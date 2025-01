Decathlon llegó con fuerza en 2024 con el patrocinio del equipo ciclista Decathlon AG2R, y con eso actualizó su gama Van Rysel tanto de bicicletas como de equipación. No encontrará que los ciclistas profesionales utilicen la chaqueta de ciclismo de carretera de invierno Van Rysel Endurance en ninguna carrera, pero es otro artículo que muestra la oferta cada vez mayor de la marca de un kit impresionantemente práctico y eficaz, con un precio igualmente impresionante.

La chaqueta de ciclismo de carretera de invierno Van Rysel Endurance es un artículo de entrenamiento, diseñado para usarse en condiciones invernales donde el clima es frío o húmedo, aunque no es una chaqueta de ciclismo impermeable específica. Van Rysel no proporciona un rango de temperatura utilizable específico, pero la presencia de una membrana resistente al viento, un revestimiento resistente al agua y un forro polar sugieren un rango de 0-10˚C. Ciertamente está equipada de manera similar a otras chaquetas de ciclismo de invierno, sin embargo, por £ 69,99, es inferior a muchas de ellas y presenta especificaciones técnicas muy similares.

Diseño y especificaciones

La mayor parte de la chaqueta de ciclismo de carretera de invierno Van Rysel es una mezcla de elastano y poliéster, muy parecida a la mayoría de las prendas de ciclismo. Sin embargo, una característica interesante de Van Rysel es el uso de un 79% de poliéster reciclado, que no sólo reutiliza el material, sino que también reduce la huella de carbono en al menos un 16% según la marca. Este material también es resistente al viento, mientras que se ha aplicado un revestimiento repelente al agua duradero (DWR) para que pueda resistir el agua de las duchas y las salpicaduras de la carretera. Se trata de un recubrimiento libre de PFAS (no fluorado) y la UE prohíbe la producción de artículos que utilicen estos productos químicos.

Internamente, la chaqueta utiliza un acabado de vellón cepillado para proporcionar aislamiento en la mayoría de los paneles de tela. Sin embargo, la parte posterior de los hombros y la parte delantera de las mangas utilizan una estructura de vellón de rejilla, que permite que quede atrapado un poco más de aire para proporcionar un aislamiento adicional, de manera similar a como funciona un traje seco para bucear. Después de todo, el aire es un fantástico aislante.

Hay otras características y accesorios adicionales además de los materiales pensados ​​para aumentar la protección contra la intemperie. En la parte trasera de la chaqueta, utiliza un dobladillo caído ajustable para protección adicional. Este dobladillo se puede abotonar en su lugar o bajar para proteger el trasero de las salpicaduras de la carretera. También hay un gran panel reflectante en el dobladillo trasero, con más detalles reflectantes alrededor de los brazos y el logotipo en el pecho.

Los bolsillos es la zona principal donde esta chaqueta se diferencia de la competencia. En total, hay 10 bolsillos (¡sí, 10!). Hay tres bolsillos cargo estándar en la parte trasera de la chaqueta, mientras que dos pequeños bolsillos laterales adicionales se encuentran a cada lado de ellos. También hay un valioso bolsillo con cremallera a ambos lados, además de una gran red de carga abierta en la parte trasera. Por último, dos bolsillos con cremallera en la parte delantera de la chaqueta proporcionan la solución de almacenamiento final. Todas las cremalleras cuentan con un tirador extendido para facilitar su uso mientras se conduce o se llevan guantes de invierno.

Las opciones de tamaño comienzan desde Small y llegan hasta 2XL. Probé la talla mediana y me quedó bien en mi estructura de 190 cm, lo que plantea dudas sobre qué tan amplio es el rango de tallas si tengo una talla más que la más pequeña. Las opciones de color son negro ahumado, marrón caramelo, verde militar y rojo burdeos.

Actuación

Al ponerme la chaqueta de ciclismo de carretera de invierno Van Rysel, el ajuste me funcionó muy bien. He visto algunos comentarios de que los brazos están bastante ajustados, y yo diría que ciertamente me queda más como una camiseta que como una chaqueta. Sin embargo, me gusta un ajuste seguro, y en la talla mediana era cómodo y también lo suficientemente largo en los brazos.

Los puños elásticos ayudan a ello y también evitan que el aire frío suba por las mangas. El cuerpo en sí también está bien ajustado, con una longitud buena para mi estructura de 190 cm, mientras que el cuello se puede cerrar completamente sin quedar demasiado apretado, lo cual es un problema que tengo a menudo con las chaquetas. Sin embargo, al andar en bicicleta, hay una tendencia a que la tela delantera se arrugue un poco, especialmente en una posición de ciclismo de carretera más agresiva/aerodinámica. Todavía estaba presente al andar en gravel, pero no tanto.

En cuanto al rendimiento en clima invernal, quedé muy impresionado con esta chaqueta. Las condiciones de prueba han sido frías y húmedas, con mucha lluvia y temperaturas bajas de un dígito. En ningún momento sentí frío con esta chaqueta, incluso cuando conducía a -6˚C y nieve. Combinado con una capa base más ligera o más pesada, ha sido increíblemente cálido en estas condiciones.

El tratamiento DWR también es eficaz bajo la lluvia o contra las salpicaduras de la carretera. Sin embargo, la lluvia o la nieve persistentes provocaron la entrada de agua, pero el aislamiento fue tan bueno que mi temperatura general no se vio afectada negativamente. El dobladillo caído ajustable es otra característica interesante diseñada para ayudar a resistir la intemperie. Honestamente, no noté mucha diferencia con él abajo o abotonado. Es resistente al agua para evitar que la parte trasera se empape o se ensucie, pero cuando se usa todoterreno en el barro, no hizo mucha diferencia. Sin embargo, cuando llueve más persistentemente en la carretera, puedo ver que es una característica adicional interesante, y la opción de plegarlo puede reducir el aleteo de la tela a velocidades más altas.

Sin embargo, las características que realmente me encantaron fueron la gran cantidad de bolsillos. Francamente, 10 bolsillos deberían ser más de lo que cualquiera necesita usar en la mayoría de los viajes. Sin embargo, encontré usos para ellos. Dice el refrán que si hay espacio lo llenamos, así que aunque normalmente me bastan tres bolsillos, me gustó tener diez a mi disposición.

Los tres bolsillos traseros son muy similares a los demás disponibles, mientras que los dos bolsillos con cremallera para objetos de valor brindan más opciones para guardar llaves o dinero. Los dos bolsillos laterales terminaron siendo excelentes para guardar la basura de los alimentos, y como no estás acumulando esa basura en artículos que quizás quieras quitar, no tienes el problema de sacar esa basura accidentalmente cuando agarras un paquete plegable. impermeable.

La gran red trasera también resultó útil para guardar dicha chaqueta o guantes empacables. Cuenta con un único punto de fijación central que limita el aleteo con el viento y facilita guardar o agarrar objetos más grandes. Finalmente, los dos bolsillos delanteros eran bastante útiles para cosas como barras o llaves, cualquier cosa a la que desees un acceso más específico en lugar de rebuscar con suerte en los bolsillos traseros.

Mi única queja es que en realidad es algo que me gusta bastante cuando lo tomo en redondo. Todas las cremalleras tienen una lengüeta larga para que sea más fácil abrirlas con guantes de invierno. Sin embargo, en la parte delantera, estas pestañas se mueven mucho cuando se conduce, lo que provoca un poco de distracción.

Hay un par de áreas más en las que esta chaqueta tampoco funciona tan bien. Hay tiras reflectantes a lo largo de la chaqueta y, si bien la parte trasera es grande y central, lo que la hace muy efectiva, las demás lo son menos. El logotipo del pecho no es grande, por lo que en lo que respecta al reflejo frontal no es genial. Las tiras a lo largo del brazo ayudan con esto, pero están en el lado izquierdo. Esto está bien en Europa, pero en el Reino Unido sería prudente tenerlos también en la derecha.

Esta chaqueta tampoco es la más transpirable. Incluso con una capa base de malla debajo, descubrí que en temperaturas cercanas a los 10˚C hacía mucho calor. Los paneles traseros no cuentan con materiales más transpirables como suele encontrarse en las chaquetas de invierno de gama alta. Esto significa un mejor aislamiento cuando no te mueves a ningún lado, pero cuando te esfuerzas en una subida, por ejemplo, puede hacer demasiado calor.

Una forma de evitar esto suele ser una cremallera doble, que se abre en la parte inferior y permite una gran salida de aire caliente con un menor movimiento de la tela. Con una sola cremallera, esto significa simplemente abrir la parte delantera y convertir la chaqueta en un ligero paracaídas. Es una pequeña queja, pero es algo que generalmente busco en una chaqueta de invierno.

Valor

Y así llegamos a la estrella del espectáculo con esta chaqueta, el valor. Para una chaqueta de ciclismo de invierno con este nivel de aislamiento, protección contra el viento y eficacia DWR, el precio suele oscilar entre 150 y 200 libras esterlinas. El Van Rysel cuesta £ 69,99, menos de la mitad.

La chaqueta de ciclismo de carretera de invierno Van Rysel Endurance realmente tiene una relación calidad-precio excepcionalmente buena por lo que ofrece. Hay chaquetas con características adicionales, como la doble cremallera mencionada anteriormente o paneles de tejido más transpirable en la parte trasera para mayor transpirabilidad. Sin embargo, todos costarán al menos el doble de lo que cuesta el Van Rysel, por lo que debe preguntarse si esas pequeñas adiciones realmente son decisivas para usted.

En términos de mantener el calor en las condiciones más frías, funciona excepcionalmente bien por el precio. Hay chaquetas más abrigadas y ciertamente hay chaquetas que te mantienen abrigado y al mismo tiempo mantienen la transpirabilidad, pero todas cuestan casi £ 200 o más. El ajuste también es un poco más relajado aquí, pero volver a conseguir un mejor ajuste costará más.

Para montar en grava en invierno, el Van Rysel también es bastante ideal, especialmente con la gran variedad de bolsillos y opciones de almacenamiento, no solo porque funciona bien, sino también si lo tiras a la basura, como es mucho más probable cuando se conduce fuera de carretera, ganó. No te habrá costado tanto.

Veredicto

Con excelentes niveles de aislamiento y una impermeabilización altamente efectiva, la chaqueta de ciclismo de carretera de invierno Van Rysel es realmente una excelente pieza de equipo. Si a esto le sumamos la amplia gama de opciones de almacenamiento y algunas características prácticas interesantes, se convierte en un competidor muy fuerte. Sin embargo, no es el más transpirable en condiciones más cálidas o cuando se conduce a alta intensidad, y el ajuste es ciertamente más relajado y quizás más adecuado para el ciclismo de grava.

Sin embargo, si desea una chaqueta que sea excelente en condiciones de congelación y desea una gran cantidad de soluciones de almacenamiento, entonces esta es una excelente opción independientemente del precio. El bajo precio que potencialmente hace que esta tenga una mejor relación calidad-precio que cualquier otra chaqueta de ciclismo de invierno es una ventaja adicional.