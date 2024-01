Si ha leído alguna de mis otras reseñas de equipos de ciclismo últimamente, es posible que se haya hecho evidente que he estado dedicando horas a probar el equipo de invierno. Esto ha significado pasar muchos kilómetros en el frío para ver cómo funciona el equipo de invierno cuando también lo ha hecho.

Los culottes con tirantes MAAP Apex Deep Winter son la oferta de peso pesado de la marca australiana para combatir el frío invernal y tienen un precio de £ 295 / $ 390 y se encuentran en el extremo más caro del rango de precios de culottes con tirantes, aunque es posible que pueda encontrarlos más baratos en línea en varios minoristas. El Apex es el hermano mayor del culotte con tirantes Team Evo Thermal, más ligero.

Las mallas Apex son mallas con tirantes más pesadas diseñadas para resistir lo peor que les puede deparar el invierno. Tienen un rango guía de temperatura aproximado desde MAAP de -10C/14F-10C/50F. MAAP los describe como para el ciclista comprometido que no deja que el clima se interponga en su entrenamiento o ciclismo. El Apex es un culote similar al Rapha Pro Team Winter que puedes encontrar en nuestra guía de los mejores culotes con tirantes de invierno.

Los tirantes Apex son anchos y cómodos

Diseño y Estética

Las mallas Apex están fabricadas con una mezcla de poliéster, poliamida y elastano y utilizan una mezcla de diferentes paneles que varían en peso y grosor en áreas específicas.

Las medias utilizan dos materiales diferentes en su construcción. La parte trasera de las mallas, incluida toda la parte inferior de las piernas (justo debajo de la rodilla) y la sección superior delantera, cuentan con un tejido suave e internamente afelpado que es liviano y elástico. Desde las rodillas hacia arriba, esto cambia a un vellón más pesado que no es tan lujoso pero que tiene una capa de tela resistente al viento y tratada con DWR (repelente al agua duradero) en el exterior que ofrece protección adicional. Este material produce un ligero susurro al tacto, lo que indica sus capacidades a prueba de viento e impermeabilidad y, de alguna manera, mentalmente me hace sentir mejor equipado para enfrentar los elementos.

Hay múltiples paneles y costuras que unen las medias y las piernas tienen al menos cinco paneles diferentes. Esta complejidad adicional en la construcción también podría ser uno de los factores del alto precio minorista.

En la parte inferior de cada pierna se cosen tobilleras elásticas de tres centímetros de ancho. Se trata de un material muy similar al de los propios tirantes, que miden cuatro centímetros y medio de ancho cada uno. Una fina sección de malla une los tirantes del peto hasta casi la base del cuello del usuario.

La gamuza es una gamuza multicapa termomoldeada en 3D con diseño anatómico patentado (respiración profunda). No es una unidad muy gruesa, pero es firme y presenta algunos canales de alivio anatómicos en el centro. También es de color negro si estás interesado. Por alguna razón, siempre estoy ansioso por ver el color de una gamuza en pantalones cortos o petos nuevos.

En cuanto a la estética, los Apex son un par de culottes con tirantes elegantes, lo cual es alentador si gastas la mayor parte de £ 300. Mi par azul marino se veía muy bien y los atrevidos logotipos de MAAP en blanco se destacan y lucen elegantes. Hay dos de estos en la parte exterior de cada muslo y un logotipo MAAP más pequeño en la pantorrilla izquierda. Los tirantes también están grabados con los logotipos MAAP del mismo color.

La parte trasera de los tirantes tiene un centro de malla que llega hasta la parte inferior del cuello.

Actuación

Las mallas Apex son un par de mallas con tirantes de calidad, específicas para climas fríos y funcionan como tales. Sin embargo, ponérselas es fácil, aunque no es tan sencillo como el que experimentas cuando te pones las mallas Rapha Pro Team Training. Las pinzas para los tobillos están un poco ajustadas, pero un tirón adicional las dejará sobre tus pies sin dramatismo.

Mi par de talla pequeña en azul marino me quedaba bien sin holguras no deseadas ni secciones sueltas en ninguna parte. Aparecen algunas arrugas aquí y allá, pero creo que esto se debe a la tela resistente al viento más pesada que no se asienta tan suavemente como lo haría un vellón más liviano. Dichas arrugas tienden a estar en ciertas áreas anatómicas, como alrededor de las rodillas o los cuádriceps, y no se deben simplemente a un mal diseño o ajuste.

Descubrí que si no tenía todo alineado correctamente o cuando provocaba un poco de tirón y tensión en la parte posterior de las rodillas, lo que a veces puede ser una distracción. Esto pareció solucionarse solo después de unos cuantos kilómetros de recorrido y no lo consideré más una vez que comencé cada recorrido. Este es el tipo de problema que me molestaría si fuera persistente o constantemente molesto, por lo que puedo decir con seguridad que no fue un gran problema.

En cuanto a la función principal de las mallas, que es mantener al usuario abrigado en rutas frías, hacen un trabajo brillante. Estarás abrigado con las mallas Apex hasta temperaturas bajo cero. Mi viaje más reciente con ellos fue entre 6C/42F – 8C/46F y hacia el final del viaje sentía demasiado calor con ellos. Quitarse el equipo en casa también reveló quads ligeramente sudorosos. Mucho más cálido que esto y el Apex puede ser demasiado bueno en su trabajo; Definitivamente son medias resistentes para climas fríos. Si sales regularmente con temperaturas de un solo dígito, estas medias no te defraudarán.

El ajuste y la comodidad de la gamuza son personales, pero no tuve ningún problema con la gamuza MAAP. Me mantuvo cómodo en cada viaje.

En cuanto al cuidado posterior, como mencioné en mi revisión de la capa base térmica MAAP, las mallas estarán respaldadas por la garantía de 12 meses y la política de reemplazo por accidente de MAAP con un 40 % de descuento.

La diferencia de tejido entre el forro polar azul ligero y el tejido resistente al viento más oscuro en el interior de las medias.

Veredicto

Los culottes con tirantes de invierno Apex son caros, pero a cambio, obtienes un culotte con tirantes de invierno elegante y muy capaz que lidiará con lo peor que el invierno te puede deparar mientras te mantiene con un buen aspecto.

Si gastas dinero, no te decepcionarás, pero estos son definitivamente un par para los días más fríos. Si tiene calor, o solo tiene que lidiar con temperaturas cercanas a cero con muy poca frecuencia, entonces quizás busque un conjunto un poco menos extremo.