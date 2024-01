nuestra lista de mejores pantalones cortos de ciclismo tiene más de una docena de opciones diferentes de culottes con tirantes. Tiene más opciones que la mayoría de nuestras guías del comprador, pero sería fácil seguir enumerando más. Hay muchísimas opciones y muchas de ellas son increíbles de usar. Es difícil reducir la lista a los mejores, pero la otra cara de la moneda es que siempre es fácil tener algo nuevo que evaluar.

Mientras me preparaba para un gran viaje por el centro de California, para probar el Grupo FSA K-Force WE , Probé muchas opciones de ropa diferentes. Tenía una pequeña selección de culottes con tirantes con los que sabía que podía contar durante un par de días seguidos de doce horas sobre la bicicleta. Entonces, justo antes de irme, el MAAP Pro Bib 2.0 aterrizó en mi puerta. Ahora que he tenido la oportunidad de usarlos en varias atracciones, incluido un día de catorce horas, estoy listo para hablar de ellos. Si tienes curiosidad por conocer todos los detalles sobre una de las opciones de culottes con tirantes más caras del mercado, sigue leyendo.

Cada pequeño detalle de diseño en el MAAP Pro Bib 2.0

Diseño y estética

El diseño del MAAP Pro Bib 2.0 no es tan innovador. Estoy seguro de que no es así como lo diría la marca, pero mientras me siento aquí y escribo esto, tengo culottes con tirantes MAAP de varios años, así como otras marcas, que estoy comparando. En lugar de ser un cambio radical, el Pro Bib 2.0 se basa en todo lo que MAAP ha aprendido a lo largo de los años y agrega nuevos toques.

Al mirarlos, lo más radical que puedes notar es la parte exterior de los muslos. Comienza con un tejido casi completamente único que anteriormente constituía la gran mayoría del Pro Bib 1.0. Esta vez es la misma mezcla de nailon y spandex, pero ha pasado por un proceso de modelado completamente nuevo.

Me encantaría contarles algunos detalles reales sobre esto, pero MAAP no fue comunicativo. Aún así, MAAP no es el primero en hacer algo similar por lo que podemos sacar algunas conclusiones incluso sin detalles. MAAP utiliza un tejido único, pero lo que la marca hace con él es menos exclusivo. Como Castelli antes , hay un elemento texturizado en todo el panel exterior del muslo donde aparece esta tela. La textura interrumpe el flujo de aire y ayuda a que el aire permanezca adherido por más tiempo. Para crear la textura, el Pro Bib 2.0 utiliza un tejido único para crear una serie de puntos altos en forma de diamante combinados con tiras de puntos bajos.

Si bien es probable que la ventaja aerodinámica no sea grande, espero que exista. La diferencia entre una rueda de 45 mm y una de 55 mm es de sólo 1-2 vatios. Incluso si solo ganas un vatio a 45 km/h, eso es una gran ventaja como las ruedas más profundas, pero sin el peso añadido. Además, no descartemos el efecto que la textura agrega al aspecto del Pro Bib 2.0. Interrumpen el flujo de aire pero también añaden equilibrio al diseño como elemento de textura contrastante. El pequeño logo blanco reflectante en cada muslo se suma a ese efecto.

Saliendo de los muslos, hay más comparaciones con Castelli. Esta vez, sin embargo, es la última generación. Castelli Aero RC culottes con tirantes. Esos petos eliminaron los detalles aerodinámicos pero aumentaron el peso de la tela y eliminaron las pinzas para las piernas. MAAP ha hecho algo de lo mismo con el Pro Bib 2.0.

El MAAP Pro Bib anterior usaba una tira de elástico para rodear completamente la abertura en la parte inferior de la pierna. Para esta generación, hemos cambiado a un nuevo tejido sin rematar. Es el mismo tejido que aparece en el Team Bib Evo y aumenta el peso de 154 g/m2 a 210 g/m2. Al mismo tiempo, el contenido de Lycra salta del 22% al 29%. Es muy similar al Aero RC, aunque a diferencia de Castelli, MAAP mantiene un agarre de silicona en la parte delantera del muslo.

Aparte del tejido principal compartido, existen otras características compartidas entre el Pro Bib 2.0 y el Team Bib Evo. Uno de ellos es el uso de una banda elástica gruesa para las correas. Sin embargo, el diseño de la correa difiere en varios aspectos. En la parte delantera es donde existen más similitudes, ya que ambos petos atan las correas en la parte superior de la sección inferior de los petos y luego continúan más abajo. Hay un segundo punto de unión donde las correas se unen con la parte superior de los paneles del muslo, aunque es ligeramente diferente. Los Pro Bibs 2.0 tienen menos paneles para minimizar las oportunidades de rozaduras, por lo que necesariamente el punto de conexión inferior es diferente aunque el concepto sea el mismo.

Al mirar la parte trasera del Pro Bibs 2.0, verás aún más mejoras con respecto al diseño Team Bib Evo, un poco menos costoso. En general, MAAP parece haberse inclinado realmente por agregar soporte y estructura al diseño de Pro Bib 2.0. Una característica notable de ese concepto es que mientras el Team Bib Evo termina las correas elásticas en los hombros y cambia a una tela de malla para la parte trasera, las correas continúan en el Pro Bib 2.0. Aún encontrarás la malla, pero solo para atar las dos correas elásticas que continúan hasta la tela inferior.

Un lugar donde no hay diferencia entre el Team Bib Evo y el Pro Bib 2.0, además del Babero de carga Alt Road de hecho, es la gamuza. Es un diseño nuevo en comparación con el peto del equipo original; sin embargo, la gamuza de densidad múltiple (tres capas) termomoldeada en 3D no es nueva para los petos MAAP en general. Esta es una pieza patentada que produce Elastic Interface y, al igual que en otros usos, sigue teniendo la certificación OEKO-TEX® para cumplir con los objetivos más amplios de sostenibilidad de MAAP.

Actuación

Antes de probar el MAAP Pro Bib 2.0, estuve probando varias opciones. Esperaba que mientras probaba el Grupo FSA K-Force WE 12v , estaría en bicicleta 12 horas diarias durante dos días seguidos. En caso de que no esté claro, es una prueba de tortura para los culottes con tirantes. Necesitaba algo con lo que pudiera contar, pero también quería algo que tuviera un aspecto tan bueno como su rendimiento. Adelante y ríete, no tengo reparos en mis ganas de llegar a mi destino con estilo, incluso cuando llego bien entrada la noche.

Probablemente la mayoría de gente piense que todo este proceso empezaría por buscar una badana de calidad. La realidad es que no es tan sencillo. La gamuza producida por Elastic Interface diseñada por MAAP es una de las mejores opciones del mercado. Es muy específico para que haya un acolchado denso donde se necesita y al mismo tiempo minimice el volumen. Aunque no siempre es mi favorito.

Cuando el resto del diseño no tiene el soporte necesario, la badana no funciona tan bien. En el Team Bib Evo, a veces siento que la gamuza no está donde quiero y necesito reajustarla. El soporte que tiene el tejido y el patrón del Pro Bib 2.0 es donde realmente brilla el diseño.

La forma en que los tirantes del peto se unen al panel del muslo combina perfectamente con las costuras mínimas. Si bien el Team Bib Evo tiene una costura que va desde el centro de la gamuza hasta la parte delantera del pantalón corto, el Pro Bib 2.0 ya no la tiene. No sólo se ve sustancialmente mejor sino que también brinda un mejor soporte. La gamuza se asienta justo donde debería y nunca parece que sea necesario reajustarla. Cuando te inclinas, tiene la estructura para mantener su forma y seguir luciendo genial.

La otra costura que falta está en la parte interna del muslo. Las piernas del Pro Bib 2.0 usan solo dos paneles y todas las costuras usan costuras planas. Puedo decirte con confianza que no importa cuántas horas pases pedaleando, no hay rozaduras ni puntos incómodos.

Veredicto

Cuando se trata de culottes con tirantes a este nivel, no hay mucha competencia. Los productos que compiten con el MAAP Pro Bib 2.0 son todos muy buenos y muchos de ellos presentan conceptos similares. Uno de esos conceptos es mucha estructura y tejidos altamente compresivos. Cuesta más producirlo, pero se ve genial y se siente increíble al usarlo. MAAP logra este detalle.

También hay algunos detalles más que han comenzado a hacer del Pro Bib 2.0 mi elección preferida. Uno de ellos es el detalle aerodinámico. Lo dije arriba, pero incluso si es solo un vatio, ¿por qué no tomarlo? Es sólo una ventaja que los detalles aerodinámicos mejoren el aspecto del culote.

El otro gran detalle que me encanta de estos baberos MAAP es el tamaño. El tamaño pequeño me parece perfecto y, a diferencia del Aero RC, que también tiene el tamaño perfecto para mí, MAAP no dejó costuras planas.

Si soy honesto, el Pro Bib 2.0 es tan bueno que los únicos puntos negativos que puedo señalar no son los detalles centrales. Por un lado, MAAP ofrece un montón de colores para sus otros baberos, ¿por qué no estos también? Sin embargo, el mayor problema es que el precio es muy alto. Hay algunas opciones que compiten a este precio, pero siempre es negativo cuando existen opciones tan increíbles por menos dinero. Dicho esto, si puedes pagar el precio, no falta mucho en cuanto a rendimiento.