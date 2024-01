El primer puesto en la gama de zapatillas de ciclismo de carretera Shimano siempre está bien considerado y se ve con frecuencia en el pelotón profesional. La generación anterior llegó al mercado hace dos años y trajo consigo grandes cambios, incluido un ajuste actualizado. Aunque ese detalle requirió algunos ajustes para los fanáticos de toda la vida, lo encontramos lo suficientemente bueno como para reclamar un lugar en nuestro Guía para compradores de las mejores zapatillas de ciclismo. . Ahora, después de una temporada en los pies de Mathieu Van der Poel, Shimano pone a disposición del resto de nosotros una versión actualizada.

El Shimano S-Phyre RC903 no supone ningún cambio drástico. En cambio, Shimano continúa aprovechando los datos obtenidos del analizador de pedaleo exclusivo de la marca Bikefitting.com, así como los comentarios de atletas profesionales y clientes. Los detalles han visto pequeños ajustes y nuevas soluciones sólo donde era necesario. Eso significa que persisten las mismas preguntas básicas.

No hay duda de que cualquiera que busque una zapatilla de ciclismo de carretera de verano de primera categoría definitivamente tiene a Shimano en la lista corta. Hemos pasado tiempo montando en una variedad de situaciones para encontrar las fortalezas y debilidades de esta última opción de Shimano. Sigue leyendo para ver si el S-Phyre RC903 es el zapato adecuado para tu práctica.

Hay texturas y colores magníficos junto con gráficos actualizados, pero también hay otros cambios más profundos.

Diseño y estética

Hay ocasiones en las que escribir el apartado sobre estética en una reseña es un placer. Éste es uno de esos momentos. El Shimano S-Phyre RC903 es un zapato magnífico siempre que no te importe destacar. Shimano no utiliza nombres de colores sofisticados y, en cambio, deja que el rojo, el negro, el azul o el blanco hablen por sí solos.

Incluso en las imágenes, puedes ver que si alguna vez una marca debería usar un nombre de color elegante, es este. Las opciones son vibrantes y ricas en nacarados en algunos puntos y metálicos en otros. Hay cambios de textura y cada puntada y detalle parece útil. También hay un estilo monocromático que casi parece sacado de una clase de teoría del color en una escuela de arte.

Si recuerdas el zapato de la generación anterior, la mayor parte no es totalmente nueva. Sin embargo, hay algunas actualizaciones. En el icónico azul Shimano, el mismo tono metálico cubre la mayor parte del centro, pero ahora se extiende por toda la puntera. Al mismo tiempo, el uso en el talón ha disminuido un poco. A medida que retrocedes, ahora hay un cambio de degradado hacia un tono ligeramente más oscuro con una serie de líneas y un cambio de color nacarado mezclado. El color y la textura forrada también continúan en una copa externa del talón ligeramente revisada para finalizar la parte trasera del zapato.

Si bien muchas marcas optan por integrar el soporte de plástico debajo de la piel exterior de un zapato, es un motivo de orgullo para Shimano. La marca destaca específicamente la función como una forma de limitar la torsión del pie durante situaciones de alta cadencia o alto torque. La parte superior del talón lo sostiene aún más con una abertura lo suficientemente estrecha como para que no haya necesidad de agarre adicional más allá de un acolchado grueso.

A medida que desciendes hasta la suela del zapato, Shimano en realidad invierte la tendencia en el talón. Si bien muchas marcas muestran el carbono a la vista, Shimano lo oculta casi por completo. La almohadilla del talón reemplazable se sienta orgullosa con la copa del talón que la rodea y luego, donde se esperaría ver carbono, se encuentra la envoltura de cuero de microfibra reforzada que se une en una línea de costura central. No es hasta que pasas al antepié que comienza a mostrarse la suela más rígida disponible de Shimano.

Incluso en el antepié, la apariencia del carbono es bastante limitada. Si tiras de la plantilla puedes ver que toda la suela del zapato, incluso más que muchas marcas, es de carbono sólido. Sin embargo, externamente hay un tejido decorativo debajo de la posición de montaje de la cala que se extiende alrededor de la ventilación frontal y no mucho más. Lo que limita aún más el carbono que se ve es un plástico del mismo color que, para crédito de algún diseñador inteligente, se extiende sobre la parte delantera de la puntera para proteger contra el roce de los neumáticos.

Si bien hay muchos detalles que hacen que Shimano siga un camino diferente, el sistema de ajuste no es uno de ellos. Shimano fue una de las primeras marcas en utilizar los diales BOA Li2, pero a estas alturas, muchas marcas han seguido su ejemplo. El Li2 se encuentra en la cima de las ofertas de BOA y aparece en una variedad de zapatos de alta gama. No siempre es un hecho, pero el Li2 aparece cuando el rendimiento es lo primero. En comparación con otros diales BOA, el Li2 tiene el ajuste por clic más pequeño y se ajusta tanto hacia adelante como hacia atrás. También aparecen para desbloquear y tirar del cable desde ambos lados simultáneamente.

Aunque los diales Li2 son algo comunes en este momento, Shimano logra usarlos de una manera única. En lugar de que los dos lados de un zapato se encuentren en el centro, Shimano utiliza una sola pieza de tela. Está cortado y envuelto alrededor del zapato y el exterior se encuentra debajo del lado opuesto con diales BOA que ajustan todo. El BOA superior maneja una tira ancha de tela que efectivamente se convierte en una correa en la parte superior del pie. Luego, el ajustador BOA inferior se ocupa de la sección inferior del pie con un patrón de ida y vuelta que se extiende hacia el final de los dedos. En comparación con la generación anterior, esta sección del zapato presenta un nuevo patrón de cordones y la eliminación de las guías de cable de plástico.

Actuación

Durante el tiempo que llevo andando en bicicleta, he encontrado mucho amor por las ofertas de calzado Shimano. La marca es una recomendación frecuente para casi todos los estilos de calzado que ofrecen. En cuanto a las zapatillas de carretera, también me encanta el estilo. En caso de que no haya aparecido arriba, el azul Shimano que cobra vida en una zapatilla de ciclismo es algo hermoso.

Mientras los revisaba, me costó un poco distinguir cómo el Shimano S-Phyre RC903 se destaca de la competencia. Hay ciertas cosas que son fáciles de ganar; puede marcar los diales BOA Li2 en esa categoría. Tengo poco tiempo para el estilo sobre la sustancia y las zapatillas de ciclismo de alta gama no deberían quedar más abajo en la cartera de BOA solo por el estilo. Sin embargo, en un mar de zapatillas de ciclismo de carretera ultrarígidas y cómodas, ¿qué es realmente diferente?

Una cosa que contribuye a esa sensación son las pequeñas diferencias entre el RC902 y el RC903. Es fácil sentirse un poco hastiado cuando un zapato que esencialmente se siente perfecto recibe un reemplazo con solo mejoras sutiles. Externamente, los dos zapatos están tan cerca que hay que verlos uno al lado del otro. Sin embargo, internamente existen grandes diferencias. En la puntera encontrarás más espacio en vertical y un perfil más redondeado.

No estoy seguro de que alguien se haya quejado alguna vez del mayor espacio en la puntera, así que lo llamaré una victoria. Aunque en realidad no lo noté. En cambio, lo que noté fue que los cambios en el cordón BOA inferior hacen un gran trabajo al mantener la parte delantera del pie en su lugar. Sin embargo, parte de lo que hace que esto funcione es el espacio adicional. Es un mejor sistema en general y realmente puedes notar la forma en que evita que el dedo del pie se sienta apretado en la parte delantera del zapato durante los paseos largos.

La otra cosa muy notable de los Shimano S-Phyre RC903 es lo precisos que se sienten al escalar. Al pisar el pedal, se siente como una conexión muy directa entre la ubicación de la cala y el antepié. Si cree que esto podría convertirse fácilmente en un problema, es cierto, pero no fue así en mis pruebas. En cambio, es la mejor sensación de bailar sobre los pedales.

Veredicto

Shimano es una gran marca que fabrica zapatos excelentes durante años. Los diseñadores no solo tienen experiencia de su lado, sino que también debe ser útil poder aprovechar una enorme base de datos de números de ajuste de bicicletas. También es poco probable que sea malo tener tantos atletas increíbles del WorldTour usando tus zapatos y dando tu opinión. Sume todo y sería una gran sorpresa si los zapatos Shimano fueran algo menos que fantásticos. La marca tiene un evidente viento de cola y no creo que sorprenda a nadie diciéndoles que el último Shimano S-Phyre RC903 es un zapato increíble.

Pese a ello, hay pequeños detalles que podrían empujarte en una dirección u otra. Por mucho que me guste la precisión de la horma Shimano, hay muchas marcas que hacen un trabajo aún mejor. Rapha, Giro y Fizik tienen un mediopié más estrecho y brindan aún más esa sensación de bailar sobre los pedales. Sin embargo, si prefieres lo ancho, Specialized es aún más ancho y hace un mejor trabajo en la parte superior del pie, donde a veces puedo sentir la capa inferior de la parte superior envuelta en los zapatos Shimano. También vale la pena señalar que prefiero rayar una suela de carbono que rasgar el cuero que la cubre.

Por otro lado, Shimano tiene algunos puntos fuertes sólidos y esta última versión los ha llevado aún más lejos. La Specialized puede ser más ancha, pero la Shimano S-Phyre RC903 tiene más volumen vertical en la puntera. Estos zapatos también hacen un trabajo mucho mejor manteniendo mi pie en su lugar. El competidor más cercano es probablemente el Specialized S-Works Ares, pero Shimano tiene un sistema de ajuste de calas más sencillo, con más movimiento y mucho más estilo.