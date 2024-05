Si ha consultado mi guía sobre las mejores gafas de ciclismo últimamente, ha visto ciclismo en la televisión o incluso ha realizado un recorrido en grupo semi-serio, se le perdonará que piense que todas las gafas de ciclismo ahora son absolutamente enormes. Los modelos de gama alta de la mayoría de las marcas son monolitos reflectantes que pueden eclipsar las caras más pequeñas; consulte Spatz Shield y POC Devour para ver ejemplos en el extremo de la escala, pero incluso el Oakley Sutro que se ve a menudo es gigante en comparación.

No atender a cuerpos más pequeños (me refiero a mujeres, seamos claros) es una tendencia de la industria que continúa frustrando, pero al menos aquí he encontrado un excelente juego de gafas de ciclismo que funcionarán de manera brillante en caras más pequeñas y para aquellos que simplemente no quieren una pared de espejos gigantes en su cara.

He estado usando EVZero Blades por un tiempo, con una lente Prizm Road y Prizm Sapphire que puedes ver aquí. No son perfectos, pero pueden combinarlo con las mejores opciones ligeras.

Diseño y estética

De todas las gafas que he probado, que son más de 50 (dejé de contar en este punto), las Oakley EVZero Blades son las más livianas con 21,6 g. Es cuestión de menos de uno o dos gramos entre ellos y otras opciones livianas como el 100% Hypercraft y el POC Elicit. Son más livianos que los locos POC Elicits de edición de titanio de $ 400, pero son una prueba de concepto sin dinero más que una propuesta realista.

En cualquier caso, son los más ligeros, gracias tanto a un factor de forma más pequeño como a la falta de marcos; una característica compartida con Hypercraft y Elicit. Mis gafas de ciclismo favoritas, las Oakley Encoder, tampoco tienen montura, pero usan una lente más gruesa y patillas más gruesas, lo que añade unos cuantos gramos.

El factor de forma es similar en muchos aspectos al POC Propel, pero no tan extremo; Lentes suavemente curvadas con una envoltura pesada y una altura baja. Al igual que el Hypercraft, los EVZero Blades se basan en un par de brazos delgados unidos solo en las sienes. También al igual que el Hypercraft y el Elicit, la falta de un marco completo o un pliegue rígido de la lente como en el Encoder o Oakley Kato, significa que no se agarran a los lados de la cabeza con la misma tenacidad que incluso un medio marco. conjunto lo haría.

También estás destinado a elegir una sola lente; no hay opción de cambiar, ya sea si desea un cambio de estética o si desea colocar una lente transparente. Mi consejo es optar por la lente Prizm Road si valora el rendimiento óptico, pero no se puede negar que el alto brillo El azul del Prizm Sapphire se ve genial, solo sacrificarás un poco el rendimiento con poca luz.

También vale la pena señalar que, desde el punto de vista de la seguridad, las lentes Oakley tienen clasificación de impacto, una afirmación que no igualan sus competidores. Es un pequeño detalle, pero sobre todo si vas sobre grava, donde el riesgo de una piedra en la cara es quizás ligeramente mayor, es algo a tener en cuenta.

Actuación

Disfruté mucho usando EVZero Blades. Quizás sean un poco pequeños para mi gusto (estoy en el campo de las gafas grandes), pero la envoltura y el hecho de que se asienten cerca de los ojos significa que en realidad no hay una caída real en el campo de visión. Las lentes son, como es básicamente universal en toda la gama Oakley, excepcionales. Totalmente libres de distorsiones, claros y con la apariencia de Prizm Road, son todo lo que podrías necesitar de un conjunto de una sola lente. Sigue siendo el punto de referencia con el que juzgo todos los demás objetivos.

La naturaleza sin marco también significa que nunca hay nada en la línea de visión. Esto, combinado con el peso realmente bajo, significa que puedes olvidarte de que los estás usando hasta que ocasionalmente se salen de su lugar.

En mi experiencia, las lentes más envueltas y más ajustadas tienden a ser un poco más propensas a empañarse, especialmente en climas fríos. Los he probado casi exclusivamente en climas cálidos, principalmente porque solo vienen con una lente solar. Si el empañamiento alguna vez se convierte en un problema a medida que avanza el año y se vuelve más frío, actualizaré esto para reflejarlo, pero siempre que todavía estés en movimiento, sospecho que no te molestará.

Además de ser mejor para caras más pequeñas, la lente más corta (en el plano vertical) significa que básicamente no hay riesgo de que las lentes se ensucien en el ala del casco. Los brazos largos y delgados tal vez comiencen a sentarse en los soportes traseros del casco, y no hay ningún ajuste para modificar esto, lo cual siempre es un pequeño problema. Esta falta de ajuste, combinada con la construcción sin marco, significa que la retención no es la mejor. Está a la par con los otros pesos ligeros que he probado, pero es un poco peor que los Elicits gracias principalmente a las pinzas de los brazos más estrechas.

La ligereza ciertamente contribuye a hacer de las EVZero Blades un par de gafas muy cómodas, y los brazos nunca muerden. En todo caso, probablemente fue todo lo contrario, se sienten un poco flojos. Los Elicits son quizás un poco más cómodos, pero también tienen una lente enorme.

Valor

Las EVZero Blades han sido parte de la línea de gafas de ciclismo Oakley desde hace bastantes años y, como tales, no tienen la misma calidad que los modelos más nuevos. Pueden tener fácilmente un precio similar a las opciones de rango medio de SunGod y, después de haberlas usado, sé dónde gastaría mi dinero y rima con “soak Knee”.

El valor agregado de gafas más pequeñas como estas, de manera muy similar a las perennes Oakley Radars, es que lucen muy normales cuando se realizan actividades que no son de ciclismo. No creo que alguna vez sean normales para ir de compras, pero cuando caminas, corres, etc. lucirás más bien, lo que definitivamente los hace más valiosos.

Veredicto

Un excelente par de gafas de ciclismo. Ligero, con unas ópticas brillantes y una estética multideporte que gustará a aquellos que no quieran una pared de cristal. La falta de ajuste y la imposibilidad de cambiar las lentes es un inconveniente, pero con la lente adecuada, todo debería estar bien. Por el precio, también eclipsan con creces a muchos de la gama media, al menos en términos ópticos.