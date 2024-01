Estoy escribiendo esta reseña en pleno invierno. Hace frío, está húmedo, es gris y, en general, es bastante miserable. No hay nada que prefiera hacer más que salir en bicicleta cuando hace buen tiempo. Desafortunadamente, si quiero hacer eso, la única opción será un avión. Volar en bicicleta no es gran cosa siempre que tengas un estuche de calidad, pero como siempre, la pregunta es ¿cuál?

Para ayudarle a encontrar la protección adecuada para su bicicleta en un avión, tenemos una lista amplia de mejores maletas de viaje para bicicletas . En esa lista, hay opciones de carcasa dura y opciones de carcasa blanda y una cosa que puede notar es que muchos de los estuches requieren desmontaje. Si esa no es tu idea de pasar un buen rato, hay algunos que prometen mantener tu bicicleta casi completamente ensamblada y completamente intacta. Una de ellas es la bolsa de viaje para bicicletas de carretera Scicon Aerocomfort 3.0, que, al igual que su competidor más cercano, la Evoc Road Bike Bag Pro, solo pide que te quites las ruedas y los pedales.

La bolsa de viaje para bicicleta de carretera Scicon Aerocomfort 3.0 promete una protección sencilla sin necesidad de desmontarla y es popular. Lo probé después de recibir un consejo de alguien que viaja regularmente en bicicleta, pero no fue la primera ni la única vez que lo vi. Si me encuentro con un grupo de ciclistas que volaron a algún lugar, normalmente hay más de una persona usándolo. Dada la sugerencia y la popularidad, era hora de intentarlo como es debido. Si te gusta la idea de viajar sin desmontar tu bicicleta, sigue leyendo para ver qué tiene de bueno y qué no la bolsa de viaje para bicicleta de carretera Scicon Aerocomfort 3.0.

Diseño y estética

La columna vertebral de la bolsa de viaje para bicicletas de carretera Scicon Aerocomfort 3.0 es la base de la bolsa. Desde el exterior, notarás que hay piezas de plástico rígido en la parte delantera y trasera. Estas placas se encuentran debajo de las cuatro ruedas que giran 360 grados. También rematan los bordes de una sección rectangular que forma la base. Como el resto del bolso Scicon, es suave, tiene un acolchado denso y está cubierto con un exterior de vinilo extraduradero.

Sin embargo, la verdadera estructura del diseño está en el interior. El cuidado de tu bicicleta consiste en un par de tubos metálicos cuadrados que son un poco más anchos que la parte más ancha de las bielas. Este pequeño cuadro es lo que protege tu bicicleta y proporciona estabilidad al resto de la bolsa. En la parte trasera, las dos barras se conectan en una pieza de plástico gruesa y rígida que se arquea hacia arriba antes de terminar con un receptor. En los accesorios suministrados hay dos piezas de metal en forma de T. En una se ajusta un cierre rápido y en la otra un eje pasante. Ambos se fijan a la base con un tornillo y ambos tienen un trozo de goma donde se asienta la cadena una vez que quitas la rueda.

En el otro extremo de las barras de metal encontrarás más del mismo plástico. Esta vez está en la base y hay una columna central donde puedes equilibrar el centro del marco debajo del embalaje blanco del pedalier. El diseño de esta pieza hace que parezca un buen lugar para descansar las herramientas pero, como no se necesitan herramientas, no es probable que tenga mucha utilidad. Cuando la bicicleta está completamente sujeta al cuadro de la bolsa, la carcasa del pedalier no toca la base en absoluto.

En la parte delantera de la columna hay otro orificio receptor para el eje delantero. Esta vez hay otra longitud de barra de metal cuadrada. Una vez que deslices la barra en el plástico, puedes moverla hacia adelante y hacia atrás para que coincida con la distancia entre ejes de tu bicicleta antes de apretarla.

Con la bicicleta bloqueada en el cuadro en la parte inferior, ese es el final de la parte difícil. A partir de ahí, empleas una serie de correas y almohadillas para sujetar la bicicleta firmemente contra el cuadro inferior y evitar que se mueva. Las ruedas van a ambos lados para ayudar a proporcionar estructura a la parte superior de la bolsa, pero el diseño utiliza un exterior de nailon pesado con un acolchado denso de alrededor de 13 mm de espesor para proteger también la bicicleta de impactos. En la parte delantera, hay una tira adicional de acolchado que puedes mover para que quede sobre cada uno de los controles de la barra desplegable. También hay una mancha de plástico duro sobre donde se asienta el desviador y en el centro de cada rueda. Además, hay una jaula de metal que brinda protección al desviador, sin embargo, solo se fija con un cierre rápido, por lo que aquellos con ejes pasantes no podrán aprovechar esta característica.

Actuación

Empacar una bicicleta en el Scicon AeroComfort 3.0 TSA es sencillo. Todo el proceso lleva unos 15 minutos, tal vez hasta 30 minutos cuando lo descubres por primera vez. Lo más difícil es que la capa exterior de tela no se abre lo suficiente en los extremos. Esto significa que es difícil colocar la pieza que sujeta la horquilla en el orificio del receptor y deslizarla una vez que logras introducirla. En el otro extremo, es muy difícil colocar la bolsa alrededor del desviador. Una vez que superes esas dos pequeñas luchas, todo lo que tienes que hacer es colocar las correas y engancharlas.

Todo lo que hay en la sección superior de la bolsa sirve para sujetar la bicicleta al cuadro inferior. En la parte delantera, envuelves una almohadilla alrededor de cada lado de las barras de los pisos y colocas una correa con una hebilla en la parte superior. En la parte trasera de la bicicleta hay una funda para el sillín con presillas para pasar la correa. La última correa pasa por encima del tubo superior y hay otra almohadilla para proteger el cuadro. El único truco con la correa central es que también cierra los lados del estuche, así que recuerde colocar primero las ruedas en las bolsas para ruedas.

Con todas las correas en su posición, solo necesitas cerrar la bolsa con cremallera. No es muy difícil, pero colocar el frente alrededor de las caídas y los controles puede requerir un poco de delicadeza. También es posible que tengas que reposicionar el acolchado para proteger las palancas, pero nada de eso es difícil.

En este punto, estás listo para dirigirte al aeropuerto; sin embargo, yo no saldría por la puerta hasta que quitara el desviador.

Si recuerdas que dije anteriormente que era difícil colocar la funda sobre el desviador, es porque no hay mucho espacio libre en esa área. En el exterior, hay plástico duro y acolchado, por lo que es poco probable que el desviador real se dañe. Sin embargo, parece probable que el colgador se doble, por lo que no es un riesgo que normalmente correría si no lo probara para una revisión.

Excepto que, de alguna manera, las bicicletas parecen sobrevivir en esta bolsa. Yo personalmente lo usé con barras de gravel que creo que son demasiado anchas en las caídas y no sufrí ninguna consecuencia. También presté la bolsa a otras personas que también la usaron sin quitar el desviador y no sufrieron consecuencias. Lo que realmente quieres saber es si tu bicicleta va a seguir siendo segura a pesar de permanecer montada y la respuesta es sí. He tenido experiencias personales positivas de las que sacar provecho, pero quizás lo más revelador es que la última vez que volé en bicicleta había otras tres personas allí con bolsas Scicon AeroComfort 3.0 TSA y ninguno de nosotros tuvo ningún problema.

Veredicto

Los aspectos negativos que enumeré parecen ser más teóricos que la vida real. Si fuera a dejar el desviador conectado a la bicicleta, me gustaría poder utilizar la jaula de metal. No se puede utilizar con ejes pasantes, así que prefiero quitármelo. Otros no lo hacen y parece funcionar bien.

La historia de las dificultades con el transporte terrestre es algo similar. Logré colocar el Topeak PakGo X en la parte trasera de un sedán normal y dudo que funcione con el Scicon. Dicho esto, llamé a Lyft XL cada vez que lo usé y me las arreglé bien. La correa para el hombro combinada con el bajo peso (17,1 kg en una bicicleta de grava) y las excelentes ruedas la hacen más flexible en un aeropuerto que la Topeak.

Hay otro aspecto a considerar también. La bolsa de viaje para bicicletas Scicon AeroComfort 3.0 TSA ha estado disponible durante mucho tiempo. Durante ese tiempo en el mercado, el precio ha bajado bastante. Hoy en día parece una muy buena ganga y normalmente supera a su principal competidor, el Bolsa para bicicleta de carretera Evoc Pro . Esa bolsa ofrece una experiencia similar sin herramientas pero con un poco más de protección gracias a su cubierta superior dura. Sin embargo, es una bolsa mucho más grande para guardar cuando no está en uso y es un poco más difícil de maniobrar que la Scicon.

