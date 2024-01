Cada vez que andas en bicicleta, llevas un casco contigo. El casco que elijas te acompañará en cada aventura, sin importar cuán lejana o corta sea. Estará ahí para protegerte si las cosas alguna vez salen diferente a lo planeado. También estará ahí para ayudarte a marcar la pauta de tu moda, mantenerte fresco en subidas largas y, cada vez más, los cascos modernos también te ayudarán a ir más rápido. Teniendo en cuenta todos esos objetivos, no sorprende que muchas empresas interpreten el desafío de diferentes maneras y ofrezcan diferentes soluciones. Incluso entre nuestra lista de mejores cascos aero , Verás muchas opciones.

Entre esas opciones, encontrarás Trek. La marca lleva años ofreciendo productos únicos en el ámbito de los cascos aerodinámicos y ahora hay una nueva opción. Este año, el Trek Ballista MIPS llegó al mercado como reemplazo del anterior. Tiene una forma radical y viene con afirmaciones audaces, pero ¿cómo es realmente conducirlo?

Para responder a la pregunta, la he estado poniendo a prueba. Se ha convertido en mi casco favorito y lo llevaba conmigo cuando me dirigí a California recientemente. Estuve allí para probar el grupo FSA K-Force WE 12s en un recorrido de larga distancia por la columna vertebral del estado, pero también estuve allí para probar todos los aspectos del equipo del que dependo. Sigue leyendo para ver qué funciona para mí y qué no con el casco aerodinámico Trek Ballista MIPS.

La parte frontal del casco está dominada por grandes entradas de aire.

Diseño y estética

Antes de profundizar en los detalles del diseño, vale la pena hablar sobre el nombre de Trek Ballista MIPS. En el pasado, los cascos de Trek llevaban el nombre de Bontrager. Es un nombre legendario que se convirtió en sinónimo de Trek después de una compra en 1995. Fue entonces cuando Keith Bontrager vendió el negocio que había construido en las colinas de California. En ese momento, el nombre Bontrager ya no estaba asociado con cuadros de acero para bicicletas de montaña. En cambio, significaba componentes de calidad y, desde entonces, así es como Trek usó el nombre.

Sin embargo, todas las cosas cambian y la historia que alguna vez fue reciente e importante se está desvaneciendo. Cada vez menos personas entienden la historia de Bontrager. Sin esa conexión con la historia del ciclismo de montaña, los consumidores modernos sólo pueden ver a Bontrager como un nombre con poco significado que Trek utiliza para marcar componentes. Trek parece estar buscando corregir esa desconexión en el futuro y, por eso, cada vez más productos llevan la marca Trek. Las mismas personas están diseñando los cascos que el año pasado, la única diferencia es un nuevo nombre en el último producto.

Dicho esto, también hay otro gran pivote implícito en el diseño del Trek Ballista MIPS. Existió una generación anterior que llevaba el nombre Ballista MIPS pero desapareció cuando llegó al mercado el Bontrager XXX. El casco XXX no usaba MIPS, usaba WaveCel y venía con una serie de promesas sobre la superioridad de la tecnología WaveCel. También hubo cierta controversia sobre esas afirmaciones, pero finalmente ese casco tenía la misma calificación de cinco estrellas de Virginia Tech que tiene el nuevo casco.

Dado que la última generación de cascos Trek ya no utiliza WaveCel, algunos lo interpretarán como una falla de la tecnología. Yo diría que la verdadera historia es que MIPS ha seguido avanzando en la tecnología que la marca tiene disponible. Los consumidores encontraron molestos los revestimientos MIPS de primera generación y las empresas de cascos buscaron soluciones diferentes. MIPS resolvió el problema con las generaciones posteriores del producto ofrecido.

El casco Trek Ballista MIPS utiliza un nuevo tipo de forro MIPS. El objetivo de MIPS es permitir que el casco gire alrededor de su cráneo cuando sea necesario. En lugar de un forro interior voluminoso, MIPS Air toma el acolchado estándar del casco y cubre la parte posterior con una capa ultra resbaladiza de plástico ventilado. Luego, Trek toma ese acolchado y lo fija al casco con presillas de goma sujetas a velcro. La naturaleza suelta de esta conexión permite que el acolchado se deslice contra el casco y logre exactamente lo mismo que el forro MIPS original, pero sin la necesidad de un forro.

Dejando a un lado el nombre y la seguridad, lo que realmente hace que el Trek Ballista MIPS sea único es su apariencia. En la parte delantera del casco encontrarás tres grandes rejillas de ventilación. Para aquellos a quienes les gusta guardar sus anteojos, las dos rejillas de ventilación exteriores agregan goma con agarre para ayudar a que los anteojos permanezcan en su lugar. Al regresar, hay otra entrada de aire grande en la parte superior del casco. Esos cuatro respiraderos son las únicas entradas que puedes ver.

En sí mismo, sólo unas pocas ventilaciones grandes no es tan inusual para un casco aerodinámico. Es en la parte de atrás donde las cosas se ponen un poco más extrañas. La parte trasera del Ballista MIPS se estrecha y se curva de una manera que podrías reconocer en los cascos TT de cola larga de hace unos años. No es tan largo como esos cascos, pero es entre 5 y 6 cm más largo que la mayoría de los cascos de carretera estándar.

Lo que encontrará en esa longitud adicional es una serie de salidas de escape intrincadamente moldeadas. De hecho, casi toda la parte trasera del casco es un único respiradero de escape. El espacio se divide en cinco canales diferentes orientados hacia abajo, pero los divisores son algunas de las piezas de espuma más estrechas que he visto en un casco de bicicleta. El borde exterior desciende detrás de las orejas para formar el canal exterior pero también para formar un sistema de soporte del esqueleto. Finalmente llega al borde posterior del casco con una serie de elegantes curvas que parecen moldeadas por el túnel de viento. Los divisores de canales parecen estar más centrados en soportar la estructura primaria que en crear canales de aire específicos.

El revestimiento de la escandalosa silueta formada en CFD (dinámica de fluidos computacional) y del túnel de viento se puede elegir entre cuatro colores. El más salvaje de ellos podría ser el flip violeta mate que cambia de color y que es un poco resbaladizo y un poco camaleónico. O podría considerar la opción de color del equipo blanco/azul marino náutico más audaz a pesar de una combinación de colores objetivamente menos llamativa. Si realmente quieres pasar desapercibido tanto como sea posible con este casco, también puedes elegir entre negro mate o blanco brillante.

Actuación

Tan pronto como saqué el casco Trek Ballista MIPS del paquete, me enamoré. Inmediatamente se notó que era excepcionalmente ligero. Trek afirma que el casco pesa 275 gramos, lo que lo sitúa unos gramos más que el casco Velocis MIPS lanzado al mismo tiempo. En cambio, pesé mi muestra con 260 gramos, lo que coincide con el peso indicado del casco “más ligero”.

Aunque verifiqué el número varias veces en diferentes escalas, en realidad hay más que el número en la escala. Hay una sensación de ligereza que tiene Ballista MIPS que se debe más a la forma en que tiene forma. Si alguna vez has sostenido un trozo de fibra de carbono que parece increíblemente delgado y liviano pero que al mismo tiempo es más fuerte que el acero, esa es la sensación. La parte trasera del Ballista utiliza una serie de soportes delgados y estrechos alrededor de los puertos de escape que son inusuales y fascinantes para un casco. Por supuesto, nada de eso es la experiencia real de usar el casco.

A la hora de llevar el casco, lo primero que llama la atención es el sistema de correas. Comience en el lado izquierdo y la conexión “Y” es una hebilla simple que se abre y se cierra. Ajuste la hebilla principal tan hacia adelante como desee y luego cualquier material adicional se retroalimentará al resto del sistema.

El soporte trasero utiliza un soporte de plástico que sobresale del centro de la ventilación trasera. En la parte superior hay una guía para la correa. Coloca la correa donde quieras y sigue persiguiendo el exceso hacia el otro lado. Hay otra hebilla simple en la unión en Y y puedes alimentar el exceso hasta el final del sistema, donde vale la pena cortarlo. Hay una envoltura de goma para ayudar a evitar que el exceso se agite pero, al menos para mí, hay mucho exceso.

Lo bueno de la forma en que funciona todo el sistema no es solo que sea fácil ajustar el lugar donde se asienta la correa. El soporte trasero se fija a los laterales con una cuerda muy fina que se enrolla en un dial BOA trasero. Es preciso ajustarlo y permite plegarlo para guardarlo y viajar. Para ajustar la altura vertical del soporte trasero, sáquelo del soporte trasero, luego dóblelo y empújelo hacia un lugar diferente del soporte.

Aunque puede resultar molesto que el soporte trasero se suelte al quitarse el casco, el sistema es muy cómodo de llevar. Hay un gran espacio para el cabello y el aire puede entrar directamente a través de las entradas en la parte delantera y salir por el escape sin que nada obstaculice el flujo de aire. También es útil si tienes que viajar porque puedes desenganchar la parte trasera y apartarla de posibles daños.

Como ya dije, el flujo de aire es excelente de adelante hacia atrás pero eso depende del movimiento. El comportamiento esperado de todos los cascos aerodinámicos es que es necesario estar en movimiento para mantenerse fresco. No estoy seguro de estar realmente de acuerdo con eso. Cuando hace calor y estás subiendo, hace calor independientemente de si las rejillas de ventilación están abiertas o no. Aún así, el diseño del frente ayuda a este casco en particular.

En la parte frontal de Ballista MIPS hay tres grandes canales en el interior. Estos canales ayudan a secar el acolchado de la frente, donde se acumula más sudor. También descubrí que cuando el sudor comienza a gotear, algo en el diseño lo mantiene adherido a tu cara. En lugar de que gotee sobre mis gafas, encuentro que corre detrás de las lentes y el acolchado se seca rápidamente durante el descenso. Personalmente, considero preferible este comportamiento, ya que nunca guardo mis gafas.

Sin embargo, en cierto modo, toda esta discusión hasta ahora no tiene sentido. Este es un casco aerodinámico, quieres saber si es rápido. Desafortunadamente, no puedo responder eso directamente. La información de Trek es que la marca realizó repetidas rondas de modelado CFD, así como cinco rondas de pruebas en túnel de viento. Las pruebas cubrieron 3 velocidades diferentes y dos posiciones diferentes con una bicicleta, un maniquí y un casco. Los resultados de esas pruebas fueron que el Ballista superó a todos los cascos Trek/Bontrager anteriores, así como a los cascos similares sin nombre que probó la marca. El Ballista ahorra 10,1 vatios en comparación con el nuevo Velocis o 5,6 vatios en comparación con el Ballista de la generación anterior y, aunque Trek no estaba probando específicamente con cascos TT, los resultados indicaron un “rendimiento muy competitivo”.

Lo que puedo decirte por experiencia propia es que a veces puedes sentir la larga cola en el viento. Si gira un poco la cabeza, escuchará un cambio definitivo de tono. En determinadas situaciones, también se puede sentir el empuje del viento. Si mantengo la cabeza centrada, no parece importar si mantengo una buena posición o me permito mirar hacia abajo.

Veredicto

Desearía poder encontrar alguna manera de convertir todos los diferentes números y gráficos para decirle si este es el casco aerodinámico más rápido del mercado en este momento. Perdí horas intentando hacer eso pero al final simplemente no tengo suficiente información. Es tan rápido como algunos cascos TT, por lo que diría que es una indicación de que hay una gran cantidad de vatios posibles. Sin embargo, esa no es una comparación con otros cascos aerodinámicos. Muchos de los mejores cascos aerodinámicos de carretera actuales probablemente podrían presumir del mismo rendimiento que los cascos TT de hace sólo unos años. Eso significa que, como ocurre con todos los cascos aerodinámicos, tendrás que decidir si este es el casco adecuado para ti en función de otros detalles.

El Trek Ballista MIPS es mi casco favorito actual porque lo encuentro cómodo, ligero y elegante. El estilo importa y, aunque no puedo demostrar que sea rápido, ciertamente parece rápido y eso me gusta. Más allá de eso, me encanta lo liviano que es el casco y me encanta que puedas plegar el soporte trasero dentro del casco. Ese detalle es fantástico no sólo para guardarlo en una estantería sino también para viajar. Si ese soporte trasero se mantuviera un poco mejor, podría llamarlo el casco perfecto.