Mi trabajo es aprender sobre la tecnología ciclista. Como tal, cuando viajo con gente rara vez veo un producto en uso que no reconozco. Esto es aún más cierto si hablamos de cascos. cubro el mejores cascos de bicicleta de carretera guía para compradores y si está disponible en los EE. UU., y a veces incluso si no lo está, no solo he oído hablar de él, sino que probablemente lo he usado. Entonces, la primera vez que monté con el equipo de PAS Normal y noté un casco que nunca había visto, me sorprendió.

Resulta que la empresa que fabrica cascos para PAS Normal es una empresa noruega llamada Sweet Protection. Las dos empresas no están realmente vinculadas, aparte de que PAS Normal vende colores únicos del casco aerodinámico Sweet Protection. Aún así, dada la excelente lista de atletas de PAS Normal, es posible que ahí también hayas visto Sweet Protection.

Si es así, la razón por la que no estamos familiarizados con Sweet Protection es que la marca es relativamente nueva. La empresa sólo existe como idea desde 1988 y oficialmente tiene poco menos de 25 años. Tampoco es una empresa que se dedique principalmente al ciclismo, sino más bien una empresa que creció a partir del skate, el snowboard y el kayak de estilo libre.

A pesar de esos antecedentes, hoy Sweet Protection tiene una línea completa de cascos, así como gafas de sol y ropa. Entre esas ofertas, el casco Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS y la versión aerodinámica se encuentran en la parte superior de la línea de carretera y grava y lo he estado probando desde el verano pasado. Con esa experiencia en mi haber, ahora estoy listo para compartir los detalles. Si está buscando un casco nuevo y, en particular, si le gusta llevar gafas de sol en el casco, siga leyendo para ver si Sweet Protection es adecuado para usted.

Diseño y estética

Como mencioné, la primera vez que vi un casco Sweet Protection fue mientras viajaba con personas asociadas con PAS Normal. En ese momento, eran los cascos Sweet Protection de la generación anterior los que todavía usaban los revestimientos MIPS de estilo antiguo. Como antes, aún puedes dirigirte a PAS Normal y elegir un color único del último casco, pero solo si buscas una versión aerodinámica. Para aquellos que prefieren un poco más de ventilación, el casco Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS ofrece un diseño similar pero mucha ventilación.

En comparación con la generación anterior de cascos, el mayor cambio es el forro MIPS actualizado. Al igual que otros cascos, ya no hay un revestimiento amarillo asociado con MIPS. En este caso, Sweet Protection utiliza MIPS Air, que en su mayoría parece un conjunto estándar de almohadillas. Lo que proporciona protección contra impactos rotacionales en un casco MIPS Air es un respaldo de baja fricción en las almohadillas de apariencia normal. En caso de impacto, el respaldo puede deslizarse por el interior del casco sin necesidad de una capa adicional.

Para permitir que el acolchado MIPS Air se mueva, las almohadillas no están unidas directamente al velcro. En cambio, algunos bucles capturan el acolchado en puntos específicos y se unen al resto del casco. La combinación introduce movimiento y el respaldo de baja fricción completa el círculo.

Lo que es diferente aquí es que Sweet Protection agregó un segundo juego de almohadillas. En lugar de utilizar las almohadillas integradas en la parte delantera del casco, la capa MIPS se aplana y se convierte en un respaldo. Encima hay otra almohadilla que se fija mediante velcro y es fácil de quitar para lavar. Si bien el sistema MIPS normal no es imposible de eliminar, es interesante ver que Sweet Protection va un paso más allá.

También parece ser parte de una cuidadosa consideración sobre cómo su frente maneja el sudor contra un casco. La almohadilla removible es en realidad la última capa y frente al acolchado encontrará una pequeña pieza de plástico que crea un espacio de aire y se conecta al sistema 360 Occigrip Fit. Si sigues avanzando, encontrarás que hay una línea cortada en la carcasa del casco Falconer que está casi completamente abierta para el flujo de aire. Mientras tengas algo de movimiento, el sistema dirige el aire a la parte posterior de las almohadillas.

Como esa línea de ventilación conduce a los bordes del casco, también conduce al sistema de retención de gafas. Básicamente, esto se reduce a que hay una gran ventilación a cada lado a la distancia justa para capturar los brazos de tus gafas de sol. Sin embargo, la línea de rejillas de ventilación en las cejas lo ayuda un poco, ya que crea una sangría adicional para capturar aún más las gafas. Es en ese punto donde Sweet Protection agregó un poco de goma para que, incluso cuando te inclinas hacia adelante, tus gafas no se salgan.

Como esta es la versión más ventilada de los cascos de carretera Sweet Protection de gama alta, esas dos ventilaciones no están solas. Si pasas al resto del casco, encontrarás un total de 13 ventilaciones (incluidas las dos ventilaciones laterales ya mencionadas). Siete de ellos están orientados hacia adelante, tres en la parte superior y tres en la parte trasera que actúan como puertos de escape. El interior del casco tiene canales para ayudar a mover el aire a través de él y si busca un mejor rendimiento aerodinámico o protección contra la intemperie, hay cubiertas magnéticas disponibles para cerrar parte de la ventilación.

No importa si elige utilizar las cubiertas de ventilación o no, también existe un sistema llamado STACC. El acrónimo significa Canal de enfriamiento de las arterias temporales superficiales, pero equivale a una opción de diseño específica para impulsar el aire a través del costado de la cabeza. Para lograr esto, Sweet Protection mantiene las rejillas de ventilación laterales, que también capturan tus gafas, como un sistema separado. El aire entra justo delante de la sien y permanece en su propio canal hacia los puertos de escape exteriores en la parte trasera.

El resto de la parte superior de mi casco de prueba es una combinación de negro mate con desplazamientos de negro brillante en las inserciones. También hay opciones para cuatro colores tierra diferentes, además del blanco. Los logotipos son mínimos, especialmente en la versión negra, con solo un pequeño trozo de negro brillante con el nombre de la empresa y un pequeño trozo de texto metálico en la parte trasera con el nombre del modelo. La base trasera, justo debajo del nombre del modelo, también tiene el logo “S” que proviene del garabato “S” común de los años 80.

En cuanto al resto de la cuna trasera, no hay almohadillas occipitales. En cambio, toda la cuna actúa como una almohadilla con el sistema de ajuste encajado detrás. A medida que lo aprietas, puedes seguir su movimiento alrededor de la parte delantera del casco en un sistema que recuerda tanto a Lazer como a POC. También puedes ajustar el soporte trasero verticalmente con un simple tirón, pero vale la pena tomarse un tiempo y hacerlo sin tu cabeza. Tire de él en ángulo y podrá soltarlo de un pequeño clip de retención. Parte de todo el sistema también es la atención al espacio para el pelo largo. Cabe mencionar, sin embargo, que hay otras marcas con más espacio aquí.

Actuación

A lo largo de los años que llevo revisando cascos, siempre me hacen una pregunta. Todo el mundo siempre quiere saber qué casco sujeta de forma segura las gafas de sol. Aunque es increíblemente raro que necesite esa función, siempre la pruebo. A través de esas pruebas, lo que descubrí es que ninguno lo hace tan bien como el casco Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS. He visto a varias empresas agregar pequeñas almohadillas de fricción, al igual que Sweet Protection, pero es la ubicación de las rejillas de ventilación lo que más influye aquí.

Por muchos pequeños trucos que añada una empresa, nada funciona mejor que simplemente tener un lugar donde poner las gafas. El sistema de ventilación STACC está ahí para mover el aire a través de las sienes y eso coloca las rejillas de ventilación en el lugar perfecto. También significa canalización independiente y eso lleva a tener espacio para empujar las gafas dentro del casco.

Quizás sea porque Sweet Protection también fabrica excelentes gafas de sol. Probé el Memento RIG Reflect con este casco, pero la marca parece entenderlo. Dale la vuelta a tus gafas y empújalas dentro del casco. No es difícil localizar el lugar y puedes empujarlos hasta el fondo hasta que las almohadillas nasales se apoyen contra el frente. El pequeño trozo de goma garantiza que no se moverán incluso si dejas caer la cabeza.

La razón por la que comencé esta sección con esos detalles es porque es una de las preguntas que me hacen mucho. Dicho esto, hay más en Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS. La forma en que gestiona el almacenamiento de gafas resulta ser una característica destacada, pero más allá de eso, es un casco generalmente agradable y elegante de usar y el número dos en Virginia Tech no es un mal lugar para estar.

Si busco otras características destacadas, la ventilación en la parte delantera del casco es otra característica que me viene a la mente. El lugar más sudoroso de la cabeza en cualquier casco es siempre la frente y Sweet Protection ha priorizado esta área. El concepto de ajuste de 360 ​​grados es algo sobre lo que varias marcas hacen ruido y, sin embargo, rara vez lo encuentro tan importante. En este caso, Sweet Protection lo usó para crear un espacio de aire para el flujo de aire detrás del acolchado y luego colocó la ventilación justo enfrente. Todo el sistema es genial en los días más calurosos.

Dado que el sistema es tan bueno y existe en la versión aerodinámica del casco, esta versión con ventilación adicional parece un poco innecesaria. A pesar de eso, aún podría tener sentido seguir con el Falconer 2Vi MIPS ya que hay cubiertas de ventilación disponibles. Las cubiertas magnéticas se colocan sobre las rejillas de ventilación principales y, una vez colocadas, hay muy poca diferencia entre las dos versiones del casco.

Además de esa flexibilidad, otra ventaja de seguir con el casco Falconer 2Vi MIPS, versión no aerodinámica, es que es un poco más liviano. Las cifras no son drásticas, sólo 15 gramos, pero siempre aprecio un casco más ligero y todo ayuda. Incluso con la calificación estelar de Virginia Tech, el Falconer logra sentarse cerca de su cabeza y sin mucho volumen físico o visual.

También se agradece que ese bajo volumen, cuando se combina con la combinación de colores negro mate, hace que el casco Falconer luzca bastante discreto. Aprecié la forma en que pude combinar este casco con una amplia gama de gafas de sol y diferentes estilos de camisetas. Estilísticamente funciona con una bicicleta de gravel y una camiseta técnica, pero también funciona con una bicicleta aerodinámica y un maillot de carrera. Los cascos son caros, por lo que ese tipo de adaptabilidad es algo bueno.

Veredicto

A veces, cuando los productos son buenos en una amplia variedad de cosas, reciben menos atención. El casco Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS es un ejemplo perfecto de ello. No hay ninguna afirmación aerodinámica destacada de la que pueda hablar, no es el más ligero y tiene un estilo discreto. No ayuda que Sweet Protection sea una marca más nueva que no sea tan grande ni tan conocida como otras.

Cuando empiezas a usar el casco Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS, ahí es donde las cosas cambian un poco. Puede que no guarde mucho mis gafas en el casco, pero para mucha gente esa característica es increíblemente importante y Sweet Protection es la mejor. Más allá de eso, ocupa poco espacio y está increíblemente bien ventilado. Me encanta que existan las cubiertas de ventilación y que las distintas piezas de las correas no estén unidas, lo que hace que el ajuste sea menos complicado. Si buscas un buen casco polivalente que puedas usar en una bicicleta de carretera o gravel, el casco Sweet Protection Falconer 2Vi MIPS es una excelente opción.