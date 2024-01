Recientemente terminé una actualización que cubre el mejores zapatillas de ciclismo . Ofrecerles esas recomendaciones significó largos períodos de tiempo en los que tendría que usar un par de zapatos nuevos en cada viaje. Probé zapatos en recorridos cortos y largos, escalé e hice esfuerzos estilo TT y había muchos matices en las diferentes opciones. Sin embargo, esas pruebas nunca terminan y un par de zapatos que ha estado en proceso durante los últimos meses es el Nimbl Feat Ultimate.

Si eres como yo, Nimbl no es la marca más conocida. Aunque la marca incluye varios nombres importantes en la sección de atletas, no fue hasta finales del año pasado que muchos consumidores vieron el nombre. De repente, muchas miradas se centraron en una pequeña marca que fabrica zapatos a mano en Italia cuando Nimbl hizo el anuncio de que “en 2023, Nimbl se asociará con los equipos ciclistas Jumbo-Visma, proporcionando calzado a los equipos masculinos y femeninos del World Tour, así como el desarrollo. equipo.⁠” Marcó un gran paso adelante para la marca, pero también anunció los productos a aquellos de nosotros que no habíamos escuchado el nombre antes. Dado que siempre tengo curiosidad por probar algo nuevo y diferente, definitivamente me di cuenta.

Ahora que he pasado algún tiempo con Nimbl Feat Ultimate, estoy listo para hablar sobre ellos. Entre otras pruebas, elegí este par de zapatillas cuando me propuse montar un FKT en un recorrido de 370 km/230 millas entre Praga y Viena. Después de un viaje de 20 horas, me alegra poder decir que mi lista de zapatos favoritos de todos los tiempos tiene una nueva entrada. Sigue leyendo para ver si te puede gustar algo de Nimbl tanto como a mí.

Como el resto del zapato, el alma parece relativamente simple pero es absolutamente hermosa.

Diseño y estética

El diseño de Nimbl Feat Ultimate es, en cierto modo, tan simple que desmiente lo que se esconde debajo. Toda la parte superior consta de sólo tres piezas y una de ellas es el sistema de cierre. Dejando ese sistema de cierre solo por un momento, quedan solo dos paneles para cubrir toda la sección superior. Esos dos paneles están disponibles en blanco o negro, y el material es una microfibra sintética, pero nunca sabrías que no es cuero. No se siente como algo sintético, más bien se siente como el tipo de cuero rico que obtendrías en un buen par de mocasines de vestir. También parece aguantar y amoldarse como lo haría ese mismo par de mocasines finos.

También similar a los mocasines finos, no hay mucho material en la estructura. Las especificaciones enumeran el forro como simplemente “malla” y la mayor parte de la parte superior no tiene relleno del que hablar. Solo hay un poquito de acolchado alrededor del borde de la abertura del tobillo, así como el esperado acolchado en la parte posterior del tobillo. Incluso el acolchado del tobillo es notablemente mínimo en comparación con muchas marcas, y no encontrarás ningún detalle especial que evite que el talón se levante.

En cambio, es el diseño de la parte superior lo que logra mantener el pie estable sin acolchado ni trucos especiales. Para lograr eso, Nimbl comienza con un solo panel en la parte posterior de la parte interior del tobillo. Ese mismo panel envuelve todo el dedo del pie y solo regresa a la parte inferior de carbono después de la bola interior del dedo gordo.

Parte del diseño envolvente es una sección que envuelve la parte superior del pie. En cierto modo, similar a los zapatos Shimano, no hay una lengüeta separada, solo un cierre estilo burrito que se abraza desde los lados. Es aquí donde aparece el segundo panel de la parte superior. Este segundo panel es mucho más pequeño que el otro y sirve para completar la envoltura, pero tampoco completa el sistema.

La pieza que completa el sistema es la correa de retención, y no se parece a nada en el mercado. En lugar de microfibra con espuma y malla, la correa de cierre es un trozo de tela de fibra de carbono que no tiene resina y tiene un respaldo de microfibra. Se ancla a través de la base de carbono en una amplia franja que cubre toda la sección central interna del pie. Para rematar hay un dial BOA Li2 conectado a cables que serpentean hacia adelante y hacia atrás a través de las otras dos piezas que envuelven la parte superior del pie. No hay un dial BOA inferior, pero un único punto de ajuste es rápido cuando necesitas hacer cambios y las múltiples capas de la parte superior significan que nunca hay un punto de acceso.

El otro socio para que todo funcione es, por supuesto, la suela de carbono. Una vez más, es aparentemente simple. Si bien muchas marcas han estado experimentando con una variedad de formas complejas, la base de carbono Nimbl es bastante similar a la Bont. En lugar de una placa, envuelve los bordes del pie y en la parte trasera llega casi hasta la mitad del zapato. Hay algunos orificios para ventilación, orificios de montaje para tacos y algunos detalles para agregar rigidez en el centro del pie, pero eso es todo. El acabado también es un poco más áspero que el de la mayoría de los zapatos.

Por supuesto, la simplicidad no es un accidente. Menos detalles y menos material lo convierten en un zapato más liviano y, con 203 gramos para una talla 44, este es el zapato más liviano que he usado. Eso supera incluso al Giro Empire SLX, que medí 212 gramos por zapato en la misma talla. Sin embargo, a diferencia de ese zapato, el Nimbl afirma tener una ventaja aerodinámica.

Uno de los atletas con los que ha trabajado Nimbl es Dan Bigham, quien estableció un nuevo récord de horas en agosto de 2022. Mientras se preparaba para ese esfuerzo, Dan trabajó con Nimbl para crear un calzado más aerodinámico. El Feat Ultimate no fue exactamente el zapato que Bigham usó para el récord de la hora, pero Nimbl definitivamente tomó lecciones y las aplicó hacia adelante.

También vale la pena señalar que el uso extensivo de carbono en el exterior impacta la estética. Como se mencionó, puede elegir blanco o negro, pero las diferencias son menos dramáticas que en algunas marcas. El interior es siempre negro, al igual que la base, la correa de carbono y la prominente puntera. Sólo los dos paneles hechos de microfibra cambiarán de color, por lo que si te gustan los zapatos dramáticamente blancos, el Feat Ultimate probablemente no estará en tu radar.

Actuación

Hay momentos en los que me encanta un producto de inmediato, pero este no fue uno de esos momentos. Llevó mucho tiempo hacer llegar los zapatos Nimbl a todo el mundo y pasar por la aduana. Cuando finalmente llegaron a mis manos, no eran del tamaño adecuado. Mi pie mide 275 mm de largo y mi experiencia es que quiero cualquier tamaño que sea tan cercano pero mayor que ese número. Eso me pondría en un 44,5 según la tabla de Nimbl, pero no funcionó para mí. Al final, necesitaba un 44 e incluso ese me pareció grande cuando me los probé por primera vez.

El dial BOA único y el diseño envolvente de la parte superior significan que hay mucho espacio en la puntera. Si aprietas el BOA, no apretará más la parte delantera del zapato. También hay un pliegue en la esquina donde se unen las dos piezas de microfibra. Además, la plantilla es increíblemente básica y ocupa muy poco volumen. Terminé cambiándome por una plantilla Bont solo para ocupar algo de espacio y, dado el precio de los zapatos Nimbl, esa no es una nota positiva en esta revisión.

Dicho esto, hubo cosas que me atrajeron inmediatamente sobre los zapatos Feat Ultimate. Es difícil precisar exactamente por qué, pero parecieron irradiar calidad desde la primera vez que abrí la caja. Sabía que estaban hechos a mano y la primera vez que abrí la caja, también habría jurado que eran de cuero auténtico. No hay nada particularmente especial en la presentación, pero hay un olor que recuerda al frente de una tienda de zapateros. Cada puntada es perfecta, no hay fibras sueltas por ninguna parte y el carbono es exquisito. El logo en la parte trasera del zapato me recuerda a una silla de montar de cuero fino y tan pronto como los levantas, puedes sentir lo livianos que son estos zapatos.

Cuando finalmente tuve la oportunidad de montar con el Nimbl Feat Ultimate, todo salió bien. El extraño pliegue en la parte delantera todavía me molesta un poco, pero hay mucho espacio en la puntera. Mi pie nunca se siente comprimido y nunca siento la familiar sensación de presión que siento en la parte exterior del pie cuando uso muchos zapatos. El montaje de los tacos está bastante hacia adelante, sin ajuste, pero una vez que los tiré completamente hacia atrás, todo se sintió perfecto. De hecho, son tan perfectos que el único par de zapatos que se le acerca es el Giro Empire SLX.

Al igual que esos zapatos, el Nimbl Feat Ultimate prácticamente te pide que te pares y bailes sobre los pedales. El peso ligero y la sensación de agilidad, sin ánimo de hacer ningún juego de palabras, son un placer cuando se está de pie para escalar. Los zapatos simplemente se sienten fáciles de mover y parecen una extensión de su pie en lugar de una pieza de equipo separada. También los considero un socio dispuesto en los esfuerzos de estilo TT de estado sólido por razones similares.

Las zapatillas Nimbl tienen un truco que las zapatillas Giro no tienen. Es decir, no importa cuánto tiempo los use, no me duelen los pies. La verdad es que cada par de zapatos que he usado, incluso los que amo, tienen algunos inconvenientes. El Specialized Ares es increíblemente cómodo, pero odio su apariencia. Los zapatos exclusivos Q36.5 son hermosos y me encantan las plantillas, pero si monto lo suficiente, a veces pueden ejercer presión en la parte delantera de mi pie. Incluso el Giro Empire SLX, que encuentro casi perfecto, eventualmente me causará dolor en la parte exterior del pie cerca del dedo meñique. Hay cosas de las que puedo quejarme del Feat Ultimate, pero pasé 20 horas viajando de Praga a Viena y nunca me dolieron los pies. No hay mayor cumplido que pueda dar.

También quiero mencionar que las Nimbl Feat Ultimate se han mantenido mejor que otras zapatillas. En lugar del carbono unidireccional suave y pulido típico de las zapatillas de ciclismo, Nimbl utiliza un tejido ligeramente texturizado incluso en el producto final. Parece increíblemente difícil rayarlo, e incluso cuando lo he logrado, no es un blanco brillante sino más bien un rasguño semitransparente. La parte superior está igual de libre de imperfecciones. La almohadilla para los dedos no es grande, pero es fácil caminar con ella y parece haber hecho un trabajo razonable protegiendo mi neumático del roce con los dedos. Cuando me atrapó una tormenta, los zapatos se secaron rápidamente y no hubo efectos secundarios notables.

Veredicto

Con un precio de 529 dólares / 479 €, estos son algunos de los zapatos más caros que he probado. También cambié plantillas caras, aunque eso no es un requisito, lo que elevó aún más el precio. Por ese dinero, solo obtienes un dial BOA, la plantilla mediocre ya mencionada y un soporte de cala fijo que está bastante avanzado para los estándares modernos. A pesar de todo, estas son las mejores zapatillas de ciclismo que he tenido el placer de usar.

Puedo acercarme bastante a otras opciones más económicas, pero nada iguala al Nimbl Feat Ultimate. Si desea unas zapatillas de ciclismo aerodinámicamente optimizadas, más ligeras que cualquier otra cosa en el mercado y que no le produzcan dolor sin importar la duración del recorrido, las Nimbl Feat Ultimate son el único par de zapatillas que puedo recomendar. Es bueno que sean hermosos y los zapatos más resistentes al desgaste que se me ocurren. Si puede pagar la compra, Nimble ha creado un zapato increíble.