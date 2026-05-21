El Specialized Evade 3, como los anteriores, es un casco muy popular entre ciclistas y corredores aficionados. Es una visión común en escenas de aficionados de todo el mundo. Apostaría mi casa a ver al menos uno en la carrera o carrera de mi club local, y es el primer casco que verá en nuestras guías de los mejores cascos para bicicletas de carretera y de los mejores cascos aerodinámicos.

El Evade 4 tiene mucho que cumplir, especialmente a $350, $50 más que su predecesor.

A pesar de que la mayoría de los fabricantes de cascos aerodinámicos buscan persistentemente mejoras aerodinámicas, Specialized, por segunda vez consecutiva, ha actualizado el Evade sin pretender que sea “más rápido” en este sentido.

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Digo eso, pero el operador del túnel de viento de la marca me dice que en realidad es un poco más aerodinámico, pero la mejora es de menos de medio vatio, por lo que no es algo por lo que griten.

En cambio, el objetivo principal del Evade 4 para Specialized era conservar el mismo rendimiento aerodinámico y al mismo tiempo aumentar la ventilación y añadir comodidad. Con este fin, afirma una mejora del 2,4% en el rendimiento de refrigeración.





Diseño y estética

El S-Works Evade 4 se parece más al Evade original. Se ha recuperado la apertura 'MouthPort' en la base de la ceja, la curvatura de las rejillas de ventilación a medida que siguen el casco desde el frente hacia atrás es más pronunciada, con el regreso de la ventilación diagonal en cada flanco.





Sin embargo, la salida de escape del Evade 3 en la parte trasera permanece y se ha ampliado significativamente para crear una parte trasera mucho más cuadrada y abierta, que, según me han dicho, está inspirada en el TT5.

Como resultado, el casco ahora es más corto de adelante hacia atrás que antes.

También es un milímetro más ancho, lo que no parece mucho, pero esto significa que la forma interna es más ancha y aliviará las quejas de presión que algunos usuarios experimentaron en ambos lados de la cabeza.

A primera vista, es impresionante que la marca lo haya hecho más corto, más ancho y más ventilado sin arruinar su rendimiento aerodinámico (suponiendo que creas en sus afirmaciones, por supuesto).

Para ser completamente honesto, prefiero el aspecto del casco más antiguo, pero A, ¿a quién le importa realmente lo que pienso? No soy exactamente la autoridad cuando se trata de moda. Y B, no tengo que mirarlo cuando lo uso. También espero estar siendo reacio al cambio, y cuando se vuelva omnipresente en el WorldTour, probablemente cambiaré mi tono.

En el interior, la retención ha cambiado a un cable nuevo, más liviano y más fácil de apretar, similar al que se encuentra en Ballista y Velocis de Trek.





Continúa usando MIPS Air Node, pero en una versión ligeramente nueva 'Air Node Pro' que, según se afirma, gestiona mejor el sudor. En realidad, estos son simplemente más grandes que antes, lo que sin duda ayuda a absorber un poco más de humedad.

Actuación

Lo primero que noté al ponerme el Evade 4 es que se adapta mejor a la forma de mi cabeza. Esto es completamente personal, por supuesto, y el Evade 3 no fue de ninguna manera incómodo, pero había un pequeño punto de presión en mi corona (lo mismo en el Prevail) que ya desapareció.





También me complace que haya cambiado a Boa para su esfera de retención y correas, utilizando el nuevo sistema FS2. Me gusta el sistema Boa en Ballista y Velocis, y eso también suena cierto aquí. Siento que puedes ajustar el casco unos cuantos clics más, cómodamente, con la presión distribuida más uniformemente alrededor de mi cabeza en lugar de sentir como si simplemente estuviera apretando mi cabeza desde atrás.

Nuevamente, nada de esto fue particularmente malo en el Evade 3, pero se trata de pequeñas mejoras iterativas entre dos cascos emblemáticos. Aquí no encontrará cambios al por mayor.

Specialized dice que la reintroducción de la “boca” en la parte inferior de la ceja fue para fines de enfriamiento, especialmente para ciclistas con mucho cabello, lo que podría sofocar el rendimiento de las otras ventilaciones. Curiosamente, me dijeron que también fue una petición de la alta dirección de la marca, que quería recuperar el ADN visual de los Evades anteriores. Aunque sólo si pudiera hacerse “por razones de rendimiento”.

El rendimiento de la refrigeración ha sido bastante bueno, por lo que claramente lo hicieron funcionar. Realmente califiqué esto en el Evade 3 y, a pesar de un pequeño sobrecalentamiento en una larga y lenta subida de grava en una Girona húmeda, que creo que está más allá del límite de cualquier casco, me mantuve cómodo y sin molestias en todo momento.

Hablando de escalada, ha ganado un poco de peso respecto al casco anterior. Los pesos declarados son 290 g para CE (Europa) y 330 g para CPSC (EE. UU.), ambos en tamaño mediano. Eso es alrededor de 20 g más que antes, lo que no va a molestar a nadie en el gran esquema de las cosas.

Desde el punto de vista de la seguridad, aún no se han realizado pruebas independientes, por lo que no está claro exactamente dónde se ubicará en comparación con los competidores. Habrá pasado el estándar relevante en cada territorio, pero ese es generalmente un resultado de aprobación-reprobación bajo. Una vez que los evaluadores independientes como Virginia Tech hayan publicado sus resultados, nos aseguraremos de agregarlos aquí.

La otra definición de rendimiento en un casco aerodinámico tiene que ser su resistencia aerodinámica, y aunque no tengo motivos para dudar de la afirmación de Specialized de que está a la par con el casco más antiguo, todavía no lo he verificado en nuestras propias pruebas en el túnel de viento.

Sin embargo, el Evade 3 estuvo entre los cascos más aerodinámicos que hemos probado, por lo que si Specialized tiene razón al decir que es similar, entonces no se quedará atrás.

Sin embargo, pasarán un par de meses antes de que volvamos al túnel de viento, así que por el momento, sigamos con la afirmación completamente arbitraria y completamente inútil de “se sintió rápido”.





Valor

Regularmente me siento tentado a escribir “reír a carcajadas” en esta sección y seguir adelante, porque evaluar el valor de un casco que se vende a $350 parece un poco ridículo, y es tan personal como su apariencia o su ajuste.

Pero como el POC Procen Air y el Kask Elemento cuestan $400, no es el casco más caro que existe. Y dada la popularidad del Evade 3, es justo decir que muchas personas piensan que un casco en este estadio vale el dinero que tanto les costó ganar, y el Evade 4 es un casco ligeramente mejor a un precio ligeramente más alto. Entonces… lo mismo desde una perspectiva de valor puro, pero habiendo cubierto los lanzamientos de los dos antes mencionados, creo que $ 300 es un umbral que muchos ciclistas no quieren superar al comprar un casco.

Por supuesto, puede conseguir cascos por la mitad de precio que ofrecen una protección similar contra choques, mejor ventilación o un rendimiento aerodinámico similar. Sin embargo, lo bueno del Evade es el equilibrio de los tres. Es por eso que el Evade 3 fue coronado como el mejor en general en cada una de nuestras guías de compra de cascos de carretera, gravel y aerodinámicos. Según mi tiempo con el casco y esta revisión, dudo que pase mucho tiempo antes de que esto también ocupe su lugar allí.

Veredicto

¿Creo que el Evade 4 es el mejor casco de bicicleta de carretera del mercado? Tal vez. No es barato y prefiero el aspecto del anterior, pero no se puede negar que es un competidor.

No hay duda de que es aerodinámico, la ventilación es excelente, la comodidad es de primer nivel, los pocos gramos extra ganados no son problemáticos y el rendimiento general es excelente.

Es mucho dinero para gastar en un casco, pero si quieres el mejor producto, así es como funciona.