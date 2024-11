Lanzado a principios de 2023, el Pirelli P Zero Race 4S TLR es el neumático de carretera para todas las estaciones de la marca diseñado para usarse durante todo el invierno sin sacrificar tanta resistencia a la rodadura y velocidad como los neumáticos de entrenamiento de invierno más tradicionales. Es el modelo apto para el invierno en la línea P Zero de alta gama, que se ubica por encima de la línea de neumáticos de resistencia/todo terreno Cinturato de Pirelli.

En comparación con el modelo anterior lanzado en 2022, el TLR agrega compatibilidad sin cámara y al mismo tiempo utiliza algunas de las últimas tecnologías de Pirelli, como la carcasa TechBELT y el compuesto SmartEVO, y promete tener más agarre, rodar más rápido y durar más en todas las condiciones.

Los neumáticos cuestan £ 80 / € 85 / $ 85. Esto está en línea con algunos de los mejores neumáticos de carreras para bicicletas de carretera, y mucho menos con neumáticos dirigidos al mercado tradicional de neumáticos de entrenamiento de invierno. Por ejemplo, eso es el doble del precio de los neumáticos Continental Gatorskin, aunque son notoriamente lentos, a pesar de su fama por su resistencia a los pinchazos.

Sin embargo, los pone en línea con el Continental GP5000 AS TR y el Vittoria Corsa Pro Control, los cuales se encuentran entre una creciente cosecha de neumáticos premium de invierno.

Diseño y especificaciones

Pirelli ha utilizado el mismo compuesto SmartEVO en el 4S que se puede encontrar en sus neumáticos de carrera más rápidos de la línea P Zero. Este compuesto ha sido diseñado a partir de la experiencia de Pirelli en el deporte del motor y su asociación con los equipos Lidl-Trek.

SmartEVO utiliza una combinación de tres compuestos/polímeros diferentes con características de rendimiento contrastantes para supuestamente ofrecer la combinación óptima de agarre, velocidad de rodadura y durabilidad. Pirelli no entra en más detalles sobre los polímeros o su diseño, pero sugiere que muestren comportamientos “inteligentes” para proporcionar estas mejoras de rendimiento en diferentes condiciones climáticas.

La siguiente característica nombrada es TechBELT, que según Pirelli es su carcasa de 120 tpi (hilos por pulgada) específica para carretera, con una capa adicional de nailon. La carcasa está diseñada para ser flexible y permitir la deformación para mejorar la resistencia a la rodadura, el agarre y también la comodidad.

¿Qué es el TPI?

La capa de nailon está destinada a la protección contra pinchazos. El principal diferenciador entre el 4S y el resto de la línea P Zero son las ranuras de los neumáticos, que son más largas y están más a lo largo de la banda de rodadura, lo que se dice que mejora el agarre y el rendimiento en clima húmedo.

Por último, el neumático está disponible en tamaños de 26 mm, 28 mm y 30 mm. Solo las opciones de 28 y 30 mm son compatibles sin cámara, y aunque el peso anunciado de 28 mm es de 252 g, el nuestro pesa 316 g por neumático. Midieron 28,4 mm cuando se instalaron en nuestro juego de ruedas de prueba Hunt 54 Aerodynamicist (ancho interno de 20 mm).

Actuación

Cuando se trata de rendimiento en la carretera, es justo decir que los Pirelli 4S no son tan vivaces como los neumáticos más orientados a las carreras que hemos probado recientemente. Probamos la resistencia a la rodadura de estos neumáticos como parte de nuestro continuo Laboratorios de noticias de ciclismo proyecto, poniendo a prueba 24 neumáticos mientras se mantienen todas las demás variables controladas para medir con precisión cómo se compara la resistencia a la rodadura de cada neumático.

La combinación de una mayor resistencia a la rodadura (11,3 vatios por neumático en comparación con nuestro Continental GP5000 S TR básico a 32 km/h) y el peso mayor de lo anunciado los hizo tangiblemente más lentos tanto en carreteras onduladas como en subidas empinadas.

Sin embargo, es seguro decir que estos son neumáticos dedicados al entrenamiento de invierno, donde la velocidad ha sido una consideración pero secundaria al rendimiento de los neumáticos P Zero 4S TLR, en lugar de un neumático de carrera que ha tenido una durabilidad adicional como consideración secundaria.

En comparación con el Corsa Pro Control y otros productos de nivel similar de nuestra prueba de resistencia a la rodadura, no hubo una diferencia perceptible en el rendimiento en la carretera, ya que la velocidad se vio más afectada por las condiciones climáticas del día a día.

Donde brillan estos neumáticos es en su durabilidad general. Anteriormente probé el P Zero Race RS más deportivo y descubrí que el compuesto SmartEVO es excepcionalmente duradero y dura mucho tiempo antes de que la banda de rodadura comience a desgastarse. El P Zero 4S TLR no es diferente, e incluso después de unos 800 km de recorrido, los puntos de desgaste siguen siendo tan prominentes como siempre.

También he estado probando estos neumáticos durante la temporada alta de corte de setos aquí en el Reino Unido, además de conducir por muchos caminos rurales sucios y plagados de charcos que son lugares privilegiados para sufrir pinchazos. Hasta ahora no he tenido ni un solo pinchazo y apenas hay muescas o cortes en la banda de rodadura.

Por supuesto, una espina en el ángulo equivocado o un trozo de vidrio roto pueden atravesar la mayoría de los neumáticos, pero existe la posibilidad de que neumáticos más flexibles puedan deformarse sobre los objetos para reducir los casos de penetración. No he podido probar esto explícitamente, pero he recorrido muchas zarzas y escombros a los lados de las carreteras sin que se noten pinchazos.

Otro elemento que impresiona es el agarre general y el rendimiento tanto en climas fríos como húmedos. El clima frío puede endurecer el compuesto de un neumático y limitar el agarre, pero incluso cuando conduzco a cero grados, el P Zero 4S se ha desempeñado bien y nunca me dejó con la sensación de que me ha faltado agarre o que me he acercado al límite de su rendimiento en las curvas.

Utilizando los neumáticos a 80/85 psi delante y detrás, o 75/80 psi cuando estaba más mojado, he podido inclinarlos cómodamente en las curvas sin dudarlo. No los he presionado demasiado cuando estaba mojado, pero nunca antes había experimentado ninguna sensación de patinaje cercano con algunos neumáticos de invierno.

El único elemento de estos neumáticos que puede resultar un poco frustrante es la instalación. Colocarlos en la llanta fue fácil y no causó problemas, pero requirió bastante esfuerzo lograr que el neumático delantero se asentara correctamente en la llanta, incluso cuando se usaba un compresor y se retiraba el núcleo de la válvula.

Necesité unos guantes con buen agarre y un poco de manipulación manual para asentar completamente los neumáticos en el 10 por ciento final que no había “explotado” por completo.

Aparte de esta pequeña queja, es muy difícil criticar estos neumáticos. Sí, fueron más lentos que cualquier otro neumático en nuestra prueba de resistencia a la rodadura, pero también fueron el único neumático dedicado al invierno y no estuvieron muy lejos de algunos competidores más centrados en la carrera.

Para aquellos que quieren neumáticos más anchos para el entrenamiento invernal, esto es negativo, ya que el ancho máximo de 30 mm es bastante limitante para el entrenamiento invernal, dado que muchos ciclistas optarán por 32 mm o incluso 34 mm ahora que la holgura del cuadro aumenta. El precio también es alto para un neumático de entrenamiento de invierno, pero dada su durabilidad y rendimiento, puede que valga la pena.

Valor

Con un precio de £80 / €85 / $85, el Pirelli P Zero Race 4S TLR tiene un precio en el extremo superior cuando se trata de neumáticos. Esto los coloca en la misma región que la línea Vittoria Corsa Pro, así como la gama Continental GP5000. Todas estas otras opciones de neumáticos funcionan mejor en cuanto a resistencia a la rodadura, mientras que los rangos de tamaño son ligeramente más amplios y ofrecen 32 mm e incluso 35 mm en el caso del Continental con el GP5000 AS TR.

Sin embargo, el valor del P Zero 4S proviene de su durabilidad. Después de haber usado muchos de estos neumáticos de manera integral durante mi tiempo conduciendo, puedo decir con confianza que en igualdad de condiciones, los Pirelli deberían durar más de esos competidores. Además, ser no más de 1 km/h más lento que estas opciones más rápidas para el entrenamiento invernal no tiene un gran impacto en las sensaciones generales de conducción. Lo que tendrá un impacto es una menor posibilidad de detenerse para reparar pinchazos, mientras que no tener que comprar un neumático nuevo antes ahorrará dinero a largo plazo.

Por supuesto, existen opciones de neumáticos más duraderos, pero probablemente vengan con una mayor resistencia a la rodadura, un agarre potencialmente reducido y un mayor peso. El Pirelli P Zero Race 4S TLR brilla como un neumático que cierra la brecha entre un neumático de invierno funcional y un neumático de rodadura más rápida, aunque por un precio.

Veredicto

Pirelli ha hecho un buen trabajo creando un neumático que funciona muy bien como neumático de entrenamiento de invierno y que al mismo tiempo se puede utilizar para sesiones de ritmo más rápido. Por supuesto, no es tan rápido como los neumáticos centrados en las carreras, donde la baja resistencia a la rodadura ha sido el foco, pero no está relativamente lejos de algunos de la competencia. Lo hace a la vez que es un neumático eficaz para el entrenamiento en invierno, capaz de hacer frente a los residuos de la carretera, los recortes de setos y las superficies en mal estado de la carretera.

El neumático también es excepcionalmente bueno en cuanto a agarre en diversas condiciones climáticas. La combinación de todo esto lo convierte en un neumático ideal para quienes buscan una protección y durabilidad adecuadas para los neumáticos de invierno, pero con un menor impacto en la velocidad.

No son baratos en comparación con otras opciones dedicadas al invierno, pero son un poco más baratos que las alternativas centradas en la velocidad. Con esa durabilidad mejorada, deberían ofrecer un valor excepcionalmente mejor que los neumáticos de carrera a largo plazo, mientras que el rendimiento general en cuanto a velocidad y protección debería superar a muchos competidores más resistentes.