Revisé las zapatillas de ciclismo Quoc Mono II para mi primer trabajo con ciclismonoticias allá por 2022, así que cuando Quoc anunció sus últimas zapatillas de ciclismo de carretera de alta gama, las M3 Air, me pareció apropiado ver cómo se comparaban.

Quoc lanzó los zapatos junto con una colaboración con Geraint Thomas en marzo y vimos por primera vez a la estrella galesa compitiendo con el par inédito en febrero.

Encabezan la gama de zapatillas de carretera Quoc y cuentan con una suela íntegramente de carbono y una parte superior de TPU (poliuretano termoplástico) de dos piezas. Los zapatos están disponibles solo en blanco y tienen un precio minorista de £ 320 / $ 430, lo que los coloca en el territorio de las mejores zapatillas de ciclismo.

Llevo unos meses andando con los zapatos. Los he usado para giros cortos y grupos de cadenas duras, en climas secos y húmedos, y recientemente completé mi recorrido más largo con ellos: 178 millas.

Los M3 Air parecen haber obtenido bastante tracción después del lanzamiento gracias al hábil marketing de Quoc y están siendo usados ​​por varios de los mejores pilotos, incluido el capitán de Ineos Grenadiers, Thomas. Son el sueño de cualquier amante de las zapatillas de ciclismo blancas y elegantes, pero ¿el rendimiento justifica el precio?

Diseño y estética

¿Qué es mejor en un día seco de verano que navegar con unas zapatillas y calcetines blancos impecables? Si piensas lo mismo, el M3 Airs será lo que buscas. Su parte superior elegante y su diseño bastante minimalista me recuerdan nuevamente las palabras que usé para describir los zapatos Mono II; tipo zapatilla.

Tienen un único logo plateado 'Quoc', 'M3 Air' y 'Q' y listo. Las esferas de doble cierre de Quoc también son blancas, lo que le da un aspecto limpio. Los zapatos vienen con una bolsa para zapatos Quoc de color rosa claro en la caja, así como tres soportes de arco reemplazables diferentes para ayudar a los ciclistas a ajustar su ajuste.

En cuanto al diseño, utilizan la misma suela de fibra de carbono que las Mono II. Tiene una única ventilación de malla en el antepié y, como referencia, las almohadillas de goma para la puntera y el talón han sido muy duraderas y parecen exactamente iguales aquí. Quoc también dice que el M3 Air fue diseñado con una nueva horma, que agrega mayor soporte en la punta del pie y espacio en la puntera.

El M3 Air utiliza una parte superior laminada de TPU de dos piezas que presenta líneas horizontales sutiles y elevadas, está cosida en la parte delantera del zapato y unida en la parte trasera. Hay dos grandes rejillas de ventilación en la parte delantera del calzado para una “máxima aireación en condiciones de alta intensidad”. Aparentemente, el punto de la aireación surgió mucho con respecto a los comentarios de los ciclistas para ayudar a reducir la hinchazón del pie durante las carreras. El diseño “sin lengua” también está presente. No hay una lengüeta tradicional, el material del zapato envuelve la parte delantera del pie y realmente ayuda a lograr un estilo limpio.

Las secciones perforadas del zapato que se pueden ver en las imágenes presentan este panel de malla debajo que se puede ver al mirar dentro del zapato, pero aquí está cubierto en gran parte por la parte superior. Quoc también lanzó una cubierta para los dedos de los pies para todas las estaciones para las ventilaciones de los zapatos en condiciones menos que ideales, aunque aún no lo he probado. Por supuesto, puede utilizar cualquier otra funda para los dedos, pero es posible que no cubra también las rejillas de ventilación.

Los diales de cierre de calzado dual están paralelos entre sí, un diseño que me recuerda a los zapatos Specialized S-Works 7. El cable de cierre en sí parece ser un cable de metal recubierto en lugar del nailon usado en el Mono II y no se siente tan suave al usarlo. Quoc me dijo que había ampliado la guía de cordones para mejorar el soporte del pie, específicamente para crear menos puntos de presión al correr y tener más capacidad de respuesta.

No puedo decir que haya sentido ninguna presión por parte del Mono II en más de dos años de uso constante y creo que personalmente prefiero el sistema Mono II. Creo que esto demuestra cuán diferentes son los pies de los ciclistas: lo que funciona para uno puede no serlo para otro.

Actuación

Me llevo muy bien con las zapatillas M3 Air. Se ven geniales, han sido cómodos desde el principio, se ajustan bastante bien y la suela de carbono se siente lo suficientemente rígida para mis necesidades. Me gusta la construcción liviana y esbelta, incluida la lengüeta envolvente, y se sienten livianos al pie. Como todo lo que pruebo, he rodado mucho con ellos y los he usado con rabia, no me han dado ni un solo problema.

Los zapatos tienen un calce bastante estrecho, Quoc dice que el calce es un poco más atrevido, medí la suela en su punto más ancho en alrededor de 91 mm. Mis pies también son estrechos, así que esto no ha sido un problema para mí, pero sospecho que si necesitas un zapato más ancho, es posible que el M3 Air no sea perfecto para ti. El panel de malla en el interior del pie en realidad magnificará cualquier problema de ancho, ya que es fácil ver y sentir la disposición de los huesos del pie. Sin embargo, el ajuste del calzado es personal y obviamente variará entre ciclistas.

En mi opinión, la ubicación de los diales de cierre doble y el cable recubierto no se siente muy suave de usar. Siento que no puedes apretar los zapatos tan fuerte o uniformemente como podrías necesitar a veces, en comparación con un zapato como el Northave Veloce Extreme, que realmente puedes apretar. Para mí, el alambre de nailon Mono II se siente un poco más liviano de usar, puedo sentirlo al usar uno de cada zapato para comparar y creo que los múltiples puntos de cierre del Mono II permiten un ajuste ligeramente más ceñido. La retención del talón se siente más o menos igual que el Mono II para mí, no es muy cómodo pero no me ha causado ningún problema, nuevamente, esto es personal.

Los zapatos blancos significan limpieza y me ha ido bien limpiando los zapatos. He usado toallitas húmedas para bebés, toallitas para pisos no agresivas y un cepillo de dientes suave con detergente líquido (jabón para platos) después de unas cuantas horas sucias en RideLondon. Los paneles de malla se oscurecerán, lo que significa que necesitarán algo más que una simple limpieza, pero el mío volvió a quedar limpio y agradable después de frotarlo con un cepillo de dientes viejo. La textura en la parte superior de TPU significa que debes limpiar o frotar bien los zapatos para que vuelvan a lucir frescos.

Honestamente, no puedo decir que haya sentido una gran cantidad de enfriamiento proveniente de las ventanas de malla, aunque esto no significa que no esté sucediendo. He usado los zapatos a más de 20 grados de temperatura y durante más de 10 horas de conducción donde mis pies se mantuvieron cómodos. He tenido un par de momentos aireados, pero no puedo decir que los M3 Air hayan llevado la ventilación a un nuevo nivel. Sin embargo, entiendo que esto va a ser algo bastante personal de un ciclista a otro.

Valor

El M3 Air se vende por £ 320, lo cual es caro como se mire, y un aumento de £ 50 con respecto al Mono II. £ 320, sin embargo, está a la par con muchas otras zapatillas de carretera premium que hay en el mercado en este momento.

Como comparación rápida, son más baratos que los Northwave Veloce Extreme y Nimbl Ultimate de gama alta, un zapato favorito de muchos de los rivales del WorldTour de Thomas actualmente.

Los zapatos se sienten bien y no me han dado ni un gramo de problema. Simplemente no sé si representan una gran mejora en el rendimiento con respecto al Mono II por las £50 adicionales gastadas. Según tengo entendido, el Mono II se está eliminando progresivamente, así que no esperes verlo por siempre. Quoc también me dijo que en el futuro se lanzarán más versiones del M3.

Veredicto

Me encanta la estética que aportan los zapatos M3 Air. No creo que las zapatillas de ciclismo de mis sueños fueran muy diferentes si las diseñara yo mismo.

He encontrado que los zapatos son cómodos y no he experimentado puntos calientes, rozaduras o molestias de ningún tipo y los zapatos han apoyado bien mis pies cuando conduzco con fuerza.

Creo que la ubicación del dial de cierre y la distancia entre el dial y el bucle de alambre no ofrecen tanto rango de ajuste y dan como resultado un ajuste que abraza menos el pie que algunos zapatos. Si se ajustan a tus pies y funcionan para ti, no creo que tengas problemas, pero si encuentras que son un poco grandes en cuanto a volumen para tus pies, el ajuste y la retención que se ofrecen pueden no ser suficientes y dejarte con ganas. más.