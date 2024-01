Esta semana Ridley anunció el lanzamiento de su nueva bicicleta de carreras Falcn RS. A pesar de algunos rumores y prototipos detectados a principios de año, el Falcón ya ha aterrizado oficialmente. También puede dirigirse a nuestra noticia de Falcn para leer las noticias sobre el lanzamiento de la bicicleta, pero aquí nos centraremos en nuestra experiencia con la bicicleta.

He podido probar una Falcn durante los últimos meses e incluso asistí al lanzamiento de prensa de la bicicleta en Italia a principios de este año, por lo que tengo un conocimiento bastante profundo de cómo se conduce, dónde sobresale y, tal vez, lo más importante. , donde no es así.

La línea de carretera de alto rendimiento de Ridley actualmente consta de la bicicleta de carrera aerodinámica Noah Fast, el modelo Helium más liviano y el modelo de resistencia Fenix. El Falcn se ubicará en el rango entre Helium y Noah y cerrará la brecha entre peso ligero y aerodinámico.

No es ningún secreto que ya hemos visto cómo los días de las bicicletas aerodinámicas totales y sin concesiones se desvanecen un poco con las bicicletas de carreras que ahora buscan una combinación de aerodinámica, ligereza y rendimiento general. Las cosas parecen haber ido en esta dirección en los últimos años, con muchas marcas alejándose de las bicicletas de carrera aerodinámicas, a veces sobrecargadas y ligeramente más pesadas, en favor de bicicletas con las que es más fácil vivir en una gama más amplia. del terreno.

O como dice Ridley: centrarse en “aerodinámicamente peso”. El Falcn parece ser la forma en que Ridley incorpora otra opción a su arsenal de carretera que, en pocas palabras, utiliza el rendimiento aerodinámico del Noah pero combinado con los beneficios de peso más liviano del Helium.

He montado la Falcn de dos formas diferentes: alrededor de Como en Italia durante un período de tres días con una configuración Shimano y luego durante un par de meses aquí en el Reino Unido con un grupo SRAM Force AXS. Se anuncia como una bicicleta de carretera de alto rendimiento y traté de probarla en la mayor variedad de condiciones posible durante ese tiempo. Sigue leyendo para encontrar mis pensamientos a continuación.

Inspirado en el pájaro, el Falcn se ubica entre el Helium y Noah en la línea Ridley.

Diseño y especificación

El manillar y la potencia integrados de Forza vinieron de fábrica para que los probara.

Desde el principio, según su facturación, el Falcn busca combinar elementos de los diseños de Helium y Noah. Al igual que sus dos compañeros de cuadra, el Falcn presenta tirantes abatidos y, si bien los perfiles de sus tubos son en su mayor parte un poco más profundos y de aspecto más agresivo que el Helium, de aspecto más clásico, no presenta el mismo tubo de dirección aerodinámico y corona de horquilla agresivos. por no hablar de material extra como el Noah.

Se calcula que un cuadro mediano pesa 825 gramos, lo que coloca a la Falcn alrededor de 110 gramos más pesada que un cuadro Helium SLX en un tamaño equivalente, con una bicicleta mediana que pesa alrededor de 7,4 kg. Las ventajas aerodinámicas de la Falcón deberían significar que es la bicicleta más rápida en general en todo lo que esté por debajo del 8% de inclinación.

La parte delantera es donde más se ha empleado el enfoque aerodinámico, prestando atención a la corona aerodinámica de la horquilla, que actúa como difusor, y al área del tubo de dirección. En otros lugares, se ha buscado un equilibrio entre aerodinámica y ligereza y todos los tubos del cuadro fluyen bastante bien entre sí.

Las características de diseño de las bicicletas son bastante sensatas y no hay mucho fuera de lo común aquí en cuanto a especificaciones. El cuadro de fibra de carbono utiliza un pedalier BB86 de ajuste a presión, cojinetes de dirección superior de 1 1/8″ y inferior de 1 1/2″, con un tubo de dirección en forma de D. Ridley también me dijo que decidieron no agregar un agujero en el Tubo de dirección para una manguera de freno que es común en algunas horquillas. Por último, hay mangueras de freno totalmente integradas y soportes de freno de disco de montaje plano.

Ridley también ha optado por incluir una patilla de cambio trasera SRAM UDH como la nueva bicicleta Dean TT. Mientras que en la parte delantera hay un soporte de cambio delantero extraíble si quieres hacer tu mejor impresión de configuración de bicicleta de Victor Campenaerts y ejecutar una configuración 1x. También hay un par de puntos de montaje diferentes para portabidones en el sillín y en los tubos diagonales para que los clientes puedan elegir su posición: cuanto más bajo, más aerodinámico.

El Falcón presenta tirantes abatidos y un perfil de tubo de asiento cuadrado.

El Falcn también recibe una nueva geometría en comparación con el Noah y el Helium, que incluyen vainas más largas, un eje de pedalier más bajo, menos pila y más alcance para una plataforma general más atrevida. En el papel, esto debería apuntar a una conducción más agresiva y centrada en el rendimiento y también a algo de estabilidad adicional.

Ridley ofrece un programa completo de personalización de pintura a través de su sitio web y pinta más de 250 cuadros por día. Hay una amplia gama de opciones de pintura disponibles y alrededor de 35 colores base para elegir. Mi bicicleta del Reino Unido tenía el esquema de pintura “patrimonial” de aspecto clásico que puedes ver en las fotos y recibió algunos elogios de otros ciclistas mientras tenía la bicicleta.

En cuanto a las especificaciones, el Falcn está disponible con SRAM Force AXS, Shimano Ultegra Di2 o Shimano 105 Di2. La versión SRAM tiene un engranaje de 48/35T x 10-33T, mientras que el Ultegra tiene una configuración de 52/36T x 11-30T. Las versiones Force y Ultegra cuentan con ruedas DT Swiss ARC 1400 con bujes DT 240, manillar y potencia integrados Forza Cirrus Pro, tija de sillín Forza aero rematada con un sillín de arranque SLR y finalmente neumáticos Vittoria Corsa Pro. En cuanto a los neumáticos, las bicicletas vendrán equipadas con neumáticos delanteros de 28 mm y traseros de 30 mm con un espacio libre máximo de hasta 34 mm, lo que las coloca en el mismo espacio libre que la Canyon Endurace CFR enfocada en resistencia que monté recientemente.

Los neumáticos DT Swiss y Vittoria Corsa Pro eran una combinación sólida, aunque las cabecillas internas harán que el ajuste de las ruedas lleve un poco más de tiempo si es necesario.

Actuación

He recorrido poco más de 500 millas en Falcón. 400 en mi bicicleta de prueba en el Reino Unido y alrededor de 110 en el lanzamiento de la bicicleta en Italia, cerca de Como. Mi primer paseo en bicicleta fue de poco más de una hora por las rápidas y transitadas carreteras que conducen al lago de Como. El Falcón se sintió rápido y la posición fue un poco más larga que la que yo corrí, lo que me estiró un poco más y me animó a agacharme y seguir adelante.

Quizás una señal de lo que es la bicicleta y la intención de Ridley fue el manillar completamente cerrado con el que la bicicleta llegó a casa en el Reino Unido, mi bicicleta de prueba en Italia tenía un espaciador de 5 mm debajo de la potencia, mientras que mi bicicleta de prueba a largo plazo No tenía nada más que la tapa del cojinete del auricular. Debo decir que esto me gustó, ya que es muy común que las marcas envíen bicicletas de revisión con el complemento completo de espaciadores todavía in situ para preservar el valor de reventa una vez que hayamos terminado con ellas. Acepto plenamente esa elección, pero puede atenuar significativamente la sensación de conducción de las bicicletas más deportivas. Se sintió como si Ridley dijera “es una bicicleta de carreras, no viene con espaciadores de 30 mm”, por lo que no hay una enorme pila de tubos de dirección con la que meterse aquí.

En mi opinión el Falcón sube muy bien y en ningún momento pensé que me estuviera frenando en las subidas. El cuadro es rígido con una geometría atrevida que me sienta bastante bien, agrega ruedas y neumáticos rápidos a la mezcla y te sentirás bien en las subidas. En Italia, escalé la Madonna del Ghisallo y trabajé duro, aferrándome a la rueda trasera del representante de Ridley y ex ciclista profesional, Davide Malacarne. Probablemente podría haberme dejado atrás cuando quisiera, pero amablemente me dejó quedarme en su rueda. En el Reino Unido, mi día más montañoso en bicicleta incluyó más de 5000 pies de elevación en menos de 100 km, por lo que hubo muchas subidas y bajadas para probar la bicicleta.

La Falcón abordó muy bien todas las escaladas, el cuadro se sentía rígido fuera del sillín y la bicicleta me permitió continuar con el trabajo que tenía entre manos. Sin embargo, me alegré de las relaciones de transmisión SRAM más bajas en algunas de las subidas difíciles en Exmoor y la costa de Devon.

En el departamento de manejo, encontré que la Ridley es sólida. En general, diría que la confianza en el manejo es inspiradora y predecible. Prácticamente desde el principio sentí que podía confiar en la moto y ponerla donde quisiera, solo o tomando curvas en grupo. No se siente demasiado rápido ni excitable, más firme y estable. Ciertamente no es aburrido y disfruté descendiendo y preparándome para las curvas del Falcón.

Debo mencionar los neumáticos mientras hablo de manejo y curvas. Esta fue la primera vez que usé neumáticos Corsa Pro relativamente nuevos y no pude evitar pensar: “estos neumáticos acaban de ganar el Tour de Francia (o ayudaron a ganarlo), si tienes problemas con el agarre o el manejo en En cualquier momento, no son ellos, eres tú”. Es una especie de efecto placebo que infunde confianza y quizás como resultado nunca tuve ningún problema.

Incluso demostraron ser sorprendentemente duraderos. Aunque se están volviendo tan populares como los neumáticos Graphene 2.0 más antiguos, durante mucho tiempo los he considerado una opción liviana y específica para carreras que se desgasta y corta con bastante rapidez. Pero después de 500 millas con algunas superficies de carreteras británicas bastante rugosas y húmedas, todavía parecían como nuevas. Por lo que pude ver, no tuve pinchazos ni fugas de sellador.

Se utiliza fibra de carbono Ridley Elite serie HM. Los portabidones del tubo inferior tienen dos opciones de posición disponibles.

Aparte de las misiones de escalada en Exmoor, hice algunos recorridos difíciles en Falcn. Esto incluye algunas carreras duras por clubes locales y grupos de encadenados, y creo que donde realmente brilla el Falcón es en terrenos planos y ondulados.

El Falcón lleva y mantiene muy bien la velocidad en llano. Creo que esto es probablemente en lo que es mejor. Enganchada al capó en una posición aerodinámica, realmente se siente como una bicicleta rápida. Marcaba un tramo de carretera ondulada y pensaba: “Vaya, realmente me estaba moviendo allí”. El Falcón apenas cubre bien el terreno. Desglosando eso, los neumáticos, mi punto de contacto con el suelo son algunos de los más rápidos que existen, lo que sin duda ayuda. Pero el cuadro en sí, las ruedas y el manillar aerodinámico también ayudarán en esto. Una vez que alcanzas la velocidad, la bicicleta realmente se siente como si la mantuviera bien y es fácil mantener el impulso.

Me hubiera gustado un manillar un poco más estrecho, mis bicicletas de prueba venían con una barra de 400 mm, pero me pareció más ancha (las barras tienden a medirse de manera diferente). Una opción de menos de 400 mm sería buena, aprecio que los fabricantes no puedan fabricar tamaños de barras ilimitados, pero sería bueno ver una opción más estrecha. Viniendo de mi propio 38, se sentía ancho y me tomó un tiempo acostumbrarme. Tampoco hay un medidor de potencia de serie, lo que sería una mejora deseada para los ciclistas o corredores de alto rendimiento, sería bueno obtener uno desde el principio, pero no hay nada que le impida agregar uno más adelante, solo es un poco más de dinero tener que gota.

Si viviera en una zona montañosa, consideraría la configuración SRAM con relaciones de transmisión más bajas que realmente hacen la vida más fácil. Pero, en general, mi preferencia sería el juego de platos y bielas 52/36 del modelo equipado con Shimano. También experimenté varias caídas de cadena en casa con el desviador delantero Sram. Creo que los corredores querrán que gire ese anillo 52 más grande y que la rueda dentada de 11T crea un poco menos de resistencia que la de 10.

No hubo ningún problema con la bicicleta durante todas mis pruebas en el Reino Unido. Las posibles áreas problemáticas, como la cuña de la abrazadera del sillín o el pedalier, por ejemplo, eran silenciosas y sin complicaciones. La robusta cuña de la tija del sillín también requiere una llave hexagonal de 5 mm, el perno de mayor tamaño es un poco más resistente y debería resistir un poco mejor cualquier esfuerzo de ajuste torpe con el tiempo. Simplemente se suma a la sensación y el enfoque funcional y sensato de Ridley que me gustan.

El impulso SLR con rieles de carbono y un corte grande funcionó bien para mí

Veredicto

Realmente disfruté mi tiempo montando la Ridley y cuando terminó mi tiempo con la bicicleta tuve que pensar mucho en cuáles fueron mis conclusiones finales. Es rápido y atractivo de manejar, y parece hacer todo muy bien, pero nada saltó y me golpeó en la cara.

Esto se alinea con el informe de Ridley, aunque afirma que la Falcn es una bicicleta que lo hace todo y me inclinaría a estar de acuerdo. Con mucho gusto correría en él y puedo imaginarme haciéndolo, pero no tendría reparos en montar una carrera épica de 100 millas o en poner neumáticos más grandes y afrontar terrenos más desafiantes o (susurra) grava ligera.

No he tenido una sola experiencia negativa con el Falcn, visualmente se ve genial y hay una variedad de opciones de pintura disponibles para satisfacer los gustos de la mayoría de los que me imagino. Con el cuadro inclinado y una caída decente entre el sillín y el manillar, parece agresiva y rápida, como una bicicleta de carreras.

Es una bicicleta rápida, especialmente en terrenos llanos y ondulados, rodando a gran velocidad o girando libremente, la bicicleta llevaba muy bien la velocidad y siento que ahí es donde brilló. Verifique que la geometría funcione para usted, pero si lo hace, no se equivocará con el Falcn, es bastante rápido pero ofrece su velocidad de una manera equilibrada y fácil de usar.