que sean significativamente más agradables de usar como pedales?” Entonces, la siguiente pregunta es siempre: “¿realmente puedes notar la diferencia?” La verdad es que definitivamente puedes notar la diferencia. SRM ofrece una sensación más ligera y precisa y los pedales Xpower evitan que mi pie roce la biela. Aunque nunca he tenido problemas con los pedales Garmin, no se sienten tan bien en comparación. Si lo que le importa es la sensación del pedal, los pedales SRM son la mejor opción, a pesar de algunos inconvenientes.