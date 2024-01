Hay dos maneras diferentes de abordar la búsqueda del La mejor chaqueta de ciclismo de invierno. . Algunas situaciones se solucionarán mejor con una chaqueta que integre una capa intermedia en su diseño. Este enfoque es ideal para recorridos más cortos y de alta intensidad en los que prefieres vestirte lo menos posible. Es un enfoque que también se adapta mejor a los bolsillos profundos, ya que buscará tecnología de punta diseñada para cubrir una amplia gama de situaciones.

La otra forma de afrontar el desafío de mantenerse abrigado y seco durante la primavera, el invierno y el otoño es con capas. Este enfoque le permite elegir una capa intermedia, una capa base y una capa exterior según sus necesidades. Puede comprar cada pieza por separado, buscar ofertas y aprovechar lo que funciona durante varias temporadas de conducción.

Si el enfoque en capas le parece el enfoque adecuado, no hay duda de que estará buscando el caparazón adecuado. Hay un montón de opciones y todas afirman ser las mejores en diversos sentidos. Para Pearl Izumi, la chaqueta Attack Wxb es una opción que busca cubrir las bases a un precio relativamente económico. Ahora que he dedicado tiempo a probarlo, estoy listo para discutir si la marca ha logrado cumplir los objetivos marcados. Sigue leyendo para ver si Pearl Izumi debería estar en tu lista de preseleccionados para chaquetas protectoras.

Es una pena que la cola abatible no sea un poco más larga.

Diseño y estética

A menudo, cuando se buscan opciones de ropa económicas, hay un impuesto de estilo involucrado. Cuando el precio es bajo, parece que tienes que aceptar que el estilo y el ajuste no se tienen en cuenta. Sin embargo, Pearl Izumi a menudo invierte esta ecuación y con Attack Wxb, algo de eso sucede.

No intentaré afirmar que la Attack Wxb es el colmo del estilo ciclista actual, pero no está nada mal. En cuanto al ajuste, encontrarás una silueta esbelta que evita quedar demasiado ajustada. No es cuadrado y no hay posibilidad de que el exceso de tela se agite con el viento, pero también hay mucho espacio para diferentes opciones de capas intermedias. Mi forma favorita de describirlo es decir que Pearl Izumi convirtió en un ataque la sensación de un viaje casual de larga distancia charlando con amigos. Hay actuación involucrada pero nunca se siente incómodo.

Ese ajuste ayuda a la falta de ajuste de tamaño integrado en la chaqueta y eso a su vez refuerza el diseño visual simple y sin complicaciones. Es genial tener muchas cremalleras, bolsillos y ajustes, pero cada uno de esos detalles añade costo. Agregar una cremallera lleva más tiempo y el tiempo es dinero. Al mismo tiempo, ese tipo de detalles brindan a los diseñadores herramientas para agregar estilo visual, pero ahí es donde entra en juego el diseño simple. Claro, no hay muchos detalles, pero Pearl Izumi se centró en los detalles importantes. Nada rompe las líneas, pero cada costura tiene cinta para una construcción verdaderamente impermeable y hay algunas costuras adicionales para un mejor ajuste.

En lugar de envolver los paneles delantero y trasero, los diseñadores dejaron las cosas más sueltas y agregaron paneles laterales para mayor tolerancia. Casi imperceptibles desde el exterior, los paneles laterales ayudan a crear ese equilibrio de ajuste personalizado pero cómodo, y hay otros detalles como ese. La construcción de los hombros tiene un panel adicional para un mejor ajuste y los codos añaden pliegues para precurvar las mangas. Nuevamente, no busques características adicionales, pero los elementos básicos que conforman un diseño de chaqueta sólido están ahí y la apariencia es sencilla pero agradable.

La tela enfatiza aún más los mismos puntos. Es una construcción de tres capas que no es vanguardista, pero se siente bien contra la piel y mantendrá los elementos a raya. Sin embargo, tiene algunas características destacadas. En particular, cabe destacar que el tejido es 100% reciclado y no contiene PFC. Esto no es completamente ajeno a la marca Pearl Izumi, pero sigue siendo algo digno de mención en comparación con otras marcas.

Cada costura está sellada y el interior se siente bien contra tu piel.

Actuación

Existen ciertas realidades a la hora de probar equipos contra el clima. Me encantaría contarles que me probé la chaqueta shell Pearl Izumi Attack Wxb en el peor clima que el invierno tiene para ofrecer, pero me llegó demasiado tarde esta temporada. En lugar de eso, pasé tiempo probando con condiciones climáticas que oscilaban entre 10 °C/50 °F y 18 °C/64 °F. Sin embargo, resulta que mi experiencia dice que fue suficiente. Podría tener curiosidad por ver si hay una combinación de capas que pueda acercar la usabilidad a 0C/32F, de eso no se trata esta chaqueta.

Si quieres afrontar el clima más extremo, existen mejores opciones. En cambio, el Pearl Izumi Attack Wxb está ahí cuando necesitas algo para cubrir un rango de clima más razonable. En la parte inferior del rango, 7C/45F debería poder alcanzarse sin demasiada dificultad. Es posible que incluso puedas pasar más frío, pero la lluvia desafiará el extremo inferior debido a la naturaleza de la tela. Por muy buena que sea, la capa exterior retendrá un poco de agua con el tiempo. No saldrá, pero filtrará el calor de tu cuerpo en lugares como los antebrazos y la parte superior de los hombros. Considere ese detalle más como una advertencia que como una queja, no todas las chaquetas sirven para todo.

Donde brilla la chaqueta Pearl Izumi Attack Wxb es cuando el clima cambia. Fue perfecto cuando viajaba en San Diego durante el lanzamiento del nuevo Bicicleta de gravel Enve MOG . San Diego no es una zona conocida por el duro clima invernal y salí con pantalones cortos, una chaqueta y una manga larga ligera debajo. Había algo de viento y ciertamente hacía frío, pero la primera parte del viaje fue lo suficientemente cálida como para preguntarme si había tomado la decisión equivocada.

Cuando hace demasiado calor, lo que notarás será la fantástica cremallera que eligió Pearl Izumi. Es una pieza YKK que utiliza grandes dientes de plástico y se mueve con facilidad. Mantener la humedad fuera recae en una solapa contra tormentas con suficiente estructura como para que no estorbe. Si sientes que necesitas algo de ventilación, abre la cremallera desde abajo. Si necesitas aún más, el tirador de la cremallera superior tiene un sistema de bloqueo que es fácil de mover con una sola mano pero que permanecerá donde quieras. Claro, la tela es transpirable, pero no hay nada como una excelente cremallera y esta es una de las mejores.

Durante ese viaje en San Diego, la cremallera significó que mientras salía hacia un clima que quizás era demasiado cálido, estaba bien. Incluso pude sacar comida de los bolsillos de debajo de mi camiseta con solo tirar fácilmente de la cremallera inferior hacia arriba lo suficiente como para vaciar los bolsillos. Más adelante en el viaje, cuando el cielo se abrió con el tipo de lluvia del desierto que se recibe en el sur de California, la comodidad fue solo cuestión de volver a cerrar las cremalleras.

La lluvia del sur de California también me dio la oportunidad de notar algunos otros detalles. Un problema que destacó fue que la cola de caída no es lo suficientemente larga. La cintura tiene un diseño de dobladillo que crea mucha estructura y ayuda a mantenerla plana. En la parte trasera hay una combinación de agarre elástico y de silicona y, en combinación con el ajuste relajado, las cosas definitivamente permanecen en su sitio mientras conduces. Sin embargo, sin guardabarros, simplemente no hay mucha cobertura para evitar que la gamuza se empape. Es una pena porque la tela en sí hace un gran trabajo al mantener alejada el agua.

Veredicto

Pasé una buena cantidad de tiempo en esta revisión discutiendo las limitaciones de la chaqueta Pearl Izumi Wxb. No tomes eso como una indicación de que no creo que sea genial. Como dije, no todas las chaquetas sirven para todo y Pearl Izumi creó una chaqueta que cubre lo importante. Combínalo con uno de los Las mejores capas base de ciclismo. y una capa intermedia sólida y puedes manejar una amplia gama de situaciones posibles. En el extremo inferior, queda muy bien con una capa Pearl Izumi Alpha y una capa base cálida. Lo que aguantará es impresionante y más si está seco. A medida que sube la temperatura, podrás jugar con la excelente cremallera y ponerte cómodo sin parar. Si hace mucho calor, puedes incluso enrollar el Attack Wxb y guardarlo en el bolsillo de tu camiseta.

La otra gran ventaja es que el rendimiento que se ofrece tiene un precio razonable. No es difícil gastar entre 3 y 4 veces el precio de una chaqueta y, si lo haces, sólo hay unos pocos lugares en los que podrías notar una ventaja. Uno de esos lugares es la falta de bolsillos y cierres. Dejarlos fuera ayuda a mantener bajos el precio y el volumen, pero también significa que las mangas son grandes y no hay forma de ajustarlas, además siempre necesitarás una capa intermedia de algún tipo dado que no hay bolsillos.

Sin embargo, para la mayoría de las personas, el Pearl Izumi Attack Wxb es un excelente caparazón para tres estaciones. El ajuste es cómodo y el tejido es de alta calidad. No hay ninguna deficiencia evidente y debería manejar muchas cosas durante mucho tiempo y por poco dinero. Es difícil pedir mucho más.