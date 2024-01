He estado escribiendo sobre muchos cascos recientemente. Por eso, también he pasado mucho tiempo investigando la historia del mejores cascos de bicicleta de carretera . Lo que descubrí es que, aunque se entendía que los cascos ayudaban a los motociclistas durante un accidente, la moda también fue un socio igualitario para estimular su uso generalizado. Uno de los momentos decisivos se produjo cuando las marcas empezaron a poder colocar logotipos y colores de los patrocinadores en el exterior de un casco de ciclismo de carretera. La tendencia continuó a medida que la adopción por parte de los consumidores se aceleró y hoy en día sigue siendo una gran parte de por qué uno puede decidir elegir un casco en lugar de otro.

No sólo quieres que tu casco tenga un buen aspecto, sino que también debe adaptarse al tipo de ciclismo que practicas. Innumerables veces he recibido correos electrónicos de personas buscando un casco nuevo porque la forma en que conducen ha cambiado y, de repente, el casco que usaban en el pasado no les parece del todo adecuado. A menudo no saben exactamente por qué, pero cuando entras en detalles, todo se reduce a eso.

Cuando se trata de ciclismo de gravel, esa ecuación no es diferente. Siempre ha habido un cierto rechazo contracultural a la moda ciclista del ciclismo de gravel, pero eso también es una declaración de moda. En algún momento, tal vez debido a la conexión entre EF Education-EasyPost y el calendario alternativo del equipo, POC logró arraigarse en la cultura del ciclismo de gravel. El POC Omne Ultra MIPS es un casco de ciclismo gravel y también es una extensión de esa historia.

Sin embargo, a pesar de todo lo que se habla de moda, un casco tiene que ser primero un buen casco. He pasado tiempo montando el POC Omne Ultra MIPS desde principios de este año y ahora estoy listo para hablar sobre los detalles. Si está considerando un nuevo casco de ciclismo para grava o, quizás, para desplazamientos diarios, siga leyendo para ver si el POC Omne Ultra MIPS funciona para usted.

Los cascos POC tienden a bajar un poco más hacia atrás que un casco de carretera típico y esa podría ser una de las razones por las que han sido ampliamente adoptados fuera de la carretera.

Diseño y estética

A pesar de todo lo que se habla sobre estilo y moda, el POC Omne Ultra MIPS es en realidad solo una ligera variación de otros cascos POC. POC comienza una serie de cascos a partir de una base sólida llamada familia Omne y luego agrega pequeños detalles para un nicho específico. Si desea comprender el diseño y las características del casco, debe comenzar con el POC Omne Air MIPS. Ese casco, y todas sus variaciones, es una carcasa de policarbonato totalmente envolvente moldeada sobre un revestimiento de espuma EPS.

En el interior encontrarás un sistema MIPS Integra. En el pasado POC desarrolló un sistema sin MIPS que se llamaba SPIN o Shearing Pads INside. Ese sistema era básicamente una serie de puntos rellenos de gel que permitían el movimiento de rotación en caso de accidente. MIPS Integra toma la misma idea de usar gel pero lo mueve al interior de la sección frontal del acolchado, así como a un revestimiento de baja fricción debajo de las almohadillas con velcro. No puedes sentir nada mientras conduces, pero permite que el casco gire por separado de tu cabeza en un choque y esa es la idea.

La otra cosa que encontrarás dentro de todos los cascos de la familia POC Omne es el sistema de “ajuste ajustable de 360 ​​grados”. En la mayoría de los cascos, el soporte trasero se conecta centralmente en la parte trasera del casco más un punto a cada lado del casco, justo delante de las orejas. Para este sistema, POC aún fija el soporte centralmente en la parte trasera. En este caso es ajustable y se fija un poco más adelante en comparación con otros cascos, además utiliza dos puntos pequeños en lugar de un soporte central más grande. Esos detalles no son tan importantes, la parte 360 ​​es que nunca se adhiere a esos puntos delante de las orejas.

En lugar de justo delante de las orejas, el sistema POC 360 se fija a cuatro puntos en la parte delantera del casco. A lo largo de ambos lados del casco encontrará una conexión larga entre el soporte trasero y el delantero. Cuando combinas esto con los accesorios traseros tan adelantados, hace que toda la sección trasera del soporte flote libre del casco y envuelva tu cabeza. Apriete el dial trasero y se ajustará alrededor de su cabeza. También significa que los cascos POC que lo utilizan hacen un buen trabajo manteniéndose alejados de las patillas de las gafas de sol.

A medida que avanza hacia el diseño exterior, ahí es donde verá aparecer el diseño específico de Omne Ultra. Hay cuatro opciones de color específicas llamadas Himalayan Salt Matt, Uranium Black Matt, Argentite Silver Matt y Epidote Green Matt. Cada uno es de un color tierra que utiliza un diseño de dos tonos con una parte principal más clara que tiene una textura impresa y un color compensado más oscuro.

La forma es la misma que la del Omne Air MIPS básico, pero el Omne Ultra MIPS tiene un par de apéndices nuevos. En el lado derecho, hay una cuerda elástica con suficiente espacio, supongo, para palancas de neumáticos, como se muestra en una de las imágenes de marketing de POC. En el otro lado, encontrarás el logotipo de POC en un parche de tela adherido al casco. Esto no tiene ningún propósito práctico e incluso cambiarlo por su propio parche no será muy fácil.

Los últimos extras del POC Omne Ultra se encuentran en la parte trasera del casco. El más obvio es una cadena tipo margarita con tres bucles unidos a otra sección de velcro. El bucle central tiene un pestillo para que se abra mientras que los otros dos están cosidos permanentemente para cerrarlos. El inferior es un poco más grande que el superior y debajo encontrarás un pequeño logo rojo de Recco.

El reflector Recco no es algo que se pueda ver. No tiene corriente y nunca dejará de funcionar mientras no esté dañado. Tampoco activas nada, solo hay un diodo y una antena enterrados dentro del EPS. Si alguna vez surge un problema y alguien lo está buscando, el “detector RECCO emite una señal de radar direccional, como el haz de una linterna”. Cuando ese rayo golpee el reflector, hará eco en el detector y “apuntará al rescatista en dirección a la víctima”.

Este sistema es algo común en equipos diseñados para usarse donde se considera una avalancha. En esa situación, los rescatistas pasaban por encima con un detector de mano con la esperanza de encontrar a alguien en la nieve. Sin embargo, no todos los detectores son portátiles; en 2015 llegó al mercado un detector Recco montado en un helicóptero.

El detector Recco podría resultar mucho más útil para los ciclistas de gravel. Desafortunadamente, en situaciones de avalancha, los detectores Recco suelen ser de gran ayuda para recuperar un cuerpo. Sin embargo, los ciclistas tienden a tener tiempo que las víctimas de avalanchas no tienen. Con la capacidad de buscar 1 km² en 6 minutos desde un helicóptero, la búsqueda y el rescate podrían encontrarte mucho más rápido que sin él. Solo asegúrese de que alguien sepa adónde va, cuándo debe regresar y el hecho de que tiene un reflector Recco en su casco.

Actuación

Una de las cosas que siempre me ha gustado de los cascos POC es su ajuste. Uso un tamaño mediano en la mayoría de los cascos y eso no ha cambiado con POC. La diferencia es que en otros cascos tiendo a apretar un medio hasta el final hasta que el soporte trasero ya no se ajusta. El ajuste es perfecto, pero está claro que estoy en lo cierto y tal vez un tamaño pequeño sería mejor. Con POC tengo espacio de sobra con un medio.

No puedo decir que tenga una opinión firme sobre el sistema de ajuste de 360 ​​grados. Me gusta la forma en que la sección trasera desciende un poco del casco cuando se aprieta, pero la envoltura alrededor de la cabeza no me hace mucha diferencia. Funciona bien, pero también lo hace cualquier otro sistema y no soy un fanático particular de ninguno de los dos.

Lo único que al principio me preocupaba un poco de este casco POC es el peso. El POC Omne AIR MIPS ya es un casco pesado con 324 gramos, pero agregar el estilo extra de grava solo agrega 10 gramos. Sin embargo, las bicicletas de gravel son más erguidas y, en esa situación, el peso del casco importa mucho menos, ya que no tienes que estirar el cuello hacia arriba tanto como en una posición más deportiva en la carretera. Además, parte del peso extra se debe a que los cascos POC bajan más abajo de la cabeza en la parte trasera. Dado que la protección adicional podría terminar protegiendo la parte posterior de su cabeza de una roca, parece una razón para hacer concesiones.

Cualquiera que sea el motivo del peso, no se debe a una falta de ventilación. Los cascos POC casi siempre son bastante abiertos y este no es diferente. No es un casco aerodinámico, sino todo lo contrario, por lo que no hay efecto Venturi que impulse el aire a través del casco, ni ningún otro modelado detallado del flujo de aire a través del casco. Sólo hay cinco grandes aberturas en la parte delantera por las que entra el aire y cinco puertos de escape hacia la parte trasera. Funciona bastante bien y no es ruidoso como pueden ser algunos cascos con ventilación.

Las rejillas de ventilación frontales también son buenas para guardar gafas. Técnicamente, extrañan la función ‘Eye Garage’ de POC, pero esto es solo una pequeña cantidad de material de fricción extra alta. No tenerlo parece barato, pero en última instancia es innecesario. ya que hay mucho espacio para guardarlos y las docenas de opciones de varias marcas que he probado se mantienen bien.

Nunca he hecho nada con ninguno de los velcros o correas del POC Omne Ultra MIPS. No pongo luces en la parte trasera del casco, aunque veo que el diseño podría ser útil para eso. Tampoco dejo el casco sujeto a la bicicleta, pero la correa también puede resultar útil para eso. Me gusta este casco porque es cómodo, fresco y está a la moda. Las características adicionales pueden ser un truco para algunos, pero puedo ver casos en los que serán realmente útiles.

Veredicto

En esta reseña me he apoyado bastante en la idea de la moda, pero es importante recordar que realmente no importa, no existe una policía de la moda y puedes usar lo que quieras. Lo único que sugeriría es que te haga sentir cómodo y que te quede bien.

Dicho esto, la charla sobre moda está incluida porque es divertida. A mucha gente le gusta combinar calcetines y cascos y a mí me resulta divertido combinar el tipo de equipo que uso con el tipo de conducción que estoy practicando. Si no estás de acuerdo, está bien.

Sin embargo, si estás de acuerdo, POC tomó un casco que ya era bueno y le agregó un poco de “estilo”. El POC Omni Air tiene un precio medio y el recargo por el estilo del Omni Ultra MIPS es muy razonable de £ 30 / $ 30 / € 30, aunque en muchas tiendas ya puedes encontrarlos por el mismo precio.

No perderás nada con POC Omne Ultra MIPS. La penalización de peso es de 10 gramos adicionales, pero a cambio obtienes el reflector Recco. De lo contrario, hay la misma cobertura más larga en la parte trasera que otros cascos POC y las mismas ventilaciones grandes que el Omni Air. También existe el mismo ajuste y sistema de ajuste de 360 ​​grados. Hay muy poco por qué ofenderse.

Lo único que desearía que tuviera este casco fuera una puntuación de Virginia Tech. Esto no significa nada por sí solo, pero los cascos que tienen una puntuación de prueba de un centro de pruebas independiente permiten a los consumidores comparar su nivel de protección de forma imparcial. Es una característica adicional agradable incluso cuando solo confirma lo que ya sabemos.

Dicho esto, la integración de MIPS es una inclusión de seguridad bienvenida y POC cumple o supera todas las pruebas requeridas por la industria.